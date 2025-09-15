Exporturi record de grâu în 2025

17:30

Pe piața din Chicago, grâul SRW pentru decembrie 2025 a închis la 5.23¾ $/bushel, în urcare cu 4½¢, acompaniind evoluția favorabilă a grâului HRW și HRS. Recoltarea grâului de primăvară a ajuns la 85% până pe 7 septembrie, peste media normală cu un punct, în timp ce inspecțiile săptămânale la export au scăzut la 425 mii tone, dar rămân cu 10% peste ritmul din anul trecut.