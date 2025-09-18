Festivalul Național al Prunei la Nisporeni: tradiții și produse

12:20

Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra problemelor persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri, anterior asigurat prin mecanisme speciale, este acum restricționat de noi bariere impuse de structurile de la Tiraspol. The post Fermierii din raionul Dubăsari se confruntă cu dificultăți majore în accesul la terenuri și resurse agricole appeared first on AgroBook.