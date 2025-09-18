Zeci de percheziții în dosarul privind coruperea electorală: O persoană reținută
TVR Moldova, 18 septembrie 2025 17:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS “Fulger” și subdiviziunilor teritoriale, au descins cu 46 de percheziții în mai multe localități ale republicii. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
17:40
De curând, sportiva Oxana Diacenco a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo pentru seniori, desfășurat la Peja, Kosovo. Ea a concurat la categoria de peste 78 de kilograme și a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului.
17:40
Administrația Națională a Drumurilor a început să repare, „programat”, podurile pe Nistru # TVR Moldova
Reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol în Comisia Unificată de Control (CUC) denunță autoritățile constituționale de la Chișinău că ar fi inițiat, „spontan”, reparații la șapte poduri pe Nistru, în Zona de Securitate, în ajunul alegerilor parlamentare, cu scopul „de a împiedica circulația cetățenilor”. De cealaltă parte, serviciul de presă al Biroului politici de reintegrare a declarat pentru TVR Moldova că lucrările nu au „nicio legătură cu procesul electoral”.
Acum 30 minute
17:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS “Fulger” și subdiviziunilor teritoriale, au descins cu 46 de percheziții în mai multe localități ale republicii. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.
Acum o oră
17:10
Pe aeroportul internaţional din Dubai, Emiratele Arabe Unite, a fost dezvăluit un nou sistem de verificare a datelor pasagerilor.
17:00
„Flavours of the Republic of Moldova” este un proiect menit să ne cunoască lumea, ministrul Prodan # TVR Moldova
Miercuri a avut loc evenimentul de lansare al proiectului Flavours of the Republic of Moldova, un documentar care îmbină arta cinematografiei cu esența autentică a Republicii Moldova. La eveniment a participat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care a subliniat importanța proiectului pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.
Acum 2 ore
16:40
În perioada 4–7 septembrie 2025, la Izmit, Turcia, s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică și Dans Pişmaniye, unde a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar de Folclor, una dintre cele mai importante distincții culturale mondiale.
16:40
Victoria Furtună, președinta formațiunii pro-ruse „Moldova Mare”, cunoscută ca persoană afiliată fugarului penal Ilan Șor, califică informațiile despre demararea procesului de retragere a cetățeniei române drept „o minciună” și susține că pentru acest lucru este necesară „o cauză penală și o sentință de condamnare” pentru „afiliere cu grupări criminale sau teroriste” sau „pentru atentare la securitatea României”.
16:10
Programul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești continuă cu o nouă comedie. În această seară, suntem așteptați la spectacolul „Mincinosul” de Carlo Goldoni, în interpretarea actorilor Teatrului Național din Târgu Mureș. Dan Rădulescu, actor și director artistic al companiei Liviu Rebreanu și actrița Steliana Bălăcianu ne spun mai multe amănunte despre această reprezentație.
Acum 4 ore
15:40
UE vrea să devanseze termenul pentru renunțarea la petrolul rusesc – planul inițial era 2028 # TVR Moldova
Polonia le cere partenerilor europeni să oprească achiziţiile de petrol rusesc cel târziu până la anul. Varşovia face acest apel în contextul în care preşedintele Donald Trump condiţionează sancţiunile împotriva Rusiei de acest lucru.
15:30
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6,25% la 6,00%. Decizia a fost luată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pe 18 septembrie, în cadrul acțiunilor de relaxare a politicii monetare prin care se urmărește creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
15:10
Este grevă națională astăzi în Franța, împotriva propunerilor bugetare ce prevăd reduceri de cheltuieli, înghețarea ajutoarelor sociale și politici de austeritate, măsuri considerate brutale și inechitabile de către sindicaliști.
14:40
Diplomaţie de înaltă clasă, servită la cină. Aşa s-ar putea rezuma banchetul de stat de la Castelul Windsor, pe care regele Charles al III-lea l-a dat aseară în onoarea preşedintelui Doland Trump. De la mâncare şi băuturi, până la ordinea în care au fost aşezaţi invitaţii, totul a fost gândit de casa regală, special in onoarea liderului american, relatează TVR Info.
14:40
Victor Chirilă: Securitatea noastră energetică depinde de gazele procurate pe piața Uniunii Europene # TVR Moldova
În toamna acestui an, probabil până la sfârșitul lunii noiembrie, va fi dată în exploatare o nouă linie de înaltă tensiune care ne va lega direct cu România, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, într-un interviu Agepres.
14:10
Școlile din Chișinău sunt supraaglomerate. Ce fac autoritățile pentru rezolva problema? # TVR Moldova
Spații insuficiente, clase supraaglomerate și profesori epuizați. Aceasta este realitatea din tot mai multe licee din Chișinău. Autoritățile explică această situație prin faptul că părinții preferă să-și înscrie copiii în anumite școli, considerate de top. Iar dacă, pentru unele instituții, construirea unor anexe ar putea fi o soluție, pentru altele, aflate în clădiri monument istoric, extinderea nu este posibilă.
14:00
Adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, a demisionat din funcție. Despre acest lucru a comunicat presei, Dmitri Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit Ria Novosti.
Acum 6 ore
13:40
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina va primi rachete Patriot și sisteme de rachete HIMARS, ca parte a unui pachet de ajutor pentru arme al SUA, finanțat de aliații NATO.
13:10
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, cunoscută ca persoană afiliată fugarului penal Ilan Șor, ar putea rămâne fără cetăţenia română. Informațiile obţinute în exclusivitate de TVR MOLDOVA spun că dosarul Victoriei Furtună este în procedura de retragere.
13:10
Regele Charles al III-lea l-a întâmpinat pe președintele Statelor Unite în cea de-a doua vizită de stat istorică în Marea Britanie. La Castelul Windsor a avut loc, miercuri seară, un grandios banchet regal, unde Donald Trump și Suveranul britanic au susținut discursuri. Războiul din Ucraina și legăturile profunde dintre SUA și Regatul Unit s-au aflat printre temele abordate. Această primă zi, de un fast fără precedent, nu ar fi fost posibilă fără măsurile draconice de securitate.
12:40
CEC va tipări circa trei milioane de buletine pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.
12:10
Schimb de bune practici între R. Moldova și România în combaterea traficului de droguri # TVR Moldova
Politicile de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri, atât în România, cât și în Republica Moldova, provocările din sistem, metode de intervenție - au fost subiecte de discuție dintre secretarul de stat al Ministerului Justiției, Sorin Popescu și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) din România. La discuții au participat și reprezentanți ai Ambasadei României în Republica Moldova.
12:10
Victoria Furtună, șefa Partidului „Moldova Mare”, vizată de retragerea cetățeniei române, surse # TVR Moldova
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, sefa Partidului Moldova Mare, partid prorus de la Chișinău. Victoria Furtuna este acuzata de legături strânse cu Ilan Șor, oligarhul care se ascunde la Moscova, transmite Euronews.
Acum 8 ore
11:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de vânt puternic pentru ziua de joi, 18 septembrie 2025. Potrivit avertizării, în intervalul 06:00 – 18:00, pe întreg teritoriul țării se așteaptă intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s.
11:30
Kremlinul respinge acuzațiile României privind influențarea a 1,3 mil. de alegători la prezidențiale # TVR Moldova
Declarațiile procurorului general al României, Alex Florența, privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale sunt false, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, pentru RBC. Afirmațiile secretarului de presă al lui Putin au fost făcute după ce procurorul general al României, Alex Florența, a avertizat marți că statul român se confruntă cu un „război hibrid” desfășurat de actori cu legături certe în Federația Rusă.
11:30
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zilele Filmului Românesc la Chişinău.
11:10
Victor Micușa: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova” # TVR Moldova
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități.
11:00
Oamenii legii anunță o captură de aproape 200000 de țigări, în urma perchezițiilor desfășurate în nordul republicii.
10:40
/LIVE/ Eveniment important dedicat Culturii Cucuteni la Chișinău: Specialiști de prestigiu # TVR Moldova
Ministerul Culturii al Republicii Moldova organizează, pe 18-19 septembrie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. TVR Moldova va transmite în direct evenimentul pe pagina sa de Facebook.com.
10:40
Atenționare de călătorie în Franța: Grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe # TVR Moldova
Ambasada Republicii Moldova în Franța informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Franța că, joi, 18 septembrie 2025, este anunțată grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe. În acest context, vor fi afectate următoarele domenii:
10:40
Atenție, șoferi! În Chișinău, au fost introduse restricții de circulație în sectorul Buiucani # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției informează șoferii despre instituirea restricțiilor de circulație în sectorul Buiucani al Chișinăului.
10:30
Schema de corupere electorală: CNA desfășoară 50 de percheziții, 32 de persoane vizate # TVR Moldova
ACTAULIZARE: Oamenii legii desfășoară joi dimineață o amplă operațiune în nordul țării. În cadrul acesteia, au loc peste 50 de percheziții la domiciliile a 32 de persoane și la sediile unei formațiuni politice, vizate într-un dosar de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor.
10:00
Ministerul Justiției al Greciei a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc autorităților moldovenești din cauză că oligarhul este anchetat în România pentru fals. Autoritățile elene urmau să îl predea pe Vladimir Plahotniuc Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:40
Alegeri parlamentare în RM: CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din țară # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că joi, începând cu ora 10:00, la Combinatul Poligrafic din Chișinău, va demara tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
09:10
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează utilizatorii cu privire la apariția unor mesaje de tip phishing transmise prin aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de joi, 18 septembrie, vreme stabilă fără precipitații atmosferice.
08:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață mai multe percheziții în diferite locații din țară.
08:10
Republica Moldova are campioni mondiali la para armwrestling: Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili # TVR Moldova
Republica Moldova are campioni mondiali la para armwrestling. Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au cucerit aurul la competiția organizată în Bulgaria. A urcat pe podiumul de premiere și Victor Lungu, care a obținut medalia de argint.
07:50
Ministerul Culturii al Republicii Moldova organizează, pe 18-19 septembrie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. TVR Moldova va transmite în direct evenimentul pe pagina sa de Facebook.com.
07:20
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 17 septembrie.
07:10
Ucraina a subliniat că va ajuta Moldova să lupte contra acțiunilor de destabilizare ale Rusiei. Kievul a avertizat că Moscova și-a intensificat eforturile de dezinformare și destabilizare în Republica Moldova înaintea alegerilor din 28 septembrie. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al MAE ucrainean, Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin propagandă și dezinformare, scrie TVRinfo.
07:00
/FOTO/ Președintele Cehiei, Petr Pavel, într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito # TVR Moldova
Petr Pavel a fost într-o mică vacanță privată în România, la începutul lunii septembrie, împreună cu alți prieteni motocicliști, potrivit site-ului ceh Idnes. El a vizitat, printre altele, Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul și Transalpina, însoțit doar de o mică pază.
07:00
Ucraina a subliniat că va ajuta Moldova să lupte contra acțiunilor de destabilizare ale Rusiei. Kievul a avertizat că Moscova și-a intensificat eforturile de dezinformare și destabilizare în Republica Moldova înaintea alegerilor din 28 septembrie. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al MAE ucrainean, Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin propagandă și dezinformare, scrie TVRinfo.
06:40
Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb # TVR Moldova
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică, potrivit olympic.md
Acum 24 ore
20:20
Lilian Popescu va avea la dispoziție câteva meciuri pentru a pregăti naționala de fotbal a Republicii Moldova înainte de noua campanie a Ligii Națiunilor. Noul selecționer va debuta la cârma "tricolorilor" pe 9 octombrie, când va avea loc meciul de verificare cu România.
20:10
Lilian Popescu va avea la dispoziție câteva meciuri pentru a pregăti naționala de fotbal a Republicii Moldova înainte de noua campanie a Ligii Națiunilor. Noul selecționer va debuta la cârma "tricolorilor" pe 9 octombrie, când va avea loc meciul de verificare cu România.
19:50
Un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu, arbore-simbol al poeziei românești, plantat la Chișinău # TVR Moldova
Astăzi, în curtea Muzeul Naţional al Literaturii Române din Chișinău, a prins rădăcini un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu de la Copou, Iași – arbore-simbol al poeziei românești. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Culturii, ICR Chișinău, parteneri culturali și din mediul de afaceri.
19:40
Prima ediţie a Forumului Economic România- Republica Moldova a avut loc astăzi la Chişinău # TVR Moldova
Prima ediţie a Forumului Economic România- Republica Moldova a avut loc astăzi la Chişinău. Cu acest prilej, a fost lansat şi Indexul Antreprenoriatului Feminin după modelul prezentat în premieră la Bucureşti în luna mai. Este un barometru naţional care colectează şi analizează date relevante despre rolul şi prezenţa femeilor în economie, accesul acestora la resurse, finanţare, educaţie antreprenorială şi decizie. Barometrul pentru Republica Moldova urmează sa fie publicat anul viitor.
19:20
La Iași, anchetă în cazul tinerilor prinși că ar fi sunat alegătorii din RM pentru socialiști # TVR Moldova
Poliţiştii ieşeni au anunţat că fac cercetări, după ce au primit o sesizare privind faptul că mai multe persoane din Republica Moldova s-ar fi cazat într-un hotel din Iași, de unde contactează telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon, potrivit digi24.ro.
19:10
Irina Rîngaci se va bate, în această seară, pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial # TVR Moldova
Luptătoarea Irina Rîngaci se va bate, în această seară, pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial. Sportiva din Republica Moldova o va întâlni, în finala mică a turneului organizat la Zagreb, pe ucraineanca Irina Koliadenko, vicecampioană olimpică.
18:50
Documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, la Cineplex Loteanu # TVR Moldova
TRINITAS TV, Televiziunea Patriarhiei Române, lansează documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, un film dedicat memoriei Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie (Flocea), simbol al rezistenței spirituale și identitare românești în timpul prigoanei sovietice.
18:40
/FOTO/Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito # TVR Moldova
Petr Pavel a fost într-o mică vacanță privată în România, la începutul lunii septembrie, împreună cu alți prieteni motocicliști, potrivit site-ului ceh Idnes. El a vizitat, printre altele, Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul și Transalpina, însoțit doar de o mică pază.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.