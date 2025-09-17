PeScurt // Grevă generală în Franța. Mai multe sindicate declanșează joi, 18 septembrie, o grevă care va afecta transporturile urbane, feroviare și aeriene, dar și domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice.

Agora.md, 17 septembrie 2025 16:30

PeScurt // Grevă generală în Franța. Mai multe sindicate declanșează joi, 18 septembrie, o grevă care va afecta transporturile urbane, feroviare și aeriene, dar și domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice.

Acum 5 minute
16:40
PeScurt // Restricții de circulație în capitală. În perioada: 18-30 septembrie, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu. Agora.md
Acum 15 minute
16:30
Acum 30 minute
16:20
Măsurile TikTok, în contextul alegerilor: Peste 4.500 de materiale și 100 de mii de conturi false, eliminate Agora.md
Acum o oră
16:10
Ghid practic pentru diasporă: cum să votezi din străinătate Agora.md
16:00
Medic infecționist: 99% dintre persoanele care fac rujeolă nu sunt vaccinate Agora.md
15:50
Accident cu implicarea unui camion, la Sîngerei. Două persoane au fost spitalizate (FOTO) Agora.md
Acum 2 ore
15:40
Teren obținut în condiții preferențiale? Primărița din Drochia, Nina Cereteu, ar fi beneficiat de o decizie rapidă și netransparentă a Consiliului local (VIDEO) Agora.md
15:40
Serviciile de stare civilă vor fi prestate și electronic, începând cu 1 noiembrie Agora.md
15:20
Să faci business în Moldova nu e simplu, dar… „este gustos”. Victor Nistorică, despre antreprenoriat (VIDEO) Agora.md
14:50
PeScurt // Ultima zi în care partidele, blocurile electorale și candidații independenți pot solicita modificări în listele de candidați pentru parlamentare - 18 septembrie. Agora.md
14:50
Call-center improvizat într-un hotel din Iași? 13 moldoveni ar fi sunat alegători, pentru a vota partidul lui Dodon. Reacția formațiunii Agora.md
Acum 4 ore
14:30
Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback Agora.md
14:20
Igor Grosu: Propaganda rusă și rețeaua Șor fabrică capturi de ecran false pentru a manipula opinia publică (VIDEO) Agora.md
14:10
Octavian Iachimovschi și-a depus cererea de demisie din funcția de adjunct interimar al PA Agora.md
13:50
PeScurt // Cod galben. Meteorologii avertizează că între ora 06:00 și 18:00, vor fi înregistrate intensificări ale vântului din nord-vest, cu rafale de 55–72 km/h, pe întreg teritoriul țării. Agora.md
13:40
„Are salariu de 100.000 de lei pe lună de la Șor”. Interceptări în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice (AUDIO) Agora.md
13:20
Filat a scris o carte despre activitatea PAS: „După prezentare guvernarea va pleca” Agora.md
13:10
Dioxidul de carbon rezultat în urma fermentării vinului poate duce la comă sau chiar deces. Care sunt recomandările IGSU Agora.md
13:00
„Se victimizează. Reprezintă interesele unui stat străin”: Recean, despre Vlah și conturile bancare blocate Agora.md
13:00
Văduva lui Navalnîi susține că acesta a fost otrăvit în închisoare: „Avem probe biologice” Agora.md
13:00
Renovarea clădirilor sau schimbarea sistemelor de încălzire. Cum își propune Guvernul să economisească energia Agora.md
Acum 6 ore
12:30
MITP Awards 2025: Perioada de aplicare s-a încheiat. 42 de aplicări intră în concurs pentru cele mai inovatoare soluții tehnologice Agora.md
12:20
Vor fi sau nu ajustate tarifele pentru gazele naturale? Șeful de la Energie: „Calculele nu la face Ministerul” (VIDEO) Agora.md
12:00
Unde este Țuțu? Procurorii spun una, Recean - alta. „Intenționează să meargă în regiunea transnistreană” (VIDEO) Agora.md
12:00
Peste 90% din volumul de gaz necesar, procurat. Recean, către concurenții electorali: Nu semănați panică Agora.md
12:00
Promitea libertate, dar și-a pierdut-o pe a lui. Un bărbat, reținut pentru trafic de influență Agora.md
12:00
Peste 70 de percheziții pe teritoriul țării. CNA: „Un grup ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, în perioada preelectorală” Agora.md
11:50
PeScurt // Blocul „Împreună”: fără noi, PAS ar risca o „coaliție hibridă”. Blocul „Împreună” susține că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu ar putea obține singur majoritatea la parlamentarele din 28 septembrie. Agora.md
11:10
PeScurt // Alexandru Oprea a demisionat din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de Guvern de astăzi, 17 septembrie, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.(IGSU). Agora.md
11:10
Unde este Țuțu? Procurorii spun una, Recean - alta. „Intenționează să meargă în regiunea transnistreană” Agora.md
10:50
Linia electrică Strășeni-Gutinaș va fi construită integral din investițiile de 130 de milioane de dolari a Guvernului SUA Agora.md
Acum 8 ore
10:40
PeScurt // Un nou proiect în domeniul ordinii publice, intitulat „PEGASUS”, a fost lansat la Chișinău. Scopul acestuia este, potrivit autorităților, de a spori siguranța cetățenilor în timpul adunărilor publice de amploare. Agora.md
10:30
„Analiza comportamentului inautenitc”, în vizorul autorităților. Un decret privind structura Centrului de comunicare strategică, semnat de Sandu Agora.md
10:20
Estonia construiește un șanț antitanc de 40 de kilometri la granița cu Rusia, în cadrul Liniei de Apărare Baltice Agora.md
10:20
Șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Un bărbat a murit, iar două femei au fost rănite într-un accident Agora.md
09:50
PeScurt // Plicurile cu votul prin corespondență au fost expediate către toți cetățenii R. Moldova care s-au înregistrat prealabil în Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă (86 de persoane), Canada (641), Statele Unite ale Americii (1.339) și țările nordice – Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda (406), a anunțat MAE. Agora.md
09:30
Putin anunță participarea a 100.000 de militari la exercițiile Zapad-2025, cu scenarii nucleare în Belarus și observatori americani prezenți Agora.md
09:10
Reuters: Administrația Trump ar fi aprobat livrarea primului lot de arme către Ucraina, finanțate de aliații NATO Agora.md
08:50
Robert Redford, actor, regizor și activist de mediu, a murit la vârsta de 89 de ani Agora.md
Acum 12 ore
08:40
PeScurt // Fără BAC? Unul dintre punctele din programul electoral al partidului „Moldova Mare” vizează reforma în învățământ. Mai exact, excluderea examenului de Bacalaureat. Agora.md
Acum 24 ore
22:50
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la nivel de general (DOC) Agora.md
22:30
20 de milioane de lei pentru tineri: Se anunță concurs de finanțare pentru trei programe guvernamentale Agora.md
22:30
Polonia prelungeşte pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus Agora.md
22:20
Acuzații de finanțare nedeclarată în campania lui Ulianovschi din 2024. Liderul PSDE anunță că va acționa în judecată Agora.md
21:40
Cernăuțeanu confirmă: Perju ar fi intermediarul în presupusa schemă „Șor” de finanțare ilegală a Trust Media Agora.md
21:20
20:10
Percheziții la Trust Media: Gruparea Șor, vizată în investigații de spălare de bani și propagandă pro-rusă (VIDEO) Agora.md
20:00
19:20
Calea Moldovei către UE devine un test pentru sprijinul Bruxelles-ului față de Ucraina Agora.md
19:20
Dosar de corupere electorală: Fostul deputat Viorel Melnic, apropiat al lui Șor, ar fi fost plasat în arest preventiv Agora.md
