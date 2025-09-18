Investigație de presă: Campanie electorală sub cupola Bisericii Ortodoxe Ruse

O operaţiune amplă orchestrată de Kremlin prin intermediul bisericilor subordonate Patriarhei Ruse marchează această campanie electorală, scriu jurnaliștii de la Nordnews. Sub cupola bisericii, consultanţii politici de la Moscova au construit o întreaga reţea propagandistică pro-rusă prin mobilizarea clericilor simpatizanţi dar şi a unor tineri pentru a destabiliza Republica Moldova, se arată într-o investigaţie a jurnaliştilor de la Bălţi. Ei arată că mai mulţi preoţi au primit salarii prin intermediul "PromsvyazBank", bancă rusă sancționată internațional. Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei neagă toate aceste acuzaţii.

