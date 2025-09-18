Avarie electrică în sectorul Râșcani al capitalei: specialiștii lucrează la reconectarea consumatorilor

13:00

Un jurnalist de la Realitatea a primit un SMS fals, expediat în numele PAS. În mesaj, acesta era îndemnat să meargă la o filială a partidului și să prezinte fotografia buletinului de vot pentru a primi o „remunerație financiară”, dacă votează pentru PAS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că […] Articolul Mesaje false din numele PAS: „Remunerație financiară” pentru cei care votează partidul apare prima dată în Realitatea.md.