Zeci de percheziții în dosarul privind coruperea electorală: O persoană reținută

Prima ediţie a Forumului Economic România- Republica Moldova a avut loc astăzi la Chişinău. Cu acest prilej, a fost lansat şi Indexul Antreprenoriatului Feminin după modelul prezentat în premieră la Bucureşti în luna mai. Este un barometru naţional care colectează şi analizează date relevante despre rolul şi prezenţa femeilor în economie, accesul acestora la resurse, finanţare, educaţie antreprenorială şi decizie. Barometrul pentru Republica Moldova urmează sa fie publicat anul viitor.