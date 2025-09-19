Italia, prima țară din UE care introduce pedepse cu închisoarea pentru cei care distribuie deepfake-uri

16:15

„Prima Casă pentru Tineri”, extinderea Voucherului Cultural până la 21 de ani sau implementarea programului „TikTok Cultural” sunt doar câteva dintre promisiunile pe care le fac formațiunile politice care candidează la alegerile parlamentare din acest an tinerilor din Moldova. În data de 28 septembrie în buletinul de vot vei găsi 23 de concurenți electorali. O bună parte dintre ei și-a anunțat deja programul cu promisiunile pe care le-ar realiza dacă vor ajunge în Parlament. Pentru că suntem un site de știri pentru tineri, am avut curiozitatea să vedem ce reforme își propun să realizeze pentru a îmbunătăți sectorul de tineret din Moldova. Сообщение Ce promisiuni au concurenții electorali care candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru tinerii din Moldova появились сначала на #diez.