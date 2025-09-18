Motivul pentru care a fost suspendată extrădarea lui Plahotniuc: Ar urma să fie audiat într-un dosar din România

Motivul pentru care a fost suspendată extrădarea lui Plahotniuc: Ar urma să fie audiat într-un dosar din România

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md