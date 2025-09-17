Guvernul accelerează Linia Independenței Energetice

11:00

Serviciul Vamal al Republicii Moldova raportează încasări la bugetul de stat de peste 786,80 milioane de lei în perioada 1 – 7 septembrie 2025. De la începutul anului, colectările totale se ridică la peste 26,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control stabilită pentru 2025.