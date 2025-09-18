Victor Micușa: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”

18:10

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, nu va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat astăzi procedura. Această decizie a fost transmnisă autorităţilor de la Chişinău, însă fără să fie comunicate motivele. Avocatul lui Plahotniuc spune că nu au fost anunţat despre această masură şi clientul lui doreşte în continuare să fie extrădat în R. Moldova.