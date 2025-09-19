Declarații la RLIVE: Vremea și ospitalitatea moldovenilor au dat peste cap filmările pentru „Flavours of Moldova”

14:50

Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în septembrie și octombrie 2025, se fac lucrări de reparație și întreținere pe mai multe poduri importante din țară. Scopul este ca infrastructura să fie pregătită pentru iarnă și circulația să fie mai sigură. Muncitorii intervin acum pe: podul peste Nistru de pe traseul M5, la Gura Bîcului – […] Lucrări pe podurile mari din țară. Trafic restricționat temporar la Gura Bîcului, Lipcani și Răscăieți