Patru partide ar accede în viitorul Parlament de la Chișinău, potrivit unui sondaj iData. Expert WatchDog: „Lipsa transparenței în metoda de finanțare trezește dubii în legătură cu rezultatele sondajului”
Radio Chisinau, 8 septembrie 2025 15:45
Patru formațiuni politice ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie făcut public astăzi de compania de cercetare iData, în ajunul alegerilor legislative din 28 septembrie 2025. Este vorba despre blocul Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei”, „Viitorul Moldovei”), Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. Sondajul indică și un număr mare de indeciși – 43%, transmite Radio Chișinău.
• • •
Acum 5 minute
16:00
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Acum 30 minute
15:45
15:35
Banca Mondială va acorda Republicii Moldova un grant de aproape 8 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant.
Acum o oră
15:20
15:05
Dorin Junghietu a semnat un memorandum de înțelegere cu Danemarca pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, și ministrul Climei, Energiei și Utilităților al Danemarcei, Lars Aagaard, au semnat un Memorandum de Înțelegere între cele două state pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice. Acordul stabilește un cadru de cooperare bilaterală în domeniul politicilor energetice, planificării strategice, dezvoltării surselor de energie regenerabilă și consolidării eficienței energetice.
Acum 2 ore
14:45
Maia Sandu va susține mâine un discurs despre apărarea democrației în plenul Parlamentului European # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).
14:25
ELECTORALA 2025 | Expert, despre lista celor 23 de candidați înregistrați la parlamentare: „Fragmentarea excesivă pe dreapta politică este o problemă majoră” # Radio Chisinau
Comentatorul politic Ion Tăbârță atrage atenția asupra fragmentării forțelor pro-europene și a prezenței unor formațiuni suspectate de afiliere cu rețeaua fostului Partid Șor, în timp ce vicepreședintele CEC susține că trecutul controversat al unor candidați nu constituie motiv de excludere din competiție, transmite Radio Chișinău.
14:10
Echipamente în valoare de 700 de mii de dolari, donate de Guvernul SUA Poliției de Frontieră (FOTO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a recepționat săptămâna trecută o donație de echipamente în valoare de 700 de mii de dolari în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Acum 4 ore
13:50
Trafic record de pasageri în luna august pe Aeroportul din Chișinău: peste 750 de mii de pasageri # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în august un record de trafic, cu 757 790 de pasageri îmbarcați și debarcați. Cifrele au depășit cu 6% prognoza estimată și au înregistrat o creștere de 46,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
13:35
O nouă instituție care își propune să formeze și să ghideze funcționari publici a fost lansată la Chișinău. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Printre direcțiile prioritare de acțiune ale Institutului, aflat în subordinea Cancelariei de Stat, se numără dezvoltarea unor programe de instruire de înalt nivel, cu implicarea experților naționali și internaționali, introducerea formatelor hibride de învățare, precum și a unor metode inovatoare
13:20
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 9 septembrie,la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
12:55
ELECTORALA 2025 | Peste 2400 de buletine de vot, tipărite pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat astăzi inițierea procesului de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile mâine, 9 septembrie.
12:25
Atac la Ierusalim: Doi „teroriști” au deschis focul într-un autobuz: Patru morți și mai mulți răniți # Radio Chisinau
Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți 11 au fost răniți, într-un atac armat la o intersecție din cartierul Ramot, la periferia Ierusalimului, luni dimineață. Poliția i-a numit pe atacatori ca fiind „teroriști” și a anunțat că i-a „neutralizat”, relatează Reuters.
Acum 6 ore
11:30
Antreprenorii au primit compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică # Radio Chisinau
De la începutul anului, antreprenorii au beneficiat de compensații pentru energia electrică în valoare de peste 87 de milioane de lei. Sumele au fost acordate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în cadrul programului lansat de Guvern cu susținerea Uniunii Europene, transmite IPN.
11:20
CNA a efectuat 60 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală: 15 persoane au fost reținute (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat 60 de percheziții în toată țara și a reținut 15 persoane într-o operațiune amplă care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
10:45
Republica Moldova începe discuțiile la Bruxelles privind Capitolul 12 din legislația europeană (VIDEO) # Radio Chisinau
Republica Moldova revine în această lună la Bruxelles pentru a analiza ultimele patru capitole din legislația europeană. Primul analizat va fi Capitolul 12 – siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară, unul dintre cele mai complexe domenii din procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
10:30
Incendiu devastator la o fabrică de panificație din Orhei. Un bărbat și-a pierdut viața # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața.
10:10
Serviciul Vamal anunță încasări la bugetul de stat de peste 786 milioane de lei, în ultima săptămână, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 136,8%.
Acum 8 ore
09:55
Lideri europeni merg în SUA săptămâna aceasta pentru a discuta despre soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, anunță Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, relatează Reuters.
09:40
A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, vizat în raportul Kroll (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre reținerea lui Viorel Melnic, unul dintre apropiații fugarului Ilan Șor, într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre o amplă campanie de propagandă prorusă desfășurată în cadrul Mitropoliei Moldovei, promovată intens pe rețelele sociale, care vizează sprijinirea partidelor proruse și discreditarea României, Mitropoliei Basarabiei și ideii de integrare europeană.
09:25
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă.
09:05
Flux intens la graniță: Peste 85 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore,în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 85 927 traversări.
08:40
Trump spune că este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP.
08:25
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 8 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 52 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
08:05
ELECTORALA 2025 | CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
17:55
Le Figaro: Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite # Radio Chisinau
În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile europene se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, conform cifrelor din 12 august ale Kiel Institute, care publică periodic sumele ajutoarelor promise Kievului, cu 95 de miliarde de dolari, față de 75 de miliarde pentru Washington de la începutul invaziei ruse pe scară largă, scrie Le Figaro, citată de Digi24.ro.
17:30
Polițiștii de frontieră vin cu recomandări pentru vânătoarea în zona frontierei în sezonul 2025 – 2026 # Radio Chisinau
Sezonul de vânătoare este deschis în perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova atenționează că desfășurarea acestei activități este permisă numai cu respectarea cadrului legal și vine cu o serie de recomandări în acest sens.
17:15
ELECTORALA 2025 | CEC a aprobat: 23 de candidați, înregistrați la alegerile parlamentare. Ordinea de înscriere în buletinul de vot # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 7 septembrie, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, instituția a validat modelul și textul buletinului de vot care va fi utilizat inclusiv pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență
16:40
Reprezentativa de tineret a Republicii Moldova la fotbal, antrenată de Serghei Cebotari, va întâlni selecționata Slovaciei pe 9 septembrie, în cadrul preliminariilor EURO U21 2027. Meciul va avea loc pe Stadionul Centrului de Tineret și Sport din Nisporeni, începând cu ora 19:00, transmite IPN.
16:15
ELECTORALA 2025 | CEC și CNA au lansat o Linie Fierbinte pentru raportarea cazurilor de corupere electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unei Linii Fierbinți - (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Ieri
15:40
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că trei candidați au trecut de etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian MOLDATSA.
15:15
Criză politică în Japonia: Premierul Shigeru Ishiba a demisionat după înfrângerea electorală # Radio Chisinau
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, la o lună după înfrângerea suferită de Partidul Liberal Democrat în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului. Decizia vine în contextul presiunilor interne tot mai mari și al riscului de divizare în partid, potrivit The Guardian.
14:40
Ambasada Irlandei își va deschide ușile la Chișinău în această toamnă, a anunțat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Potrivit acestuia, asigurări în acest sens a primit în cadrul vizitei sale în Irlanda, informație confirmată și prin canalele ministerului de externe, transmite IPN,
14:15
Turneu cultural dedicat poeziei eminesciene și patrimoniului muzical național. Artiști consacrați vor evolua în 6 localități din Republica Moldova # Radio Chisinau
Publicul din șase localități ale țării este așteptat, în perioada 8-14 septembrie, la un turneu cultural dedicat frumuseții poeziei eminesciene și bogăției patrimoniului muzical național.
13:50
Premierul Slovaciei spune că Vladimir Putin este gata să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în afara Moscovei # Radio Chisinau
După ce Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-au arătat deschiși pentru discuții, fiecare propunând propria capitală ca loc de întâlnire, liderul de la Kremlin ar fi dispus să se întâlnească cu președintele ucrainean „oriunde altundeva” în afara Moscovei. Declarația a fost făcută de premierul Slovaciei, Robert Fico, la Radioul Slovac, potrivit agenției de presă Teraz.sk, citată de IPN.
13:20
ELECTORALA 2025 | CEC a publicat lista secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat pe pagina web a instituției lista secțiilor de votare destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
12:55
Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: „Tot ce oferă Rusia sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discriminare” # Radio Chisinau
În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat atacuri masive asupra asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina, inclusiv asupra Kievului, acolo unde au fost înregistrați cel puțin 18 răniți și 3 morți, printre care o mamă cu un nou-născut. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile rusești, subliniind că tot ceea ce oferă Rusia lumii sunt „tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.
12:30
FOTO | Institutele culturale române de la Chișinău și București au organizat o masă rotundă despre revistele culturale din R. Moldova, în cadrul Bookfest 2025 # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român de la București și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău au organizat ieri, 6 septembrie, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, masa rotundǎ „Revistele literare din Republica Moldova. Cǎrțile schimbă viața”, dedicată revistelor de cultură editate în Republica Moldova cu sprijinul ICR.
12:05
OAMENI ȘI IDEI | „La 18 ani, viața nu trebuie să înceapă cu o ușă închisă”. CCF Moldova lansează o campanie pentru prima casă comunitară destinată tinerilor cu dizabilități grave # Radio Chisinau
CCF Moldova, organizația care de peste două decenii luptă pentru dreptul copiilor din Republica Moldova de a crește în familii iubitoare și nu în instituții, a lansat campania „Tu la ce visai, la 18 ani?”. „Inițiativa își propune să prevină o nedreptate dureroasă: plasarea tinerilor cu dizabilități severe în aziluri de bătrâni imediat după ce împlinesc 18 ani”, a declarat președintele CCF Moldova, Liliana Rotaru, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
11:40
Cazul amenințării judecătoarei pe dosarul bașcanei Găgăuziei. Șeful IGP: „Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes” # Radio Chisinau
Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes în cazul amenințării magistratei care a gestionat și a pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
11:15
ELECTORALA 2025 | CEC a confirmat persoane de încredere din partea unui partid și a acreditat observatori pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat ieri, 6 august, mai multe hotărâri privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
10:55
Frontiera de stat, traversată de peste 80 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80 892 de traversări.
10:25
Prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko a confirmat duminică că, în urma atacului cu drone din această noapte, a fost avariată pentru prima dată clădirea Guvernului, transmite MOLDPRES.
10:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European, rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 ani, care a avut loc în Slovacia.
09:35
Vreme frumoasă și temperaturi ce vor urca până la 31 de grade Celsius, astăzi, 7 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în perioada 6 – 8 septembrie vremea se va menține stabilă, fără precipitații. Astfel, și ziua de duminică, 7 septembrie, aduce o vreme frumoasă, potrivită pentru activități în aer liber.
09:10
Trei morți și cel puțin 18 răniți la Kiev în urma unui atac cu drone rusești asupra clădirilor rezidențiale # Radio Chisinau
Trei persoane, printre care un nou-născut, au fost ucise și alte 18 au fost rănite în atacurile rusești lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Kievului, au declarat oficialii ucraineni, citați de Reuters. Inițial, bilanțul atacurilor era de un mort și 11 răniți.
6 septembrie 2025
18:50
A treia medalie pentru Republica Moldova la Campionatele Mondialele de canoe marathon. Daniela Cociu a cucerit argintul la canoe simplu individual # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că sportiva moldoveană Daniela Cociu a cucerit medalia de argint la proba de canoe simplu individual, în cadrul Campionatelor Mondiale de canoe marathon desfășurate la Gyor, Ungaria.
18:25
Investiții din partea Cehiei și Poloniei în valoare de 8,5 milioane de lei, pentru creșterea rezilienței agriculturii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Uniunea Europeană va contribui cu 7,5 milioane de euro, iar Republica Cehă cu 1 milion de euro într-un proiect destinat modernizării și consolidării rezilienței agriculturii din Republica Moldova. Memorandumul de înțelegere, care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, a fost semnat la Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru implementarea unui proiect cu durata de patru ani.
17:55
Donald Trump va găzdui summitul G20 la una din proprietățile sale americane în 2026 # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deținut de familia sa, notează AFP, citat de Agerpres.
