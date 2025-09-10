CNED și Ministerul Energiei lansează ediția 2025 a concursului pentru mass-media „Promovarea energiei durabile”

12:00

În perioada 25 - 31 august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 950,9 milioane lei, realizând 136,8% din cifra de control stabilită pentru această perioadă. În luna august 2025, încasările totale au depășit 3,5 miliarde lei, cu o realizare a cifrei de control de 102,1%, iar de la începutul anului 2025 s-au adunat peste 26,1 miliarde lei, echivalentul a 101% din planul anual.