Camion cu mere din Moldova, oprit lângă Moscova: 300 kg de droguri descoperite

12:10

Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată să fie mai mare cu 30–60% față de nivelul anului trecut. Totuși, cantitatea prognozată rămâne mai mică cu 20–30% comparativ cu media multianuală, arată analiza Consiliului pe filiera de produs „Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate” (CP FVV). The post Recolta strugurilor din 2025 este în creștere appeared first on AgroBook.