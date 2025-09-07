Scandal electoral: ministrul Muncii, Alexei Buzu, acuzat de limbaj „stradal” după o declarație publică

Liber TV, 7 septembrie 2025 19:30

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii satului Pelenia, raionul Drochia, a folosit o expresie care a generat critici aprinse din partea unor concurenți electorali. Oficialul a spus că scrutinul parlamentar din 28 septembrie va arăta „dacă suntem popor sau suntem bâdle”.Imaginile video cu momentul respectiv au fost distribuite pe 7 septembrie de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei. Reacțiile nu au întârziat să apară: unii politicieni au calificat limbajul ministrului drept „stradal”, iar alții au anunțat că se vor adresa Comisiei Electorale Centrale.În discursul său, Alexei Buzu i-a îndemnat pe cei prezenți să participe activ la vot și să-i mobilizeze și pe alții: „Nu e suficient să mergeți doar voi la vot. Trebuie să discutați cu colegii, cu rudele, cu vecinii, pentru ca fiecare să înțeleagă importanța alegerilor”.Ulterior, oficialul a venit cu o reacție pe rețelele sociale, afirmând că declarațiile sale ar fi fost „scoase din context” și folosite de adversari politici pentru a crea confuzie. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni. Continuăm cu fruntea sus!”, a scris Buzu.Deși participă activ la campania Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ministrul nu figurează în lista electorală a formațiunii. Spre deosebire de alți șapte colegi din Guvernul Recean care și-au suspendat funcțiile pe durata campaniei, Alexei Buzu și-a păstrat mandatul de ministru.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum 30 minute
19:30
Scandal electoral: ministrul Muncii, Alexei Buzu, acuzat de limbaj „stradal” după o declarație publică Liber TV
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii satului Pelenia, raionul Drochia, a folosit o expresie care a generat critici aprinse din partea unor concurenți electorali. Oficialul a spus că scrutinul parlamentar din 28 septembrie va arăta „dacă suntem popor sau suntem bâdle”.Imaginile video cu momentul respectiv au fost distribuite pe 7 septembrie de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei. Reacțiile nu au întârziat să apară: unii politicieni au calificat limbajul ministrului drept „stradal”, iar alții au anunțat că se vor adresa Comisiei Electorale Centrale.În discursul său, Alexei Buzu i-a îndemnat pe cei prezenți să participe activ la vot și să-i mobilizeze și pe alții: „Nu e suficient să mergeți doar voi la vot. Trebuie să discutați cu colegii, cu rudele, cu vecinii, pentru ca fiecare să înțeleagă importanța alegerilor”.Ulterior, oficialul a venit cu o reacție pe rețelele sociale, afirmând că declarațiile sale ar fi fost „scoase din context” și folosite de adversari politici pentru a crea confuzie. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni. Continuăm cu fruntea sus!”, a scris Buzu.Deși participă activ la campania Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ministrul nu figurează în lista electorală a formațiunii. Spre deosebire de alți șapte colegi din Guvernul Recean care și-au suspendat funcțiile pe durata campaniei, Alexei Buzu și-a păstrat mandatul de ministru.
Acum 6 ore
14:50
Renato Usatîi: „Persoanele cu dizabilități trebuie să primească și pensia de vârstă, și pe cea de dizabilitate” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care statul tratează persoanele cu dizabilități, acuzând autoritățile că le pun să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Declarațiile au fost făcute la o întâlnire cu cetățenii din Sîngerei.„Am ajuns la un absurd: o persoană cu dizabilitate, când ajunge la pensie, este întrebată de stat: «Ori alegeți pensia de vârstă, ori pe cea de dizabilitate.» Dar ce legătură are pensia de vârstă cu pensia de dizabilitate, dacă omul a muncit o viață întreagă?! Dacă s-a întâmplat ca acea persoană să aibă un grad de dizabilitate, înseamnă că pensia de dizabilitate trebuie păstrată!”, a declarat Usatîi.El a acuzat guvernările succesive că nu oferă soluții reale pentru cetățeni și că își acoperă găurile bugetare prin taxe și sancțiuni. „Statul se menține doar prin jupuire și amenzi. Ne-au furat toți, indiferent de culoarea politică a guvernărilor. Am devenit țara amenzilor. Cum apare o problemă în buget, cum inventează amenzi și alte șiretlicuri!”, a adăugat liderul Partidului Nostru.În viitorul Parlament, formațiunea condusă de Usatîi promite să vină cu inițiative legislative care să garanteze respectarea drepturilor pensionarilor și ale persoanelor cu dizabilități. Printre obiectivele anunțate se numără: dreptul cumulativ la pensia pentru limită de vârstă și pensia de dizabilitate; introducerea în Constituție a obligativității indexării pensiilor cel puțin la nivelul inflației; stabilirea pensiei minime la nivelul salariului minim pe țară, cu creștere automată odată cu majorarea salariului minim; asigurarea ca nicio pensie să nu fie mai mică de 5000 de lei.Potrivit lui Usatîi, aceste măsuri ar aduce echitate socială și ar proteja una dintre cele mai vulnerabile categorii ale societății.
Acum 8 ore
13:20
(FOTO) Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, modernizată cu sprijinul României Liber TV
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău a fost inaugurată după o amplă reparație capitală și dotare cu echipamente medicale moderne și mobilier nou. Investiția a fost posibilă datorită proiectului transfrontalier „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți – îmbunătățirea aspectului neonatal în zona de frontieră România–Republica Moldova”, implementat împreună cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui.Proiectul a fost finanțat prin Programul operațional comun România–Republica Moldova 2014–2020, cu peste 21 de milioane de lei, la care s-a adăugat sprijinul Ministerului Sănătății din Republica Moldova, în valoare de 14 milioane de lei.La evenimentul de inaugurare au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României, conducerea și personalul medical al institutului.Noua secție are o suprafață de 962 de metri pătrați și dispune de 41 de paturi, putând deservi anual aproximativ 700 de pacienți. Din iunie, aici au fost tratați deja 100 de copii născuți prematur, iar în prezent beneficiază de îngrijiri medicale 32 de nou-născuți.Secția este dotată cu echipamente de ultimă generație – incubatoare, mese de încălzire, nebulizatoare, paturi cu încălzire, mese de resuscitare și o unitate de radiografie mobilă – care asigură condiții moderne pentru tratarea și îngrijirea copiilor prematuri.Ministerul Sănătății subliniază că această realizare nu doar îmbunătățește calitatea serviciilor medicale pentru bebelușii vulnerabili și mamele lor, ci și consolidează cooperarea dintre Republica Moldova și România în domeniul sănătății.
12:20
(VIDEO) Vladimir Cebotari: PAS își pregătește scenarii pentru a nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare Liber TV
Partidul de la guvernare este convins că nu va câștiga alegerile parlamentare, așa că vor recurge la mai multe scenarii, inclusiv să nu recunoască rezultatele scrutinului. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care susține că PAS este într-un picaj continuu, în pofida mașinării de intimidare pe care masiv o pune în aplicare, scrie UNIMEDIA.„Chiar și cu această mașinărie a terorii pe care au inclusă la cele mai mari turații și cu fraudele din străinătate, ei înțeleg că aceste alegeri le vor pierde. Ei deja își pregătesc teren și scenarii. Partidul de la putere analizează două scenarii. Primul – să nu recunoască alegerile, dacă nu le convine. Al doilea – să provoace alegerile anticipate, după ce nu vor desemna un guvern. Nu este un mare secret, despre acest lucru s-au expus și cei apropiați guvernării”, a declarat Vladimir Cebotari pentru „Primul în Moldova”.
Acum 12 ore
10:30
Atac masiv cu drone asupra Odessei: trei civili răniți, blocuri și Palatul Sporturilor avariate Liber TV
În noaptea de 7 septembrie, forțele de ocupație ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa și suburbiei sale, provocând distrugeri majore și rănirea a trei persoane.Potrivit Procuraturii Regionale Odesa, în urma atacului au fost avariate două blocuri de locuit, un depozit cu cereale, șapte automobile și complexul sportiv și de concerte Palatul Sporturilor. Printre victime se află două femei de 73 și 27 de ani, internate la spital, precum și un bărbat de 36 de ani, care a primit îngrijiri medicale la fața locului.Serviciul pentru Situații de Urgență a confirmat că în Odesa au izbucnit incendii în mai multe locații, inclusiv într-un bloc de nouă etaje și într-un depozit. 22 de persoane au beneficiat de asistență psihologică, iar la fața locului au intervenit peste 90 de pompieri și 17 unități tehnice, în condițiile unor noi alerte aeriene.Pe strada Srednefontanskaya, unde un Shahed a lovit direct un bloc de locuințe, martorii spun că în pereții clădirii s-a format o gaură uriașă. Ferestrele din mai multe imobile din zonă au fost spulberate de suflul exploziei, iar autoritățile locale au anunțat că vor deschide un punct de sprijin pentru locatarii afectați.Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a raportat că, în total, rușii au lansat în noaptea de 7 septembrie peste 800 de drone și rachete asupra Ucrainei: 805 drone de atac de tip Shahed și imitatoare, 9 rachete de croazieră Iskander-K și 4 rachete balistice Iskander-M/KN-23. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare sau să neutralizeze 747 drone și 4 rachete, însă cel puțin 56 de drone și 9 rachete au lovit ținte în 37 de localități din țară.Procuratura din Odesa a deschis un dosar penal pentru crime de război, în baza articolului 438 din Codul Penal al Ucrainei.
Ieri
13:10
(VIDEO) Andrei Năstase, la 10 ani de la protestele din 2015: „Moldova are nevoie din nou de unitatea și curajul nostru” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a marcat astăzi, 6 septembrie, zece ani de la protestele din 2015, când peste 100 de mii de cetățeni au ieșit în stradă la chemarea Platformei Demnitate și Adevăr, cerând „adevăr, dreptate și demnitate”.Într-un mesaj video, Năstase a rememorat momentul pe care l-a numit „fondator” pentru mișcarea civică și politică pe care a condus-o ulterior. „A fost ziua în care oamenii au înțeles că Moldova nu este condamnată să trăiască în minciună, corupție și frică. A fost ziua în care o națiune întreagă a arătat că poate spune destul și poate revendica viitorul său”, a declarat politicianul.El a reamintit că din acel spirit s-a născut Platforma Demnitate și Adevăr, mai întâi ca mișcare civică, apoi ca forță politică, formațiune pe care a avut onoarea să o conducă în calitate de primul președinte.La 10 ani distanță, Năstase face apel la unitate în rândul forțelor proeuropene și al celor dezamăgiți de guvernările de până acum. „Fac apel către toți cei care au constituit de-a lungul anilor Platforma DA, în varianta ei civică și politică, din țară și diaspora, dar și către toți cei dezamăgiți de modul în care întreaga dreaptă proeuropeană a fost tratată. Vă chem să strângem din nou rândurile. Moldova are nevoie de unitatea și curajul nostru și credința noastră”, a subliniat candidatul independent.Năstase a evocat și mobilizările masive de după 2015, când numărul participanților la proteste a depășit 400 de mii, și a îndemnat cetățenii să se unească din nou pentru un obiectiv comun. „Astăzi putem fi și mai mulți. Să clădim o Moldova Europeană cu capul sus, liberă și unită!”, a conchis acesta.
12:30
SUA și UE discută noi sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina Liber TV
Statele Unite și Uniunea Europeană pregătesc noi măsuri de presiune economică asupra Rusiei, potrivit unui material publicat de Associated Press. Pe 8 septembrie, o echipă de oficiali europeni urmează să discute cu reprezentanți ai administrației americane diferite forme de sancțiuni suplimentare.Surse citate de AP susțin că subiectul a fost abordat deja într-o convorbire între secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Publicația notează că președintele american Donald Trump este tot mai nemulțumit de lipsa progresului în oprirea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a încercat fără succes să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte negocieri directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.Deși încă din vară Trump a amenințat cu introducerea de sancțiuni în cazul în care Moscova nu va face pași către pace, acestea nu au fost aplicate. În schimb, pe 15 august, el s-a întâlnit personal cu Putin în Alaska.Pe 31 august, Washingtonul a avertizat din nou Rusia cu privire la „consecințe” dacă nu se va ajunge la un acord de pace, reacționând la atacurile masive lansate recent de Moscova asupra Ucrainei.Anterior, Politico scria că Statele Unite, mai degrabă decât Uniunea Europeană, dețin pârghiile cele mai puternice pentru a lovi economia rusă. Potrivit publicației, sancțiunile secundare împotriva țărilor care continuă să facă comerț cu Rusia ar putea afecta semnificativ capacitatea Kremlinului de a susține războiul.
11:00
(FOTO) Partidul Liberal și-a lansat campania electorală la Ungheni: „Aceste alegeri decid între Europa și întoarcerea în Imperiul Rus” Liber TV
Partidul Liberal (PL) și-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 printr-un eveniment organizat la Ungheni, „la un pas de Țara-Mamă, România”, potrivit comunicatului formațiunii.La eveniment a participat președintele PL, Mihai Ghimpu, care a subliniat miza crucială a scrutinului.„Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt mai importante ca niciodată, pentru că în această zi se va decide: ori continuăm cursul integrării în UE, ori ne întoarcem înapoi în cadrul Imperiului Rus de care vrem să scăpăm odată și pentru totdeauna”, a declarat liderul liberal.Ghimpu a reiterat poziția PL, conform căreia integrarea europeană a Republicii Moldova poate fi realizată cel mai eficient prin Unirea cu România, însă formațiunea va promova activ și integrarea directă în Uniunea Europeană. „Integrarea în UE nu reprezintă o piedică pentru Unirea cu România. În situația geopolitică actuală complicată, nu putem exclude faptul că Unirea cu România se poate produce înaintea integrării în UE. Acum însă, la aceste alegeri, trebuie să salvăm cursul european”, a adăugat acesta.Alături de Mihai Ghimpu, au luat cuvântul mai mulți invitați și susținători ai Partidului Liberal: Veronica Pîrlea-Conovali, scriitoare și profesoară, a numit lansarea drept un moment „istoric” și a afirmat că PL „a fost, este și va fi, până vom înfăptui Unirea”. Sergiu Bodrug, fost primar al satului Măgurele, actualmente stabilit în Franța, a vorbit despre standardele de viață din Uniunea Europeană și necesitatea aducerii lor în Republica Moldova. Ludmila Berzoi, scriitoare și profesor universitar, și-a exprimat regretul că nu a fost creat un bloc al partidelor unioniste și proeuropene și a chemat alegătorii să-și dea votul pentru PL pentru a nu „risipi voturile”. Corina Fusu, fost ministru al educației, a evidențiat beneficiile integrării europene, dar și importanța distanțării de Rusia „imperialistă” și apropierea de România.
10:00
Percheziții de amploare la Chișinău și Ungheni: bani, telefoane și carduri bancare ridicate într-un dosar de corupere a alegătorilor Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Anticorupție și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat vineri percheziții în mai multe locații, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.Potrivit Poliției, investigațiile au arătat că în perioada septembrie – octombrie 2024, persoane afiliate organizației criminale „Șor” ar fi oferit sume de bani unor cetățeni pentru a-i determina să voteze pentru un anumit candidat la alegerile prezidențiale și împotriva referendumului republican constituțional.În cadrul descinderilor de astăzi, desfășurate în raionul Ungheni și în municipiul Chișinău, oamenii legii au ridicat: 10 telefoane mobile 2 laptopuri, 2 tablete și 2 calculatoare 9 dispozitive de stocare a datelor 23 de carduri bancare mijloace bănești în diferite valuteDe asemenea, au fost colectate înscrisuri de ciornă și alte materiale probatorii. Mai multe persoane au fost audiate și au oferit declarații utile anchetei.Autoritățile precizează că acțiunile de documentare continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, iar publicul va fi informat pe parcurs despre evoluția dosarului.
09:50
Ungaria respinge din nou aderarea Ucrainei la UE, în pofida argumentelor lui Zelenski Liber TV
Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, indiferent de argumentele avansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația a fost făcută vineri de ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agenția MTI.Într-o postare pe Facebook, Szijjarto a subliniat că guvernul de la Budapesta nu este influențat de pozițiile Rusiei sau ale altor state. „El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînțeles întrucât chiar și Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalți. Spre deosebire de cazul său, poziția noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”, a precizat șeful diplomației ungare.Potrivit acestuia, motivele opoziției Budapestei sunt de ordin economic și social. „Cetățenii ungari nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piața muncii și securitatea. Așadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruși, noi nu vom susține aderarea Ucrainei la UE”, a afirmat Szijjarto.Zelenski declarase anterior că a solicitat sprijinul președintelui american Donald Trump pentru a convinge premierul Viktor Orban să nu mai blocheze procesul de aderare. Orban își motivează opoziția și prin situația minorității maghiare din Transcarpatia, dar și prin tensiunile cu Bruxellesul, care a înghețat o parte din fondurile europene destinate Ungariei, invocând probleme privind statul de drept.În paralel, președintele rus Vladimir Putin a reiterat vineri că Moscova nu s-a opus niciodată integrării Ucrainei în UE, dar consideră inacceptabilă aderarea acesteia la NATO. Liderul de la Kremlin a avertizat că desfășurarea de trupe străine în Ucraina ar transforma aceste forțe în „ținte legitime” pentru armata rusă, chiar și în eventualitatea unui acord de pace.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ion Ceban: „170 de mii de moldoveni au devenit mai săraci în ultimii patru ani” Liber TV
Primarul Chișinăului și liderul MAN, Ion Ceban, a criticat dur situația economică a Republicii Moldova, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4, acuzând actuala guvernare de stagnare și lipsă de competență.Potrivit acestuia, în ultimii ani, creșterea economică a țării a fost de doar 0,4%, ceea ce reprezintă „stagnare și regres”, iar inflația de 78% a redus drastic veniturile reale ale populației.„Faptul că se înregistrează mii de întreprinderi noi nu are nicio însemnătate, atâta timp cât puține rezistă și produc ceva real. Până și Ucraina, aflată în război, are indicatori economici mai buni decât Moldova”, a declarat Ceban.El a subliniat că în ultimii patru ani aproximativ 170 de mii de moldoveni au coborât sub pragul sărăciei, numărul total al celor afectați crescând de la 644 de mii la 814 mii de persoane.Liderul MAN a acuzat guvernarea că se bazează pe consultanți internaționali plătiți „zeci de mii de euro” fără rezultate concrete și a pus sub semnul întrebării competența actualilor miniștri și șefi de instituții.„Cine ne conduce azi? Miniștri sau președinți de comisii care abia au început să-și scrie CV-ul, fără să înțeleagă indicatorii de bază. Nu poți încredința țara unor oameni atât de nepregătiți. Nu e doar rușinos, e periculos pentru Republica Moldova”, a spus Ceban.În opinia sa, în aproximativ un an și jumătate Republica Moldova poate fi readusă pe calea dezvoltării, dar acest lucru ar fi posibil doar prin „ordine în toate domeniile” și printr-o echipă „corectă, competentă și profesionistă”.
17:40
Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală: „Noi revenim în competiție!” Liber TV
Partidul „Moldova Mare” a fost admis oficial în cursa electorală, însă decizia a fost luată cu o clauză de rezervă, în sensul că înregistrarea ar putea fi revocată dacă lista candidaților nu va corespunde prevederilor Codului Electoral.Conform hotărârii, formațiunea este obligată să depună o cerere de modificare a listei, dar numai în limitele permise la această etapă și cu respectarea criteriului de gen.La ședința în care s-a discutat subiectul a fost prezentă și Victoria Furtună, reprezentantă a partidului, care a criticat modul în care a fost formulată decizia. Ea a declarat că revocarea înregistrării nu este prevăzută de lege și că raportorul „instigă la încălcarea legii”.Potrivit liderului formațiunii, o listă modificată a fost deja prezentată, iar ceea ce s-a propus la vot — înregistrarea cu rezerva revocării — ar constitui „o interpretare ilegală a unei hotărâri judecătorești și o depășire a atribuțiilor”, faptă ce ar putea atrage și răspundere penală.„Noi revenim în cursa electorală! Nu pentru că ni s-a permis, ci pentru că adevărul a fost confirmat irevocabil de Curtea Supremă — CEC a comis un abuz ilegal față de partidul Moldova Mare!”, a declarat Victoria Furtună.Aceasta a subliniat că formațiunea va documenta toate acțiunile autorităților și a avertizat că „fiecare executor al acestor ordine ilegale va răspunde conform legii”.„Nu vom ceda. Nu ne vom opri. Vom continua lupta. Pentru că în spatele nostru este un viitor care aparține poporului. Adevărul e cu noi. Dumnezeu și moldovenii sunt cu noi!”, a transmis Furtună, mulțumind simpatizanților pentru susținere.
16:50
Vladimir Andronachi va petrece următoarele 30 de zile după gratii: este vizat în dosar penal pentru spălare de bani Liber TV
Judecătorii au admis astăzi, 5 septembrie, propunerea procurorilor de arestare preventivă a fostului deputat Vladimir Andronachi, într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.„Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat. Acesta a solicitat examinarea demersului de aplicare a măsurii preventive în lipsa sa”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.Vladimir Andronachi a fost reținut într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit avocatului său, Vladimir Moșneaga, dosarul acestuia reprezintă un abuz de putere și o nouă încercare a unor grupuri de interese de a-l intimida pe clientul său. „Este un demers neîntemeiat, la fel ca întreg dosarul pe care aceștia l-au reluat subit în plină campanie electorală”, susține apărătorul. Vladimir Andronachi este cercetat în mai multe cauze penale, inclusiv în dosare conexe fraudei bancare.
15:30
Partidul Nostru vrea sancțiuni penale pentru promovarea LGBT, anunță Renato Usatîi Liber TV
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă”, a întrebat un cetățean.Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a subliniat că formațiunea pe care o conduce va promova un proiect de lege prin care să fie interzisă și sancționată penal propaganda LGBT. „Eu înțeleg că unii au primit granturi, alții au fost rugați să promoveze LGBT. Dvs aveți dreptate când spuneți că ”ce vede copilul cela, este urât”. Una din inițiativele noastre este de a interzice și răspundere penală pentru promovarea LGBT în Moldova. Eu tot timpul am fost pentru promovarea familiei tradiționale, pentru orice tradiție sănătoasă. Ei să trăiască în lumea lor”, a declarat Usatîi.Acesta a accentuat că Partidul Nostru va susține exclusiv valorile familiale tradiționale și „orice tradiție sănătoasă” în viața socială a țării.Recent au fost prezentat principalele obiective ale Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova, iar una dintre cele 50 de inițiative prioritare este interzicerea propagandei LGBT în școli.
15:20
Premierul Dorin Recean anunță blocarea conturilor Irinei Vlah, invocând securitatea națională Liber TV
Premierul Dorin Recean a declarat, într-o postare publică, că Republica Moldova va aplica măsurile restrictive internaționale ale Canadei împotriva persoanelor acuzate de interferență malignă a Rusiei în țară. Printre cei vizați de decizie se află și Irina Vlah, politiciană care candidează independent la alegerile parlamentare.„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”, a scris Recean.Potrivit premierului, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis aplicarea sancțiunilor, iar Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale celor incluși pe listă.Pe lângă Irina Vlah, în vizorul autorităților au intrat Evghenia Guțul, Mihai Vlah, Iurii Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dumitru Chitoroagă, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun, precum și Asociația Obștească „Scutul Poporului” și Blocul Politic Pobeda/Victorie.„Cei care încalcă legea și lucrează în interesul unui stat străin pentru a destabiliza Republica Moldova vor fi sancționați corespunzător, indiferent de cât de tare se victimizează pentru a obține scor electoral”, a adăugat premierul.
14:40
Năstase promite Diasporei „zero taxe pe remitențe” și „Casa mea Acasă” cu subvenții de 25% Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, și-a prezentat prioritățile și angajamentele pentru cetățenii moldoveni din diaspora, subliniind că aceștia reprezintă „inima Moldovei” și merită un parteneriat real cu statul, nu doar promisiuni de campanie.„Pentru mine, Diaspora nu este un decor de campanie. Este însăși inima Moldovei – părinții, copiii, frații și surorile noastre care au plecat nu din plăcere, ci din nevoie. Fiecare euro trimis acasă a fost o lacrimă și o noapte de muncă. Statul v-a răspuns cu birocrație, cozi la vot, colete deschise la frontieră și promisiuni de campanie. Eu vă propun un parteneriat real, cu legi clare și mecanisme transparente, care să transforme dorul în dezvoltare și sacrificiul în drepturi”, a transmis Năstase.Printre angajamentele sale pentru diasporă se regăsesc: Zero taxe și birocrație pe remitențe – comisioane plafonate, transferuri rapide și sigure. „500 pentru toți” – colete fără taxe până la 500 de euro. „Casa mea Acasă” – subvenții de până la 25% pentru locuințe, dobânzi plafonate și garanții de stat. Fondul Diasporei pentru Dezvoltare – investiții transparente în școli, drumuri, spitale și energie curată. Reprezentare reală în Parlament – circumscripție unică pentru Diaspora sau listă civică proprie, fără filtrele partidelor.Pentru implementarea acestor măsuri, candidatul independent propune o Lege-cadru Diaspora 2026, audit extern anual, un calendar clar cu primele 100 de zile dedicate facilitării coletelor și lansării unui portal digital, șase luni pentru programul „Casa mea Acasă” și 12 luni pentru primele proiecte de infrastructură și afaceri.„Oriunde trăiți, Moldova rămâne Acasă. Vă chem să transformăm împreună iubirea pentru țară în drepturi, în putere și în dezvoltare durabilă. Diaspora – o singură țară, oriunde am fi! În Parlament, voi fi vocea voastră”, a mai subliniat Andrei Năstase.
13:50
Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei unei butelii cu gaz în sectorul Ciocana din capitală Liber TV
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor IGSU. În seara zilei de 4 septembrie, pompierii au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel, unde funcționau un magazin și o frizerie. Pe durata misiunii de stingere a incendiului, precum și a cercetărilor efectuate la fața locului, de către pompieri a fost depistată o butelie cu gaz lichefiat, depozitată necorespunzător într-un spațiu auxiliar al clădirii afectate. Din fericire, deflagrația a avut loc după evacuarea persoanelor și înainte ca pompierii să ajungă la focar, ulterior fiind stabilit că recipientul prezenta urme ale exploziei. În urma incendiului, au ars în totalitate acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 m², și o încăpere auxiliară, cu suprafața de 80 m². Acest incident prezintă un avertisment important privind pericolul pe care îl implică păstrarea și utilizarea necorespunzătoare a buteliilor de gaz și a instalațiilor alimentate cu gaze naturale.
13:30
Zelenski, după declarațiile lui Putin despre UE: „În sfârșit auzim semnale din Rusia” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la afirmațiile făcute de Vladimir Putin, care a recunoscut că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă „o alegere legitimă” a statului ucrainean. Declarațiile liderului rus au fost comentate de Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, transmite corespondentul UNIAN.„În sfârșit auzim semnale din Rusia, că ei deja percep aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Păcat că acceptă realitatea cu o asemenea întârziere. Încă din 2013 Rusia mergea spre această idee simplă. Dar acum acest lucru trebuie auzit și de alți mari prieteni ai Rusiei din Europa. Dacă până și Putin nu se mai opune, atunci pozițiile unor țări, în special ale Ungariei, privind clusterele de negocieri, par într-adevăr ciudate”, a declarat Zelenski.Șeful statului ucrainean a vorbit și despre discuțiile purtate cu lideri europeni și cu fostul președinte american Donald Trump, în cadrul întâlnirii „Coaliției celor doritori”. Zelenski a subliniat că Trump nu este mulțumit de faptul că unele state europene continuă să cumpere gaz rusesc.„Aceasta privește în special politica unor țări europene – Slovacia, Ungaria, și probabil altele. Astăzi voi discuta pe acest subiect cu premierul Slovaciei. Și sperăm că și alți vecini ai noștri vor înțelege aceste semnale”, a adăugat președintele ucrainean.În declarațiile sale anterioare, Putin a amintit și contextul anilor 2013–2014, precizând că integrarea Ucrainei în spațiul economic european ar fi provocat „anumite probleme” pentru Rusia și pierderi economice directe în relațiile bilaterale.
13:10
CONFIRMAT: Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Liber TV
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN. Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile. Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiției va da verdictul.Vlad Plahotniuc a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie.
12:20
„Dacă veţi dori să aflaţi adevărul, vă îndemn să mergeţi în satele Moldovei şi să discutaţi direct cu oamenii”. Irina Vlah s-a adresat Iwonei Piorko, noul șef al Delegației UE Liber TV
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. Acțiunile ei vor arăta: este ea alături de poporul Moldovei sau de dictatura Sandu”. În context, politiciana a adresat o scrisoare deschisă către Iwona Piorko, noua șefă a Delegației UE în Republica Moldova.În apel, ea și-a exprimat speranța că mandatul noul șef al Delegației UE nu va deveni o formalitate, „așa cum s-a întâmplat cu predecesorul, ci să aducă un folos real”.„Intrați în funcție într-unul dintre cele mai tensionate momente pentru Moldova – și anume acest fapt mă face să mă adresez public către Dumneavoastră. Trebuie să știți: realitatea din țară este diferită de ceea ce vă vor raporta autoritățile. În spatele fațadei „stabilității” se ascund probleme grave, neliniștea oamenilor și vocea opoziției, pe care încearcă să o reducă la tăcere. Dacă misiunea Dumneavoastră este să susțineți democrația, atunci acest glas trebuie auzit chiar de la început”, a spus politicianul.Irina Vlah în scrisoare a mai menționat: „Ce reprezintă astăzi Republica Moldova? Un stat capturat de o grupare politico-criminală, care încearcă să-şi ascundă adevărata faţă după o mască pretins democratică. Astăzi, în Republica Moldova nu există mai nimic din ceea ce defineşte un stat democratic, de drept. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt călcate în picioare, adevărata opoziţie este persecutată în continuu, presa incomodă – lichidată sau intimidată, justiţia a fost distrusă, toate instituţiile statului (Procuratura, Poliţia, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Curtea Constituţională, Comisia Electorală Centrală etc.) sunt controlate politic şi înregimentate în jocurile guvernării etc. În timp ce în Moldova se instaurează o dictatură tot mai pronunţată, economia se prăbuşeşte, iar sărăcia se aprofundează continuu. Cel mai grav este că tot mai mulţi cetăţeni aleg să părăsească Republica Moldova, deoarece nu-şi mai văd viitorul aici. Numai în ultimii patru ani, numărul celor care au plecat pentru totdeauna din Republica Moldova a ajuns să fie de circa 300 000, ceea ce este o adevărată catastrofă pentru o ţară mică ca a noastră”.„Stimată Dnă Iwona Piorko!Despre toate aceste lucruri nu vă vor povesti oficialii din conducerea RM cu care vă veţi întâlni cu ocazia preluării mandatului. Ei vă vor cânta frumos despre viaţa bună din Republica Moldova şi despre „succesele remarcabile” pe calea integrării în Uniunea Europeană.  Dar, dacă veţi dori să aflaţi adevărul, vă îndemn să mergeţi în satele Moldovei şi să discutaţi direct cu oamenii – nu cu acei oameni pe care-i va aduce organizat regimul de guvernare la eventuale întâlniri cu Dvs., ci cu simplii cetăţeni, care abia de leagă tei de curmei, încercând să supravieţuiască. De asemenea, vă îndemn să aveţi un dialog deschis şi permanent cu opoziţia, pentru a avea o viziune cât mai largă despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu vreau să critic şi nici să reproşez nimic, dar predecesorul Dvs., Janis Mazeiks prefera să se informeze despre situaţia din Moldova doar din discuţiile cu oficialii şi, în rezultat, nimerea în situaţii destul de neplăcute. „Celebra” sa declaraţie despre succesele înregistrate în reformarea justiţiei a şocat cea mai mare parte a cetăţenilor Republicii Moldova, care se confruntă periodic cu justiţia moldovenească şi ştiu cât de mult a degradat ea în ultimii ani.De fapt, pe final de mandat, Janis Mazeiks a făcut şi un lucru bun – a spus măcar o bucată de adevăr despre perspectivele Republicii Moldova de a adera la UE. Dacă Premierul Dorin Recean minte poporul că aderarea la UE se va produce până în 2028, iar Preşedinta Maia Sandu – până în 2027, Dl Mazeiks a admis că acest lucru s-ar putea întâmpla în 2030, deşi nici aceasta nu e cert. Sincer îmi doresc, stimată Dnă Iwona Piorko, ca mandatul Dvs. să fie unul mult mai bun decât cel al Dlui Mazeiks şi să rămâneţi în memoria cetăţenilor RM prin lucruri mult mai serioase decât prin declaraţii hazardate despre „succesul reformei justiţiei”. Pentru aceasta însă, e nevoie ca să auziţi ce spune poporul Republicii Moldova, inclusiv şi opoziţia, să ştiţi adevărul despre situaţia din ţara noastră şi să daţi verdicte corecte, dar nu motivate de careva interese. Într-un cuvânt, Dnă Iwona Piorko, fiţi alături de poporul Republicii Moldova, dar nu de regimul dictatorial al Maiei Sandu!” – a îndemnat liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”.
10:30
Tragedie pe traseul Ivanovca–Cățăleni: un minor de 14 ani și-a pierdut viața după ce a luat motocicleta fratelui său Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 08:00, pe traseul Ivanovca–Cățăleni, raionul Hîncești. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, un băiat de 14 ani și-a pierdut viața după ce a luat fără permisiune motocicleta fratelui său mai mare, achiziționată recent.În timpul deplasării, minorul a pierdut controlul vehiculului, a derapat și s-a izbit violent într-un copac. Impactul i-a fost fatal, iar medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul.Oamenii legii au inițiat toate acțiunile necesare pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.Totodată, Poliția lansează un apel către părinți și adulți să manifeste mai multă responsabilitate și supraveghere față de copii, pentru a preveni situații similare.
10:10
Percheziții și ridicări de bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, în cadrul unei cauze penale inițiate în privința persoanelor afiliate organizației criminale „Kitaeț” Liber TV
Sub conducerea Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, în perioada 2-3 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În cadrul acțiunilor procesuale, au fost ridicate trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Totodată, în cadrul urmăririi penale în calitate de învinuiți au fost recunoscute 2 persoane apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” unul din ei fiind așa numit supraveghetor pe activitățile ilegale ale grupărilor criminale afiliate organizației menționate cunoscut sub pseudonimul „Vova Davai”, acesta fiind responsabil de gestionarea așa-numitei „vistierii criminale”, în care lunar se acumulau de la 100 000 de dolari SUA, proveniți din activități ilicite. În urma perchezițiilor, două persoane de 30 și 34 de ani, domiciliate în mun. Chișinău, au fost reținute. Acestea sunt cercetate penal pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale, faptă prevăzută de art. 284 alin. (1) Cod penal, infracțiune pasibilă de pedeapsă cu închisoarea de la 8 la15 ani. Cercetările continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a victimelor care au avut de suferit din cauza acțiunilor ilegale ale grupării.
4 septembrie 2025
20:20
Ion Ceban prezintă documente pentru a lămuri vizita la Moscova din 24 februarie 2022: „Era doar tranzit spre Thailanda” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu noi dezvăluiri în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4, unde a prezentat documente care, potrivit lui, demonstrează că vizita sa la Moscova din 24 februarie 2022 a fost doar în tranzit, pentru a pleca împreună cu familia la odihnă în Thailanda.„Cu părere de rău, s-a manipulat foarte mult cu acest subiect și s-au operat cu minciuni, în pofida faptului că am spus de mai multe ori unde am fost. Pentru a pune punct acestui subiect, am adus aici documente din acea perioadă”, a declarat Ceban.Acesta a arătat în direct viza turistică pentru Thailanda emisă pe 4 februarie 2022, biletele de avion cumpărate pe 21 ianuarie, rezervările la hotel în Bangkok și rezultatele testelor COVID obligatorii pentru călătorie. „Nu a fost o istorie criminală, așa cum au scris unele publicații străine”, a adăugat primarul.Ceban a mai spus că și alți oficiali moldoveni au vizitat Moscova în acea perioadă, amintind cazul deputatei PAS, Ludmila Adamciuc, despre care a arătat o fotografie făcută în Piața Roșie la 2 ianuarie 2022. „Nu văd nimic criminal în acest lucru și nici motiv pentru a-i numi ‘mâna Moscovei’”, a subliniat edilul.Întrebat dacă există dovada ștampilei de intrare în Thailanda, Ceban a precizat că planul de vacanță a fost anulat odată cu izbucnirea războiului în Ucraina„Ajuns la Moscova și văzând că începe războiul, am renunțat la vacanță și m-am întors cu greu la Chișinău – prin Moscova, Sankt Petersburg, apoi prin mai multe țări până la București. De acolo am luat un taxi până la Vaslui, iar colegii m-au adus la Chișinău pe la 4-5 dimineața. Fără să dorm, la ora 10 eram deja la Moldexpo, unde gestionam centrul național de primire a refugiaților ucraineni”, a explicat primarul.În acele prime zile de război, centrul de la Moldexpo a preluat zilnic peste 4 000 de refugiați, potrivit lui Ceban, responsabilitatea revenind în mare parte Primăriei Chișinău.
19:50
Incendiu puternic la o cafenea din Chișinău: flăcările au afectat și o frizerie de pe strada Voluntarilor Liber TV
În seara zilei de 4 septembrie 2025, la ora 19:02, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unui incendiu pe adresa: municipiul Chișinău, strada Voluntarilor 4.Pentru lichidarea arderii, la fața locului au intervenit 6 echipe de pompieri și salvatori, care, ajunși, au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei. În același timp, flăcările au afectat și o frizerie situată în imediata apropiere.Pentru gestionarea eficientă a intervenției au fost create trei sectoare de luptă, iar angajații IGSU continuă lucrările de stingere. Arderea a fost localizată la ora 19:23. Alte circumstanțe și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior.
18:10
Cutremurul devastator din estul Afganistanului: peste 2 200 de morți, sute de sate distruse în zone inaccesibile Liber TV
Un cutremur puternic, de magnitudine 6,0, a zguduit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, măturând provinciile Kunar și Nangarhar și provocând un bilanț tragic — peste 2 200 de morți și mii de răniți, potrivit autorităților și organizațiilor internaționale.Scalele dezastrului Numărul victimelor a crescut rapid: date oficiale raportează 2 205 de decese și aproximativ 3 640 de răniți. Peste 6 700 de locuințe au fost distruse, iar sute de sate complet rase de pe fața pământului. În regiunea Kunar, până la 98 % dintre clădiri au fost afectate, iar în câteva sate distruse (Wadir, Mazar-e-Dara, Andarlachak) se estimează că între 90 % și 95 % dintre locuitori sunt morți sau răniți.Rezistență distrusă, acces blocat Agențiile de salvare se confruntă cu obstacole majore: drumurile sunt distruse de alunecări de teren, iar accesul către zonele muntoase cele mai afectate este extrem de dificil. Operațiuni de salvare au implicat elicoptere și trupe de comando a căror misiune a fost să aibă acces la supraviețuitori în zone inaccesibile pe cale terestră .Situația umanitară devine critică Aproximativ 84 000 de oameni sunt afectați direct sau indirect, dintre care mulți au rămas fără adăpost, mâncare, apă și asistență medicală. Agențiile de ajutor, precum IFRC, UN și WHO, avertizează asupra unui deficit sever de resurse—inclusiv peste $3 milioane necesare pentru medicamente, corturi și alimente, cu doar o parte din fonduri mobilizate.Asistență internațională încetinită Țări precum Marea Britanie (1 milion lire sterline), India, Turcia (25 tone de ajutor), și Pakistan (105 tone) au oferit primele ajutoare, dar totalul rămâne insuficient. Lipsa finanțării este influențată de tăieri bugetare în sprijinul afgan, restricțiile impuse de regimul taliban, criza politică și izolarea internațională.Cauze amplificatoare Cutremurul a fost la profunzime mică (8–10 km), zona fiind caracterizată de sol instabil și materiale de construcție slabe, aspecte ce au amplificat efectele devastatoare ale seismului — multe clădiri fiind din lemn. Ploile abundente dinaintea cutremurului au crescut riscul de alunecări de teren, complicând operațiunile de salvare.
18:10
(DOC) CEC pierde la CSJ: Moldova Mare ar putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie Liber TV
Partidul „Moldova Mare” a anunțat că ar putea figura pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC).Prin hotărârea pronunțată pe 4 septembrie, CSJ a calificat recursul depus de CEC drept „neîntemeiat” și a subliniat că „simplul dezacord al CEC cu decizia Curții de Apel nu poate constitui motiv pentru anularea acesteia”. Totodată, instanța a declarat „definitiv ilegală” hotărârea CEC nr. 3846, prin care fusese respinsă înregistrarea formațiunii.În consecință, CEC este obligată să reexamineze cererea partidului „Moldova Mare”. Formațiunea a salutat decizia, susținând că a apărat „dreptul de a alege și de a fi aleși” și că va merge în Parlament pentru „a apăra interesele moldovenilor”.„Am apărat dreptul nostru și al vostru de a alege și de a fi aleși. Cu aceeași hotărâre și credință vom merge în Parlament pentru a apăra interesele moldovenilor – ale poporului Moldovei!”, se arată în mesajul partidului.Decizia Curții Supreme obligă autoritatea electorală să ia din nou în examinare dosarul formațiunii, ceea ce ar putea însemna includerea acesteia pe buletinul de vot la scrutinul din 28 septembrie.
17:50
Maia Sandu, după întrevederea cu Comisara Europeană pentru Extindere: Moldova este pregătită să avanseze în negocierile de aderare la UE Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar. Șefa statului a subliniat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina sunt pregătite să avanseze la următoarea etapă a negocierilor, într-un proces meritocratic care să reflecte eforturile și progresele ambelor țări. Oficialii s-au referit și la proiectele aflate în derulare prin Planul de Creștere pentru Moldova, un program de investiții de 1,9 miliarde de euro. O parte din fonduri, debursată în această vară, a fost destinată proiectelor care aduc beneficii directe cetățenilor: reabilitarea a peste 200 km de drumuri regionale și locale, modernizarea cantinelor școlare pentru a asigura mese gratuite elevilor începând din septembrie, sprijin prin granturi pentru antreprenori, programe pentru tineri și utilaje pentru colectarea deșeurilor în sate. De asemenea, Președinta a salutat debursarea următoarei tranșe de 18,9 milioane de euro, ca urmare a progreselor realizate de Republica Moldova. Un alt subiect abordat a vizat eforturile autorităților de a proteja integritatea scrutinului parlamentar din 28 septembrie, în contextul ingerințelor străine asupra procesului democratic. Președinta Maia Sandu a subliniat că instituțiile statului acționează ferm și coordonat pentru a apăra voința poporului.
17:50
Două persoane reținute după 40 de percheziții: dosar de corupere a electoratului și spălare de bani Liber TV
Astăzi, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Banii de proveniență dubioasă erau transferați prin aplicația mobilă „PSB” a unei bănci ruse aflate sub sancțiuni internaționale, fiind ulterior lichefiați și transmiși în Republica Moldova.În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, telefoane mobile, laptopuri și carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, precum și liste cu persoane și automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele achitate acestora.Totodată, a fost documentată utilizarea aplicațiilor „PSB” și „Taito”, dar și a unor canale pe Telegram, prin care erau transferați bani și distribuite materiale de dezinformare, coordonate din Federația Rusă. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru identificarea întregului cerc de suspecți și pedepsirea acestora conform legii.
17:40
Expert: Legislația actuală delimitează clar răspunderea: blocul electoral răspunde pentru participarea la alegeri, iar partidele componente răspund doar pentru aspectele legate de finanțare Liber TV
Analistul politic Cornel Ciurea, în contextul discuțiilor din ultimele zile în jurul Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a făcut o analiză a Codului Electoral al Republicii Moldova și spune că „unul dintre subiectele controversate ale perioadelor electorale ține de responsabilitatea partidelor care aleg să participe la scrutin în cadrul unui bloc electoral. Întrebarea care apare frecvent este dacă un partid component a unui Bloc poate fi exclus individual din cursa electorală sau dacă răspunderea aparține exclusiv blocului”, notează Politics.md. El a subliniat că „legislația actuală delimitează clar răspunderea: blocul electoral răspunde pentru participarea la alegeri, iar partidele componente răspund doar pentru aspectele legate de finanțare”. Expertul a menționat în analiza sa: „Codul Electoral oferă un răspuns clar. Potrivit art. 1, concurenți electorali la alegerile parlamentare sunt partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți. Atunci când un partid participă în bloc, subiectul electoral înregistrat la Comisia Electorală Centrală nu mai este partidul, ci blocul electoral ca entitate distinctă. Pe buletinul de vot figurează denumirea blocului, nu cea a partidelor componente. Totodată, art. 63 alin. (2), coroborat cu alin. (5), prevede că partidul care face parte dintr-un bloc electoral nu este subiect electoral separat. Subiectul electoral este blocul electoral, care înaintează lista de candidați”.„Articolul 102 din Cod stabilește sancțiunile ce pot fi aplicate pentru încălcarea legislației: de la avertisment și lipsirea de alocații bugetare, până la anularea înregistrării. La alin. (4) se menționează că și partidele componente ale blocurilor electorale pot fi sancționate, însă doar pe partea de finanțare – prin privarea de subvenții sau alocații de la buget. Excluderea din alegeri, prin anularea înregistrării, se aplică doar subiectului electoral înregistrat, adică blocului în ansamblu, și nu partidului în parte”, a mai notat el.Cornel Ciurea a remarcat că, în consecință, un partid membru al unui bloc nu poate fi exclus individual din cursa electorală, deoarece nu figurează separat ca și concurent.„Dacă încălcarea este imputabilă blocului, sancțiunea se aplică blocului electoral. Dacă este imputabilă doar unui partid component, acesta poate fi sancționat financiar, dar blocul continuă să existe și să participe la alegeri.Cu alte cuvinte, legislația actuală delimitează clar răspunderea: blocul electoral răspunde pentru participarea la alegeri, iar partidele componente răspund doar pentru aspectele legate de finanțare”, a concluzionat analistul politic.
16:00
Peste 80 de mii de cărți românești vor ajunge în bibliotecile din Republica Moldova cu sprijinul României Liber TV
Aproximativ 80.000 de volume noi în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”. Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) a avut loc astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în prezența oficialilor din România și Republica Moldova, precum și a reprezentanților bibliotecilor din întreaga țară. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a subliniat importanța acestei inițiative: „Prezența cărții românești în fiecare comunitate, în fiecare bibliotecă din localitățile din Republica Moldova, este extrem de importantă. Copiii vor citi cărți. Și mai târziu, toată viața trebuie să citești cărți. Dar anumite cărți, la o anumită vârstă, dacă n-au fost citite la timp, va fi deja târziu. Iată de ce această inițiativă este mai mult decât o simplă donație de carte. Este, de fapt, panoul formării unei noi generații.” Secretarul de stat al Guvernului României, Dragoș Mihai Hotea, a reafirmat sprijinul constant al României pentru Republica Moldova: „Guvernul României a susținut ferm dezvoltarea europeană a Republicii Moldova și va continua să sprijine cetățenii săi în construirea viitorului european. Orice acțiune a noastră este profund inspirată de relația unică de limbă, istorie și cultură.” Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a evidențiat faptul că donația reprezintă o investiție în viitor: „Această donație confirmă valorile noastre comune și determinarea de a construi împreună viitorul european al cetățenilor noștri. Răspunsul nostru la încercările de dezbinare este investiția în oameni, în educație și cultură.” Directorul general cu atribuții de secretar de stat al DRRM, Constantin-Valentin Răducanu, a menționat că această inițiativă se înscrie într-un șir de proiecte culturale importante: „Anul acesta am adus aproximativ 80.000 de volume, de la autori clasici, literatură pentru copii, beletristică și cărți de dezvoltare personală. Vom continua cu donații de carte și rechizite școlare pentru școlile din Republica Moldova. Este o investiție în educația și viitorul tinerilor.” Directoarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Elena Pintilei, a remarcat impactul proiectului asupra reînnoirii colecțiilor: „În urma proiectului din 2024, rata de înnoire a colecțiilor bibliotecilor publice a crescut considerabil. Sunt sigură că anul 2025 va aduce o dublare a acestui indicator – un rezultat remarcabil pentru ultimele trei decenii.” După ceremonia din Piața Marii Adunări Naționale, ministrul Sergiu Prodan a primit la Ministerul Culturii membrii delegației române, cu care a discutat despre aspecte de colaborare privind continuarea proiectelor culturale, în contextul noilor conjuncturi politice de la București. În octombrie 2024, DRRM a realizat cea mai mare donație de carte românească din ultimele decenii – peste 100.000 de volume tipărite și tot atâtea în format digital.
15:50
Renato Usatîi promite reducerea numărului de deputați și comasarea alegerilor: „Vom economisi sute de milioane pentru dezvoltarea localităților” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat un pachet de reforme politice majore pe care formațiunea sa le va promova în viitorul Parlament. Într-o postare făcută după o întâlnire cu locuitorii din Nisporeni, Usatîi a declarat că intenționează să reducă numărul de deputați din Parlament de la 101 la 51, să lichideze consiliile raionale și să comaseze cele trei tipuri de alegeri – parlamentare, prezidențiale și locale.„Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de milioane de lei economisiți, vom crește finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților”, a afirmat Usatîi.El a adăugat că propunerea de organizare simultană a alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale a fost primită cu aplauze de cetățeni, fiind văzută ca o modalitate eficientă de a economisi bani publici.„Mulțumesc oamenilor din Nisporeni pentru dialogul sincer și activ! Partidul Nostru continuă întâlnirile cu cetățenii din întreaga țară”, a scris liderul formațiunii.Usatîi susține că aceste schimbări ar asigura o administrare mai eficientă a resurselor și ar permite direcționarea fondurilor economisite către dezvoltarea comunităților locale.
13:10
Partidul „Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală? CSJ a acceptat să reexamineze propria decizie Liber TV
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis Partidului „Moldova Mare” să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală.„Moldova Mare”, condusă de fostul procuror Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului, invocând o serie de încălcări, inclusiv un conflict de interese: din completul de judecată a făcut parte fostul procuror general, Ion Munteanu, vizat în mai multe sesizări ale partidului. La rândul său, CEC a insistat asupra unei proceduri accelerate de reexaminare, propunere acceptată de CSJ, transmite omniapres.md.Ședința este programată pentru astăzi. Este de remarcat că, în pofida cererii venite din partea Partidului „Moldova Mare”, CSJ a refuzat ca audierile să fie publice. Ședința se va desfășura fără participarea părților. De asemenea, Ion Munteanu nu mai face parte din completul de judecată.
13:00
António Costa, la București: „UE va începe procedurile de preaderare cu Republica Moldova după alegerile parlamentare” Liber TV
Uniunea Europeană va începe procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, la București, într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan. Totodată, oficialul european a subliniat că sprijinul Uniunii rămâne ferm pentru țările candidate.„În unanimitate, ultimul Consiliu European a susținut propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova. Cu siguranță, după următoarele alegeri din 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a demara procedurile de preaderare cu Moldova, un lucru foarte important. Avem politici foarte ambițioase cu privire la securitate, la competitivitate și trebuie să avem un buget pe măsură și capacitatea de a susține dezvoltarea noastră”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European.
12:10
CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Conform actului emis de Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică, s-au constatat următoarele încălcări: depășirea regimului de înălțime admis, cu un nivel; depășirea procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizare a lotului. În urma constatării acestor abateri, administrația publică locală a emis o Dispoziție prin care a fost dispusă sistarea lucrărilor de construcție. Cu toate acestea, lucrările au continuat în mod abuziv, fără respectarea dispozițiilor autorităților competente. Pe marginea constatărilor menționate, CNA a inițiat o cauză penală în temeiul unei bănuieli rezonabile privind executarea necalitativă a construcţiilor manifestată prin continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control. În prezent, se desfășoară percheziții în mai multe locații din raionul Strășeni, cu scopul stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare.Potrivit legii, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
11:10
Tragedie în Portugalia! Celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit: cel puțin 15 persoane au murit Liber TV
Cel puțin 15 persoane au fost murit și alte 18 au fost rănite după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a zdrobit de sol, au anunțat serviciile naționale de urgență citate de CNN Portugalia.Imagini de la fața locului arată funicularul galben distrus, în timp ce echipele de intervenție scoteau pasagerii prinși în epavă. Martorii au surprins momentele în care al doilea vagon al liniei, aflat în partea de jos, s-a zguduit violent la momentul deraierii și pasagerii s-au aruncat pe ferestre pentru a se salva.Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, la începutul orei de vârf. Toate victimele au fost extrase din funicularul distrus în mai puțin de două ore, iar autoritățile au anunțat că o anchetă va începe după finalizarea operațiunilor de salvare.Poliția și procurorii portughezi au deschis o anchetă, iar compania de transport public Carris, care operează linia, a precizat că toate procedurile de mentenanță au fost respectate, inclusiv verificările zilnice, săptămânale și lunare.Până în acest moment, autoritățile de la Chișinău nu au fost informate cu privire la existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului produs la un funicular din Lisabona, soldat cu cel puțin 15 morți. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației prin intermediul Ambasadei din Portugalia.Funicularul Glória a fost inaugurat în 1885 și leagă centrul Lisabonei, din zona pieței Restauradores, de cartierul Bairro Alto, renumit pentru viața sa de noapte. Linia transportă anual în jur de 3 milioane de pasageri, localnici și turiști. Cele două vagoane ale sale, cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane fiecare, funcționează printr-un sistem de cablu cu tracțiune electrică.„Este o zi tragică pentru orașul nostru. Lisabona este în doliu, este un incident tragic, tragic”, a declarat primarul capitalei portugheze, Carlos Moedas. În semn de solidaritate cu victimele și familiile acestora, guvernul Portugaliei a decretat o zi de doliu național joi.Președintele țării, Marcelo Rebelo de Sousa, a transmis condoleanțe și a menționat că este esențial ca autoritățile să stabilească rapid cauzele producerii accidentului.
10:50
Zelenski: Orice concesie teritorială va încuraja Kremlinul și va aduce războiul în Europa Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat într-un interviu pentru publicația franceză Le Point că orice concesie teritorială făcută Rusiei nu va aduce pacea, ci dimpotrivă, va alimenta planurile expansioniste ale lui Vladimir Putin și va deschide drumul unui război pe teritoriul Europei.„Dacă mâine, într-un fel sau altul, am părăsi Donbasul – lucru care nu se va întâmpla – i-am deschide lui Putin un spațiu neprotejat lângă un oraș de 1,5 milioane de locuitori, Harkovul. El va captura și centrul industrial Dnipro, ceea ce îi va oferi noi oportunități de atac”, a declarat Zelenski.Liderul ucrainean consideră că Putin folosește teritoriile ocupate ca platformă pentru noi agresiuni și că, dacă planul inițial al Kremlinului de a cuceri întreaga Ucraină ar fi reușit, Rusia ar fi transformat țara într-un avanpost pentru invadarea Europei.Declarațiile lui Zelenski vin chiar înaintea reuniunii „Coaliției hotărâților”, care are loc astăzi la Paris. Summitul a început la ora 11:30, ora Kievului, și are ca principal subiect garanțiile de securitate pentru Ucraina.La discuții participă președintele Franței, Emmanuel Macron, alături de Zelenski, dar și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European António Costa, președintele Finlandei Alexander Stubb, precum și premierii Danemarcei și Poloniei – Mette Frederiksen și Donald Tusk.Restul liderilor europeni sunt conectați prin videoconferință. La ora 15:00, participanții vor avea o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a stabili o poziție comună, iar la ora 16:00 este programată o conferință de presă la Palatul Élysée.
10:10
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în raionul Rîșcani Liber TV
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20. Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că arde acoperișul construcției cu suprafața de aproximativ 1 400 m². Datorită intervenției prompte a pompierilor, au fost salvate 300 de capre din interiorul adăpostului, precum și a fost evacuată o butelie de gaz, prevenind astfel o posibilă explozie și extindere a incendiului. După mai multe ore de luptă cu flăcările pompierii au reușit lichidarea incendiului către ora 07:28. În urma incendiului a ars acoperișul adăpostului în proporție de 90 %. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior.
10:10
Irina Vlah către membrii Misiunii APCE: Se dorește compromiterea Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei Liber TV
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova.În adresarea sa, publicată pe site-ul formațiunii, Vlah a spus că, actuala guvernarea recurge grave derapaje antidemocratice cu scopul de a elimina abuziv din cursa electorală a Partidului Republican „Inima Moldovei”, care este parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei.„Pentru a crea fonul necesar pentru realizarea acestui plan, poliţia a efectuat percheziţii la câţiva colegi de-ai noştri, sub pretextul că aceştia ar fi participat la finanţări ilegale a activităţii formaţiunii. În paralel cu aceste percheziţii, au fost efectuate alte peste 50 de percheziţii la persoane care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. După respectivele percheziţii, în spaţiul public au apărut imagini video şi interceptări ale unor persoane, care vorbeau despre transferuri băneşti prin intermediul unei bănci din Federaţia Rusă. Am cerut public poliţiei să declare că persoanele ce apar în interceptări vorbind despre transferuri prin intermediul unei bănci din Federaţia Rusă nu au nimic în comun cu formaţiunea noastră. Dar poliţia nu a dat curs solicitării noastre, lăsând intenţionat să se formeze percepţia publică greşită precum că Partidul Republican „Inima Moldovei” ar avea atribuţie la acele transferuri băneşti prin intermediul băncii din Rusia”, a spus Vlah.Politiciana mai spune că, un partid suspectat că ar fi apropiat guvernării, s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu solicitarea să sancţioneze Partidul Republican „Inima Moldovei” pe motiv că ar avea atribuţie la transferurile băneşti prin intermediul băncii din Federaţia Rusă.„Aceasta chiar dacă noi declarasem public că nu avem nimic în comun nici cu persoanele ce apar în interceptări, nici cu transferurile despre care acestea vorbeau. Pentru noi este evident că şi Poliţia, şi partidul menţionat, şi o parte din presa aservită guvernării au acţionat cu bună ştiinţă în vederea discreditării formaţiunii noastre şi inducerii în eroare a opiniei publice. Iar scopul final este eliminarea Partidului Republican „Inima Moldovei” din cursa electorală. Dat fiind această situaţie, stimaţi membri ai Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, vă solicit să monitorizaţi cu mare atenţie acest caz ieşit din comun şi să acţionaţi corespunzător mandatului pe care-l aveţi”, a conchis Irina Vlah.
3 septembrie 2025
17:10
Controversă la Dublin: Ambasada Republicii Moldova în Irlanda, acuzată de distribuirea unor mesaje electorale pro-PAS Liber TV
O nouă dispută a izbucnit în jurul Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, după ce instituția diplomatică a distribuit pe pagina sa oficială de Facebook mesaje cu tentă electorală, inclusiv chemări la vot în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Printre postările redistribuite s-a aflat și un mesaj al lui Victor Temciuc, cunoscut susținător al PAS, însoțit de o imagine simbolică a unui buletin de vot, pe care era evidențiat în mod special partidul de guvernare.Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a criticat gestul ambasadei, menționând că situația este cu atât mai problematică, cu cât PAS a acuzat anterior guvernele precedente de practici similare:„Când faci exact ce au făcut precedenții, iar tu protestai vehement. Trist, dar adevărat”, a scris Stamate pe o rețea de socializare.Postarea controversată a fost ștearsă ulterior de pe pagina oficială a ambasadei, însă reacțiile din spațiul public au continuat să se amplifice.Potrivit legislației Republicii Moldova, diplomații nu au dreptul să desfășoare activități de agitație electorală și nici să favorizeze partide politice în timpul campaniilor.
17:10
Vladimir Putin îi propune lui Volodimir Zelenski o întâlnire la Moscova și vorbește despre „sfârșitul războiului” Liber TV
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că este gata să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar doar în anumite condiții. Liderul de la Kremlin a menționat că o astfel de discuție ar putea avea loc chiar la Moscova, dacă partea ucraineană este pregătită.„Ce ține de întâlnirile cu Zelenski, eu nu am exclus niciodată o astfel de posibilitate. Există vreun sens în aceste întâlniri? Dacă Zelenski este gata, să vină la Moscova, o asemenea întâlnire va avea loc”, a spus Putin. Putin: „Fără referendum, granițele nu pot fi schimbate”În același timp, liderul rus a reiterat ideea organizării de referendumuri pentru modificarea granițelor și cedarea teritoriilor din Ucraina, însă a admis că acest lucru este imposibil în prezent din cauza legii marțiale.„Dacă autoritățile Ucrainei vor să fie legitime, trebuie să organizeze un referendum. Dar acesta nu poate fi desfășurat în condițiile legii marțiale”, a subliniat președintele rus. „Ucraina a refuzat acordul din 2022”Putin a mai afirmat că Rusia ar fi propus Kievului încă din 2022 retragerea trupelor ucrainene din Donbas și încheierea războiului, dar că Ucraina și-ar fi schimbat poziția după ce armata rusă s-a retras din jurul Kievului.Cu toate acestea, președintele rus a transmis un mesaj ambiguu privind viitorul conflictului, spunând că vede „șanse reale” pentru un acord de pace, mai ales pe fondul presiunilor internaționale.„Mi se pare că, dacă va prevala bunul-simț, putem ajunge la o variantă acceptabilă de încetare a conflictului. Mai ales că vedem dispoziția actualei administrații americane, vedem apelurile de a găsi aceste soluții, vedem lumina de la capătul tunelului. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm totul pe cale militară”, a spus Putin.
16:50
The Telegraph: China alimentează în secret industria dronelor din Rusia, în pofida sancțiunilor internaționale Liber TV
O amplă investigație realizată de The Telegraph scoate la iveală faptul că firme chineze au furnizat, între 2023 și 2024, echipamente și materiale în valoare de cel puțin 55 milioane de euro către companii ruse aflate sub sancțiuni internaționale pentru producția de drone utilizate pe frontul din Ucraina.Conform datelor comerciale analizate de compania americană Sayari, aproape 12,5 milioane de euro au ajuns la firme rusești din zona economică specială Alabuга, implicate direct în fabricarea dronelor kamikaze de tip Shahed, importate inițial din Iran și apoi produse pe plan local. Piese chinezești în dronele rusești doborâte în UcrainaExporturile din China au inclus motoare de aviație, microcipuri, aliaje metalice, lentile pentru camere, fibră de sticlă și materiale compozite din carbon – componente esențiale pentru dronele rusești care efectuează atacuri nocturne asupra Ucrainei.Ucrainenii au confirmat în repetate rânduri, prin analiza dronelor doborâte, că acestea conțin piese de fabricație chineză. 97 de furnizori chinezi și un comerț recordThe Telegraph a identificat 97 de companii chineze implicate în aceste tranzacții. În timp ce Beijingul declară oficial o poziție neutră față de războiul declanșat de Rusia, datele comerciale și realitatea de pe câmpul de luptă arată un parteneriat militar indirect cu Moscova.Această colaborare a dus și la un record al comerțului bilateral, care a atins 246 miliarde de euro în 2024. Exemple de colaborări Ningbo Peak Cloud Import and Export a livrat aeronave și motoare în valoare de 3,5 milioane de euro către Uzina de Aviație Civilă din Ural, sancționată internațional pentru producția de drone militare. Compania Mile Hao Xiang Technology a exportat motoare pentru dronele „Gerbera” în valoare de 1,5 milioane de euro, prin intermediari către Sequoia JSC și Unikom LLC. Alte cinci firme ruse – inclusiv Akmetron, PT Electronic și Radiolain – au folosit componente chinezești pentru a-și crește capacitatea de producție. Doar în prima jumătate a lui 2024 Rusia a fabricat peste 2.000 de drone „Harpy”, apropiindu-se deja de nivelul întregului an 2023 (2.500). Strategia Chinei: sprijin indirect, fără risc directSpre deosebire de Coreea de Nord, care furnizează direct muniții Rusiei, Beijingul alege o strategie de sprijin indirect, mascând exporturile ca produse cu dublă utilizare – de exemplu, motoare pentru drone etichetate ca echipamente frigorifice.Potrivit analistului Andrea Ghiselli, expert în politica externă a Chinei, această strategie are o explicație simplă: „Unul are un interes vital în supraviețuirea celuilalt; asta nu se va schimba. Este o realitate geografică”, a spus acesta, amintind că cele două state împart o graniță de 4.200 km.
16:00
Ion Ceban, după vizita în Italia: „Interdicția mea în România are doar caracter politic” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și interdicția de intrare pe teritoriul României, valabilă și în întreg spațiul Schengen. Ceban a calificat decizia autorităților române drept una „pur politică”, menită să-i afecteze cariera.Reamintim că, începând cu 9 iulie 2025, Ion Ceban are interdicție de intrare în România pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la București a precizat că măsura se aplică și în toate statele membre Schengen, iar președintele României, Nicușor Dan, a declarat recent la o televiziune din Republica Moldova că această decizie este legată de „motive ce țin de securitatea națională”. Ceban: „Nu prezint niciun pericol pentru Europa”În fața presei, edilul capitalei a subliniat că vizita sa la Roma a demonstrat, în opinia sa, „cât de mult îi deranjează pe unii de acasă”. El a criticat dur analiștii și presa care au comentat situația, acuzându-i de „loialitate totală față de PAS”.„Au activat și Ministerul de Externe al României, deși eu sunt cetățean al Republicii Moldova. Presa a făcut solicitări către Ministerul de Externe al Italiei, unde li s-a explicat foarte clar și mulțumesc autorităților pentru transparență. Ceea ce este clar pentru toată lumea: eu nu prezint pericol pentru Europa, nu prezint pericol pentru nicio țară și nu sunt pericol pentru țara mea, Republica Moldova”, a declarat Ceban. Mesaj pro-european și critici la adresa guvernăriiCeban a reiterat că singura cale de dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, însă a atras atenția că „multe teme de acasă” rămân nerezolvate. „Interesul cetățeanului trebuie să fie în prim-plan. Asta înseamnă pensii mai bune, salarii mai bune și condiții care să-i facă pe tineri să rămână în țară”, a precizat acesta.Totodată, primarul a criticat situația economică, în special prețurile mari la servicii și lipsa de transparență privind contractele de achiziție a gazelor naturale. „Republica Moldova procură gazele din aceeași sursă ca în ultimii 30 de ani, doar că prin intermediari. Aceste sume rămân în buzunarele cuiva și despre asta nimeni nu vorbește”, a adăugat Ceban. „Interdicția este o decizie politică”Ceban a insistat că măsura luată de România are un substrat politic, invocând popularitatea sa în creștere. „Interdicția mea este una politică, luată pentru a-mi distruge cariera. Ratingul meu crește de la o zi la alta, inclusiv în rândul alegătorilor de dreapta, și asta îi deranjează pe cei de la PAS. Guvernarea nu are realizări, se ocupă doar de acțiuni murdare”, a afirmat el.În încheiere, Ceban a avertizat că actuala guvernare pregătește dosare împotriva sa, dar că „oamenii îi vor taxa la alegerile din 28 septembrie”. „Eu am fost și rămân alături de cetățenii mei. Îmi iubesc țara și voi continua să muncesc pentru ea”, a subliniat primarul.
13:30
(VIDEO) Primarul orașului Drochia: „Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS” Liber TV
Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței din orașul Drochia, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu a atras atenția asupra acestui caz, îndemnând pe toți candidații să respecte munca oamenilor din teritoriu.   „Nu am știut că partidul PAS face lucrări de reparație. Culmea – la intrarea în grădiniță este un banner pe care este scrisă toată informația despre proiectul de eficiență energetică implementat, pentru care Primăria Drochia a obținut și trofeul de Cel mai bun proiect de eficiență energetică implementat de o femeie, plus multe alte trofee pentru acest proiect”, a explicat primarul.Surpriza cea mare: finanțatorul proiectului este PNUD, prin intermediul programului „Primari pentru creștere economică”. Primăria Drochia participă în acest program încă din 2018 – atunci când PAS nu era la guvernare.Primarul demonstrat și alte manipulări PAS: „Un alt mit: doamna a spus că au fost schimbate geamurile și că până la acest proiect bătea vântul la grădiniță. Vreau să-i spun doamnei: aceste geamuri au fost schimbate încă din 2012”.Nina Cereteu a subliniat că echipa primăriei a muncit mult pentru acest proiect, care a costat peste 2 milioane de lei și a inclus schimbarea acoperișului, termoizolarea pereților și realizarea unei picturi murale pentru care grădinița a fost remarcată la nivel național.„Eu înțeleg că ei vor să-și asume acum, în campania electorală, toate meritele posibile și imposibile. Aș înțelege proiectele care sunt din sursele guvernamentale, deși nici acele merite nu ar trebui să și le asume cineva – toți banii guvernamentali vin tot din impozitele și taxele oamenilor”, a adăugat primarul.„Am un singur mesaj către toți candidații – probabil pentru cineva este străin să muncească, dar echipa primăriei a muncit aici foarte mult. Haideți să respectăm munca oamenilor și să nu ne-o asumăm! Știu cât de mult se muncește și cât suflet se depune! Și atunci când faceți video – informați-vă din surse demne de încredere”, a declarat Nina Cereteu.
13:20
CSJ decide astăzi soarta partidului Moldova Mare, după ce ședința a fost mutată din 4 pe 3 septembrie. Furtună: “O răfuială politică deschisă” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a justiției, după ce ședința de examinare a dosarului formațiunii sale a fost devansată de pe 4 pe 3 septembrie. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a calificat decizia drept „o răfuială politică deschisă”.„CEC a depus o cerere de accelerare a examinării dosarului partidului Moldova Mare. De pe 4 septembrie, au mutat pe 3. Cu o zi mai devreme. De ce? Pentru că mâine judecătorul Ion Munteanu, fratele conducătorului Fundației Soros în Moldova, pleacă în concediu! Iar ceilalți judecători nu vor să-și asume această decizie murdară și ilegală”, a declarat Furtună.Ea a subliniat că o astfel de „accelerare” nu are temei juridic și este motivată doar de frica actualei guvernări: „Accelerările se aplică atunci când ședința este fixată peste un an, nu atunci când ea este deja stabilită pentru mâine! Aceasta nu este logica legii – este frică. Frica de a pierde fotoliile moi, dacă la putere vine partidul Moldova Mare.”Potrivit liderei formațiunii, devansarea dosarului reprezintă o încercare de a exclude partidul Moldova Mare din cursa electorală:„Ei se grăbesc să ne arunce din cursă printr-o decizie murdară. Pentru că știu – Moldova Mare este vocea poporului, care nu se va vinde niciodată.”Victoria Furtună a mai afirmat că „democrația a fost pusă la zid și împușcată la comandă străină” și le-a cerut cetățenilor să fie martorii acestui „abuz politic”.„Noi nu vom uita cine ne fură dreptul la vot și cine scrie cu mâna tremurândă viitorul sumbru al țării. Îl vom rescrie împreună. Cu noi este Dumnezeu și poporul Moldovei!”, a conchis lidera partidului Moldova Mare.
12:50
(VIDEO) Andrei Năstase: „Procurorul General trebuie să fie ales și demis de popor, nu de oligarhi” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a declarat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de Vocea Basarabiei că unul dintre pilonii proiectului său de țară este alegerea directă a Procurorului General de către cetățeni.„Proiectul meu de țară presupune un Procuror General ales de popor și demis de popor, în caz de necesitate! La fel ca și președintele. Dacă ne luăm drept model state importante din SUA sau Elveția, în cantoanele căreia Procurorul General este ales de popor, facem ca acolo, să permitem oamenilor să decidă! Și vă asigur, va fi mai bine decât cu procuror general ales de partide, oligarhi sau sistem!”, a declarat Năstase.El a reiterat că intră în cursa electorală „liber, cinstit și hotărât”, subliniind că este singura cale de a face politică într-o țară unde oamenii și-au pierdut încrederea în partide.Proiectul politic al lui Andrei Năstase este structurat pe cinci direcții principale:1. Regulă în administrație și finanțe – reducerea numărului de deputați la 61, micșorarea numărului de ministere la 9, eliminarea consiliilor raionale și limitarea salariilor exagerate ale șefilor de instituții.2. Justiție și Dreptate – alegerea Procurorului General de către popor, pedepse cu închisoarea pe viață pentru corupție mare, trădare de patrie, pedofilie și trafic de droguri cu implicarea copiilor, precum și răspunderea magistraților pentru pierderile la CEDO.3. Trai decent și echitate socială – garantarea venitului minim prin Constituție, pensii europene de minimum 5000 lei, reducerea prețurilor la produse de bază și medicamente, alocații majorate pentru copii.4. Ordine politică și electorală europeană – vot pe liste deschise, acces în alegeri pentru mișcările civice, interzicerea traseismului politic și sancțiuni penale pentru fraudarea alegerilor.5. Diaspora – eliminarea taxelor pentru remitențe și colete de până la 500 de euro, crearea unui Fond Național de Dezvoltare cu participarea diasporei și posibilitatea ca aceasta să participe direct în alegeri prin asociații civice.Năstase a concluzionat că aceste măsuri ar aduce mai multă dreptate, eficiență și demnitate în guvernarea Republicii Moldova, oferind cetățenilor garanția că vocea lor contează în lupta cu corupția și în drumul spre integrarea europeană.
12:50
Alexandr Slusari acuză PAS de „tactică electorală bolșevistă” și ipocrizie politică Liber TV
Fostul deputat Alexandr Slusari lansează critici dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pe care îl acuză de ipocrizie și de folosirea unei „tactici electorale bolșevice”. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta face apel la „oamenii raționali” din interiorul formațiunii de guvernare să renunțe la practica de a eticheta orice critic drept „mâna Moscovei” sau „piciorul lui Plahotniuc/Șor”.„Renunțați la tactică electorală bolișevistă. Кто не с нами, тот против нас. Încercări de a eticheta pe fiecare, care vă critică, drept mâna Moscovei sau piciorul lui Plahotniuc/Șor sunt contraproductive. Voi faceți din oponenți dușmani și, totodată, demonstrați ipocrizie crasă”, a scris Slusari.El reproșează PAS că, în loc să construiască un front comun proeuropean și național, promovează pe liste persoane care au colaborat anterior cu fostul oligarh Vladimir Plahotniuc. Mai mult, Slusari afirmă că după 2021, unii reprezentanți ai guvernării ar fi protejat oameni apropiați „mafiei” și chiar ar fi reabilitat personaje controversate, transformându-le în parteneri politici la nivel local.De asemenea, fostul deputat critică lipsa de rezultate în dosarele penale intentate împotriva lui Igor Dodon: „Faptul că Igor Dodon, având un buchet de dosare penale cu multiple probe, după 4 ani de mandat PAS nu are nicio sentință pe niciun dosar, denotă calitatea reformei în justiție”, a menționat el.Slusari subliniază că societatea știe cine sunt „coloana a cincea” și grupările susținute de Moscova și oligarhi, dar nu acceptă ca guvernarea să lupte împotriva partidelor proeuropene care „nu au nimic comun nici cu Kremlinul, nici cu oligarhii”.În încheiere, el afirmă că în alte formațiuni proeuropene există profesioniști capabili să guverneze Moldova „mai bine decât mulți miniștri actuali” și să conducă țara cu demnitate spre aderarea la Uniunea Europeană.
12:10
(FOTO) Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat într-un accident rutier produs în județul Botoșani din România Liber TV
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 24C, în comuna Santa-Mare, județul Botoșani, România. Victimele, șoferul și doi pasageri ai autoturismului înmatriculat în Republica Moldova, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat în coliziune cu un microbuz de transport persoane.Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, șoferul autoturismului, un bărbat de 48 de ani, cetățean moldovean, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat pe contrasens, lovind frontal microbuzul.21 de persoane au fost implicate în accident. O victimă în stare gravă a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la Iași, iar alte 15 persoane au fost duse la spitalul din Botoșani pentru îngrijiri medicale. Șapte persoane au fost descarcerate de echipele de intervenție.Autoritățile române au activat Planul Roșu de Intervenție.Accidentul face obiectul unei anchete penale pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul microbuzului, un bărbat de 48 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
11:10
(FOTO) La una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală a fost amenajată o bandă de întoarcere pentru a fluidiza traficul Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău informează că lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia au fost finalizate.Pentru acest obiectiv, cu suprafața de cca 750 m², au fost realizate lucrări de amenajare a zonei, iar ulterior banda de circulație a fost asfaltată.De asemenea, au fost montate indicatoare rutiere și aplicat marcajul rutier conform proiectului, pentru a asigura funcționalitatea și siguranța circulației rutiere.E de menționat că decizia municipalității, de a interveni prin lucrări de infratsructură la acest nod rutier, a fost dictată de necesitatea fluidizării traficului la una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală.
10:50
(VIDEO) Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба» Liber TV
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma o coaliție cu PAS. Usatîi a anunțat că Partidul Nostru va semna un Contract de asumare publică cu fiecare cetățean al Republicii Moldova și a prezentat documentul respectiv. „Tovarăși-concurenți, m-am săturat ca prin bloggerii voștri de doi bani, troli, unii deputați și alți nemernici să încercați mereu să lipiți Partidul Nostru de cineva. Spre deosebire de voi, adunați cu forța laolaltă, noi suntem o formațiune politică independentă. Și nu am trădat pe nimeni, spre deosebire de voi. Toți sunteți comuniști care și-au trădat partidul, oamenii, pe Vladimir Voronin. De aceea, despre patriotism și lupta cu regimurile voi nu aveți dreptul să vorbiți. Până ieri vă distrugeați între voi și vă acuzați de corupție, iar azi jucați teatru de dragoste și unitate. Nu e o alianță, e spectacolul «Чужая свадьба» sub presiune!”, a declarat Usatîi.Adresându-se direct Irinei Vlah, reprezentanții formațiunii căreia au fost supuși perchezițiilor, Usatîi a spus: „Irina Fiodorovna, știți foarte bine că partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri. Vor să scape de dvs. – sunteți singurul lider tânăr din acest bloc. Astăzi la dvs. au avut loc percheziții; îmi pare rău, am trecut prin asta, condamn orice represiune împotriva oricărui adversar politic. Dar până să vă excludă – aveți o singură ieșire: să nu așteptați ca Maia Sandu, de comun acord cu colegii dvs., să decidă în locul dvs., ci să ieșiți din bloc și să le spuneți oamenilor: îi îndemn pe toți să voteze pentru Partidul Nostru.”El a numit conferința de presă de astăzi a blocului „un spectacol”, menționând că, în realitate, reprezentanții acestuia nu acționează independent, ci sub presiune externă: „Mi-ați propus să semnez un document prin care Partidul Nostru, dar și  „Alternativa”, să se oblige să nu facă niciodată o coaliție cu PAS. Voi puteți semna cu „Alternativa” – și ei sunt foști comuniști, cu excepția lui Stoianoglo, venit din greșeală de la democrați. Spre deosebire de voi, Partidul Nostru a spus demult și clar: nu va face coaliție cu PAS – cu proști și incompetenții  nu facem coaliții. Nici cu așa-numiții pro-europeni, nici cu «russkii mir».Dar vouă v-a trebuit acest spectacol. Nu voi decideți dacă faceți sau nu o coaliție – pentru voi decid alții. Cu majoritatea dintre voi nu are rost să vorbesc – trebuie de discutat cu stăpânii voștri. Acesta nu e un pact, e «Чужая свадьба», iar eu nu vreau să fiu lăturaș la această nuntă”, a subliniat Renato Usatîi.El a precizat că singura alianță pe care o va semna el și Partidul Nostru este alianța cu poporul. „Nimeni nu mă poate obliga să fac coaliție cu rușii, americanii sau cu Sfântul Duh, ca să fiu controlat de la Moscova, Bruxelles, Washington sau de oriunde altundeva… Singura alianță pe care o vom încheia este cu cetățenii Republicii Moldova. Vom construi Europa acasă, nu cu lozinci, ci cu fapte – drumuri bune, spitale decente, justiție dreaptă”, a conchis liderul Partidului Nostru, adăugând că următorul guvern va fi format de Partidul Nostru – „nu pentru noi, ci pentru țară” și a invitat la negocieri toate partidele, inclusiv extraparlamentare, care doresc să muncească pentru binele Moldovei.﻿
10:40
Constantin Țuțu, eliberat în Grecia: ar urma să revină joi la Chișinău Liber TV
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost eliberat din detenție în Grecia și, potrivit presei, și-ar fi cumpărat deja un bilet de avion din Atena spre Chișinău. Acesta ar urma să ajungă în Republica Moldova joi, 4 septembrie, la ora 09:30.Informația apare la scurt timp după ce Teleradio-Moldova a solicitat o reacție din partea Procuraturii Generale (PG). Instituția a confirmat că nu a cerut extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia și, prin urmare, nu poate comenta situația fostului deputat pe teritoriul elen.„Procuratura Generală nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia, prin urmare instituția nu este competentă să se expună asupra situației acestuia pe teritoriul elen”, a precizat PG.Ulterior, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, și-a procurat bilete spre Republica Moldova.„Avem informații că are bilete procurate. Dlui. nu a avut o măsură restrictivă, respectiv, libera lui circulație nu a fost cumva restricționată și, respectiv, nu putem vorbi despre măsuri de extrădare în acest caz”, a declarat ministra.Amintim că pe 22 iulie 2025, Constantin Țuțu și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc au fost reținuți pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, în timp ce încercau să plece spre Dubai.Ulterior, pe 23 iulie, Procuratura din Atena a decis plasarea lui Țuțu în arest preventiv, acesta fiind deținut în penitenciarul Korydallos, cea mai mare închisoare din Grecia.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.