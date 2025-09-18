Documentarul „Flavours of the Republic of Moldova” debutează pe Netflix

13:10

Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici" din Chișinău vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie cu până la 50%. Lucrările fac parte dintr-un proiect de eficiență energetică finanțat cu peste 68 de milioane de euro de către Agenția Franceză pentru Dezvoltare și Guvernul Germaniei, prin intermediul Băncii KfW, scrie Ministerul Educației.