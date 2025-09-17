„Vom investiga cum a reușit” versus „Nu știu care a fost temeiul”. Rogac respinge acuzațiile lui Recean privind legătura lui Plahotniuc cu suspendarea extrădării

„Vom investiga cum a reușit” versus „Nu știu care a fost temeiul”. Rogac respinge acuzațiile lui Recean privind legătura lui Plahotniuc cu suspendarea extrădării

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md