Trafic suspendat până miercuri pe o stradă din sectorul Buiucani din Chișinău
Radio Chisinau, 8 septembrie 2025 18:55
Primăria municipiului Chișinău informează că traficul rutier va fi complet suspendat pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al capitalei. Restricția este valabilă în intervalul orelor 08:00 și 18:00, până pe 10 septembrie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
19:10
ELECTORALA 2025 | Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat pe lista de candidați a Blocului electoral „ALTERNATIVA”, sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în parte ce vizează obligațiunea de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale.
Acum 30 minute
18:55
Primăria municipiului Chișinău informează că traficul rutier va fi complet suspendat pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al capitalei. Restricția este valabilă în intervalul orelor 08:00 și 18:00, până pe 10 septembrie.
Acum o oră
18:40
Fostul director ajunct al SIS-ului vindea KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României. A fost reținut pentru spionaj # Radio Chisinau
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii D.I.I.C.O.T, au reținut astăzi, 8 septembrie, un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat pentru trădare națională.
18:35
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi sesiuni de subscriere pentru valorile mobiliare de stat # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, disponibilă online pe platforma http://evms.md în intervalul 8 – 17 septembrie 2025. Aceasta reprezintă a treia și ultima rundă din cele programate pentru trimestrul III al anului curent.
18:15
Fostul director ajunct al SIS-ului vindea KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României # Radio Chisinau
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii D.I.I.C.O.T, au reținut, luni, un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat pentru trădare națională.
Acum 2 ore
17:50
LEA Vulcănești – Chișinău, finalizată în proporție de 90%. Cristian Leon-Țurcanu: „Energia electrică din România va ajunge pe acest mal al Prutului direct și fără riscuri” # Radio Chisinau
Linia independenței energetice Vulcănești – Chișinău este finalizată în proporție de 90%. În acest context, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu a declarată că locuitorii din Republica Moldova ar putea primi în curând energie electrică din România „direct și fără riscuri”.
17:30
Republica Moldova a inițiat sesiunile de screening bilateral pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în procesul de aderare la UE # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că Republica Moldova a demarat astăzi, 8 septembrie, sesiunile de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru două dintre cele mai complexe capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană: Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare.
Acum 4 ore
17:10
DOSAR TRANSNISTREAN | Ion Iovcev: În școlile românești vin adulți să învețe limba română, pentru că se gândesc că R. Moldova va fi integrată în UE (Audio) # Radio Chisinau
Fostul director al Liceului „Lucian Blaga”, din Tiraspol, Ion Iovcev, care a condus timp de 30 de ani singura școală cu predare în limba română din acest oraș, în mijlocul regimului separatist, spune că interesul pentru limba română este în creștere în regiune, în contextul apropierii R. Moldova de UE. Totodată, el atenționează, în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău, că riscul de deturnare a alegerilor din 28 septembrie este foarte mare, inclusiv din regiunea transnistreană.
16:45
VIDEO | Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat. Ar fi răpit și expulzat forțat doi ucraineni # Radio Chisinau
Un șef de sector al Poliției de Frontieră ar fi răpit doi cetățeni ai Ucrainei, sosiți ilegal în Republica Moldova, și i-ar fi transportat forțat înapoi în țară. Potrivit procurorilor, polițistul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite IPN.
16:25
ANALIZĂ | Conținutul fals de pe social media inundă feed-urile cetățenilor Republicii Moldova cu mesaje de frică # Radio Chisinau
În ultimele 30 de zile, feed-urile utilizatorilor de social media din Republica Moldova au fost invadate de conținut inautentic care promovează frica: frica față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității țării, transmite MOLDPRES cu referire la o analiză realizată de Expert Forum (EFOR).
16:10
Fitch Ratings confirmă ratingul de țară a Republicii Moldova la B+. Doina Nistor: „Semn de încredere în stabilitatea și creșterea economică a țării” # Radio Chisinau
Agenția internațională Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al Republicii Moldova la B+ cu perspectivă stabilă, reflectând angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în fața riscurilor geopolitice și economice semnificative.
16:00
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:45
Patru partide ar accede în viitorul Parlament de la Chișinău, potrivit unui sondaj iData. Expert WatchDog: „Lipsa transparenței în metoda de finanțare trezește dubii în legătură cu rezultatele sondajului” # Radio Chisinau
Patru formațiuni politice ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie făcut public astăzi de compania de cercetare iData, în ajunul alegerilor legislative din 28 septembrie 2025. Este vorba despre blocul Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei”, „Viitorul Moldovei”), Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. Sondajul indică și un număr mare de indeciși – 43%, transmite Radio Chișinău.
15:35
Banca Mondială va acorda Republicii Moldova un grant de aproape 8 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant.
15:20
Banca Mondială acordă Republicii Moldova un grant de aproape 8 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant.
Acum 6 ore
15:05
Dorin Junghietu a semnat un memorandum de înțelegere cu Danemarca pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, și ministrul Climei, Energiei și Utilităților al Danemarcei, Lars Aagaard, au semnat un Memorandum de Înțelegere între cele două state pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice. Acordul stabilește un cadru de cooperare bilaterală în domeniul politicilor energetice, planificării strategice, dezvoltării surselor de energie regenerabilă și consolidării eficienței energetice.
14:45
Maia Sandu va susține mâine un discurs despre apărarea democrației în plenul Parlamentului European # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).
14:25
ELECTORALA 2025 | Expert, despre lista celor 23 de candidați înregistrați la parlamentare: „Fragmentarea excesivă pe dreapta politică este o problemă majoră” # Radio Chisinau
Comentatorul politic Ion Tăbârță atrage atenția asupra fragmentării forțelor pro-europene și a prezenței unor formațiuni suspectate de afiliere cu rețeaua fostului Partid Șor, în timp ce vicepreședintele CEC susține că trecutul controversat al unor candidați nu constituie motiv de excludere din competiție, transmite Radio Chișinău.
14:10
Echipamente în valoare de 700 de mii de dolari, donate de Guvernul SUA Poliției de Frontieră (FOTO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a recepționat săptămâna trecută o donație de echipamente în valoare de 700 de mii de dolari în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
13:50
Trafic record de pasageri în luna august pe Aeroportul din Chișinău: peste 750 de mii de pasageri # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în august un record de trafic, cu 757 790 de pasageri îmbarcați și debarcați. Cifrele au depășit cu 6% prognoza estimată și au înregistrat o creștere de 46,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
13:35
O nouă instituție care își propune să formeze și să ghideze funcționari publici a fost lansată la Chișinău. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Printre direcțiile prioritare de acțiune ale Institutului, aflat în subordinea Cancelariei de Stat, se numără dezvoltarea unor programe de instruire de înalt nivel, cu implicarea experților naționali și internaționali, introducerea formatelor hibride de învățare, precum și a unor metode inovatoare
13:20
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 9 septembrie,la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
Acum 8 ore
12:55
ELECTORALA 2025 | Peste 2400 de buletine de vot, tipărite pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat astăzi inițierea procesului de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile mâine, 9 septembrie.
12:25
Atac la Ierusalim: Doi „teroriști” au deschis focul într-un autobuz: Patru morți și mai mulți răniți # Radio Chisinau
Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți 11 au fost răniți, într-un atac armat la o intersecție din cartierul Ramot, la periferia Ierusalimului, luni dimineață. Poliția i-a numit pe atacatori ca fiind „teroriști” și a anunțat că i-a „neutralizat”, relatează Reuters.
11:30
Antreprenorii au primit compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică # Radio Chisinau
De la începutul anului, antreprenorii au beneficiat de compensații pentru energia electrică în valoare de peste 87 de milioane de lei. Sumele au fost acordate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în cadrul programului lansat de Guvern cu susținerea Uniunii Europene, transmite IPN.
11:20
CNA a efectuat 60 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală: 15 persoane au fost reținute (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat 60 de percheziții în toată țara și a reținut 15 persoane într-o operațiune amplă care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Acum 12 ore
10:45
Republica Moldova începe discuțiile la Bruxelles privind Capitolul 12 din legislația europeană (VIDEO) # Radio Chisinau
Republica Moldova revine în această lună la Bruxelles pentru a analiza ultimele patru capitole din legislația europeană. Primul analizat va fi Capitolul 12 – siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară, unul dintre cele mai complexe domenii din procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
10:30
Incendiu devastator la o fabrică de panificație din Orhei. Un bărbat și-a pierdut viața # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața.
10:10
Serviciul Vamal anunță încasări la bugetul de stat de peste 786 milioane de lei, în ultima săptămână, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 136,8%.
09:55
Lideri europeni merg în SUA săptămâna aceasta pentru a discuta despre soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, anunță Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, relatează Reuters.
09:40
A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, vizat în raportul Kroll (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre reținerea lui Viorel Melnic, unul dintre apropiații fugarului Ilan Șor, într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre o amplă campanie de propagandă prorusă desfășurată în cadrul Mitropoliei Moldovei, promovată intens pe rețelele sociale, care vizează sprijinirea partidelor proruse și discreditarea României, Mitropoliei Basarabiei și ideii de integrare europeană.
09:25
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă.
09:05
Flux intens la graniță: Peste 85 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore,în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 85 927 traversări.
08:40
Trump spune că este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP.
08:25
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 8 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 52 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
08:05
ELECTORALA 2025 | CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.
Ieri
17:55
Le Figaro: Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite # Radio Chisinau
În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile europene se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, conform cifrelor din 12 august ale Kiel Institute, care publică periodic sumele ajutoarelor promise Kievului, cu 95 de miliarde de dolari, față de 75 de miliarde pentru Washington de la începutul invaziei ruse pe scară largă, scrie Le Figaro, citată de Digi24.ro.
17:30
Polițiștii de frontieră vin cu recomandări pentru vânătoarea în zona frontierei în sezonul 2025 – 2026 # Radio Chisinau
Sezonul de vânătoare este deschis în perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova atenționează că desfășurarea acestei activități este permisă numai cu respectarea cadrului legal și vine cu o serie de recomandări în acest sens.
17:15
ELECTORALA 2025 | CEC a aprobat: 23 de candidați, înregistrați la alegerile parlamentare. Ordinea de înscriere în buletinul de vot # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 7 septembrie, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, instituția a validat modelul și textul buletinului de vot care va fi utilizat inclusiv pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență
16:40
Reprezentativa de tineret a Republicii Moldova la fotbal, antrenată de Serghei Cebotari, va întâlni selecționata Slovaciei pe 9 septembrie, în cadrul preliminariilor EURO U21 2027. Meciul va avea loc pe Stadionul Centrului de Tineret și Sport din Nisporeni, începând cu ora 19:00, transmite IPN.
16:15
ELECTORALA 2025 | CEC și CNA au lansat o Linie Fierbinte pentru raportarea cazurilor de corupere electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unei Linii Fierbinți - (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
15:40
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că trei candidați au trecut de etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian MOLDATSA.
15:15
Criză politică în Japonia: Premierul Shigeru Ishiba a demisionat după înfrângerea electorală # Radio Chisinau
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, la o lună după înfrângerea suferită de Partidul Liberal Democrat în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului. Decizia vine în contextul presiunilor interne tot mai mari și al riscului de divizare în partid, potrivit The Guardian.
14:40
Ambasada Irlandei își va deschide ușile la Chișinău în această toamnă, a anunțat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Potrivit acestuia, asigurări în acest sens a primit în cadrul vizitei sale în Irlanda, informație confirmată și prin canalele ministerului de externe, transmite IPN,
14:15
Turneu cultural dedicat poeziei eminesciene și patrimoniului muzical național. Artiști consacrați vor evolua în 6 localități din Republica Moldova # Radio Chisinau
Publicul din șase localități ale țării este așteptat, în perioada 8-14 septembrie, la un turneu cultural dedicat frumuseții poeziei eminesciene și bogăției patrimoniului muzical național.
13:50
Premierul Slovaciei spune că Vladimir Putin este gata să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în afara Moscovei # Radio Chisinau
După ce Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-au arătat deschiși pentru discuții, fiecare propunând propria capitală ca loc de întâlnire, liderul de la Kremlin ar fi dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean „oriunde altundeva” în afara Moscovei. Declarația a fost făcută de premierul Slovaciei, Robert Fico, la Radioul Slovac, potrivit agenției de presă Teraz.sk, citată de IPN.
13:20
ELECTORALA 2025 | CEC a publicat lista secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat pe pagina web a instituției lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
12:55
Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: „Tot ce oferă Rusia sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discriminare” # Radio Chisinau
În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat atacuri masive asupra asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina, inclusiv asupra Kievului, acolo unde au fost înregistrați cel puțin 18 răniți și 3 morți, printre care o mamă cu un nou-născut. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile rusești, subliniind că tot ceea ce oferă Rusia lumii sunt „tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.
12:30
FOTO | Institutele culturale române de la Chișinău și București au organizat o masă rotundă despre revistele culturale din R. Moldova, în cadrul Bookfest 2025 # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român de la București și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău au organizat ieri, 6 septembrie, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, masa rotundǎ „Revistele literare din Republica Moldova. Cǎrțile schimbă viața”, dedicată revistelor de cultură editate în Republica Moldova cu sprijinul ICR.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.