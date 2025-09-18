Eveniment important dedicat Culturii Cucuteni la Chișinău: Specialiști de prestigiu
TVR Moldova, 18 septembrie 2025 07:50
Ministerul Culturii al Republicii Moldova organizează, pe 18-19 septembrie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. TVR Moldova va transmite în direct evenimentul pe pagina sa de Facebook.com.
Republica Moldova are campioni mondiali la para armwrestling: Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili # TVR Moldova
Republica Moldova are campioni mondiali la para armwrestling. Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au cucerit aurul la competiția organizată în Bulgaria. A urcat pe podiumul de premiere și Victor Lungu, care a obținut medalia de argint.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 17 septembrie.
Ucraina a subliniat că va ajuta Moldova să lupte contra acțiunilor de destabilizare ale Rusiei. Kievul a avertizat că Moscova și-a intensificat eforturile de dezinformare și destabilizare în Republica Moldova înaintea alegerilor din 28 septembrie. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al MAE ucrainean, Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin propagandă și dezinformare, scrie TVRinfo.
/FOTO/ Președintele Cehiei, Petr Pavel, într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito # TVR Moldova
Petr Pavel a fost într-o mică vacanță privată în România, la începutul lunii septembrie, împreună cu alți prieteni motocicliști, potrivit site-ului ceh Idnes. El a vizitat, printre altele, Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul și Transalpina, însoțit doar de o mică pază.
Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb # TVR Moldova
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică, potrivit olympic.md
Lilian Popescu va avea la dispoziție câteva meciuri pentru a pregăti naționala de fotbal a Republicii Moldova înainte de noua campanie a Ligii Națiunilor. Noul selecționer va debuta la cârma "tricolorilor" pe 9 octombrie, când va avea loc meciul de verificare cu România.
Un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu, arbore-simbol al poeziei românești, plantat la Chișinău # TVR Moldova
Astăzi, în curtea Muzeul Naţional al Literaturii Române din Chișinău, a prins rădăcini un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu de la Copou, Iași – arbore-simbol al poeziei românești. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Culturii, ICR Chișinău, parteneri culturali și din mediul de afaceri.
Prima ediţie a Forumului Economic România- Republica Moldova a avut loc astăzi la Chişinău # TVR Moldova
Prima ediţie a Forumului Economic România- Republica Moldova a avut loc astăzi la Chişinău. Cu acest prilej, a fost lansat şi Indexul Antreprenoriatului Feminin după modelul prezentat în premieră la Bucureşti în luna mai. Este un barometru naţional care colectează şi analizează date relevante despre rolul şi prezenţa femeilor în economie, accesul acestora la resurse, finanţare, educaţie antreprenorială şi decizie. Barometrul pentru Republica Moldova urmează sa fie publicat anul viitor.
La Iași, anchetă în cazul tinerilor prinși că ar fi sunat alegătorii din RM pentru socialiști # TVR Moldova
Poliţiştii ieşeni au anunţat că fac cercetări, după ce au primit o sesizare privind faptul că mai multe persoane din Republica Moldova s-ar fi cazat într-un hotel din Iași, de unde contactează telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon, potrivit digi24.ro.
Irina Rîngaci se va bate, în această seară, pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial # TVR Moldova
Luptătoarea Irina Rîngaci se va bate, în această seară, pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial. Sportiva din Republica Moldova o va întâlni, în finala mică a turneului organizat la Zagreb, pe ucraineanca Irina Koliadenko, vicecampioană olimpică.
Documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, la Cineplex Loteanu # TVR Moldova
TRINITAS TV, Televiziunea Patriarhiei Române, lansează documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, un film dedicat memoriei Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie (Flocea), simbol al rezistenței spirituale și identitare românești în timpul prigoanei sovietice.
/FOTO/Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito # TVR Moldova
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, nu va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat astăzi procedura. Această decizie a fost transmnisă autorităţilor de la Chişinău, însă fără să fie comunicate motivele. Avocatul lui Plahotniuc spune că nu au fost anunţat despre această masură şi clientul lui doreşte în continuare să fie extrădat în R. Moldova.
În Republica Moldova se deschid oportunități majore de investiții. Apelul Comisiei Europene # TVR Moldova
Comisia Europeană a lansat un apel pentru investiții private prin care invită companiile din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și din Republica Moldova să-și exprime interesul de investiții în Republica Moldova.
Partidul "Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" a lansat astăzi un program național dedicat diasporei. Acesta include două componente strategice: locuințe accesibile pentru tineri și familii și crearea unei rețele naționale de centre geriatrice moderne pentru seniori.
Comisia Electorală Centrală (CEC) va cere Ministerului Justiției limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah după ce instituția responsabilă de organizarea scrutinului a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. De cealaltă parte, Irina Vlah a anunțat că va contesta decizia CEC pe motiv că ar fi „neîntemeiată și motivată politic”.
Candidaţii Blocului Electoral „Împreună” la alegerile parlamentare din 28 septembrie promit că vor opta pentru continuarea drumului european al Republicii Moldova, dacă ajung în Parlament.
Fostul cancelar german și fost lider al Uniunii Creștin Democrate (CDU), Angela Merkel, a făcut apel la Uniunea Europeană să se unească în fața războaielor și a crizelor, precum și a politicilor protecționiste ale președintelui american Donald Trump, încurajând în același timp reformele, informează miercuri dpa.
Ministerul Justiției al Greciei a decis pe 17 septembrie 2025 să suspende extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova fără să indice motivele, potrivit Procuraturii Generale, care spune că va continua să monitorizeze evoluțiile în acest dosar și va reveni cu detalii suplimentare.
Eveniment important la Chișinău: Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” # TVR Moldova
Pe 18 septembrie, la Chișinău, se organizează Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, la Digital Park, care va aduna peste 300 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia, pentru a lansa o inițiativă de o importanță strategică majoră.
Accident grav la Sângerei: Două persoane au fost rănite după ce o maşină s-a ciocnit cu un camion # TVR Moldova
La periferia municipiului Bălți, două persoane au fost rănite după ce un autoturism Mercedes s-a lovit cu un camion care transporta pietriș, potrivit presei locale.
Ambasada SUA mulțumește autorităților moldovenești pentru extrădarea unui cetățean american # TVR Moldova
Guvernul Statelor Unite adresează mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru extrădarea reușită, săptămâna trecută, a unui cetățean american căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania.
Donald și Melania Trump, primiți de regele Charles. Liderul SUA este la a doua vizită de stat în UK # TVR Moldova
Donald Trump și-a început vizita de stat în Marea Britanie. Delegația americană ar putea semna contracte și acorduri în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Marea Britanie este, în prezent, cel mai apropiat aliat european al Statelor Unite. Trump este în UK pentru a doua oară de la preluarea mandatului de preşedinte.
Purtătoarea de cuvânt a PSRM, Carmena Lupei, a atribuit un „caracter speculativ” dezvăluirilor legate de cei 13 tineri prinși în call-centre-ul ilegal din Hotelul Internațional din Iași care ar fi lucrau pentru Igor Dodon.
Președintele Parlamentului European, vizită la Kiev. Zelenski: Rusia poate extinde războiul # TVR Moldova
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Kiev, unde are programate întrevederi cu oficialii ucraineni. Este cea mai recentă vizită a unui oficial european în Ucraina, în semn de solidaritate cu Kievul, în războiul purtat contra invadatorilor ruși., transmite TVR Info. Președintele Volodimir Zelenski a atras atenția că ambițiile militare ale Moscovei nu se vor opri la Ucraina sau la alți vecini ai Rusiei.
„Prejudicii de 23.000 de lei”. La Chișinău, a fost prins un bărbat care fura bani în troleibuze # TVR Moldova
Un bărbat de 61 de ani Chișinău a fost reținut de poliție pentru mai multe pungășii în transportul public. Oamenii legii estimează că bărbatul ar fi provocat pierderi în valoare de 23.000 de lei
/VIDEO/ Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare. Soția disidentului a prezentat dovezi # TVR Moldova
Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare, fapt confirmat de testele de laborator din două țări occidentale. Echipa politicianului a reușit să transfere acolo probele sale biologice, scrie Meduza. În urma morții lui Aleksei Navalnîi într-o închisoare de la Polul Nord, pe 16 februarie 2024, echipa politicianului a reușit să obțină mostre din materialul său biologic și să le transporte în străinătate, la laboratoare din două țări occidentale.
Poliția trece la un nou model de organizare, bazat pe principiul „cea mai apropiată patrulă” # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității, transmite Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
/VIDEO/ Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare. Soția disidentului a prezintat dovezi # TVR Moldova
Pericol în beciuri în perioada fermentării strugurilor: IGSU explică cum să prevenim tragediile # TVR Moldova
Dioxidul de carbon rezultat din fermentare poate fi mortal, atenționează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pentru a preveni tragediile, cei de la salvatorii anunță că au mers prin gospodăriile din Durlești, municipiul Chișinău, şi au oferit sfaturi despre aerisirea corectă a beciurilor și depozitarea sigură a vinului. Astfel de acțiuni vor continua în următoarele săptămâni, pe durata sezonului de fermentare.
Ambasada SUA, despre investițiile în linia Strășeni-Gutinaș: Oportunități importante pentru Moldova # TVR Moldova
Guvernul SUA informează că investiția sa de 130 de milioane de dolari în construcția liniei Strășeni-Gutinaș, care leagă energetic centrul Republicii Moldova de România, nu reprezintă doar o contribuție la securitatea energetică a Republicii Moldova, ci și oportunități pentru întreprinderile moldovenești să adopte și să utilizeze tehnologii americane, potrivit Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.
Festivalul Internațional „George Enescu", unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, a ajuns pentru prima dată la Chișinău. Cu această ocazie, publicul a putut să asculte orchestra română de cameră condusă de dirijorul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, demisionează din funcție, începând cu 1 octombrie. Informața a fost confirmată de către procuror pentru TVR MOLDOVA.
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente. Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale, a fost aprobat de Executiv.
Groapa de gunoi din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a luat foc marți noapte, iar fumul gros a acoperit casele din apropiere, transmite Inspectoratului General pentru Situții de Urgență (IGSU).
Procesul de înmatriculare la universitățile din Republica Moldova, prin sistemul online „e-Admitere”, devine mai sigur și mai bine reglementat. Guvernul a aprobat hotărârea care stabilește modul de funcționare al sistemului.
Roberta Metsola la Kiev, a exprimat sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina # TVR Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află miercuri la Kiev pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina.
Noi reguli pentru alimentele destinate sugarilor, bolnavilor și persoanelor cu diete speciale # TVR Moldova
Guvernul a aprobat actualizarea regulamentelor sanitare aplicabile alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentelor pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății. Noile prevederi vor consolida sistemul de control al siguranței alimentare și vor asigura un acces echitabil la produse conforme, sigure și adecvate nevoilor nutriționale specifice.
Președinta PE, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina # TVR Moldova
Groapa de gunoi din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a luat foc, noaptea trecută, iar fumul gros a acoperit casele din apropiere.
Administrația Trump a aprobat primele pachete de armament american pentru Ucraina, care ar putea fi trimise în curând, în contextul reluării livrărilor de arme către Kiev – de această dată printr-un nou acord financiar cu aliații, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația, scrie Hotnews.ro.
Percheziții în toată Republica Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară, miercuri dimineață, peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante.
Recean oferă detalii despre reținerea fugarului Perju: „Oricine încalcă legea ajunge să plătească” # TVR Moldova
„Mai devreme sau mai târziu vei fi prins, încătușat și va trebui să faci închisoare pentru ceea ce ai făcut, este lecția care trebuie să o învețe toți cei care au încălcat legea”, a declarat premierul Dorin Recean cu referire la reținerea polițistului fugar Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Ion Perju a fost prins marți în Chișinău și este suspectat de faptul că se ocupa de convertirea criptovalutei în cash pentru rețeaua Șor.
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri demisia lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor de Interne. În locul acestuia a fost numit Aurel Baciu pe un termen de cinci ani.
Șeful Guvernului, Dorin Recean, a declarat miercuri că există o „informație operativă” precum că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu intentionează să meargă în regiunea transnistreană pentru ca ulterior să întreprindă anumite acțiuni.
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, 17 septembrie, demisia lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor de Interne.
