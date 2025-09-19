Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu 42 de distincții și cupa expoziției la „Excellent Idea”
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea", ediția a IV-a, organizată în zilele de 11 și 12 septembrie curent la Chișinău.
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea", ediția a IV-a, organizată în zilele de 11 și 12 septembrie curent la Chișinău.
Circa 500.000 de oameni, potrivit autorităților, și aproximativ 1 milion, potrivit organizatorilor, au protestat joi, 18 septembrie, în Franța. Cetățenii se opun măsurilor de austeritate propuse de Guvern, care își dorește să reducă cheltuielile publice cu 44 de miliarde de euro până în 2026. Potrivit Le Monde, protestatarii solicită, inclusiv ,mai multe investiții în serviciile publice, menținerea pensiilor și taxe mai mari pentru cei bogați.
Pe 4 și 5 octombrie, Moldova celebrează Vinul Moldovei, tradițiile în vinificație și excelența vinicolă # #diez
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice.
Compania aeriană FlyOne va lansa cinci zboruri noi din Chișinău, către Malaga, Geneva, Tashkent, Bodrum și Heraklion. Anunțul a fost publicat astăzi, 19 septembrie, pe pagina de Facebook a companiei.
Complexul cultural Cucuteni – Trâpillia ar putea fi inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO # #diez
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat o inițiativă comună pentru includerea complexului cultural Cucuteni-Trâpillia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În cadrul conferinței „Valoarea universală excepțională a complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Trâpillia", reprezentanții celor trei guverne au semnat un Memorandum de Înțelegere.
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară.
15 experți din cinci țări au împărtășit strategiile de vânzări cu ecosistemul de start-upuri din Moldova # #diez
Conferința Dreamiconˣ - The Startup Sales Playbook, desfășurată pe 10 septembrie, a reunit 15 experți din cinci țări diferite, alături de fondatori, specialiști în marketing și profesioniști din vânzări, devenind o platformă dinamică de schimb de cunoștințe, învățare practică și consolidare a comunității. Cu un accent pe strategiile de vânzări la nivel global, Dreamiconˣ a evidențiat rolul esențial pe care îl joacă stăpânirea abilităților de vânzare în competitivitatea și scalarea internațională a start-upurilor moldovenești.
Ești student(ă) în România? Participă la forumuri de discuție despre alegerile parlamentare din Moldova # #diez
Echipa vicepreședintelui Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, organizează patru forumuri de discuție pentru studenții din București, Cluj-Napoca, Sibiu și Constanța. Tinerii sunt invitați să vorbească despre alegerile parlamentare din Republica Moldova și despre așteptările pe care le au în legătură cu acestea.
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # #diez
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. Până în prezent, au fost monitorizați 40 de candidați, iar mai jos vă prezentăm sinteza ultimelor 10 profiluri de integritate. Primele trei sinteze, fiecare cuprinzând câte 10 profiluri publicate, pot fi citite aici, aici și aici.
Italia, prima țară din UE care introduce pedepse cu închisoarea pentru cei care distribuie deepfake-uri # #diez
Italia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care introduce o lege dedicată reglementării inteligenței artificiale. Textul legislativ prevede pedepse între unu și cinci ani de închisoare pentru răspândirea de deepfake-uri sau folosirea AI în scopuri de fraudă și furt de identitate. De asemenea, accesul copiilor sub 14 ani la platforme de inteligență artificială va fi posibil doar cu acordul părinților.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Republica Moldova a aprobat cadrul normativ pentru implementarea educației multilingve în școlile alolingve. Noul cadru urmărește să ofere șanse egale tuturor elevilor, indiferent de limba maternă, și să dezvolte competențe lingvistice și interculturale. Elevii vor învăța atât în limba română, cât și în limba maternă, dar și în limbi de circulație internațională.
Peste 300 de participanți pasionați de tehnologie, cercetători și programatori au transformat Chișinăul într-un veritabil laborator de inovație, în cadrul celei de-a treia ediții a DeepTech GigaHack. Între 12 și 14 septembrie, la Tekwill, tinerii curioși de inovație au lucrat cot la cot cu 27 de mentori internaționali, opt team coaches și un juriu format din 26 de experți și au transformat idei curajoase în prototipuri funcționale, într-un ritm intens de 48 de ore.
Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția Națională pentru Tineret, anunță lansarea concursului pentru desemnarea localităților care vor purta titlul de Capitala Tineretului 2026 și Capitala Tineretului 2027. Programul oferă comunităților din întreaga țară oportunitatea de a deveni exemple în promovarea politicilor de tineret și a implicării active a tinerilor.
Compania aeriană SkyUp Airlines a anunțat deschiderea vânzărilor de bilete pentru vara anului 2026, introducând 11 rute noi cu plecare de pe Aeroportul Internațional Chișinău (RMO). Prețurile promoționale pornesc de la 15 euro, cu taxe de aeroport incluse, disponibile doar pe 18 septembrie, pe site-ul oficial al operatorului.
„Flavours of the Republic of Moldova”, primul documentar despre țara noastră de pe Netflix, a fost pre-lansat în premieră la maib park # #diez
Primul documentar despre Republica Moldova care va apărea pe Netflix – „Flavours of the Republic of Moldova" („Aromele Moldovei") – a fost pre-lansat în premieră națională. Evenimentul a avut loc la maib, unde invitații au urmărit filmul „making of" al producției.
Luna septembrie este bogată în evenimente, programe și oportunități de învățare dedicate start-upurilor. Au avut loc deja Dreamiconˣ și GigaHack 2025, iar în următoarea perioadă încep alte programe interesante despre care îți spunem mai jos.
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Fundația Friends for Friends, cu sprijinul BRD Groupe Société Générale, lansează BRD HUB START – programul care ajută organizațiile studențești să devină mai puternice, mai reziliente și mai conectate la comunitățile lor.
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături.
Cum poți schimba camera de cămin la UTM, USMF și USM și în funcție de ce factori se repartizează locurile # #diez
Stai la cămin și nu ești nemulțumit(ă) de camera pe care ai primit-o? Colegii noștri de pe ru.diez au discutat cu reprezentanți ai trei universități responsabili de cămine, pentru a afla cum poți să-ți schimbi camera. În material găsești informații despre cum are loc acest proces la Universitatea Tehnică a Moldovei, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", la Universitatea de Stat din Moldova.
Zilele Cinematografiei Ucrainene ajung în Moldova: proiecții gratuite la Chișinău, Bălți, Cahul și Căușeni # #diez
Republica Moldova va găzdui, în perioada 19-21 septembrie, Zilele Cinematografiei Ucrainene, un eveniment care aduce pe marele ecran cinci dintre cele mai apreciate producții realizate recent la Kiev și în colaborare internațională. Primele proiecții vor avea loc la Chișinău, urmând ca programul să continue și în orașele Bălți, Cahul și Căușeni. Accesul publicului la toate filmele va fi gratuit.
Biroul Relații cu Diaspora a lansat campania „Citim românește, oriunde am fi", prin care cinci titluri de carte pentru copii vor fi distribuite în Centrele Educaționale din peste zece țări. Inițiativa urmărește să încurajeze lectura în limba română în rândul copiilor moldoveni aflați peste hotare și să consolideze legătura acestora cu limba, cultura și identitatea națională.
Compania aeriană flydubai și-a relansat oficial zborurile din/spre Chișinău, începând de astăzi. Conexiunile vor fi operate de două ori pe săptămână, miercurea și duminica, de pe Terminalul 2 al Aeroportului Internațional Dubai (DXB), oferind pasagerilor mai multă flexibilitate și confort.
Anual, sute de tineri originari din Republica Moldova aleg să studieze la universitățile din România. Dacă unii dintre ei ajung pentru prima dată la o universitate românească, alții aleg să rămână aici după ce au absolvit licența. Așadar, tinerii care deja au urmat un ciclu de studii în România au un permis de ședere care trebuie prelungit pentru continuarea studiilor. În acest articol îți explicăm cum poți face asta, de ce acte ai nevoie și cât durează întregul proces.
Autoritatea pentru Cetățenie a României analizează posibilitatea retragerii cetățeniei române Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare. Furtună este acuzată de legături apropiate cu oligarhul Ilan Șor, care se află în prezent la Moscova, și de promovarea ideii unei „
167 de elevi din Moldova au ales să devină profesioniști în energii regenerabile. Lista școlilor care oferă noile specialități verzi # #diez
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Сообщение 167 de elevi din Moldova au ales să devină profesioniști în energii regenerabile. Lista școlilor care oferă noile specialități verzi появились сначала на #diez.
Echipa Victoriabank a celebrat Managers’ Day 2025. Membrii au stabilit strategii și planuri de viitor # #diez
Anul acesta, echipa de management Victoriabank a schimbat sala de ședințe pe un loc special – Gura Portiței, România, între Dunăre și Mare. Сообщение Echipa Victoriabank a celebrat Managers’ Day 2025. Membrii au stabilit strategii și planuri de viitor появились сначала на #diez.
După zece ani de relație – artistică – scriitorii Sergiu Beznițchi și Igor Guzun continuă să rămână Fecioare: unui e născut la sfârșitul lui august, altul – pe la mijlocul lui septembrie, iar în aceste zile lansează cea de-a treia lor carte scrisă împreună, intitulată „Ce fac cărțile din oameni”. Echipa #diez a deschis cartea, cu o curiozitate amestecată cu fascinație, și a selectat 18+ citate din cartea celor doi autori îndrăgiți. Сообщение 18+ citate din cartea „CE FAC CĂRȚILE DIN OAMENI” de Igor Guzun și Sergiu Beznițchi появились сначала на #diez.
Maib și Visa lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare # #diez
Liderul sectorului bancar, maib, sprijină pentru al treilea an consecutiv inițiativa She’s Next Empowered by Visa în calitate de partener principal al programului. Parteneriatul este o reconfirmare a viziunii comune împărtășite cu Visa, lider global în plăți digitale, de a sprijini femeile antreprenoare și a le oferi sprijinul necesar pentru a avansa la nivelul următor. Сообщение Maib și Visa lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare появились сначала на #diez.
CNA desfășoară peste 50 de percheziții într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # #diez
Peste 50 de percheziții au loc în această dimineață în nordul Republicii Moldova, în cadrul unei anchete privind spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), sunt vizate 32 de persoane – membri, simpatizanți și factori de decizie ai unor formațiuni politice. Сообщение CNA desfășoară peste 50 de percheziții într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani появились сначала на #diez.
RAM Impact ajunge la Drochia. Eveniment cu Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev # #diez
Pe 19 septembrie, la Drochia are loc un nou eveniment RAM Impact, dedicat liderilor de comunitate, tinerilor și antreprenorilor care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează lumea online și cum putem să ne protejăm de dezinformare. Сообщение RAM Impact ajunge la Drochia. Eveniment cu Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev появились сначала на #diez.
România: sesizările anonime pentru hărțuire ar putea fi analizate de comisiile universitare de etică # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România propune modificarea Codului-cadru de etică universitară, astfel încât victimele sau martorii cazurilor de hărțuire sexuală și morală să poată depune sesizări anonime la comisiile de etică din universități. În forma actuală, documentul impune ca toate sesizările să fie semnate și să conțină datele de identificare ale persoanei care reclamă un abuz. Din acest motiv, sesizările anonime au fost respinse până acum, chiar dacă, încă din 2024, guvernul și parlamentul au adoptat acte normative ce permiteau astfel de plângeri. Сообщение România: sesizările anonime pentru hărțuire ar putea fi analizate de comisiile universitare de etică появились сначала на #diez.
Compania aeriană HiSky a lansat o nouă rută directă: București-Chicago. Vor fi două zboruri pe săptămână, începând cu luna iunie 2026, iar prețul biletelor începe de la 349 de euro. Сообщение Compania aeriană HiSky a lansat o nouă rută directă: București-Chicago появились сначала на #diez.
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Lupte, desfășurate în orașul Zagreb, Croația. Sportiva a obținut victoria în finala mică a categoriei de greutate de până la 65 kg, învingând-o pe Irâna Koleadenko din Ucraina, cu scorul de 6-3. Сообщение Irina Rîngaci a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Lupte de la Zagreb появились сначала на #diez.
Autoritățile elene au suspendat extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc către Moldova, deoarece acesta urmează să fie audiat într-un dosar de fals deschis în România, potrivit unei surse juridice citate de Reuters. Decizia vine la câteva zile după ce o instanță din Grecia aprobase predarea lui Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului”. Сообщение De ce extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată появились сначала на #diez.
(video) „Vreau să trăiesc în Moldova.” Valentina Malenchi, la TEEN AGE, despre munca cu tinerii și cum contribuie la schimbările din țară # #diez
Valentina Malenchi este originară din Șoldănești. Tânăra este pasionată de activism civic. De când s-a mutat la Chișinău, a început să caute activ modalități de implicare, astfel încât să pună umărul la dezvoltarea Republicii Moldova. Inițial, participa în programe de leadership și dezbateri, ulterior, împreună cu mai mulți prieteni, a lansat organizația Comunitatea+. Respectiv, în prezent, Valentina creează oportunități de implicare pentru elevii și studenții din țară. Сообщение (video) „Vreau să trăiesc în Moldova.” Valentina Malenchi, la TEEN AGE, despre munca cu tinerii și cum contribuie la schimbările din țară появились сначала на #diez.
Micușa, stilist și antreprenor: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova” # #diez
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități. Сообщение Micușa, stilist și antreprenor: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova” появились сначала на #diez.
TikTok a blocat peste 100.000 de conturi false și a eliminat peste 4.500 de materiale legate de dezinformarea electorală în Moldova # #diez
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, reprezentanții platformei TikTok continuă implementarea măsurilor pentru a sprijini comunitatea locală să interacționeze în mod sigur cu postările legate de scrutinul curent. Potrivit unui comunicat emis de Centrul de Transparență al companiei, în perioada 1 iulie – 9 septembrie, au fost eliminate 4.519 materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală. Сообщение TikTok a blocat peste 100.000 de conturi false și a eliminat peste 4.500 de materiale legate de dezinformarea electorală în Moldova появились сначала на #diez.
Candidează pentru un mandat în echipa de coordonare a Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă # #diez
Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă (PNTP) lansează procesul de recrutare pentru noua echipă de coordonare a organizației. Noii membri își vor începe mandatul în toamna acestui an. Сообщение Candidează pentru un mandat în echipa de coordonare a Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă появились сначала на #diez.
Ministerul Justiției din Grecia a decis astăzi, 17 septembrie, suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a indica motivele. Informația a fost confirmată de către Procuratura Anticorupție într-o postare publicată pe Facebook. Сообщение Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată появились сначала на #diez.
(video) Pregătește popcornul! Trei filme care vor fi difuzate în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, trei filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc joi, 25 septembrie. Сообщение (video) Pregătește popcornul! Trei filme care vor fi difuzate în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex появились сначала на #diez.
Cinci școli din Moldova vor beneficia de mentorat și echipamente performante datorită programului internațional „Școala viitorului” # #diez
Cinci școli din Republica Moldova vor implementa programul internațional de leadership educațional „Școala viitorului”. Inițiativa își propune să modernizeze managementul școlar, să transforme școlile în instituții inovatoare, incluzive, care răspund mai bine nevoilor elevilor și comunităților, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Cinci școli din Moldova vor beneficia de mentorat și echipamente performante datorită programului internațional „Școala viitorului” появились сначала на #diez.
Ce promisiuni au concurenții electorali care candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru tinerii din Moldova # #diez
„Prima Casă pentru Tineri”, extinderea Voucherului Cultural până la 21 de ani sau implementarea programului „TikTok Cultural” sunt doar câteva dintre promisiunile pe care le fac formațiunile politice care candidează la alegerile parlamentare din acest an tinerilor din Moldova. În data de 28 septembrie în buletinul de vot vei găsi 23 de concurenți electorali. O bună parte dintre ei și-a anunțat deja programul cu promisiunile pe care le-ar realiza dacă vor ajunge în Parlament. Pentru că suntem un site de știri pentru tineri, am avut curiozitatea să vedem ce reforme își propun să realizeze pentru a îmbunătăți sectorul de tineret din Moldova. Сообщение Ce promisiuni au concurenții electorali care candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru tinerii din Moldova появились сначала на #diez.
Plata serviciilor publice prin EVO a devenit acum mai avantajoasă – fiecare plată cu cardul Mastercard îți oferă posibilitatea de a primi 10 % cashback. Acest lucru a devenit posibil în cadrul campaniei naționale lansate de Mastercard împreună cu Agenția de Guvernare Electronică. Campania are scopul de a încuraja plățile digitale și de a le oferi cetățenilor o experiență modernă de achitare a serviciilor publice – convenabilă, sigură și cu beneficii semnificative. Сообщение Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a obținut rezultate remarcabile la cea de-a 37-a ediție a Spartachiadei lucrătorilor medicali. Evenimentul, devenit deja o tradiție, a fost organizat în perioada 12-14 septembrie curent de Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova sub egida Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, și a promovat importanța sportului și a unui mod de viață sănătos în rândul angajaților din sistemul de sănătate. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” a fost premiată la spartachiada lucrătorilor medicali появились сначала на #diez.
În premieră, USMF „Nicolae Testemițanu” a participat la conferința „European Association for International Education” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, alături de alte trei universități din țara noastră, a participat, în premieră, la Conferința internațională a Asociației Europene pentru Educație Internațională (European Association for International Education, EAIE), ediția a 35-a. Aceasta a avut loc la Gothenburg, Suedia, în perioada 9-12 septembrie 2025. Сообщение În premieră, USMF „Nicolae Testemițanu” a participat la conferința „European Association for International Education” появились сначала на #diez.
Descoperă cultura și tradițiile comunităților etnice din Moldova. La Chișinău va avea loc Festivalul Etniilor # #diez
Festivalul Etniilor revine la Chișinău. Pe 21 septembrie se va desfășura cea de-a XXIV-a ediție, cu genericul „Unitate în diversitate”. Vizitatorii vor descoperi peste 20 de curți etnice cu tradiții, gastronomie și meșteșuguri autentice, spectacole de dans și muzică populară, ateliere gastronomice interactive, precum și zone dedicate copiilor. Сообщение Descoperă cultura și tradițiile comunităților etnice din Moldova. La Chișinău va avea loc Festivalul Etniilor появились сначала на #diez.
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Republica Moldova a venit în vizită Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii India în Republica Moldova, cu sediul la București, România. Acesta a fost însoțit de către dl. James Minz, secretar II la Ambasada Republicii India, și Oleg Ursachi, șeful Reprezentanței Camerei de Comerț a Indiei în Moldova. Сообщение Ambasadorul Indiei în Moldova a fost în vizită la USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
Toamna este anotimpul în care îți dorești piese care să îți ofere confort, dar și un strop de personalitate. Într-un sezon plin de culori calde și texturi jucăușe, nimic nu completează mai bine ținutele decât o pereche de ciocate. Aceste cizme inspirate din stilul western au depășit de mult granițele trendurilor de nișă și au devenit un element definitoriu pentru garderoba modernă. Te poți bucura de ele indiferent că îți place un vibe boho relaxat sau că preferi minimalismul simplu și rafinat. Сообщение Stiluri de cizme cowboy pentru toamnă – de la boho la minimalismul modern появились сначала на #diez.
După șase ani, actorii Teatrului-Spălătorie revin la Chișinău cu o nouă premieră. Când și unde poți vedea spectacolul # #diez
Actorii Teatrului-Spălătorie revin pe scena de la Chișinău cu un nou spectacol. În premieră, aceștia vor juca piesa de teatru „Memorie distorsionată” la editura „Universul” din Chișinău. Сообщение După șase ani, actorii Teatrului-Spălătorie revin la Chișinău cu o nouă premieră. Când și unde poți vedea spectacolul появились сначала на #diez.
Alegătorii, care din motive de sănătate nu se vor prezenta la secția de votare, pot solicita urna mobilă pentru alegerile parlamentare # #diez
Alegătorii, care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu pot veni în localul secției de votare, au posibilitatea să solicite votarea cu urna de vot mobilă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Сообщение Alegătorii, care din motive de sănătate nu se vor prezenta la secția de votare, pot solicita urna mobilă pentru alegerile parlamentare появились сначала на #diez.
