PeScurt // Restricții de circulație la Buiucani. Între 18 și 30 septembrie, traficul pe strada Nicolae Costin, tronsonul dintre Ion Pelivan și Liviu Deleanu, va fi restricționat parțial din cauza lucrărilor de reparație.

PeScurt // Restricții de circulație la Buiucani. Între 18 și 30 septembrie, traficul pe strada Nicolae Costin, tronsonul dintre Ion Pelivan și Liviu Deleanu, va fi restricționat parțial din cauza lucrărilor de reparație.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md