Moldova, copilul minune al Europei, își dezvoltă economia
Agrobook, 15 septembrie 2025 17:20
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat luni la conferința Moldova Business Week 2025, eveniment care marchează zece ani de promovare a oportunităților economice ale Republicii Moldova.
Acum 30 minute
17:20
Acum 4 ore
14:30
Chișinău devine centrul global al inovației financiare la ‘New Technology for Old Markets’ # Agrobook
Republica Moldova devine, pentru o zi, centrul dialogului financiar internațional. Pe 19 septembrie, Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, organizează prima ediție a conferinței internaționale „New Technology for Old Markets", care reunește lideri și experți de top din sectorul financiar și tehnologic.
14:00
În primele șapte luni ale anului 2025, exporturile Republicii Moldova au atins 1,95 miliarde de dolari, marcând o scădere de aproape 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS).
Acum 6 ore
12:10
Angajații întreprinderilor municipale responsabile de lucrările locativ-comunale din 12 orașe ale Republicii Moldova au participat la instruiri specializate pentru prevenirea, intervenția și acordarea suportului populației în caz de situații excepționale.
11:50
În perioada 8–14 septembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat încasări la bugetul de stat de peste 848,31 milioane lei, continuând performanța fiscală a anului curent. De la începutul anului 2025, instituția a colectat aproximativ 27,8 miliarde lei, atingând 100,5% din cifra de control stabilită pentru acest an și demonstrând eficiența sistemului vamal.
Acum 8 ore
10:20
La cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, desfășurat la București, 49 de crame din Republica Moldova au prezentat vizitatorilor peste 300 de vinuri. Evenimentul a oferit publicului ocazia să descopere diversitatea și autenticitatea vinurilor moldovenești.
10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 8–12 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 37,6 milioane lei. Sumele provin din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și au fost direcționate prin diverse mecanisme de subvenționare.
09:50
Republica Moldova a consemnat, în lunile iulie–august 2025, cel mai mare volum al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă, arată analiza economistului Iurie Rija. Livrările au totalizat 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față de 2024 și cu 55,6% comparativ cu 2023.
Ieri
10:40
Мэрия Кишинёва сообщает, что сегодня, 14 августа, до 19:00 будет приостановлено движение на проспекте Штефан чел Маре в периметре улиц Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина с объездом по смежным улицам.
13 septembrie 2025
18:40
ANRE a propus un proiect de hotărâre care prevede restricționarea graduală a accesului companiilor mijlocii și mari la furnizarea gazelor naturale de către furnizorii cu obligație de serviciu public. Măsura are scopul liberalizării pieței și al alinierii Republicii Moldova la angajamentele asumate prin Tratatul Comunității Energetice.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
12 septembrie 2025, Chișinău - Alte 5.802 familii din Republica Moldova au posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi pe unele noi, eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început astăzi, 12 septembrie și se va desfășura până pe 29 septembrie.
12:30
Sovietul suprem de la Tiraspol, organul legislativ al regiunii separatiste, a adoptat pe 10 septembrie o serie de amendamente care acordă „guvernului" transnistrean competențe extinse în gestionarea bugetului și asigurarea regiunii cu gaze. Măsurile, votate în unanimitate, vizează „stabilizarea bugetului de stat" și creșterea „flexibilității în gestionarea fondurilor bugetare".
10:50
Fermierii din Moldova au început mai devreme recoltarea sfeclei de zahăr. Anul nu a fost deloc ușor: mai întâi, înghețurile târzii din aprilie au afectat serios culturile, apoi verile caniculare și lipsa ploilor au redus semnificativ producția.
09:30
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când volumul livrărilor a atins un record de peste 30,4 mii tone. Chiar dacă exporturile au înregistrat o reducere față de anul precedent, ritmul a rămas oricum unul accelerat pentru perioada de vară.
11 septembrie 2025
12:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, împreună cu viceguvernatorul Constantin Șchendra, s-au întâlnit cu reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR): Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și Ionel Nițu, director al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie. Întâlnirea marchează o nouă etapă a dialogului instituțional dintre cele două bănci centrale, cu accent pe schimbul de bune practici și alinierea la standardele europene.
10 septembrie 2025
19:40
Calea Ferată din Moldova (CFM) marchează cele mai importante progrese din ultimii ani, după o perioadă de criză și restanțe salariale. Potrivit premierului Dorin Recean, compania gestionează în prezent un flux de transport de trei ori mai mare decât acum 1–2 ani, iar veniturile lunare au depășit 60 de milioane de lei.
16:50
SA Energocom a anunțat finalizarea procesului de achiziție a 90,9% din consumul ferm prognozat de gaze pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie 2025. Volumul achiziționat, de 7,45 milioane MWh (aproximativ 700 milioane metri cubi), acoperă inclusiv consumul integral al lunii septembrie curente.
16:00
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor primi sprijin financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), condusă de premierul Dorin Recean, a aprobat alocarea a 100 de milioane de lei din fondul de intervenție guvernamental.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Programul LEADER, care vor permite Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) să beneficieze de finanțări mai mari și de o gamă mai diversificată de proiecte.
11:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) continuă procesul de modernizare și dotare cu echipamente digitale de ultimă generație. Direcția acțiuni speciale a fost echipată recent cu patru tablete performante, menite să sporească viteza de reacție, precizia intervențiilor și calitatea documentării operaționale.
11:20
CNED și Ministerul Energiei lansează ediția 2025 a concursului pentru mass-media „Promovarea energiei durabile” # Agrobook
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova, a anunțat lansarea celei de-a doua ediții a concursului pentru mass-media și creatori de conținut – Promovarea energiei durabile în Republica Moldova, ediția 2025.
10:40
Seceta din acest an a pus agricultorii din Moldova într-o situație dificilă, afectând aproximativ 41 093,98 hectare de terenuri agricole, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Impactul este semnificativ, însă mai redus comparativ cu 2024.
9 septembrie 2025
19:40
Un camion încărcat cu 21 de tone de mere din Republica Moldova a atras atenția vameșilor ruși în regiunea Moscovei. În timpul unui control de rutină, inspectorii au descoperit ceva neașteptat: în podeaua semiremorcii erau ascunse 300 de kilograme de droguri.
18:40
Republica Moldova și Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru stimularea creșterii economice și avansarea pe calea integrării europene, în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Moldova. Documentul prevede consolidarea cooperării bilaterale și atragerea de expertiză elenă în dezvoltarea proiectelor strategice.
17:30
Pe piața din Chicago, grâul SRW pentru decembrie 2025 a închis la 5.23¾ $/bushel, în urcare cu 4½¢, acompaniind evoluția favorabilă a grâului HRW și HRS. Recoltarea grâului de primăvară a ajuns la 85% până pe 7 septembrie, peste media normală cu un punct, în timp ce inspecțiile săptămânale la export au scăzut la 425 mii tone, dar rămân cu 10% peste ritmul din anul trecut.
15:00
Producătorii de fructe din nordul Moldovei s-au reunit recent la Edineț, în cadrul unui seminar tehnic dedicat soluțiilor moderne în pomicultură și post-recoltare. Evenimentul a adus în atenție tehnologii ecologice, testate cu succes în Polonia, Spania, Slovacia și Cehia, care sunt acum propuse pentru aplicare în livezile și depozitele moldovenești.
14:10
Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M.).
12:20
Fermierii din raionul Dubăsari se confruntă cu dificultăți majore în accesul la terenuri și resurse agricole # Agrobook
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra problemelor persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri, anterior asigurat prin mecanisme speciale, este acum restricționat de noi bariere impuse de structurile de la Tiraspol.
09:20
Chișinăul intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, organizând în premieră o conferință despre viitorul tehnologiilor în piețele emergente # Agrobook
Pentru prima dată, Republica Moldova va găzdui o conferință internațională de anvergură dedicată viitorului finanțelor în piețele emergente. Evenimentul, intitulat „New Technology for Old Markets", este organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, și se va desfășura la Chișinău, pe 19 septembrie 2025, în format hibrid (participare fizică și online).
8 septembrie 2025
16:00
În sezonul agricol 2025–2026, începutul a fost marcat de o evoluție spectaculoasă a exporturilor de rapiță din Republica Moldova, care s-a transformat într-o adevărată vedetă a pieței cerealelor. Astfel, în perioada iulie–august 2025 au fost deja exportate 229 077 tone de rapiță, la un preț mediu de 8,98 lei pe kilogram, ce înseamnă o depășire a recordului din 2023, când în aceeași perioadă volumul livrărilor a fost de 171 041 tone.
14:40
Caravana EcoVoucher pornește prin raioanele Republicii Moldova pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și beneficiile utilizării aparatelor eficiente energetic. Prima oprire are loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămâni echipa va vizita mai multe localități din țară.
12:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare începe sesiunile de screening bilateral pe Capitolele 11 și 12 # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a demarat astăzi sesiuni de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare.
11:40
Rapița a devenit principalul motor al exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei/kg, cu 12,5% mai mult decât în 2023 (171.041 tone) și aproape de patru ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024 (49.017 tone).
11:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova raportează încasări la bugetul de stat de peste 786,80 milioane de lei în perioada 1 – 7 septembrie 2025. De la începutul anului, colectările totale se ridică la peste 26,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control
10:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește crescătorilor de animale că mai au la dispoziție câteva zile pentru a depune cererile de solicitare a plăților directe per kilogram de lapte, termenul limită fiind 26 septembrie 2025. The post Fermierii au termen până pe 26 septembrie pentru plățile directe la lapte appeared first on AgroBook.
10:00
La 29 august 2025, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au atins valoarea de 5,13 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 87,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iulie, când acestea se ridicau la 5,04 miliarde euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. The post Rezervele valutare ale Moldovei au depășit 5 miliarde de euro appeared first on AgroBook.
7 septembrie 2025
11:00
În 2024, volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Spania a constituit 168,9 milioane de dolari, echivalentul a 1,3% din comerțul total al țării, arată datele Biroului Național de Statistică. Astfel, Spania se situează pe locul 14 în topul partenerilor comerciali globali ai Moldovei și pe locul 9 între statele membre ale Uniunii Europene. The post 169 milioane dolari – comerțul bilateral Moldova–Spania în 2024 appeared first on AgroBook.
5 septembrie 2025
17:10
Începând cu 1 octombrie 2025, agricultorii din Republica Moldova vor avea acces la noi opțiuni de sprijin financiar prin #AIPA. Autoritatea va lansa apelul III pentru subvenții, oferind forme de plată pe etape, în avans și postinvestiții. The post Noi opțiuni de sprijin financiar pentru agricultori appeared first on AgroBook.
16:40
În perioada 5-7 septembrie, Republica Moldova găzduiește, în premieră, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din lumea vinului – Concours Mondial de Bruxelles. The post Republica Moldova găzduiește pentru prima dată „Concours Mondial de Bruxelles” appeared first on AgroBook.
14:50
În cadrul sesiunii programului EcoVoucher desfășurate între 7 și 31 august 2025, 5.212 familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice noi și eficiente energetic. Cei mai mulți beneficiari ai acestei sesiuni au fost familiile cu copii minori - 4.279. Totodată, 933 de vouchere au fost valorificate de gospodăriile formate din vârstnici de peste 63 de ani. The post 5.212 familii au beneficiat de EcoVoucher pentru electrocasnice eficiente energetic appeared first on AgroBook.
14:40
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere, care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro, ce are ca obiectiv modernizarea și creșterea rezilienței agriculturii naționale. The post UE lansează un proiect de 8,5 milioane € pentru agricultura sustenabilă din Moldova appeared first on AgroBook.
11:40
Inspectoratul de Stat al Muncii raportează record de peste 5.200 de angajați fără contract legal # Agrobook
Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a identificat, în primele opt luni ale anului 2025, peste 5.200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4.029 de cazuri înregistrate în ultimii opt ani. Potrivit ISM, 91% dintre angajații fără contract au fost deja legalizați și beneficiază de drepturi și contribuții sociale. The post Inspectoratul de Stat al Muncii raportează record de peste 5.200 de angajați fără contract legal appeared first on AgroBook.
09:10
Datele aferente perioadei iulie–august 2025 confirmă o tendință interesantă: pe de o parte, Republica Moldova își consolidează poziția în livrările de floarea-soarelui și rapiță către statele membre ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte se confruntă cu o diminuare vizibilă a exporturilor de grâu. The post Moldova, între succesul la oleaginoase și declinul la grâu appeared first on AgroBook.
4 septembrie 2025
17:50
Banca Națională a Moldovei (BNM), în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, a organizat la data de 3 septembrie, 2025 un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative în sectorul bancar. The post BNM promovează guvernanța corporativă în sectorul bancar moldovenesc appeared first on AgroBook.
12:20
Piața semințelor de floarea-soarelui traversează o perioadă de volatilitate intensă. În Ucraina, interesul s-a mutat deja pe materia primă din noua recoltă, iar prețurile de achiziție au înregistrat o tendință ascendentă, situându-se între 25 500 și 26 700 UAH pe tonă CPT. The post Evoluția prețului la floarea soarelui appeared first on AgroBook.
12:00
Rapița continuă să atragă atenția pe piețele internaționale, menținându-se la un nivel apropiat de 470 euro/tonă pe bursa Matif. După o perioadă de corecții, contractul pentru noiembrie 2025 a revenit pe creștere, câștigând 4,25 euro/tonă și stabilindu-se la 467,25 euro/tonă. Revigorarea a fost susținută de fermitatea prețurilor uleiului de rapiță. The post Evoluția prețului la rapiță appeared first on AgroBook.
11:10
Pe 3 septembrie 2025, Alexandru Ursu, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale aflați în vizită la Chișinău, în cadrul unei misiuni de lucru. The post ANRE susține eficiența energetică și colaborarea internațională appeared first on AgroBook.
10:40
În Ucraina, prețurile orzului furajer au urmat un trend ascendent săptămâna trecută, susținute de o ofertă redusă și de interesul procesatorilor interni. Chiar dacă multe companii aveau deja stocuri suficiente, cele care s-au văzut nevoite să-și asigure rapid materie primă au acceptat să achite sume apropiate de maxime, în intervalul 9 000–10 200 UAH pe tonă CPT. The post Evoluția prețului la orz și porumb appeared first on AgroBook.
10:20
Ministerul Finanțelor a organizat, la 3 septembrie 2025, sesiunea finală de simulare a prezentărilor aferente screening-ului bilateral pentru Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare. Evenimentul a avut loc la Chișinău și marchează încheierea rundelor de pregătire pentru ultima etapă a screening-ului cu Comisia Europeană, programată pe 22 septembrie la Bruxelles. The post Ministerul Finanțelor a încheiat pregătirile pentru screening-ul UE appeared first on AgroBook.
09:50
Prețurile la grâu pe bursele internaționale continuă să scadă, consolidând un trend descendent care începe să se resimtă și pe piața regională. Contractul pentru grâul de panificație cu livrare în luna decembrie pe bursa Euronext a coborât recent la 190 euro/tonă. The post Evoluția prețului la grâu appeared first on AgroBook.
