RAM Impact reunește la Edineț creatori de conținut și lideri de opinie

De aproape un an studenții din România protestează pentru educație. Și chiar dacă cerințele acestora au tot fost ignorate de Guvern, studenții au continuat să iasă în stradă de-a lungul timpului. Următorul protest va avea loc chiar pe 29 septembrie, când mii de studenți din toată țara vor boicota începerea anului universitar. În acest articol îți explicăm cum s-a ajuns aici și de unde au pornit aceste nemulțumiri ale tinerilor.