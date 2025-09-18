Eveniment important dedicat Culturii Cucuteni la Chișinău: Specialiști de prestigiu

11:50

„Mai devreme sau mai târziu vei fi prins, încătușat și va trebui să faci închisoare pentru ceea ce ai făcut, este lecția care trebuie să o învețe toți cei care au încălcat legea”, a declarat premierul Dorin Recean cu referire la reținerea polițistului fugar Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Ion Perju a fost prins marți în Chișinău și este suspectat de faptul că se ocupa de convertirea criptovalutei în cash pentru rețeaua Șor.