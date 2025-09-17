PeScurt // Atac cibernetic? Unul dintre liderii Partidului electoral Patriotic, Vasile Tarlev, afirmă că i-ar fi fost sparte conturile de pe rețelele de socializare.

PeScurt // Atac cibernetic? Unul dintre liderii Partidului electoral Patriotic, Vasile Tarlev, afirmă că i-ar fi fost sparte conturile de pe rețelele de socializare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md