PeScurt // Grevă generală în Franța. Mai multe sindicate declanșează joi, 18 septembrie, o grevă care va afecta transporturile urbane, feroviare și aeriene, dar și domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice.
Agora.md, 17 septembrie 2025 16:30
PeScurt // Grevă generală în Franța. Mai multe sindicate declanșează joi, 18 septembrie, o grevă care va afecta transporturile urbane, feroviare și aeriene, dar și domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
16:40
Acum 15 minute
16:30
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:40
15:20
14:50
14:50
Acum 4 ore
14:20
14:10
13:50
13:40
13:20
13:10
13:00
13:00
13:00
Acum 6 ore
12:30
12:20
12:00
12:00
12:00
12:00
11:50
11:10
11:10
10:50
Acum 8 ore
10:40
10:30
10:20
10:20
09:50
PeScurt // Plicurile cu votul prin corespondență au fost expediate către toți cetățenii R. Moldova care s-au înregistrat prealabil în Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă (86 de persoane), Canada (641), Statele Unite ale Americii (1.339) și țările nordice – Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda (406), a anunțat MAE. # Agora.md
09:30
09:10
08:50
Acum 12 ore
08:40
Acum 24 ore
22:30
22:20
21:40
21:20
20:10
20:00
19:20
19:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.