Agrobook, 8 septembrie 2025 11:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova raportează încasări la bugetul de stat de peste 786,80 milioane de lei în perioada 1 – 7 septembrie 2025. De la începutul anului, colectările totale se ridică la peste 26,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control stabilită pentru 2025. The post Serviciul Vamal a colectat peste 786 milioane lei în prima săptămână a lunii septembrie appeared first on AgroBook.
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește crescătorilor de animale că mai au la dispoziție câteva zile pentru a depune cererile de solicitare a plăților directe per kilogram de lapte, termenul limită fiind 26 septembrie 2025. The post Fermierii au termen până pe 26 septembrie pentru plățile directe la lapte appeared first on AgroBook.
Acum 2 ore
10:00
La 29 august 2025, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au atins valoarea de 5,13 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 87,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iulie, când acestea se ridicau la 5,04 miliarde euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. The post Rezervele valutare ale Moldovei au depășit 5 miliarde de euro appeared first on AgroBook.
Ieri
11:00
În 2024, volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Spania a constituit 168,9 milioane de dolari, echivalentul a 1,3% din comerțul total al țării, arată datele Biroului Național de Statistică. Astfel, Spania se situează pe locul 14 în topul partenerilor comerciali globali ai Moldovei și pe locul 9 între statele membre ale Uniunii Europene. The post 169 milioane dolari – comerțul bilateral Moldova–Spania în 2024 appeared first on AgroBook.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Începând cu 1 octombrie 2025, agricultorii din Republica Moldova vor avea acces la noi opțiuni de sprijin financiar prin #AIPA. Autoritatea va lansa apelul III pentru subvenții, oferind forme de plată pe etape, în avans și postinvestiții. The post Noi opțiuni de sprijin financiar pentru agricultori appeared first on AgroBook.
16:40
În perioada 5-7 septembrie, Republica Moldova găzduiește, în premieră, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din lumea vinului – Concours Mondial de Bruxelles. The post Republica Moldova găzduiește pentru prima dată „Concours Mondial de Bruxelles” appeared first on AgroBook.
14:50
În cadrul sesiunii programului EcoVoucher desfășurate între 7 și 31 august 2025, 5.212 familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice noi și eficiente energetic. Cei mai mulți beneficiari ai acestei sesiuni au fost familiile cu copii minori - 4.279. Totodată, 933 de vouchere au fost valorificate de gospodăriile formate din vârstnici de peste 63 de ani. The post 5.212 familii au beneficiat de EcoVoucher pentru electrocasnice eficiente energetic appeared first on AgroBook.
14:40
Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere, care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro, ce are ca obiectiv modernizarea și creșterea rezilienței agriculturii naționale. The post UE lansează un proiect de 8,5 milioane € pentru agricultura sustenabilă din Moldova appeared first on AgroBook.
11:40
Inspectoratul de Stat al Muncii raportează record de peste 5.200 de angajați fără contract legal # Agrobook
Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a identificat, în primele opt luni ale anului 2025, peste 5.200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4.029 de cazuri înregistrate în ultimii opt ani. Potrivit ISM, 91% dintre angajații fără contract au fost deja legalizați și beneficiază de drepturi și contribuții sociale. The post Inspectoratul de Stat al Muncii raportează record de peste 5.200 de angajați fără contract legal appeared first on AgroBook.
09:10
Datele aferente perioadei iulie–august 2025 confirmă o tendință interesantă: pe de o parte, Republica Moldova își consolidează poziția în livrările de floarea-soarelui și rapiță către statele membre ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte se confruntă cu o diminuare vizibilă a exporturilor de grâu. The post Moldova, între succesul la oleaginoase și declinul la grâu appeared first on AgroBook.
4 septembrie 2025
17:50
Banca Națională a Moldovei (BNM), în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, a organizat la data de 3 septembrie, 2025 un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative în sectorul bancar. The post BNM promovează guvernanța corporativă în sectorul bancar moldovenesc appeared first on AgroBook.
12:20
Piața semințelor de floarea-soarelui traversează o perioadă de volatilitate intensă. În Ucraina, interesul s-a mutat deja pe materia primă din noua recoltă, iar prețurile de achiziție au înregistrat o tendință ascendentă, situându-se între 25 500 și 26 700 UAH pe tonă CPT. The post Evoluția prețului la floarea soarelui appeared first on AgroBook.
12:00
Rapița continuă să atragă atenția pe piețele internaționale, menținându-se la un nivel apropiat de 470 euro/tonă pe bursa Matif. După o perioadă de corecții, contractul pentru noiembrie 2025 a revenit pe creștere, câștigând 4,25 euro/tonă și stabilindu-se la 467,25 euro/tonă. Revigorarea a fost susținută de fermitatea prețurilor uleiului de rapiță. The post Evoluția prețului la rapiță appeared first on AgroBook.
11:10
Pe 3 septembrie 2025, Alexandru Ursu, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale aflați în vizită la Chișinău, în cadrul unei misiuni de lucru. The post ANRE susține eficiența energetică și colaborarea internațională appeared first on AgroBook.
10:40
În Ucraina, prețurile orzului furajer au urmat un trend ascendent săptămâna trecută, susținute de o ofertă redusă și de interesul procesatorilor interni. Chiar dacă multe companii aveau deja stocuri suficiente, cele care s-au văzut nevoite să-și asigure rapid materie primă au acceptat să achite sume apropiate de maxime, în intervalul 9 000–10 200 UAH pe tonă CPT. The post Evoluția prețului la orz și porumb appeared first on AgroBook.
10:20
Ministerul Finanțelor a organizat, la 3 septembrie 2025, sesiunea finală de simulare a prezentărilor aferente screening-ului bilateral pentru Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare. Evenimentul a avut loc la Chișinău și marchează încheierea rundelor de pregătire pentru ultima etapă a screening-ului cu Comisia Europeană, programată pe 22 septembrie la Bruxelles. The post Ministerul Finanțelor a încheiat pregătirile pentru screening-ul UE appeared first on AgroBook.
09:50
Prețurile la grâu pe bursele internaționale continuă să scadă, consolidând un trend descendent care începe să se resimtă și pe piața regională. Contractul pentru grâul de panificație cu livrare în luna decembrie pe bursa Euronext a coborât recent la 190 euro/tonă. The post Evoluția prețului la grâu appeared first on AgroBook.
3 septembrie 2025
17:20
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a invitat astăzi participanții la „Școala Finanțelor Moderne”, ajunsă în acest an la ediția a V-a. The post Viitorii specialiști și jurnaliști economici în formare appeared first on AgroBook.
14:00
UE promite sprijin pentru agricultura Moldovei, dar fondurile importante vin abia din 2028 # Agrobook
Uniunea Europeană va sprijini în continuare agricultura din Republica Moldova, dar volumul fondurilor rămâne limitat până în 2028, a declarat comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, aflat într-o vizită de trei zile la Chișinău. The post UE promite sprijin pentru agricultura Moldovei, dar fondurile importante vin abia din 2028 appeared first on AgroBook.
12:20
În luna august, eforturile comune ale Guvernului Republicii Moldova și ale partenerilor internaționali s-au transformat în rezultate concrete pentru antreprenorii și tinerii care cred în potențialul țării. The post Antreprenorii moldoveni primesc fonduri pentru dezvoltare appeared first on AgroBook.
11:10
La Chișinău a fost semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel, marcând o nouă etapă de cooperare în domeniul agriculturii. Documentul a fost parafat de Ina Butucel, secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, și de Avi Dichter, ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Israelulu The post Moldova și Israel semnează acord de cooperare în agricultură appeared first on AgroBook.
10:40
Republica Moldova se confruntă cu discrepanțe semnificative între salariile din diferite sectoare, iar creșterea reală a puterii de cumpărare rămâne modestă, susține expertul economic Marin Gospodarenco. The post Salariile cresc, dar nu pentru toți appeared first on AgroBook.
09:50
Piețele globale de cereale și oleaginoase continuă să înregistreze mișcări semnificative, pe fondul schimbărilor de producție și al politicilor comerciale din principalele țări exportatoare. The post Cereale în mișcare: prognoze noi și taxe de export appeared first on AgroBook.
2 septembrie 2025
17:30
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a susținut astăzi o lecție publică de educație financiară la Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, instituție ce reunește cei mai performanți elevi din Republica Moldova. The post Anca Dragu promovează educația financiară în rândul tinerilor appeared first on AgroBook.
14:10
Cel mai mare producător de zahăr din Republica Moldova, Südzucker Moldova, a dat startul Campaniei de Recoltare 2025 pe 7 388 hectare de sfeclă de zahăr. Evenimentul marchează începutul unei etape esențiale atât pentru companie, cât și pentru sectorul agroalimentar. The post Recoltarea sfeclei de zahăr 2025 începe cu Südzucker Moldova appeared first on AgroBook.
14:00
Clubul Tinerilor Makeri (CTM) anunță lansarea înscrierilor pentru cursurile gratuite de tehnologie dedicate elevilor din școli profesionale, colegii și centre de excelență. Începând cu 15 septembrie, tinerii pasionați de inovație se pot înscrie la unul dintre cele șase cursuri practice organizate în Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni, care combină teorie, practică și prototipare. The post Cursuri gratuite CTM pentru elevii din școli profesionale și colegii appeared first on AgroBook.
11:00
Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat campania #FărăAmbrozie, o inițiativă menită să informeze și să mobilizeze cetățenii împotriva ambroziei – planta alergenă cu efecte nocive asupra sănătății și mediului. The post #FărăAmbrozie: campanie națională pentru sănătate și mediu appeared first on AgroBook.
10:00
Câștigul salarial mediu brut a ajuns în trimestrul II 2025 la 15 470 de lei, potrivit Biroului Național de Statistică. Creșterea este de 10% față de aceeași perioadă din 2024 și de 6,2% comparativ cu primul trimestru al acestui an. The post Cele mai mari salarii vs. cele mai mici appeared first on AgroBook.
09:20
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, a participat la ceremonia de deschidere a noului an universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), alături de reprezentanți ai ministerelor de resort, cadre didactice și studenții înmatriculați în anul I. The post Banca Națională susține formarea noilor generații de economiști appeared first on AgroBook.
1 septembrie 2025
15:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat în luna august 2025 plăți în valoare totală de 51,34 milioane lei, destinate sprijinirii fermierilor și proiectelor comunitare. Fondurile sunt distribuite pe diverse programe de subvenționare, inclusiv plăți directe în sectorul zootehnic, plăți complementare și subvenții post-investiționale. The post Subvenții de peste 51 milioane lei appeared first on AgroBook.
12:30
Piețele mondiale de cereale rămân volatile, pe fondul combinației dintre schimbările climatice, tensiunile comerciale și ajustările importante ale producției. China și SUA au făcut pași moderati în negocierile comerciale, dar Beijingul continuă să diversifice importurile de soia către Brazilia, Argentina și Uruguay. The post Piețele globale de cereale sub presiune appeared first on AgroBook.
12:00
În perioada 25 - 31 august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 950,9 milioane lei, realizând 136,8% din cifra de control stabilită pentru această perioadă. În luna august 2025, încasările totale au depășit 3,5 miliarde lei, cu o realizare a cifrei de control de 102,1%, iar de la începutul anului 2025 s-au adunat peste 26,1 miliarde lei, echivalentul a 101% din planul anual. The post Peste 950 milioane lei colectate în doar o săptămână appeared first on AgroBook.
11:50
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul a discutat la Ministerul Agriculturii despre transformările sectorului agroalimentar și oportunitățile fermierilor moldoveni pe piața europeană. The post Christophe Hansen la Chișinău pentru integrarea agricultorilor moldoveni pe piața UE appeared first on AgroBook.
30 august 2025
15:10
O curte de apel federală din Statele Unite a decis că o mare parte dintre taxele vamale introduse de fostul președinte Donald Trump sunt ilegale, subminând astfel una dintre principalele sale politici economice externe. Decizia vizează tarifele impuse împotriva mai multor țări, inclusiv China, Mexic și Canada The post Curtea de Apel din SUA declară ilegale taxele lui Trump appeared first on AgroBook.
12:10
Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată să fie mai mare cu 30–60% față de nivelul anului trecut. Totuși, cantitatea prognozată rămâne mai mică cu 20–30% comparativ cu media multianuală, arată analiza Consiliului pe filiera de produs „Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate” (CP FVV). The post Recolta strugurilor din 2025 este în creștere appeared first on AgroBook.
29 august 2025
14:30
SA „Moldovagaz” a demarat un proiect-pilot pentru inventarierea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în două localități, una urbană și una rurală. Inițiativa are ca scop testarea unei metodologii moderne de gestionare și inventariere a rețelelor aflate în proprietatea persoanelor terțe sau fără proprietar, dar exploatate de operatorii de sistem. The post Proiect-pilot pentru gestionarea rețelelor de gaze appeared first on AgroBook.
11:20
Prețurile la grâu și porumb au înregistrat joi creșteri pe bursa din Chicago, sprijinite de vânzările puternice de export ale Statelor Unite. În același timp, piața globală rămâne sub presiune din cauza prognozelor de producție record din Rusia și Africa de Sud. The post Recolta record a Rusiei pune presiune pe piața globală a grâului appeared first on AgroBook.
28 august 2025
17:20
Nigeria devine principalul importator african de vinuri moldovenești, consolidarea cooperării fiind discutată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. The post Vinurile moldovenești cuceresc Nigeria appeared first on AgroBook.
14:10
Energocom și Moldovagaz au ajuns la un acord privind continuitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale către consumatori. Facturile vor fi expediate în continuare de Moldovagaz, chiar dacă, începând cu 1 septembrie, rolul de furnizor este preluat de Energocom. The post Tariful la gaz rămâne neschimbat după preluarea furnizării de către Energocom appeared first on AgroBook.
13:30
Modificarea condițiilor de eligibilitate pentru rambursarea TVA a producătorilor agricoli în Moldova # Agrobook
Serviciul Fiscal de Stat anunță schimbări importante privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 146/2025 și Legii nr. 187/2025, care modifică mai multe acte normative. The post Modificarea condițiilor de eligibilitate pentru rambursarea TVA a producătorilor agricoli în Moldova appeared first on AgroBook.
11:20
Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Uniunea Europeană (UE) au anunțat lansarea celui de-al doilea ciclu al programului de instruire destinat fermierilor și întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agroalimentar din Republica Moldova. The post UNIDO și UE lansează al doilea ciclu de instruire pentru fermierii din Moldova appeared first on AgroBook.
10:20
Prețurile grâului, porumbului și soiei scad pe bursele mondiale din cauza secetei și tensiunilor comerciale # Agrobook
Grâul, porumbul și soia au închis mai slab pe bursele internaționale, influențate de secetă, schimbările fluxurilor comerciale și competiția exportatorilor majori. The post Prețurile grâului, porumbului și soiei scad pe bursele mondiale din cauza secetei și tensiunilor comerciale appeared first on AgroBook.
26 august 2025
18:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința Cabinetului de miniștri crearea unui Fond de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, destinat rezidenților Moldova IT Park. The post Guvernul lansează Fond pentru startup-urile Moldova IT Park appeared first on AgroBook.
18:10
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a inaugurat astăzi 7 laboratoare noi la Facultatea de Medicină Veterinară și un cluster de 9 laboratoare la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, dezvoltate în cadrul subproiectelor GREEN BioHUB@Uni și One Health@Uni, parte a Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială. The post UTM inaugurează laboratoare moderne pentru agricultură și medicină veterinară appeared first on AgroBook.
18:10
În perioada 13–25 august 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost raportate 3 focare de Pesta Porcină Africană (PPA) la porci domestici și 2 focare de rabie, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). The post ANSA semnalează focare de PPA și rabie appeared first on AgroBook.
13:10
Guvernul aprobă modificări pentru controlul exportului și importului substanțelor chimice periculoase # Agrobook
Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, au fost aprobate modificări importante la Regulamentul privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase. Noile prevederi întăresc mecanismele de control și autorizare, sporind siguranța gestionării acestor substanțe și protecția sănătății populației și a mediului. The post Guvernul aprobă modificări pentru controlul exportului și importului substanțelor chimice periculoase appeared first on AgroBook.
12:00
Ludmila Catlabuga anunță noi mecanisme de subvenționare în 2025 și sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri # Agrobook
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat astăzi cadrul de subvenționare pentru anul 2025. The post Ludmila Catlabuga anunță noi mecanisme de subvenționare în 2025 și sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri appeared first on AgroBook.
11:50
Republica Moldova dispune de un parc de 62.364 de tractoare funcționale, însă vârsta medie rămâne ridicată: jumătate dintre utilaje au peste 8 ani, iar 50% sunt mai vechi de 2007. The post Structura și evoluția importurilor de tractoare în Moldova appeared first on AgroBook.
10:40
CNED și Ministerul Energiei lansează campania națională pentru promovarea biocombustibililor solizi în sectorul public și privat # Agrobook
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei, lansează o campanie națională de informare privind importanța utilizării biocombustibililor solizi în sectorul public și privat. The post CNED și Ministerul Energiei lansează campania națională pentru promovarea biocombustibililor solizi în sectorul public și privat appeared first on AgroBook.
10:00
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat un concurs pentru selectarea a trei microregiuni din Republica Moldova care vor beneficia de finanțare nerambursabilă și asistență tehnică pentru stimularea economiei locale. Fiecare cluster ales va primi cel puțin 200.000 de dolari pentru dezvoltare prin inovare și colaborare regională. The post Trei microregiuni vor primi finanțare pentru dezvoltare economică locală appeared first on AgroBook.
