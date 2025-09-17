PeScurt // Grevă generală în Franța. Mai multe sindicate declanșează joi, 18 septembrie, o grevă care va afecta transporturile urbane, feroviare și aeriene, dar și domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice.

PeScurt // Grevă generală în Franța. Mai multe sindicate declanșează joi, 18 septembrie, o grevă care va afecta transporturile urbane, feroviare și aeriene, dar și domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md