Devino voluntar(ă) la AIESEC! Alătură-te organizației pentru a beneficia de stagii internaționale și oportunități de angajare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România propune modificarea Codului-cadru de etică universitară, astfel încât victimele sau martorii cazurilor de hărțuire sexuală și morală să poată depune sesizări anonime la comisiile de etică din universități. În forma actuală, documentul impune ca toate sesizările să fie semnate și să conțină datele de identificare ale persoanei care reclamă un abuz. Din acest motiv, sesizările anonime au fost respinse până acum, chiar dacă, încă din 2024, guvernul și parlamentul au adoptat acte normative ce permiteau astfel de plângeri.