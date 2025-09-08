Republica Moldova a inițiat sesiunile de screening bilateral pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în procesul de aderare la UE

12:05

CCF Moldova, organizația care de peste două decenii luptă pentru dreptul copiilor din Republica Moldova de a crește în familii iubitoare și nu în instituții, a lansat campania „Tu la ce visai, la 18 ani?”. „Inițiativa își propune să prevină o nedreptate dureroasă: plasarea tinerilor cu dizabilități severe în aziluri de bătrâni imediat după ce împlinesc 18 ani”, a declarat președintele CCF Moldova, Liliana Rotaru, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.