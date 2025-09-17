Guvernul accelerează Linia Independenței Energetice
Agrobook, 17 septembrie 2025 14:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări legislative menite să faciliteze dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și să elimine blocajele procedurale în construcția Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești–Chișinău.
• • •
Republica Moldova va construi o nouă linie de înaltă tensiune, Strășeni – Gutinaș, cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va investi 130 de milioane de dolari în proiect. Linia va avea o lungime de 190 de kilometri și va conecta rețeaua energetică a Moldovei de cea a României și de rețeaua europeană.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat procedura de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor afectați de calamitățile naturale din 2025.
Piața florii-soarelui din Republica Moldova traversează în prezent o etapă complexă, influențată atât de factori interni, cât și de tendințele regionale și globale. Recoltarea în România și Ucraina a început deja în zonele de sud, însă randamentele sunt modeste: 1–1,3 tone/ha în sudul Ucrainei și ceva mai bune în sudul României.
Raportul WASDE din septembrie 2025 plasează Republica Moldova în grupul țărilor cu revizuiri pozitive ale producției de rapiță. Prognoza globală pentru sezonul 2025/26 a fost majorată cu 1,4 milioane de tone comparativ cu luna precedentă, datorită unor recolte mai bune decât anticipat în Canada, Australia, Kazahstan, Rusia și Moldova.
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să se înscrie în competiția Moldova Eco Energetică 2025, inițiativă națională menită să identifice și să premieze cele mai eficiente și inovatoare proiecte de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă în sectorul public.
Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M.: lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău # Agrobook
Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) organizează, pe 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M. Evenimentul se desfășoară sub egida Băncii Naționale a Moldovei, în parteneriat strategic cu Ambasada României, cu susținerea Ministerului Culturii și alături de Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova.
Raportul USDA din septembrie 2025 aduce ajustări importante pentru piața globală a porumbului și conturează perspectivele sezonului 2025/2026. Producția mondială este estimată la 1 286,58 milioane tone, mai mică decât prognozele anterioare, însă stocurile de sfârșit de sezon sunt revizuite la 281,40 milioane tone, ceea ce atenuează presiunile asupra aprovizionării.
BNM participă la prima conferință internațională AML & Compliance în cadrul Moldova Business Week # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM), prin guvernatoarea Anca Dragu, participă la prima Conferință Internațională dedicată prevenirii spălării banilor și conformității (AML & Compliance), organizată la Chișinău în cadrul Moldova Business Week. Evenimentul,...
Dacă în anii precedenți orzul era perceput mai curând ca o cultură secundară, în sezonul curent el s-a transformat într-o surpriză plăcută pentru fermieri. Cererea internațională se menține ridicată, iar un semnal puternic a venit din partea Iordaniei, care a semnat un contract la prețul de 190 euro/tonă.
Energocom a anunțat că a contractat deja 90,9% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie și se încheie la 30 septembrie 2026. Achizițiile acoperă integral necesarul pentru sezonul rece, octombrie 2025 – martie 2026, ceea ce înseamnă că livrările către consumatori vor fi asigurate fără întreruperi în perioada cea mai dificilă a anului.
Raportul USDA din septembrie 2025 conturează o imagine clară a pieței mondiale a grâului, subliniind o ofertă generoasă din partea principalelor ţări producătoare. Conform estimărilor, producţia globală va atinge 816,2 milioane de tone, în creștere cu 9,3 milioane de tone faţă de anul precedent.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat luni la conferința Moldova Business Week 2025, eveniment care marchează zece ani de promovare a oportunităților economice ale Republicii Moldova.
Chișinău devine centrul global al inovației financiare la ‘New Technology for Old Markets’ # Agrobook
Republica Moldova devine, pentru o zi, centrul dialogului financiar internațional. Pe 19 septembrie, Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, organizează prima ediție a conferinței internaționale „New Technology for Old Markets", care reunește lideri și experți de top din sectorul financiar și tehnologic.
În primele șapte luni ale anului 2025, exporturile Republicii Moldova au atins 1,95 miliarde de dolari, marcând o scădere de aproape 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS).
Angajații întreprinderilor municipale responsabile de lucrările locativ-comunale din 12 orașe ale Republicii Moldova au participat la instruiri specializate pentru prevenirea, intervenția și acordarea suportului populației în caz de situații excepționale.
În perioada 8–14 septembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat încasări la bugetul de stat de peste 848,31 milioane lei, continuând performanța fiscală a anului curent. De la începutul anului 2025, instituția a colectat aproximativ 27,8 miliarde lei, atingând 100,5% din cifra de control stabilită pentru acest an și demonstrând eficiența sistemului vamal.
La cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, desfășurat la București, 49 de crame din Republica Moldova au prezentat vizitatorilor peste 300 de vinuri. Evenimentul a oferit publicului ocazia să descopere diversitatea și autenticitatea vinurilor moldovenești.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 8–12 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 37,6 milioane lei. Sumele provin din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și au fost direcționate prin diverse mecanisme de subvenționare.
Republica Moldova a consemnat, în lunile iulie–august 2025, cel mai mare volum al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă, arată analiza economistului Iurie Rija. Livrările au totalizat 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față de 2024 și cu 55,6% comparativ cu 2023.
Мэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 14 августа, до 19:00 будет приостановлено движение на проспекте Штефан чел Маре в периметре улиц Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина с объездом по смежным улицам. Это...
ANRE a propus un proiect de hotărâre care prevede restricționarea graduală a accesului companiilor mijlocii și mari la furnizarea gazelor naturale de către furnizorii cu obligație de serviciu public. Măsura are scopul liberalizării pieței și al alinierii Republicii Moldova la angajamentele asumate prin Tratatul Comunității Energetice.
12 septembrie 2025, Chișinău - Alte 5.802 familii din Republica Moldova au posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi pe unele noi, eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început astăzi, 12 septembrie și se va desfășura până pe 29 septembrie.
Sovietul suprem de la Tiraspol, organul legislativ al regiunii separatiste, a adoptat pe 10 septembrie o serie de amendamente care acordă „guvernului" transnistrean competențe extinse în gestionarea bugetului și asigurarea regiunii cu gaze. Măsurile, votate în unanimitate, vizează „stabilizarea bugetului de stat" și creșterea „flexibilității în gestionarea fondurilor bugetare".
Fermierii din Moldova au început mai devreme recoltarea sfeclei de zahăr. Anul nu a fost deloc ușor: mai întâi, înghețurile târzii din aprilie au afectat serios culturile, apoi verile caniculare și lipsa ploilor au redus semnificativ producția.
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când volumul livrărilor a atins un record de peste 30,4 mii tone. Chiar dacă exporturile au înregistrat o reducere față de anul precedent, ritmul a rămas oricum unul accelerat pentru perioada de vară.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, împreună cu viceguvernatorul Constantin Șchendra, s-au întâlnit cu reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR): Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și Ionel Nițu, director al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie. Întâlnirea marchează o nouă etapă a dialogului instituțional dintre cele două bănci centrale, cu accent pe schimbul de bune practici și alinierea la standardele europene.
Calea Ferată din Moldova (CFM) marchează cele mai importante progrese din ultimii ani, după o perioadă de criză și restanțe salariale. Potrivit premierului Dorin Recean, compania gestionează în prezent un flux de transport de trei ori mai mare decât acum 1–2 ani, iar veniturile lunare au depășit 60 de milioane de lei.
SA Energocom a anunțat finalizarea procesului de achiziție a 90,9% din consumul ferm prognozat de gaze pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie 2025. Volumul achiziționat, de 7,45 milioane MWh (aproximativ 700 milioane metri cubi), acoperă inclusiv consumul integral al lunii septembrie curente.
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăv
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Programul LEADER, care vor permite Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) să beneficieze de finanțări mai mari și de o gamă mai diversificată de proiecte. The post Satele Moldovei primesc finanțări majorate prin Programul LEADER appeared first on AgroBook.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) continuă procesul de modernizare și dotare cu echipamente digitale de ultimă generație. Direcția acțiuni speciale a fost echipată recent cu patru tablete performante, menite să sporească viteza de reacție, precizia intervențiilor și calitatea documentării operaționale. The post Poliția de Frontieră se digitalizează cu tablete moderne appeared first on AgroBook.
CNED și Ministerul Energiei lansează ediția 2025 a concursului pentru mass-media „Promovarea energiei durabile” # Agrobook
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova, a anunțat lansarea celei de-a doua ediții a concursului pentru mass-media și creatori de conținut – Promovarea energiei durabile în Republica Moldova, ediția 2025. The post CNED și Ministerul Energiei lansează ediția 2025 a concursului pentru mass-media „Promovarea energiei durabile” appeared first on AgroBook.
Seceta din acest an a pus agricultorii din Moldova într-o situație dificilă, afectând aproximativ 41 093,98 hectare de terenuri agricole, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Impactul este semnificativ, însă mai redus comparativ cu 2024. The post Seceta din 2025 afectează peste 41 mii hectare de terenuri agricole în Republica Moldova appeared first on AgroBook.
Un camion încărcat cu 21 de tone de mere din Republica Moldova a atras atenția vameșilor ruși în regiunea Moscovei. În timpul unui control de rutină, inspectorii au descoperit ceva neașteptat: în podeaua semiremorcii erau ascunse 300 de kilograme de droguri. The post Camion cu mere din Moldova, oprit lângă Moscova: 300 kg de droguri descoperite appeared first on AgroBook.
Republica Moldova și Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru stimularea creșterii economice și avansarea pe calea integrării europene, în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Moldova. Documentul prevede consolidarea cooperării bilaterale și atragerea de expertiză elenă în dezvoltarea proiectelor strategice. The post Moldova și Grecia semnează Memorandum pentru creștere economică și integrare europeană appeared first on AgroBook.
Pe piața din Chicago, grâul SRW pentru decembrie 2025 a închis la 5.23¾ $/bushel, în urcare cu 4½¢, acompaniind evoluția favorabilă a grâului HRW și HRS. Recoltarea grâului de primăvară a ajuns la 85% până pe 7 septembrie, peste media normală cu un punct, în timp ce inspecțiile săptămânale la export au scăzut la 425 mii tone, dar rămân cu 10% peste ritmul din anul trecut. The post Soia, grâu, porumb: cine conduce raliul cerealelor appeared first on AgroBook.
Producătorii de fructe din nordul Moldovei s-au reunit recent la Edineț, în cadrul unui seminar tehnic dedicat soluțiilor moderne în pomicultură și post-recoltare. Evenimentul a adus în atenție tehnologii ecologice, testate cu succes în Polonia, Spania, Slovacia și Cehia, care sunt acum propuse pentru aplicare în livezile și depozitele moldovenești. The post Inovații poloneze în pomicultura moldovenească appeared first on AgroBook.
Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M.). The post Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M. appeared first on AgroBook.
Fermierii din raionul Dubăsari se confruntă cu dificultăți majore în accesul la terenuri și resurse agricole # Agrobook
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra problemelor persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri, anterior asigurat prin mecanisme speciale, este acum restricționat de noi bariere impuse de structurile de la Tiraspol. The post Fermierii din raionul Dubăsari se confruntă cu dificultăți majore în accesul la terenuri și resurse agricole appeared first on AgroBook.
Chișinăul intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, organizând în premieră o conferință despre viitorul tehnologiilor în piețele emergente # Agrobook
Pentru prima dată, Republica Moldova va găzdui o conferință internațională de anvergură dedicată viitorului finanțelor în piețele emergente. Evenimentul, intitulat „New Technology for Old Markets”, este organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, și se va desfășura la Chișinău, pe 19 septembrie 2025, în format hibrid (participare fizică și online). The post Chișinăul intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, organizând în premieră o conferință despre viitorul tehnologiilor în piețele emergente appeared first on AgroBook.
În sezonul agricol 2025–2026, începutul a fost marcat de o evoluție spectaculoasă a exporturilor de rapiță din Republica Moldova, care s-a transformat într-o adevărată vedetă a pieței cerealelor. Astfel, în perioada iulie–august 2025 au fost deja exportate 229 077 tone de rapiță, la un preț mediu de 8,98 lei pe kilogram, ce înseamnă o depășire a recordului din 2023, când în aceeași perioadă volumul livrărilor a fost de 171 041 tone. The post Exporturile de rapiță din R. Moldova în perioada iulie-august 2025 appeared first on AgroBook.
Caravana EcoVoucher pornește prin raioanele Republicii Moldova pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și beneficiile utilizării aparatelor eficiente energetic. Prima oprire are loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămâni echipa va vizita mai multe localități din țară. The post Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile Republicii Moldova appeared first on AgroBook.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare începe sesiunile de screening bilateral pe Capitolele 11 și 12 # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a demarat astăzi sesiuni de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare. The post Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare începe sesiunile de screening bilateral pe Capitolele 11 și 12 appeared first on AgroBook.
Rapița a devenit principalul motor al exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei/kg, cu 12,5% mai mult decât în 2023 (171.041 tone) și aproape de patru ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024 (49.017 tone). The post Exporturile de rapiță ale Moldovei ating cifre fără precedent appeared first on AgroBook.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova raportează încasări la bugetul de stat de peste 786,80 milioane de lei în perioada 1 – 7 septembrie 2025. De la începutul anului, colectările totale se ridică la peste 26,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control stabilită pentru 2025. The post Serviciul Vamal a colectat peste 786 milioane lei în prima săptămână a lunii septembrie appeared first on AgroBook.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește crescătorilor de animale că mai au la dispoziție câteva zile pentru a depune cererile de solicitare a plăților directe per kilogram de lapte, termenul limită fiind 26 septembrie 2025. The post Fermierii au termen până pe 26 septembrie pentru plățile directe la lapte appeared first on AgroBook.
La 29 august 2025, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au atins valoarea de 5,13 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 87,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iulie, când acestea se ridicau la 5,04 miliarde euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. The post Rezervele valutare ale Moldovei au depășit 5 miliarde de euro appeared first on AgroBook.
În 2024, volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Spania a constituit 168,9 milioane de dolari, echivalentul a 1,3% din comerțul total al țării, arată datele Biroului Național de Statistică. Astfel, Spania se situează pe locul 14 în topul partenerilor comerciali globali ai Moldovei și pe locul 9 între statele membre ale Uniunii Europene. The post 169 milioane dolari – comerțul bilateral Moldova–Spania în 2024 appeared first on AgroBook.
Începând cu 1 octombrie 2025, agricultorii din Republica Moldova vor avea acces la noi opțiuni de sprijin financiar prin #AIPA. Autoritatea va lansa apelul III pentru subvenții, oferind forme de plată pe etape, în avans și postinvestiții. The post Noi opțiuni de sprijin financiar pentru agricultori appeared first on AgroBook.
