CEC va tipări circa trei milioane de buletine pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare, fapt confirmat de testele de laborator din două țări occidentale. Echipa politicianului a reușit să transfere acolo probele sale biologice, scrie Meduza. În urma morții lui Aleksei Navalnîi într-o închisoare de la Polul Nord, pe 16 februarie 2024, echipa politicianului a reușit să obțină mostre din materialul său biologic și să le transporte în străinătate, la laboratoare din două țări occidentale.