Dezbateri electorale RLIVE TV: Olesea Stamate, întrebată dacă va fi candidat de opoziție sau de guvernare

12:20

Veniturile obținute de stat din chirii sunt în creștere. În perioada ianuarie–august 2025, persoanele fizice care dau în chirie locuințe sau alte bunuri imobile au achitat peste 60 de milioane de lei sub formă de impozit pe venit – cu aproape 27% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează atât […] Articolul Statul încasează tot mai mult din chirii. Peste 60 de milioane de lei, colectați în opt luni apare prima dată în Realitatea.md.