ANTA atenționează transportatorii din Republica Moldova despre modificările la plata taxelor rutiere în Rusia

Fostul director al Liceului „Lucian Blaga”, din Tiraspol, Ion Iovcev, care a condus timp de 30 de ani singura școală cu predare în limba română din acest oraș, în mijlocul regimului separatist, spune că interesul pentru limba română este în creștere în regiune, în contextul apropierii R. Moldova de UE. Totodată, el atenționează, în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău, că riscul de deturnare a alegerilor din 28 septembrie este foarte mare, inclusiv din regiunea transnistreană.