Școlile din Chișinău sunt supraaglomerate. Ce fac autoritățile pentru rezolva problema?

15:40

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Kiev, unde are programate întrevederi cu oficialii ucraineni. Este cea mai recentă vizită a unui oficial european în Ucraina, în semn de solidaritate cu Kievul, în războiul purtat contra invadatorilor ruși., transmite TVR Info. Președintele Volodimir Zelenski a atras atenția că ambițiile militare ale Moscovei nu se vor opri la Ucraina sau la alți vecini ai Rusiei.