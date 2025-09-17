„FinanciarELE” subliniază rolul femeilor în dezvoltarea economică

16:00

În sezonul agricol 2025–2026, începutul a fost marcat de o evoluție spectaculoasă a exporturilor de rapiță din Republica Moldova, care s-a transformat într-o adevărată vedetă a pieței cerealelor. Astfel, în perioada iulie–august 2025 au fost deja exportate 229 077 tone de rapiță, la un preț mediu de 8,98 lei pe kilogram, ce înseamnă o depășire a recordului din 2023, când în aceeași perioadă volumul livrărilor a fost de 171 041 tone.