Declarații la RLIVE: Vremea și ospitalitatea moldovenilor au dat peste cap filmările pentru „Flavours of Moldova”
Realitatea.md, 19 septembrie 2025 09:00
Filmările pentru serialul „Flavours of Moldova" au început cu o mare provocare. Un drum de piatră spartă era cât pe ce să-l întoarcă din cale pe protagonistul și regizorul filmului, jurnalistul și cineastul britanic Charlie Ottley. Pentru că filmările începuse cu ghinion, provocările nu au lipsit nici pe parcursul proiectului. La „Consens Național" de la
• • •
Acum 10 minute
09:10
România negociază intens cu Comisia Europeană pentru a nu risca să rămână în blackout energetic # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a purtat „negocieri intense" la Comisia Europeană pentru a obține o amânare a termenului asumat de România referitor la închiderea minelor și centralelor pe cărbune, prevăzut pentru finalul acestui an, informează Agerpres. „Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineață împreună cu
Acum 30 minute
09:00
08:50
Proteste de amploare în Franța: 309 persoane arestate, mobilizare sub nivelul estimat # Realitatea.md
Joi, sute de mii de persoane au participat la proteste în întreaga Franță împotriva măsurilor de austeritate anunțate. Profesorii, mecanicii de tren, farmaciștii și personalul sanitar s-au alăturat grevei, în timp ce elevii au blocat zeci de licee timp de câteva ore. Protestatarii și sindicatele solicită renunțarea la planurile fiscale ale fostului guvern, creșterea investițiilor
Acum o oră
08:40
O călătorie de peste o zi: Detalii despre zborul care scrie istorie în decembrie 2025 # Realitatea.md
Începând cu luna decembrie 2025, cerul va găzdui un moment istoric în aviația comercială: China Eastern Airlines va lansa cel mai lung zbor direct din lume, conectând metropola asiatică Shanghai cu capitala Argentinei, Buenos Aires. Cele două orașe sunt despărțite de o distanță impresionantă, de aproape 19.700 de kilometri, care va fi parcursă în peste
08:30
Statele Unite au aprobat vânzarea către Polonia de rachete antitanc Javelin și lansatoare, într-un contract în valoare de 780 de milioane de dolari, transmite AFP. Polonia, stat membru NATO aflat la granița cu Ucraina, continuă să își consolideze capacitățile de apărare în contextul amenințării ruse. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă și securitatea națională
08:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 19 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:30 Depunerea Jurământului Solemn de către studenţii Academiei „Ştefan cel Mare" 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 19 septembrie 2025 10:00 Evenimentul „New Technology for Old Markets" organizat de Banca Națională a Moldovei 10:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă
Acum 2 ore
08:10
Deconectări programate ale energiei electrice vor avea loc vineri, 19 septembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, desfășurate de Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. Necesare pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienților vor fi efectuate conform adreselor și intervalelor orare indicate mai jos. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: com. Băcioi: str.
08:00
Donald Trump, la bordul Air Force One: „Nu cred că a venit momentul pentru un armistițiu Rusia – Ucraina” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat joi, la bordul Air Force One, în drum spre Washington după vizita sa în Marea Britanie, că nu consideră momentul potrivit pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina, scrie Antena 3 CNN. „Nu cred. Dar, la momentul potrivit, dacă va trebui să o fac, va fi dur", a spus
07:40
UE vrea să renunțe mai repede la gazul natural lichefiat rusesc, după cererea lui Trump # Realitatea.md
Uniunea Europeană plănuiește să renunțe mai rapid la gazul natural lichefiat provenit din Rusia, ca răspuns la solicitarea președintelui SUA, Donald Trump, care a îndemnat blocul comunitar să intensifice eforturile pentru a reduce dependența energetică de Moscova. Comisia Europeană ia în considerare includerea unei prevederi în noul său pachet de sancțiuni pentru a elimina treptat
07:20
Odată cu răsăritul soarelui, energia zilei de 19 septembrie 2025 îi învăluie pe nativi într-o atmosferă de introspecție și autenticitate. Astrele ne încurajează să privim în trecut, să înțelegem lecțiile ascunse și să ne reconectăm cu gândurile pozitive care ne alimentează încrederea și puterea interioară. Este o zi în care liniștea interioară devine un dar
Acum 4 ore
07:10
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 19 septembrie 2025. Cotațiile valutare sunt următoarele: Euro – 19,4978 lei, în creștere cu 0,01 lei față de ziua precedentă; Dolarul american – 16,4733 lei, de asemenea cu 0,01 lei mai mult;
07:00
Ziua de 19 septembrie 2025 aduce vreme schimbătoare în întreaga țară, cu temperaturi specifice începutului de toamnă și posibile precipitații în unele regiuni. După o perioadă cu vreme predominant caldă, atmosfera începe treptat să se răcorească, semn că toamna își intră tot mai ferm în drepturi. Conform meteorologilor, temperaturile se vor încadra între +12°C în
06:50
Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor, care nu renunţă, în ciuda veto-urilor repetate ale Statelor Unite. Cei zece membri aleşi ai Consiliului au lansat discuţii pe marginea acestui proiect de
Acum 12 ore
23:10
Epidemie de Ebola în Congo. Cel puțin 31 de morți, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății # Realitatea.md
Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până în prezent cel puțin 31 de decese, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează agerpres.ro. Patrick Otim, reprezentant al Biroului Regional al OMS pentru Africa, a declarat într-un briefing online că în provincia centrală Kasai au fost raportate 48
22:40
Donald Trump și Melania, forțați să schimbe elicopterul în Marea Britanie din cauza unei „probleme tehnice minore” # Realitatea.md
O problemă de ultim moment a dus la situația în care președintele SUA și soția sa au ajuns, joi, 18 septembrie, la aeroportul londonez Stansted la bordul unui elicopter de rezervă, înainte de a se urca la bordul Air Force One, transmite antena3.ro. Potrivit unui comunicat al secretarului de presă de la Casa Albă, Marine
22:20
Documentarul Flavours of the Republic of Moldova a fost pre-lansat miercuri, 17 septembrie, la maib park. Producția va fi disponibilă pe Netflix începând cu 24 septembrie, ca parte a ultimului sezon Flavours of Romania. Evenimentul a reunit peste 200 de invitați – reprezentanți ai turismului și vinului, oficiali, parteneri instituționali, jurnaliști, influenceri și iubitori de
21:50
Avarie electrică în sectorul Râșcani al capitalei: specialiștii lucrează la reconectarea consumatorilor # Realitatea.md
O parte din sectorul Râșcani din capitală a rămas în beznă. Potrivit Premier Energy, cauza avariei nu se cunoaște. Numărul echipajelor implicate nu a fost comunicat, iar termenul oficial de remediere este între 3 și 6 ore, însă durata exactă rămâne incertă. Printre străzile afectate sunt Andrei Doga, Aerodrumului, Dumitru Râșcanu, Nicolae Dimo. Instituția asigură
20:50
Cincisprezece dintre cei optsprezece piloți necesari, pe malul stâng, pentru viitorul pod peste Prut de la Ungheni, sunt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1, iar toți piloții necesari atât pentru culee, cât și pentru pile au fost deja definitivați. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării
20:30
Dezbateri electorale RLIVE TV: Olesea Stamate, întrebată dacă va fi candidat de opoziție sau de guvernare # Realitatea.md
Postul de televiziune RLIVE TV a lansat seria de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Prima ediție a avut loc marți și a fost moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Conform înregistrării la Comisia Electorală Centrală (CEC), joi, 18 septembrie, la dezbatere au participat candidatul independent Olesea Stamate, Andrei Năstase și partidul Alianța
Acum 24 ore
20:00
Rugăciune sau agitație? Au fost depistate cazuri de implicare a preoților în campanie # Realitatea.md
Deși preoții și ierarhii bisericii au spus că nu se vor implica în politică, realitatea arată că religia continuă să joace un rol în campaniile electorale din Moldova. Ultimul raport al Promo-LEX arată că, în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, au existat cel puțin patru cazuri în care biserica a fost folosită pentru
19:50
Deși preoții și ierarhii bisericii au spus că nu se vor implica în politică, realitatea arată că religia continuă să joace un rol în campaniile electorale din Moldova. Ultimul raport al Promo-LEX arată că, în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, au existat cel puțin patru cazuri în care biserica a fost folosită pentru
19:00
Dezbatere la USM: Cum pot influența alegerile din 2025 relațiile Moldovei cu UE și SUA # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit, pe 18 septembrie, o dezbatere publică de nivel înalt cu tema „Alegerile din Moldova 2025: ce este în joc pentru regiunea Mării Negre, Uniunea Europeană și comunitatea transatlantică". Evenimentul a fost organizat de Atlantic Council – oficiul din România și Centrul Eurasia – în parteneriat cu Centrul de
18:40
2,8 miliarde kWh de energie necesari pentru Moldova. Guvernul lansează licitația pentru iarnă # Realitatea.md
Republica Moldova estimează că, în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, va consuma 2,8 miliarde kWh de energie electrică. Din această cantitate, o treime va fi acoperită din producția locală, iar restul din importuri. Procedura de achiziție a energiei electrice va fi lansată până la 30 septembrie. În ceea ce privește gazele, compania „Energocom" a
18:20
Scandal la casa de modă Prada. Au lansat o pereche de pantofi, asemănători opincilor # Realitatea.md
Casa de modă italiană Prada a stârnit un val de controverse după ce a lansat o pereche de pantofi care seamănă izbitor cu opincile tradiționale din spațiul balcanic. Ceea ce a atras și mai multe reacții a fost prețul, 1.150 de euro pentru o pereche, scrie cancan.md. Situația a fost semnalată pe pagina de Facebook
17:40
Un bărbat de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de un automobil condus de o femeie de 29 de ani, care avea permisul anulat și se afla sub influența alcoolului. Aceasta a fugit de la locul accidentului, dar a fost prinsă într-o parcare de pe Autostrada A0. Tragedia s-a produs joi
17:40
Șapte produse agricole moldovenești – prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – vor putea fi exportate în Uniunea Europeană fără taxe vamale, potrivit unei decizii adoptate de Consiliul UE. Aceste produse erau până acum supuse unor cote limitate de export fără taxe și beneficiau de un regim temporar de
17:20
Victoria Furtună reacționează după informațiile privind retragerea cetățeniei române # Realitatea.md
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare", a venit cu o reacție după ce în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi vizată de o procedură de retragere a cetățeniei române. Într-un mesaj public, Furtună a respins categoric zvonurile și a declarat că acestea reprezintă „minciuni și manipulări" lansate de adversarii politici. „Nimeni nu mi-a
17:20
VIDEO 46 de percheziții într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor. O persoană reținută # Realitatea.md
Joi dimineața, în mai multe localități din țară au fost desfășurate 46 de percheziții în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Potrivit poliției, un grup de persoane cu roluri bine determinate, ar acționa în beneficiul organizației criminale „Șor".
17:10
Olesea Stamate, candidata independentă, promite acțiuni ferme contra consumului de droguri # Realitatea.md
Crearea unei platforme publice cu date despre consumul de droguri, trafic, cazuri depistate, sancțiuni aplicate și măsuri de prevenire sunt angajamentele asumate de Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Politiciana susține că problema consumului de droguri, care afectează în special tinerii, a fost ignorată prea mult timp și trebuie
17:00
FOTO După reparație capitală, Centrul de sănătate publică Bălți și-a deschis ușile pentru cetățeni # Realitatea.md
După o reparație capitală, joi, 18 septembrie, a fost inaugurat Centrul de sănătate publică Bălți. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 47,9 milioane de lei, iar suplimentar au fost alocate circa 777.000 de lei din bugetul de stat pentru mobilier și alte dotări necesare. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, directorul ANSP, Nicolae
16:50
VIDEO Moldova analizează la Bruxelles Capitolul 22 privind politica regională și fondurile structurale europene # Realitatea.md
Viceprim
16:40
Dorin Recean s-a întâlnit cu ambasadorul Italiei în Moldova, Giuseppe Maria Perricone # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile s-au concentrat pe întărirea relațiilor bilaterale și sprijinul constant oferit de Italia în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oficialii au evidențiat cooperarea în domenii esențiale precum securitatea energetică și protecția socială. De la 1 […] Articolul Dorin Recean s-a întâlnit cu ambasadorul Italiei în Moldova, Giuseppe Maria Perricone apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
UE lansează apel de investiții pentru Moldova. Fonduri europene pentru economie și locuri de muncă # Realitatea.md
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar important din partea Uniunii Europene, printr-un apel de atragere a investițiilor private. Potrivit Delegației UE la Chișinău, fondurile vor fi direcționate către dezvoltarea mediului de afaceri, creșterea competitivității și crearea de noi locuri de muncă. Inițiativa face parte din Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare […] Articolul UE lansează apel de investiții pentru Moldova. Fonduri europene pentru economie și locuri de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
În atenția călătorilor! Trafic intens la Punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe # Realitatea.md
La această oră, în Punctul de Trecere a Frontierei Palanca se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Ambele direcții sunt aglomerate, informează Poliția de Frontieră. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin […] Articolul În atenția călătorilor! Trafic intens la Punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un centru de intervenție timpurie pentru copiii cu vârsta între 0 și 5 ani a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, la Chișinău. Potrivit Ministerului Sănătății, acesta va oferi servicii gratuite pentru identificarea timpurie a dificultăților de dezvoltare și sprijin în primii ani de viață, esențiali pentru recuperare și dezvoltare armonioasă. Serviciile includ evaluare pediatrică, terapie […] Articolul Centru specializat pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, deschis la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Republica Moldova deschide pentru prima oară o secție de votare la Luxemburg. Noi secții sunt organizate și în Belgia # Realitatea.md
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Republica Moldova va deschide pentru prima dată o secție de votare în Marele Ducat al Luxemburgului, în contextul extinderii facilităților de vot pentru diaspora. În Belgia, numărul secțiilor de vot va fi, de asemenea, majorat, în urma creșterii interesului cetățenilor moldoveni din regiune pentru procesele electorale, a declarat […] Articolul Republica Moldova deschide pentru prima oară o secție de votare la Luxemburg. Noi secții sunt organizate și în Belgia apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La Forumul European de la Chișinău, Maia Sandu a subliniat importanța colaborării transfrontaliere # Realitatea.md
Peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, alături de peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, dar și delegați din Ucraina și Polonia, s-au reunit astăzi la Chișinău la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”. În discursul său, președinta Maia Sandu a subliniat că o colaborare mai strânsă între statele […] Articolul La Forumul European de la Chișinău, Maia Sandu a subliniat importanța colaborării transfrontaliere apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizările privind lista SIS – măsurile sunt preventive, nu penale # Realitatea.md
Curtea Constituțională (CCM) a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale. Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată, […] Articolul VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizările privind lista SIS – măsurile sunt preventive, nu penale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Poliția britanică a deschis o anchetă privind moartea lui Anatol Fedoruța, fiul primarului din Cotiujenii Mici, după ce din camera tânărului, aflată la Londra, au dispărut toate lucrurile personale, inclusiv laptopul pe care acesta îl folosea la locul de muncă. Rudele cred că Anatol ar fi fost atras într-o capcană. Tatăl său, Ion Fedoruța, a […] Articolul Primarul din Cotiujenii Mici: Poliția britanică investighează moartea fiului apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Vineri, 19 septembrie, în Bălți va fi lansată o nouă rută de troleibuz – nr.5 . Aceasta va lega cartierul 8 de Gara de Nord, circulând pe strada Victoriei, și va asigura o conexiune comodă și accesibilă între zonele importante ale orașului. „Bălți devine și mai mobil! Pentru a nu întârzia lansarea și a oferi […] Articolul FOTO De vineri, locuitorii din Bălți vor avea o rută nouă de troleibuz apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Transportatorii, avertizați: frontiera Polonia–Belarus rămâne închisă pe termen nelimitat # Realitatea.md
Frontiera dintre Polonia și Belarus rămâne închisă până la noi ordine, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Decizia aparține autorităților poloneze și este motivată de riscurile de securitate apărute în contextul exercițiilor militare ruso-belaruse. Potrivit comunicărilor oficiale, autoritățile poloneze au decis ca restricția să rămână în vigoare până la o nouă notificare. Măsura este motivată […] Articolul Transportatorii, avertizați: frontiera Polonia–Belarus rămâne închisă pe termen nelimitat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
O femeie din Chișinău a căzut de la geam, în timp ce întindea rufe. S-ar afla inconștientă în reanimare # Realitatea.md
O femeie a căzut de la geamul apartamentului. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 18 septembrie, în sectorul Ciocana al Capitalei. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către ofițera de presă a Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic. Potrivit ei, victima are 39 de ani și a căzut de la etajul 5. Pentru cele mai […] Articolul O femeie din Chișinău a căzut de la geam, în timp ce întindea rufe. S-ar afla inconștientă în reanimare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cum a influențat miliardul furat politica economică? Natalia Bejan: Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient # Realitatea.md
Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării. Într-un interviu acordat Adevărul.ro, specialista vorbește despre situația economică actuală a Republicii Moldova. Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea […] Articolul Cum a influențat miliardul furat politica economică? Natalia Bejan: Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
FOTO, VIDEO Franța, zguduită de proteste masive împotriva reducerilor bugetare. Ciocniri violente între protestatari și polițiști # Realitatea.md
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical se numără printre categoriile profesionale care au declanșat joi o grevă națională și au ieșit în stradă, în cadrul unei zile de mobilizare împotriva planurilor de austeritate, relatează Reuters, AFP și Le Figaro, citate de Antena 3 CNN. La Paris, marșul a fost marcat de incidente violente: […] Articolul FOTO, VIDEO Franța, zguduită de proteste masive împotriva reducerilor bugetare. Ciocniri violente între protestatari și polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Caz tragic în Italia: Un moldovean a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe drum # Realitatea.md
Un tânăr moldovean de 30 de ani a murit marți seara în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs pe o șosea intens circulată din apropierea orașului Mondragone, în sudul țării, scrie Casertanews.it. Potrivit presei locale, bărbatul se deplasa pe jos pe marginea drumului atunci când a fost izbit puternic […] Articolul Caz tragic în Italia: Un moldovean a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe drum apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Ne așteaptă o iarnă geroasă și cu ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează deasupra Polului Nord # Realitatea.md
Un nou vortex polar, sistemul uriaș de vânturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025-2026 în Europa, inclusiv în România, transmite Antena3.ro. Datele satelitare arată că temperaturile și presiunea în zona arctică au început deja să scadă, semn al formării vortexului […] Articolul Ne așteaptă o iarnă geroasă și cu ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează deasupra Polului Nord apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Pregătiți vacanța de toamnă! O companie aeriană vinde bilete cu 15 €, de la Chișinău, spre destinații de vis # Realitatea.md
Bilete de la 15 euro spre mai multe destinații. Oferta a fost lansată de SkyUp, este valabilă doar pe 18 septembrie, iar biletele pot fi procurate la preț promoțional pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 24 octombrie 2026. Zborurile pot fi rezervate pentru călătorii Spania, Grecia, Franța, Italia, Irlanda, Elveția și Georgia. În același timp, […] Articolul Pregătiți vacanța de toamnă! O companie aeriană vinde bilete cu 15 €, de la Chișinău, spre destinații de vis apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Lucrări pe podurile mari din țară. Trafic restricționat temporar la Gura Bîcului, Lipcani și Răscăieți # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în septembrie și octombrie 2025, se fac lucrări de reparație și întreținere pe mai multe poduri importante din țară. Scopul este ca infrastructura să fie pregătită pentru iarnă și circulația să fie mai sigură. Muncitorii intervin acum pe: podul peste Nistru de pe traseul M5, la Gura Bîcului – […] Articolul Lucrări pe podurile mari din țară. Trafic restricționat temporar la Gura Bîcului, Lipcani și Răscăieți apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a declarat că „popoarele care nu-și cunosc trecutul riscă să nu aibă viitor”, subliniind importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural al țării. Declarația a fost făcută în urma vizitei sale la Muzeul „Galerie Istorică” din Briceni, fondat de doctorul Valentin Cojocari. Muzeul găzduiește o colecție valoroasă de obiecte istorice, […] Articolul Patrimoniul cultural este cheia viitorului Republicii Moldova, spune Marian Lupu apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Zilele Filmului Românesc încep în Republica Moldova. Focus Radu Jude la ZFR Chişinău 2025 # Realitatea.md
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Ediţia 11 a evenimentului va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cineplex „Loteanu”, iar intrarea, ca şi până acum, va fi liberă, cu rezervarea prealabilă a […] Articolul Zilele Filmului Românesc încep în Republica Moldova. Focus Radu Jude la ZFR Chişinău 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
