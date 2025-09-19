De la știri locale la manipulare: cum o rețea de canale pe Telegram transformă urmăritorii în masă de protest
Realitatea.md, 19 septembrie 2025 12:00
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o nouă rețea pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile". Sub acoperirea anunțurilor despre vreme, reparații de drumuri sau afișe culturale, abonaților li se livrează constant mesaje de propagandă în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, scrie disinfo.md. În prezent, rețeaua include circa […]
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
12:10
FOTO CNA efectuează percheziții în Chișinău într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Realitatea.md
Vineri, 19 septembrie, ofițerii CNA efectuează percheziții în Capitală într-un amplu dosar penal ce vizează bănuieli de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Ancheta are în vizor un grup de persoane implicat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice contra cost, în interesul unor formațiuni […]
Acum 30 minute
12:00
12:00
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară. Realizat pe un eșantion reprezentativ, studiul a analizat peste 7 800 de opinii referitoare la produse și servicii din 15 categorii. Orange Moldova a obținut 75,5 pe […]
12:00
VIDEO Ion Ceban demontează frica alegătorilor: Sunt tată a trei copii; Alternativa nu e dușmanul familiilor din Moldova # Realitatea.md
Ion Ceban, primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", a făcut declarații la emisiunea „Gonța Media" pe YouTube în care a abordat teme legate de comportamentul alegătorilor, mobilizarea în campanie și poziţia guvernării în discursul public. Primarul consideră că mulţi cetăţeni „stau în găoacea lor" şi s-au „închis" din cauza mesajelor publice […]
Acum o oră
11:50
Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar, după arestarea fostului șef pentru corupere # Realitatea.md
Iurie Osoianu este noul director interimar al Spitalului Clinic Bălți. Acesta conduce până acum Spitalul Raional Făleșt, scrie Nordnews.md. Pe 18 septembrie, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, l-a prezentat colectivului medical, în contextul în care fostul șef al instituției, Gheorghe Brînza, se află din 29 august în arest preventiv, într-un dosar instrumentat de CNA. Pentru cele mai […]
11:50
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost reluată, după ce autoritățile elene au anulat decizia prin care suspendaseră procesul. Anunțul a fost făcut de Procuratura Republicii Moldova, care precizează că, în urma unor discuții purtate la diferite nivele cu autoritățile Greciei, s-a deblocat procedura de predare a fostului lider politic. Următorul pas îl […]
11:40
Comerțul Moldovei cu Olanda a crescut la 146 milioane de dolari. Țara intră în top 10 parteneri din UE # Realitatea.md
Olanda a intrat în top 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări a ajuns la 146,3 milioane de dolari, în creștere cu 11% față de 2023, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit MDED, exporturile Moldovei către Olanda au însumat 51,2 milioane USD, cu […]
11:40
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde au fost discutate măsurile pentru accelerarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității companiilor și creșterea productivității muncii. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să […]
11:30
În luna iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, producția industrială (serie brută) a înregistrat o creștere de 6,2%, scrie BANI.MD. Evoluția pozitivă a fost determinată în principal de avansul industriei prelucrătoare (+6,9%) și al sectorului de producere și furnizare a energiei electrice și termice, gazelor și apei calde (+0,9%). În același timp, industria extractivă a […]
Acum 2 ore
11:20
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # Realitatea.md
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) […]
11:10
Un eveniment cultural va avea loc în Capitală! În weekend sunt anunțate restricții de circulație # Realitatea.md
În perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu stradela Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost […]
11:10
31 de localități din Moldova își serbează astăzi hramul. Poliția anunță măsuri de siguranță # Realitatea.md
Astăzi, 19 septembrie, 31 de localități din Republica Moldova își sărbătoresc hramul cu ocazia sărbătorii Minunea Sfântului Arhanghel Mihail, pe stil vechi. Cu această ocazie, Poliția este prezentă în comunități pentru a asigura ordinea publică și desfășurarea în siguranță a evenimentelor. Autoritățile transmit câteva recomandări importante pentru cetățeni: nu urcați la volan dacă ați consumat […]
11:10
VIDEO Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: „Viitorul nostru comun este în familia europeană” # Realitatea.md
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei, a adresat un mesaj de recunoștință și speranță în cadrul Forumului Internațional „Cooperare transfrontalieră europeană", desfășurat la Chișinău. Oficialul a subliniat sprijinul constant oferit de Republica Moldova, România și Polonia, atât la nivel guvernamental, cât și prin implicarea directă a cetățenilor. Diplomatul a reamintit că, încă din primele […]
11:00
Promo-Lex: A fost identificată o rețea de conturi false pe TikTok, care promovează minciuni înaintea alegerilor # Realitatea.md
Experții Promo-Lex care monitorizează campania electorală a identificat o rețea de conturi false de TikTok, care promovează narative manipulatorii înainte de alegeri. Autorii utilizează două hashtaguri: #alegmoldova și #moldova, iar cele 25 de pagini nucleu și circa 500 suplimentare au intrat rapid în trend și au acumulat în 72 de ore circa 1,3 milioane de […]
11:00
Un tânăr de 27 de ani din Fălești va petrece 17 ani după gratii, după ce și-a ucis bunica. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, la solicitarea Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Fălești. Crima a avut loc în seara zilei de 22 iunie 2025. Potrivit procurorilor, tânărul se afla în stare de ebrietate și, în […]
10:50
16 mii de euro mită, pentru a „aranja” un dosar penal. Percheziții la un cuplu din capitală # Realitatea.md
Un cuplu din capitală este vizat într-un dosar de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat percheziții vineri, 19 septembrie. Potrivit CNA, cei doi sunt bănuiți că ar fi cerut și primit bani de la persoane implicate într-un dosar penal, promițând că vor influența agenți publici pentru a obține o decizie […]
10:40
Pelicula „Unde merg elefanții" de Cătălin Rotaru și Gabi Virginia Șarga este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Leni este o fetiță bolnavă, dar în același timp plină de viață. Marcel – un tânăr cu tendințe sinucigașe, iar Magda – o mamă care încearcă să […]
10:40
Cum puteţi verifica dacă sunteţi în lista electorală şi la ce secţie veţi vota pe 28 septembrie # Realitatea.md
Au rămas doar zece zile până la alegerile parlamentare, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica dacă au fost incluși în listele electorale și la ce secție de votare trebuie să se prezinte pentru a-și exercita dreptul la vot. Lista electorală este documentul ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care […]
10:40
VIDEO Apartament transformat în loc de consum al drogurilor, descoperit la Chișinău. Proprietarul, arestat # Realitatea.md
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, împreună cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău care își transformase apartamentul într-un spațiu destinat consumului de droguri. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au găsit în locuință patru persoane, cu vârste între 30 și 62 de ani. Din apartament au fost ridicate mai multe dispozitive artizanale pentru consumul […]
10:30
Un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut la Iași pe 16 septembrie, în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Curtea de Apel Iași, scrie ziaruldeiasi.ro. Potrivit poliției, moldoveanul fusese condamnat la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol. Documentul emis de instanță prevede arestarea provizorie […]
10:30
Ministra de Interne către apropiații studenților Academiei „Ștefan cel Mare”: Curajul lor este și meritul vostru # Realitatea.md
La ceremonia de depunere a Jurământului Solemn de către cei 159 de studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare" din Chișinău, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, s-a apropiat de familiile lor și a adresat un mesaj emoționant părinților și apropiaților tinerilor care au ales o carieră în serviciul public. Jurământ la Academia „Ștefan cel Mare". Ministra […]
10:30
Ivan Șoltoianu, fost campion, implicat în lumea interlopă și jocurile politice ale Rusiei # Realitatea.md
Ivan Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ivan Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară" din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență politică orchestrate […]
Acum 4 ore
09:50
Vasile Tofan, invitat la emisiunea „Realitatea te privește”, ediția din 19 septembrie # Realitatea.md
Scrutinul parlamentar este sub semnul criticii economice. În preajma alegerilor din 28 septembrie, aproape toți concurenții electorali pun accent pe lipsa dezvoltării economice rapide. Opoziția acuză guvernarea de stagnare, în timp ce guvernarea invocă efectele războiului din Ucraina, criza energetică globală și eforturile de reformă și stabilizare a statului. Promisiuni precum „gaz ieftin din Rusia" […]
09:50
Jurământ la Academia „Ștefan cel Mare”. Ministra de Interne: „Viitorul securității noastre se află în mâinile voastre” # Realitatea.md
La Chișinău a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului Solemn de către 159 de studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Evenimentul s-a desfășurat în prezența familiei, cadrelor didactice, colegilor și oficialilor din domeniu. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat în discursul său importanța momentului pentru tinerii care au ales […]
09:50
Douăzeci de elevi romi de la Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au primit ghiozdane și rechizite școlare noi, în cadrul unei inițiative care sprijină incluziunea și încurajează frecventarea școlii. „Educația este cheia integrării și a unui viitor mai bun. Prin sprijinul oferit astăzi, dorim să transmitem copiilor romi și familiilor lor că școala este […]
09:30
VIDEO Trafic dat peste cap în Centru. Defecțiune pe Ștefan cel Mare: troleibuzele au întârzieri, călătorii merg pe jos # Realitatea.md
Un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor, produs la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Ismail, a dat peste cap circulația transportului public în această dimineață. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) anunță că din cauza defecțiunii, troleibuzele care circulă spre sectorul Centru înregistrează întârzieri de până la 25 de minute, iar mulți […]
09:20
Polițiștii de frontieră de la Palanca au denunțat un act de corupție comis de un ucrainean # Realitatea.md
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe" au manifestat integritate, denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 58 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră pentru […]
09:10
România negociază intens cu Comisia Europeană pentru a nu risca să rămână în blackout energetic # Realitatea.md
Ministrul Energiei
09:00
Declarații la RLIVE: Vremea și ospitalitatea moldovenilor au dat peste cap filmările pentru „Flavours of Moldova” # Realitatea.md
Filmările pentru serialul „Flavours of Moldova” au început cu o mare provocare. Un drum de piatră spartă era cât pe ce să-l întoarcă din cale pe protagonistul și regizorul filmului, jurnalistul și cineastul britanic Charlie Ottley. Pentru că filmările începuse cu ghinion, provocările nu au lipsit nici pe parcursul proiectului. La „Consens Național” de la […] Articolul Declarații la RLIVE: Vremea și ospitalitatea moldovenilor au dat peste cap filmările pentru „Flavours of Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Proteste de amploare în Franța: 309 persoane arestate, mobilizare sub nivelul estimat # Realitatea.md
Joi, sute de mii de persoane au participat la proteste în întreaga Franță împotriva măsurilor de austeritate anunțate. Profesorii, mecanicii de tren, farmaciștii și personalul sanitar s-au alăturat grevei, în timp ce elevii au blocat zeci de licee timp de câteva ore. Protestatarii și sindicatele solicită renunțarea la planurile fiscale ale fostului guvern, creșterea investițiilor […] Articolul Proteste de amploare în Franța: 309 persoane arestate, mobilizare sub nivelul estimat apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
O călătorie de peste o zi: Detalii despre zborul care scrie istorie în decembrie 2025 # Realitatea.md
Începând cu luna decembrie 2025, cerul va găzdui un moment istoric în aviația comercială: China Eastern Airlines va lansa cel mai lung zbor direct din lume, conectând metropola asiatică Shanghai cu capitala Argentinei, Buenos Aires. Cele două orașe sunt despărțite de o distanță impresionantă, de aproape 19.700 de kilometri, care va fi parcursă în peste […] Articolul O călătorie de peste o zi: Detalii despre zborul care scrie istorie în decembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Statele Unite au aprobat vânzarea către Polonia de rachete antitanc Javelin și lansatoare, într-un contract în valoare de 780 de milioane de dolari, transmite AFP. Polonia, stat membru NATO aflat la granița cu Ucraina, continuă să își consolideze capacitățile de apărare în contextul amenințării ruse. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă și securitatea națională […] Articolul SUA au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 19 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:30 Depunerea Jurământului Solemn de către studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 19 septembrie 2025 10:00 Evenimentul „New Technology for Old Markets” organizat de Banca Națională a Moldovei 10:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:10
Deconectări programate ale energiei electrice vor avea loc vineri, 19 septembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, desfășurate de Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. Necesare pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienților vor fi efectuate conform adreselor și intervalelor orare indicate mai jos. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: com. Băcioi: str. […] Articolul În mai multe localități vor avea loc deconectări de lumină programate apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Donald Trump, la bordul Air Force One: „Nu cred că a venit momentul pentru un armistițiu Rusia – Ucraina” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat joi, la bordul Air Force One, în drum spre Washington după vizita sa în Marea Britanie, că nu consideră momentul potrivit pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina, scrie Antena 3 CNN. „Nu cred. Dar, la momentul potrivit, dacă va trebui să o fac, va fi dur”, a spus […] Articolul Donald Trump, la bordul Air Force One: „Nu cred că a venit momentul pentru un armistițiu Rusia – Ucraina” apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
UE vrea să renunțe mai repede la gazul natural lichefiat rusesc, după cererea lui Trump # Realitatea.md
Uniunea Europeană plănuiește să renunțe mai rapid la gazul natural lichefiat provenit din Rusia, ca răspuns la solicitarea președintelui SUA, Donald Trump, care a îndemnat blocul comunitar să intensifice eforturile pentru a reduce dependența energetică de Moscova. Comisia Europeană ia în considerare includerea unei prevederi în noul său pachet de sancțiuni pentru a elimina treptat […] Articolul UE vrea să renunțe mai repede la gazul natural lichefiat rusesc, după cererea lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Odată cu răsăritul soarelui, energia zilei de 19 septembrie 2025 îi învăluie pe nativi într-o atmosferă de introspecție și autenticitate. Astrele ne încurajează să privim în trecut, să înțelegem lecțiile ascunse și să ne reconectăm cu gândurile pozitive care ne alimentează încrederea și puterea interioară. Este o zi în care liniștea interioară devine un dar […] Articolul Horoscop 19 septembrie. Această zi aduce multe oportunități pentru o zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 19 septembrie 2025. Cotațiile valutare sunt următoarele: Euro – 19,4978 lei, în creștere cu 0,01 lei față de ziua precedentă; Dolarul american – 16,4733 lei, de asemenea cu 0,01 lei mai mult; […] Articolul Curs valutar 19 septembrie: Euro și dolarul în ușoară creștere apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Ziua de 19 septembrie 2025 aduce vreme schimbătoare în întreaga țară, cu temperaturi specifice începutului de toamnă și posibile precipitații în unele regiuni. După o perioadă cu vreme predominant caldă, atmosfera începe treptat să se răcorească, semn că toamna își intră tot mai ferm în drepturi. Conform meteorologilor, temperaturile se vor încadra între +12°C în […] Articolul Toamna își intră în drepturi: Cum va fi vremea în Moldova pe 19 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor, care nu renunţă, în ciuda veto-urilor repetate ale Statelor Unite. Cei zece membri aleşi ai Consiliului au lansat discuţii pe marginea acestui proiect de […] Articolul Washingtonul se opune din nou unui armistițiu în Gaza la ONU apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Epidemie de Ebola în Congo. Cel puțin 31 de morți, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății # Realitatea.md
Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până în prezent cel puțin 31 de decese, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează agerpres.ro. Patrick Otim, reprezentant al Biroului Regional al OMS pentru Africa, a declarat într-un briefing online că în provincia centrală Kasai au fost raportate 48 […] Articolul Epidemie de Ebola în Congo. Cel puțin 31 de morți, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Donald Trump și Melania, forțați să schimbe elicopterul în Marea Britanie din cauza unei „probleme tehnice minore” # Realitatea.md
O problemă de ultim moment a dus la situația în care președintele SUA și soția sa au ajuns, joi, 18 septembrie, la aeroportul londonez Stansted la bordul unui elicopter de rezervă, înainte de a se urca la bordul Air Force One, transmite antena3.ro. Potrivit unui comunicat al secretarului de presă de la Casa Albă, Marine […] Articolul Donald Trump și Melania, forțați să schimbe elicopterul în Marea Britanie din cauza unei „probleme tehnice minore” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Documentarul Flavours of the Republic of Moldova a fost pre-lansat miercuri, 17 septembrie, la maib park. Producția va fi disponibilă pe Netflix începând cu 24 septembrie, ca parte a ultimului sezon Flavours of Romania. Evenimentul a reunit peste 200 de invitați – reprezentanți ai turismului și vinului, oficiali, parteneri instituționali, jurnaliști, influenceri și iubitori de […] Articolul Documentarul „Flavours of the Republic of Moldova” debutează pe Netflix apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Avarie electrică în sectorul Râșcani al capitalei: specialiștii lucrează la reconectarea consumatorilor # Realitatea.md
O parte din sectorul Râșcani din capitală a rămas în beznă. Potrivit Premier Energy, cauza avariei nu se cunoaște. Numărul echipajelor implicate nu a fost comunicat, iar termenul oficial de remediere este între 3 și 6 ore, însă durata exactă rămâne incertă. Printre străzile afectate sunt Andrei Doga, Aerodrumului, Dumitru Râșcanu, Nicolae Dimo. Instituția asigură […] Articolul Avarie electrică în sectorul Râșcani al capitalei: specialiștii lucrează la reconectarea consumatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Cincisprezece dintre cei optsprezece piloți necesari, pe malul stâng, pentru viitorul pod peste Prut de la Ungheni, sunt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1, iar toți piloții necesari atât pentru culee, cât și pentru pile au fost deja definitivați. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării […] Articolul Podul de la Ungheni prinde contur: lucrările la piloți sunt în plină desfășurare apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Dezbateri electorale RLIVE TV: Olesea Stamate, întrebată dacă va fi candidat de opoziție sau de guvernare # Realitatea.md
Postul de televiziune RLIVE TV a lansat seria de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Prima ediție a avut loc marți și a fost moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Conform înregistrării la Comisia Electorală Centrală (CEC), joi, 18 septembrie, la dezbatere au participat candidatul independent Olesea Stamate, Andrei Năstase și partidul Alianța […] Articolul Dezbateri electorale RLIVE TV: Olesea Stamate, întrebată dacă va fi candidat de opoziție sau de guvernare apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Rugăciune sau agitație? Au fost depistate cazuri de implicare a preoților în campanie # Realitatea.md
Deși preoții și ierarhii bisericii au spus că nu se vor implica în politică, realitatea arată că religia continuă să joace un rol în campaniile electorale din Moldova. Ultimul raport al Promo-LEX arată că, în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, au existat cel puțin patru cazuri în care biserica a fost folosită pentru […] Articolul Rugăciune sau agitație? Au fost depistate cazuri de implicare a preoților în campanie apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
19:00
Dezbatere la USM: Cum pot influența alegerile din 2025 relațiile Moldovei cu UE și SUA # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit, pe 18 septembrie, o dezbatere publică de nivel înalt cu tema „Alegerile din Moldova 2025: ce este în joc pentru regiunea Mării Negre, Uniunea Europeană și comunitatea transatlantică”. Evenimentul a fost organizat de Atlantic Council – oficiul din România și Centrul Eurasia – în parteneriat cu Centrul de […] Articolul Dezbatere la USM: Cum pot influența alegerile din 2025 relațiile Moldovei cu UE și SUA apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
2,8 miliarde kWh de energie necesari pentru Moldova. Guvernul lansează licitația pentru iarnă # Realitatea.md
Republica Moldova estimează că, în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, va consuma 2,8 miliarde kWh de energie electrică. Din această cantitate, o treime va fi acoperită din producția locală, iar restul din importuri. Procedura de achiziție a energiei electrice va fi lansată până la 30 septembrie. În ceea ce privește gazele, compania „Energocom” a […] Articolul 2,8 miliarde kWh de energie necesari pentru Moldova. Guvernul lansează licitația pentru iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
