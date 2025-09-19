Pe 4 și 5 octombrie, Moldova celebrează Vinul Moldovei, tradițiile în vinificație și excelența vinicolă

14:00

Anual, sute de tineri originari din Republica Moldova aleg să studieze la universitățile din România. Dacă unii dintre ei ajung pentru prima dată la o universitate românească, alții aleg să rămână aici după ce au absolvit licența. Așadar, tinerii care deja au urmat un ciclu de studii în România au un permis de ședere care trebuie prelungit pentru continuarea studiilor. În acest articol îți explicăm cum poți face asta, de ce acte ai nevoie și cât durează întregul proces.