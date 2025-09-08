Fostul director ajunct al SIS-ului vindea KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României. A fost reținut pentru spionaj

12:55

În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat atacuri masive asupra asupra clădirilor rezidențiale din Ucraina, inclusiv asupra Kievului, acolo unde au fost înregistrați cel puțin 18 răniți și 3 morți, printre care o mamă cu un nou-născut. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile rusești, subliniind că tot ceea ce oferă Rusia lumii sunt „tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili nevinovați”.