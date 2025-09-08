Serviciul Vamal a colectat peste 786 milioane lei în prima săptămână a lunii septembrie

11:40

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a identificat, în primele opt luni ale anului 2025, peste 5.200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4.029 de cazuri înregistrate în ultimii opt ani. Potrivit ISM, 91% dintre angajații fără contract au fost deja legalizați și beneficiază de drepturi și contribuții sociale.