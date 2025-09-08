A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, vizat în raportul Kroll (Revista presei)
Radio Chisinau, 8 septembrie 2025 09:40
Presa de la Chișinău scrie despre reținerea lui Viorel Melnic, unul dintre apropiații fugarului Ilan Șor, într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre o amplă campanie de propagandă prorusă desfășurată în cadrul Mitropoliei Moldovei, promovată intens pe rețelele sociale, care vizează sprijinirea partidelor proruse și discreditarea României, Mitropoliei Basarabiei și ideii de integrare europeană.
• • •
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă.
Flux intens la graniță: Peste 85 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore,în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 85 927 traversări.
Trump spune că este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP.
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 8 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 52 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
ELECTORALA 2025 | CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.
Le Figaro: Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite # Radio Chisinau
În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile europene se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, conform cifrelor din 12 august ale Kiel Institute, care publică periodic sumele ajutoarelor promise Kievului, cu 95 de miliarde de dolari, față de 75 de miliarde pentru Washington de la începutul invaziei ruse pe scară largă, scrie Le Figaro, citată de Digi24.ro.
Polițiștii de frontieră vin cu recomandări pentru vânătoarea în zona frontierei în sezonul 2025 – 2026 # Radio Chisinau
Sezonul de vânătoare este deschis în perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova atenționează că desfășurarea acestei activități este permisă numai cu respectarea cadrului legal și vine cu o serie de recomandări în acest sens.
ELECTORALA 2025 | CEC a aprobat: 23 de candidați, înregistrați la alegerile parlamentare. Ordinea de înscriere în buletinul de vot # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 7 septembrie, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, instituția a validat modelul și textul buletinului de vot care va fi utilizat inclusiv pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență
Reprezentativa de tineret a Republicii Moldova la fotbal, antrenată de Serghei Cebotari, va întâlni selecționata Slovaciei pe 9 septembrie, în cadrul preliminariilor EURO U21 2027. Meciul va avea loc pe Stadionul Centrului de Tineret și Sport din Nisporeni, începând cu ora 19:00, transmite IPN.
ELECTORALA 2025 | CEC și CNA au lansat o Linie Fierbinte pentru raportarea cazurilor de corupere electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unei Linii Fierbinți - (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că trei candidați au trecut de etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian MOLDATSA.
Criză politică în Japonia: Premierul Shigeru Ishiba a demisionat după înfrângerea electorală # Radio Chisinau
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, la o lună după înfrângerea suferită de Partidul Liberal Democrat în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului. Decizia vine în contextul presiunilor interne tot mai mari și al riscului de divizare în partid, potrivit The Guardian.
Ambasada Irlandei își va deschide ușile la Chișinău în această toamnă, a anunțat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Potrivit acestuia, asigurări în acest sens a primit în cadrul vizitei sale în Irlanda, informație confirmată și prin canalele ministerului de externe, transmite IPN,
Turneu cultural dedicat poeziei eminesciene și patrimoniului muzical național. Artiști consacrați vor evolua în 6 localități din Republica Moldova # Radio Chisinau
Publicul din șase localități ale țării este așteptat, în perioada 8-14 septembrie, la un turneu cultural dedicat frumuseții poeziei eminesciene și bogăției patrimoniului muzical național.
Premierul Slovaciei spune că Vladimir Putin este gata să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în afara Moscovei # Radio Chisinau
După ce Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-au arătat deschiși pentru discuții, fiecare propunând propria capitală ca loc de întâlnire, liderul de la Kremlin ar fi dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean „oriunde altundeva” în afara Moscovei. Declarația a fost făcută de premierul Slovaciei, Robert Fico, la Radioul Slovac, potrivit agenției de presă Teraz.sk, citată de IPN.
ELECTORALA 2025 | CEC a publicat lista secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat pe pagina web a instituției lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: „Tot ce oferă Rusia sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discriminare” # Radio Chisinau
În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat atacuri masive asupra asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina, inclusiv asupra Kievului, acolo unde au fost înregistrați cel puțin 18 răniți și 3 morți, printre care o mamă cu un nou-născut. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile rusești, subliniind că tot ceea ce oferă Rusia lumii sunt „tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.
FOTO | Institutele culturale române de la Chișinău și București au organizat o masă rotundă despre revistele culturale din R. Moldova, în cadrul Bookfest 2025 # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român de la București și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău au organizat ieri, 6 septembrie, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, masa rotundǎ „Revistele literare din Republica Moldova. Cǎrțile schimbă viața”, dedicată revistelor de cultură editate în Republica Moldova cu sprijinul ICR.
OAMENI ȘI IDEI | „La 18 ani, viața nu trebuie să înceapă cu o ușă închisă”. CCF Moldova lansează o campanie pentru prima casă comunitară destinată tinerilor cu dizabilități grave # Radio Chisinau
CCF Moldova, organizația care de peste două decenii luptă pentru dreptul copiilor din Republica Moldova de a crește în familii iubitoare și nu în instituții, a lansat campania „Tu la ce visai, la 18 ani?”. „Inițiativa își propune să prevină o nedreptate dureroasă: plasarea tinerilor cu dizabilități severe în aziluri de bătrâni imediat după ce împlinesc 18 ani”, a declarat președintele CCF Moldova, Liliana Rotaru, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
Cazul amenințării judecătoarei pe dosarul bașcanei Găgăuziei. Șeful IGP: „Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes” # Radio Chisinau
Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes în cazul amenințării magistratei care a gestionat și a pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
ELECTORALA 2025 | CEC a confirmat persoane de încredere din partea unui partid și a acreditat observatori pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat ieri, 6 august, mai multe hotărâri privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Frontiera de stat, traversată de peste 80 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80 892 de traversări.
Prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko a confirmat duminică că, în urma atacului cu drone din această noapte, a fost avariată pentru prima dată clădirea Guvernului, transmite MOLDPRES.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European, rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 ani, care a avut loc în Slovacia.
Vreme frumoasă și temperaturi ce vor urca până la 31 de grade Celsius, astăzi, 7 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în perioada 6 – 8 septembrie vremea se va menține stabilă, fără precipitații. Astfel, și ziua de duminică, 7 septembrie, aduce o vreme frumoasă, potrivită pentru activități în aer liber.
Trei morți și cel puțin 18 răniți la Kiev în urma unui atac cu drone rusești asupra clădirilor rezidențiale # Radio Chisinau
Trei persoane, printre care un nou-născut, au fost ucise și alte 18 au fost rănite în atacurile rusești lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Kievului, au declarat oficialii ucraineni, citați de Reuters. Inițial, bilanțul atacurilor era de un mort și 11 răniți.
6 septembrie 2025
A treia medalie pentru Republica Moldova la Campionatele Mondialele de canoe marathon. Daniela Cociu a cucerit argintul la canoe simplu individual # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că sportiva moldoveană Daniela Cociu a cucerit medalia de argint la proba de canoe simplu individual, în cadrul Campionatelor Mondiale de canoe marathon desfășurate la Gyor, Ungaria.
Investiții din partea Cehiei și Poloniei în valoare de 8,5 milioane de lei, pentru creșterea rezilienței agriculturii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Uniunea Europeană va contribui cu 7,5 milioane de euro, iar Republica Cehă cu 1 milion de euro într-un proiect destinat modernizării și consolidării rezilienței agriculturii din Republica Moldova. Memorandumul de înțelegere, care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, a fost semnat la Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru implementarea unui proiect cu durata de patru ani.
Donald Trump va găzdui summitul G20 la una din proprietățile sale americane în 2026 # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deținut de familia sa, notează AFP, citat de Agerpres.
Republica Moldova va negocia cu Elveția două acorduri pentru recuperarea bunurilor și sprijinirea IMM-urilor. Parlamentul susține inițiativa # Radio Chisinau
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va acorda sprijin Republicii Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană din Parlament au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării unui Acord care prevede acest lucru.
Atenție, călători! Funcționalitate limitată la vamă în noaptea de 8 septembrie. Vor avea loc lucrări de mentenanță # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că în noaptea de 8 septembrie, în intervalul 00:00 – 02:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță și modernizare la sistemul informațional, pe componenta ce vizează procesul de vămuire, ceea ce ar putea afecta funcționalitatea sistemului informațional.
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează sâmbătă dpa, preluat de AGERPRES.
Pescuit ilegal în zona lacului Manta. Polițiștii de frontieră au surprins braconierii cu drona # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră au documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane, locuitori ai satelor Crihana Veche și Manta.
ELECTORALA 2025 | Igor Grosu s-a întâlnit cu diaspora din Paris: „Avem aici moldoveni bine informați, cu gândire critică” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, s-a întâlnit la Paris cu cetățenii moldoveni stabiliți în Franța. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a menționat că a avut „o discuție foarte bună și constructivă” cu membrii comunității, pe care i-a descris drept „moldoveni bine informați, cu gândire critică, oameni implicați în viața socială și economică a țării lor”.
Eclipsă totală de lună în noaptea de 7 spre 8 septembrie, vizibilă și în Republica Moldova # Radio Chisinau
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stânga Lunii pe tot parcursul nopții, transmite MOLDPRES.
Treizeci și doi de angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției au obținut dreptul de a purta emblema profesională „Bereta Neagră”, „simbol al excelenței în domeniul siguranței publice, curajului și profesionalismului în rândul forțelor speciale”.
Rusia a lansat peste 1.300 de drone și aproape 900 de bombe ghidate asupra Ucrainei de la începutul lunii septembrie # Radio Chisinau
Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei în primele zile ale lunii septembrie, utilizând peste 1.300 de drone de tip kamikaze, aproape 900 de bombe ghidate aeriene și aproximativ 50 de rachete de diferite tipuri, potrivit autorităților de la Kiev, transmite MOLDPRES.
Mărfurile exportate de Republica Moldova au depășit 64 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025 # Radio Chisinau
Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal, transmite MOLDPRES.
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității # Radio Chisinau
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.
Dorin Junghietu, la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din UE: „Republica Moldova poate deveni un hub energetic regional între România, Ucraina și UE” # Radio Chisinau
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. În intervențiile sale, ministrul Dorin Junghietu a subliniat că tranziția energetică a Republicii Moldova este ferm ancorată în valorile europene și în direcția Pactului Verde European.
Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Radio Chisinau
Canoista din Republica Moldova Elena Glizan a obținut cea de-a doua medalie de argint pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria.
A fost dat startul programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că ieri, 5 septembrie, a fost dat startul celei de-a V-a ediții a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României (BNR) și al Academiei de Studii Economice din București (ASE).
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american, Donald Trump # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă.
Un nou fals pe Telegram la 2-3 zile. Maia Sandu, cea mai des vizată în contexte negative # Radio Chisinau
Un nou fals a apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile, în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificări minime, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Monitorizarea s-a axat pe narațiunile de dezinformare și tehnicile de manipulare utilizate în această perioadă, transmite IPN.
Viorel Cernăuțeanu spune că deputații condamnați Nesterovschi și Lozovan încă se află în stânga Nistrului: „Am făcut solicitări către România, Ucraina și Turcia” # Radio Chisinau
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați ambii la închisoare, se află în continuare în stânga Nistrului. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
Peste 74 de mii de persoane au traversat frontiera de stat în ultimele 24 de ore, iar 27 au primit refuz de intrare # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 74 167 de traversări.
Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumește Pentagonul drept „Departamentul de Război” # Radio Chisinau
Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliștilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN, citat de News.ro.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în perioada 7–8 septembrie 2025, Republica Moldova va fi sub influența unui regim atmosferic stabil, fără precipitații.
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova # Radio Chisinau
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie, transmite MOLDPRES.
