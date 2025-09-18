PeScurt // Circa 200 de mii de țigări, ridicate de polițiști. Se întâmplă după ce au fost desfășurate 18 percheziții în Briceni și Edineț, inclusiv la o spălătorie auto și un depozit.
Agora.md, 18 septembrie 2025 09:30
PeScurt // Percheziții matinale. Oamenii legii au descins în mai multe localități din țară, în dimineața zilei de 18 septembrie. Acțiunile au loc în temeiul unei coruperii electorale, a finanțării ilegale a partidelor politice sau a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, „săvârșită în proporții mari”. # Agora.md
