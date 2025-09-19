Ivan Șoltoianu, fost campion, implicat în lumea interlopă și jocurile politice ale Rusiei

10:40

Au rămas doar zece zile până la alegerile parlamentare, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica dacă au fost incluși în listele electorale și la ce secție de votare trebuie să se prezinte pentru a-și exercita dreptul la vot. Lista electorală este documentul ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care […] Articolul Cum puteţi verifica dacă sunteţi în lista electorală şi la ce secţie veţi vota pe 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.