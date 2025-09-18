PeScurt // Restricții de circulație la Buiucani. Între 18 și 30 septembrie, traficul pe strada Nicolae Costin, tronsonul dintre Ion Pelivan și Liviu Deleanu, va fi restricționat parțial din cauza lucrărilor de reparație.
PeScurt // Restricții de circulație la Buiucani. Între 18 și 30 septembrie, traficul pe strada Nicolae Costin, tronsonul dintre Ion Pelivan și Liviu Deleanu, va fi restricționat parțial din cauza lucrărilor de reparație.
PeScurt // Percheziții matinale. Oamenii legii au descins în mai multe localități din țară, în dimineața zilei de 18 septembrie. Acțiunile au loc în temeiul unei coruperii electorale, a finanțării ilegale a partidelor politice sau a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, „săvârșită în proporții mari”. # Agora.md
