PeScurt // Circa 200 de mii de țigări, ridicate de polițiști. Se întâmplă după ce au fost desfășurate 18 percheziții în Briceni și Edineț, inclusiv la o spălătorie auto și un depozit.

