Rezultatele admiterii la liceele din Chișinău. 15 instituții au decis implementarea noului profil general
#diez, 20 septembrie 2025 11:30
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a publicat rezultatele admiterii în învățământul liceal din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2025/2026. În urma celor două etape de înmatriculare, în clasa a X-a au fost admiși 5.424 de elevi. Tinerii au fost repartizați în 95 de instituții liceale – 81 publice și 14 private. Сообщение Rezultatele admiterii la liceele din Chișinău. 15 instituții au decis implementarea noului profil general появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 30 minute
11:30
Rezultatele admiterii la liceele din Chișinău. 15 instituții au decis implementarea noului profil general # #diez
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a publicat rezultatele admiterii în învățământul liceal din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2025/2026. În urma celor două etape de înmatriculare, în clasa a X-a au fost admiși 5.424 de elevi. Tinerii au fost repartizați în 95 de instituții liceale – 81 publice și 14 private. Сообщение Rezultatele admiterii la liceele din Chișinău. 15 instituții au decis implementarea noului profil general появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
10:15
Ești student(ă) în anul I sau II? Fundația Konrad-Adenauer îți oferă o bursă pentru studii și dezvoltarea profesională timp de 12 luni # #diez
Sucursala Fundației Konrad-Adenauer din Republica Moldova lansează înscrierile pentru bursa „KAS Sur-Place 2026”. Programul este destinat studenților care își fac studiile de licență în anul I sau II și celor care îmbină performanțele academice cu implicarea civică și/sau politică. Сообщение Ești student(ă) în anul I sau II? Fundația Konrad-Adenauer îți oferă o bursă pentru studii și dezvoltarea profesională timp de 12 luni появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:15
De la primele linii de cod la spațiul cosmic: descoperă cea mai recentă ediție a cursului „Fundamentele IT” # #diez
Viitorul aparține celor care au curajul să învețe și să se reinventeze. Orange Digital Center este locul unde această transformare devine posibilă – un spațiu în care curiozitatea se întâlnește cu mentoratul, iar pașii mici de azi se transformă în cariere solide de mâine. Сообщение De la primele linii de cod la spațiul cosmic: descoperă cea mai recentă ediție a cursului „Fundamentele IT” появились сначала на #diez.
18:15
Mai mulți scriitori contemporani faimoși vin în Republica Moldova la Serile FILIT, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Vrei să-i cunoști și să discuți cu ei? Intrarea este liberă. Pentru a participa însă, este necesară înscrierea prealabilă, aici. Сообщение Lista scriitorilor care vor veni la Serile FILIT Chișinău în 2025 появились сначала на #diez.
18:15
121 de școli din Moldova au obținut câte circa 36.000 de dolari. Lista instituțiilor câștigătoare # #diez
Din 180 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – care și-au exprimat interesul, 121 vor beneficia de granturi în valoare de aproximativ 36.000 de dolari fiecare. Școlile au fost selectate în cadrul Programului de Granturi Școlare, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение 121 de școli din Moldova au obținut câte circa 36.000 de dolari. Lista instituțiilor câștigătoare появились сначала на #diez.
17:15
Pentru al doilea an consecutiv, producțiile cinematografice din Republica Moldova fac parte din programul Festivalului de Film Românesc din Seattle, SUA. Evenimentul, ajuns la cea de-a 12-a ediție, va avea loc în perioada 7-9 noiembrie la SIFF Cinema Uptown. Сообщение Cinci scurtmetraje moldovenești vor fi proiectate în SUA появились сначала на #diez.
17:15
Toamna este un anotimp care necesită o flexibilitate excepțională din partea garderobei noastre. Pe de o parte, diminețile și serile mai răcoroase ne încurajează să ne îmbrăcăm în straturi, dar, pe de altă parte, poate fi totuși suficient de cald în timpul zilei încât să nu renunțăm la ținutele lejere, urbane. Un hanorac devine nu doar un articol practic, ci și o piatră de temelie a stilului de toamnă. Сообщение Hanorac de toamnă – cum să-l alegi? появились сначала на #diez.
17:15
„Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist # #diez
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. Сообщение „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist появились сначала на #diez.
17:15
Spectacole, concerte și prezentare de modă. Șapte evenimente la care să mergi în weekendul 20-21 septembrie # #diez
Trăiește intens în acest weekend, cu evenimente pentru toate gusturile – de la teatru și circ, la jazz simfonic, electronică cu inspirație folclorică și conferințe de parenting. Îți prezentăm șapte evenimente care vor avea loc în zilele de 20 și 21 septembrie. Сообщение Spectacole, concerte și prezentare de modă. Șapte evenimente la care să mergi în weekendul 20-21 septembrie появились сначала на #diez.
17:15
Echipa „Răchițele” la ARS ELECTRONICA – prima participare a UTM la prestigiosul Festival de Artă, Tehnologie și Societate # #diez
Remarcabila echipă „Răchițele”, formată din cinci studente talentate ale specialității „Design Industrial și de Produs”, Facultatea Design, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) – Olga Homițchi, Daria Proscurina, Elena Istratenco, Daria Haritonova și Ana Matei – a reprezentat cu succes Republica Moldova și, implicit, UTM, la prestigiosul festival internațional Ars Electronica. Acest eveniment de referință, considerat un etalon în domeniul artei, tehnologiei și societății, se desfășoară anual încă din 1979, în orașul Linz, Austria, ajungând în acest an la cea de-a 46-a ediție. Сообщение Echipa „Răchițele” la ARS ELECTRONICA – prima participare a UTM la prestigiosul Festival de Artă, Tehnologie și Societate появились сначала на #diez.
16:15
„Tăiem viitorul țării!” De ce România protestează deja de un an pentru educație și ce vor să obțină studenții # #diez
De aproape un an studenții din România protestează pentru educație. Și chiar dacă cerințele acestora au tot fost ignorate de Guvern, studenții au continuat să iasă în stradă de-a lungul timpului. Următorul protest va avea loc chiar pe 29 septembrie, când mii de studenți din toată țara vor boicota începerea anului universitar. În acest articol îți explicăm cum s-a ajuns aici și de unde au pornit aceste nemulțumiri ale tinerilor. Сообщение „Tăiem viitorul țării!” De ce România protestează deja de un an pentru educație și ce vor să obțină studenții появились сначала на #diez.
15:15
Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu 42 de distincții și cupa expoziției la „Excellent Idea” # #diez
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea”, ediția a IV-a, organizată în zilele de 11 și 12 septembrie curent la Chișinău. Сообщение Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu 42 de distincții și cupa expoziției la „Excellent Idea” появились сначала на #diez.
15:15
Circa 500.000 de oameni, potrivit autorităților, și aproximativ 1 milion, potrivit organizatorilor, au protestat joi, 18 septembrie, în Franța. Cetățenii se opun măsurilor de austeritate propuse de Guvern, care își dorește să reducă cheltuielile publice cu 44 de miliarde de euro până în 2026. Potrivit Le Monde, protestatarii solicită, inclusiv ,mai multe investiții în serviciile publice, menținerea pensiilor și taxe mai mari pentru cei bogați. Сообщение Proteste masive în Franța. De ce au ieșit în stradă peste 500.000 de cetățeni появились сначала на #diez.
15:15
Pe 4 și 5 octombrie, Moldova celebrează Vinul Moldovei, tradițiile în vinificație și excelența vinicolă # #diez
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice. Сообщение Pe 4 și 5 octombrie, Moldova celebrează Vinul Moldovei, tradițiile în vinificație și excelența vinicolă появились сначала на #diez.
15:15
Compania aeriană FlyOne va lansa cinci zboruri noi din Chișinău, către Malaga, Geneva, Tashkent, Bodrum și Heraklion. Anunțul a fost publicat astăzi, 19 septembrie, pe pagina de Facebook a companiei. Сообщение Cinci zboruri noi vor fi lansate de FlyOne în 2026. Lista destinațiilor появились сначала на #diez.
14:15
Complexul cultural Cucuteni – Trâpillia ar putea fi inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO # #diez
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat o inițiativă comună pentru includerea complexului cultural Cucuteni-Trâpillia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În cadrul conferinței „Valoarea universală excepțională a complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Trâpillia”, reprezentanții celor trei guverne au semnat un Memorandum de Înțelegere. Сообщение Complexul cultural Cucuteni – Trâpillia ar putea fi inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO появились сначала на #diez.
13:00
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară. Сообщение Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025 появились сначала на #diez.
13:00
15 experți din cinci țări au împărtășit strategiile de vânzări cu ecosistemul de start-upuri din Moldova # #diez
Conferința Dreamiconˣ - The Startup Sales Playbook, desfășurată pe 10 septembrie, a reunit 15 experți din cinci țări diferite, alături de fondatori, specialiști în marketing și profesioniști din vânzări, devenind o platformă dinamică de schimb de cunoștințe, învățare practică și consolidare a comunității. Cu un accent pe strategiile de vânzări la nivel global, Dreamiconˣ a evidențiat rolul esențial pe care îl joacă stăpânirea abilităților de vânzare în competitivitatea și scalarea internațională a start-upurilor moldovenești. Сообщение 15 experți din cinci țări au împărtășit strategiile de vânzări cu ecosistemul de start-upuri din Moldova появились сначала на #diez.
Ieri
10:00
Ești student(ă) în România? Participă la forumuri de discuție despre alegerile parlamentare din Moldova # #diez
Echipa vicepreședintelui Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, organizează patru forumuri de discuție pentru studenții din București, Cluj-Napoca, Sibiu și Constanța. Tinerii sunt invitați să vorbească despre alegerile parlamentare din Republica Moldova și despre așteptările pe care le au în legătură cu acestea. Сообщение Ești student(ă) în România? Participă la forumuri de discuție despre alegerile parlamentare din Moldova появились сначала на #diez.
10:00
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # #diez
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. Până în prezent, au fost monitorizați 40 de candidați, iar mai jos vă prezentăm sinteza ultimelor 10 profiluri de integritate. Primele trei sinteze, fiecare cuprinzând câte 10 profiluri publicate, pot fi citite aici, aici și aici. Сообщение Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” появились сначала на #diez.
09:00
Italia, prima țară din UE care introduce pedepse cu închisoarea pentru cei care distribuie deepfake-uri # #diez
Italia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care introduce o lege dedicată reglementării inteligenței artificiale. Textul legislativ prevede pedepse între unu și cinci ani de închisoare pentru răspândirea de deepfake-uri sau folosirea AI în scopuri de fraudă și furt de identitate. De asemenea, accesul copiilor sub 14 ani la platforme de inteligență artificială va fi posibil doar cu acordul părinților. Сообщение Italia, prima țară din UE care introduce pedepse cu închisoarea pentru cei care distribuie deepfake-uri появились сначала на #diez.
09:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Republica Moldova a aprobat cadrul normativ pentru implementarea educației multilingve în școlile alolingve. Noul cadru urmărește să ofere șanse egale tuturor elevilor, indiferent de limba maternă, și să dezvolte competențe lingvistice și interculturale. Elevii vor învăța atât în limba română, cât și în limba maternă, dar și în limbi de circulație internațională. Сообщение Elevii din școlile alolingve din Republica Moldova vor învăța în trei limbi появились сначала на #diez.
18 septembrie 2025
18:15
Peste 300 de participanți pasionați de tehnologie, cercetători și programatori au transformat Chișinăul într-un veritabil laborator de inovație, în cadrul celei de-a treia ediții a DeepTech GigaHack. Între 12 și 14 septembrie, la Tekwill, tinerii curioși de inovație au lucrat cot la cot cu 27 de mentori internaționali, opt team coaches și un juriu format din 26 de experți și au transformat idei curajoase în prototipuri funcționale, într-un ritm intens de 48 de ore. Сообщение Echipele câștigătoare ale grantului de 30.000 de lei de la DeepTech GigaHack появились сначала на #diez.
18:15
Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția Națională pentru Tineret, anunță lansarea concursului pentru desemnarea localităților care vor purta titlul de Capitala Tineretului 2026 și Capitala Tineretului 2027. Programul oferă comunităților din întreaga țară oportunitatea de a deveni exemple în promovarea politicilor de tineret și a implicării active a tinerilor. Сообщение Se lansează concursul „Capitala Tineretului 2026-2027”. Cine poate aplica появились сначала на #diez.
17:15
Compania aeriană SkyUp Airlines a anunțat deschiderea vânzărilor de bilete pentru vara anului 2026, introducând 11 rute noi cu plecare de pe Aeroportul Internațional Chișinău (RMO). Prețurile promoționale pornesc de la 15 euro, cu taxe de aeroport incluse, disponibile doar pe 18 septembrie, pe site-ul oficial al operatorului. Сообщение SkyUp lansează 11 rute noi din Chișinău. Biletele pornesc de la 15 euro появились сначала на #diez.
17:15
„Flavours of the Republic of Moldova”, primul documentar despre țara noastră de pe Netflix, a fost pre-lansat în premieră la maib park # #diez
Primul documentar despre Republica Moldova care va apărea pe Netflix – „Flavours of the Republic of Moldova” („Aromele Moldovei”) – a fost pre-lansat în premieră națională. Evenimentul a avut loc la maib, unde invitații au urmărit filmul „making of” al producției. Сообщение „Flavours of the Republic of Moldova”, primul documentar despre țara noastră de pe Netflix, a fost pre-lansat în premieră la maib park появились сначала на #diez.
17:15
Luna septembrie este bogată în evenimente, programe și oportunități de învățare dedicate start-upurilor. Au avut loc deja Dreamiconˣ și GigaHack 2025, iar în următoarea perioadă încep alte programe interesante despre care îți spunem mai jos. Сообщение Lista programelor pentru start-upuri din Moldova la care puteți participa în această toamnă появились сначала на #diez.
17:15
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Fundația Friends for Friends, cu sprijinul BRD Groupe Société Générale, lansează BRD HUB START – programul care ajută organizațiile studențești să devină mai puternice, mai reziliente și mai conectate la comunitățile lor. Сообщение Organizațiile studențești din România pot câștiga până la 20.000 de euro появились сначала на #diez.
16:15
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături. Сообщение (foto) Gyros, metaxa și filosofie. Unde găsești Grecia în Chișinău появились сначала на #diez.
16:15
Cum poți schimba camera de cămin la UTM, USMF și USM și în funcție de ce factori se repartizează locurile # #diez
Stai la cămin și nu ești nemulțumit(ă) de camera pe care ai primit-o? Colegii noștri de pe ru.diez au discutat cu reprezentanți ai trei universități responsabili de cămine, pentru a afla cum poți să-ți schimbi camera. În material găsești informații despre cum are loc acest proces la Universitatea Tehnică a Moldovei, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, la Universitatea de Stat din Moldova. Сообщение Cum poți schimba camera de cămin la UTM, USMF și USM și în funcție de ce factori se repartizează locurile появились сначала на #diez.
16:15
Zilele Cinematografiei Ucrainene ajung în Moldova: proiecții gratuite la Chișinău, Bălți, Cahul și Căușeni # #diez
Republica Moldova va găzdui, în perioada 19-21 septembrie, Zilele Cinematografiei Ucrainene, un eveniment care aduce pe marele ecran cinci dintre cele mai apreciate producții realizate recent la Kiev și în colaborare internațională. Primele proiecții vor avea loc la Chișinău, urmând ca programul să continue și în orașele Bălți, Cahul și Căușeni. Accesul publicului la toate filmele va fi gratuit. Сообщение Zilele Cinematografiei Ucrainene ajung în Moldova: proiecții gratuite la Chișinău, Bălți, Cahul și Căușeni появились сначала на #diez.
15:15
Biroul Relații cu Diaspora a lansat campania „Citim românește, oriunde am fi”, prin care cinci titluri de carte pentru copii vor fi distribuite în Centrele Educaționale din peste zece țări. Inițiativa urmărește să încurajeze lectura în limba română în rândul copiilor moldoveni aflați peste hotare și să consolideze legătura acestora cu limba, cultura și identitatea națională. Сообщение „Citim românește, oriunde am fi”: campanie pentru copiii moldoveni din diaspora появились сначала на #diez.
14:00
Compania aeriană flydubai și-a relansat oficial zborurile din/spre Chișinău, începând de astăzi. Conexiunile vor fi operate de două ori pe săptămână, miercurea și duminica, de pe Terminalul 2 al Aeroportului Internațional Dubai (DXB), oferind pasagerilor mai multă flexibilitate și confort. Сообщение flydubai revine la Chișinău: zboruri directe către Dubai de două ori pe săptămână появились сначала на #diez.
14:00
Anual, sute de tineri originari din Republica Moldova aleg să studieze la universitățile din România. Dacă unii dintre ei ajung pentru prima dată la o universitate românească, alții aleg să rămână aici după ce au absolvit licența. Așadar, tinerii care deja au urmat un ciclu de studii în România au un permis de ședere care trebuie prelungit pentru continuarea studiilor. În acest articol îți explicăm cum poți face asta, de ce acte ai nevoie și cât durează întregul proces. Сообщение Ești student(ă) în România? Cum îți poți prelungi permisul de ședere în baza studiilor появились сначала на #diez.
14:00
Autoritatea pentru Cetățenie a României analizează posibilitatea retragerii cetățeniei române Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare. Furtună este acuzată de legături apropiate cu oligarhul Ilan Șor, care se află în prezent la Moscova, și de promovarea ideii unei „Moldove Mari”, proiect care ar implica ruperea unor teritorii românești, potrivit analiștilor politici. Сообщение Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română появились сначала на #diez.
14:00
167 de elevi din Moldova au ales să devină profesioniști în energii regenerabile. Lista școlilor care oferă noile specialități verzi # #diez
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Сообщение 167 de elevi din Moldova au ales să devină profesioniști în energii regenerabile. Lista școlilor care oferă noile specialități verzi появились сначала на #diez.
14:00
Echipa Victoriabank a celebrat Managers’ Day 2025. Membrii au stabilit strategii și planuri de viitor # #diez
Anul acesta, echipa de management Victoriabank a schimbat sala de ședințe pe un loc special – Gura Portiței, România, între Dunăre și Mare. Сообщение Echipa Victoriabank a celebrat Managers’ Day 2025. Membrii au stabilit strategii și planuri de viitor появились сначала на #diez.
14:00
După zece ani de relație – artistică – scriitorii Sergiu Beznițchi și Igor Guzun continuă să rămână Fecioare: unui e născut la sfârșitul lui august, altul – pe la mijlocul lui septembrie, iar în aceste zile lansează cea de-a treia lor carte scrisă împreună, intitulată „Ce fac cărțile din oameni”. Echipa #diez a deschis cartea, cu o curiozitate amestecată cu fascinație, și a selectat 18+ citate din cartea celor doi autori îndrăgiți. Сообщение 18+ citate din cartea „CE FAC CĂRȚILE DIN OAMENI” de Igor Guzun și Sergiu Beznițchi появились сначала на #diez.
13:00
Maib și Visa lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare # #diez
Liderul sectorului bancar, maib, sprijină pentru al treilea an consecutiv inițiativa She’s Next Empowered by Visa în calitate de partener principal al programului. Parteneriatul este o reconfirmare a viziunii comune împărtășite cu Visa, lider global în plăți digitale, de a sprijini femeile antreprenoare și a le oferi sprijinul necesar pentru a avansa la nivelul următor. Сообщение Maib și Visa lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
CNA desfășoară peste 50 de percheziții într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # #diez
Peste 50 de percheziții au loc în această dimineață în nordul Republicii Moldova, în cadrul unei anchete privind spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), sunt vizate 32 de persoane – membri, simpatizanți și factori de decizie ai unor formațiuni politice. Сообщение CNA desfășoară peste 50 de percheziții într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani появились сначала на #diez.
11:00
RAM Impact ajunge la Drochia. Eveniment cu Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev # #diez
Pe 19 septembrie, la Drochia are loc un nou eveniment RAM Impact, dedicat liderilor de comunitate, tinerilor și antreprenorilor care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează lumea online și cum putem să ne protejăm de dezinformare. Сообщение RAM Impact ajunge la Drochia. Eveniment cu Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev появились сначала на #diez.
11:00
România: sesizările anonime pentru hărțuire ar putea fi analizate de comisiile universitare de etică # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România propune modificarea Codului-cadru de etică universitară, astfel încât victimele sau martorii cazurilor de hărțuire sexuală și morală să poată depune sesizări anonime la comisiile de etică din universități. În forma actuală, documentul impune ca toate sesizările să fie semnate și să conțină datele de identificare ale persoanei care reclamă un abuz. Din acest motiv, sesizările anonime au fost respinse până acum, chiar dacă, încă din 2024, guvernul și parlamentul au adoptat acte normative ce permiteau astfel de plângeri. Сообщение România: sesizările anonime pentru hărțuire ar putea fi analizate de comisiile universitare de etică появились сначала на #diez.
10:00
Compania aeriană HiSky a lansat o nouă rută directă: București-Chicago. Vor fi două zboruri pe săptămână, începând cu luna iunie 2026, iar prețul biletelor începe de la 349 de euro. Сообщение Compania aeriană HiSky a lansat o nouă rută directă: București-Chicago появились сначала на #diez.
10:00
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Lupte, desfășurate în orașul Zagreb, Croația. Sportiva a obținut victoria în finala mică a categoriei de greutate de până la 65 kg, învingând-o pe Irâna Koleadenko din Ucraina, cu scorul de 6-3. Сообщение Irina Rîngaci a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Lupte de la Zagreb появились сначала на #diez.
10:00
Autoritățile elene au suspendat extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc către Moldova, deoarece acesta urmează să fie audiat într-un dosar de fals deschis în România, potrivit unei surse juridice citate de Reuters. Decizia vine la câteva zile după ce o instanță din Grecia aprobase predarea lui Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului”. Сообщение De ce extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată появились сначала на #diez.
17 septembrie 2025
20:30
(video) „Vreau să trăiesc în Moldova.” Valentina Malenchi, la TEEN AGE, despre munca cu tinerii și cum contribuie la schimbările din țară # #diez
Valentina Malenchi este originară din Șoldănești. Tânăra este pasionată de activism civic. De când s-a mutat la Chișinău, a început să caute activ modalități de implicare, astfel încât să pună umărul la dezvoltarea Republicii Moldova. Inițial, participa în programe de leadership și dezbateri, ulterior, împreună cu mai mulți prieteni, a lansat organizația Comunitatea+. Respectiv, în prezent, Valentina creează oportunități de implicare pentru elevii și studenții din țară. Сообщение (video) „Vreau să trăiesc în Moldova.” Valentina Malenchi, la TEEN AGE, despre munca cu tinerii și cum contribuie la schimbările din țară появились сначала на #diez.
18:30
Micușa, stilist și antreprenor: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova” # #diez
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități. Сообщение Micușa, stilist și antreprenor: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova” появились сначала на #diez.
18:30
TikTok a blocat peste 100.000 de conturi false și a eliminat peste 4.500 de materiale legate de dezinformarea electorală în Moldova # #diez
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, reprezentanții platformei TikTok continuă implementarea măsurilor pentru a sprijini comunitatea locală să interacționeze în mod sigur cu postările legate de scrutinul curent. Potrivit unui comunicat emis de Centrul de Transparență al companiei, în perioada 1 iulie – 9 septembrie, au fost eliminate 4.519 materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală. Сообщение TikTok a blocat peste 100.000 de conturi false și a eliminat peste 4.500 de materiale legate de dezinformarea electorală în Moldova появились сначала на #diez.
17:30
Candidează pentru un mandat în echipa de coordonare a Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă # #diez
Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă (PNTP) lansează procesul de recrutare pentru noua echipă de coordonare a organizației. Noii membri își vor începe mandatul în toamna acestui an. Сообщение Candidează pentru un mandat în echipa de coordonare a Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă появились сначала на #diez.
17:30
Ministerul Justiției din Grecia a decis astăzi, 17 septembrie, suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a indica motivele. Informația a fost confirmată de către Procuratura Anticorupție într-o postare publicată pe Facebook. Сообщение Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.