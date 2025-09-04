(DOC) CEC pierde la CSJ: Moldova Mare ar putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Liber TV, 4 septembrie 2025 18:10

Partidul „Moldova Mare” a anunțat că ar putea figura pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC).Prin hotărârea pronunțată pe 4 septembrie, CSJ a calificat recursul depus de CEC drept „neîntemeiat” și a subliniat că „simplul dezacord al CEC cu decizia Curții de Apel nu poate constitui motiv pentru anularea acesteia”. Totodată, instanța a declarat „definitiv ilegală” hotărârea CEC nr. 3846, prin care fusese respinsă înregistrarea formațiunii.În consecință, CEC este obligată să reexamineze cererea partidului „Moldova Mare”. Formațiunea a salutat decizia, susținând că a apărat „dreptul de a alege și de a fi aleși” și că va merge în Parlament pentru „a apăra interesele moldovenilor”.„Am apărat dreptul nostru și al vostru de a alege și de a fi aleși. Cu aceeași hotărâre și credință vom merge în Parlament pentru a apăra interesele moldovenilor – ale poporului Moldovei!”, se arată în mesajul partidului.Decizia Curții Supreme obligă autoritatea electorală să ia din nou în examinare dosarul formațiunii, ceea ce ar putea însemna includerea acesteia pe buletinul de vot la scrutinul din 28 septembrie.

Acum 30 minute
18:10
Cutremurul devastator din estul Afganistanului: peste 2 200 de morți, sute de sate distruse în zone inaccesibile Liber TV
Un cutremur puternic, de magnitudine 6,0, a zguduit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, măturând provinciile Kunar și Nangarhar și provocând un bilanț tragic — peste 2 200 de morți și mii de răniți, potrivit autorităților și organizațiilor internaționale.Scalele dezastrului Numărul victimelor a crescut rapid: date oficiale raportează 2 205 de decese și aproximativ 3 640 de răniți. Peste 6 700 de locuințe au fost distruse, iar sute de sate complet rase de pe fața pământului. În regiunea Kunar, până la 98 % dintre clădiri au fost afectate, iar în câteva sate distruse (Wadir, Mazar-e-Dara, Andarlachak) se estimează că între 90 % și 95 % dintre locuitori sunt morți sau răniți.Rezistență distrusă, acces blocat Agențiile de salvare se confruntă cu obstacole majore: drumurile sunt distruse de alunecări de teren, iar accesul către zonele muntoase cele mai afectate este extrem de dificil. Operațiuni de salvare au implicat elicoptere și trupe de comando a căror misiune a fost să aibă acces la supraviețuitori în zone inaccesibile pe cale terestră .Situația umanitară devine critică Aproximativ 84 000 de oameni sunt afectați direct sau indirect, dintre care mulți au rămas fără adăpost, mâncare, apă și asistență medicală. Agențiile de ajutor, precum IFRC, UN și WHO, avertizează asupra unui deficit sever de resurse—inclusiv peste $3 milioane necesare pentru medicamente, corturi și alimente, cu doar o parte din fonduri mobilizate.Asistență internațională încetinită Țări precum Marea Britanie (1 milion lire sterline), India, Turcia (25 tone de ajutor), și Pakistan (105 tone) au oferit primele ajutoare, dar totalul rămâne insuficient. Lipsa finanțării este influențată de tăieri bugetare în sprijinul afgan, restricțiile impuse de regimul taliban, criza politică și izolarea internațională.Cauze amplificatoare Cutremurul a fost la profunzime mică (8–10 km), zona fiind caracterizată de sol instabil și materiale de construcție slabe, aspecte ce au amplificat efectele devastatoare ale seismului — multe clădiri fiind din lemn. Ploile abundente dinaintea cutremurului au crescut riscul de alunecări de teren, complicând operațiunile de salvare.
18:10
Acum o oră
17:50
Maia Sandu, după întrevederea cu Comisara Europeană pentru Extindere: Moldova este pregătită să avanseze în negocierile de aderare la UE Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar. Șefa statului a subliniat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina sunt pregătite să avanseze la următoarea etapă a negocierilor, într-un proces meritocratic care să reflecte eforturile și progresele ambelor țări. Oficialii s-au referit și la proiectele aflate în derulare prin Planul de Creștere pentru Moldova, un program de investiții de 1,9 miliarde de euro. O parte din fonduri, debursată în această vară, a fost destinată proiectelor care aduc beneficii directe cetățenilor: reabilitarea a peste 200 km de drumuri regionale și locale, modernizarea cantinelor școlare pentru a asigura mese gratuite elevilor începând din septembrie, sprijin prin granturi pentru antreprenori, programe pentru tineri și utilaje pentru colectarea deșeurilor în sate. De asemenea, Președinta a salutat debursarea următoarei tranșe de 18,9 milioane de euro, ca urmare a progreselor realizate de Republica Moldova. Un alt subiect abordat a vizat eforturile autorităților de a proteja integritatea scrutinului parlamentar din 28 septembrie, în contextul ingerințelor străine asupra procesului democratic. Președinta Maia Sandu a subliniat că instituțiile statului acționează ferm și coordonat pentru a apăra voința poporului.
17:50
Două persoane reținute după 40 de percheziții: dosar de corupere a electoratului și spălare de bani Liber TV
Astăzi, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Banii de proveniență dubioasă erau transferați prin aplicația mobilă „PSB” a unei bănci ruse aflate sub sancțiuni internaționale, fiind ulterior lichefiați și transmiși în Republica Moldova.În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, telefoane mobile, laptopuri și carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, precum și liste cu persoane și automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele achitate acestora.Totodată, a fost documentată utilizarea aplicațiilor „PSB” și „Taito”, dar și a unor canale pe Telegram, prin care erau transferați bani și distribuite materiale de dezinformare, coordonate din Federația Rusă. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru identificarea întregului cerc de suspecți și pedepsirea acestora conform legii.
17:40
Expert: Legislația actuală delimitează clar răspunderea: blocul electoral răspunde pentru participarea la alegeri, iar partidele componente răspund doar pentru aspectele legate de finanțare Liber TV
Analistul politic Cornel Ciurea, în contextul discuțiilor din ultimele zile în jurul Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a făcut o analiză a Codului Electoral al Republicii Moldova și spune că „unul dintre subiectele controversate ale perioadelor electorale ține de responsabilitatea partidelor care aleg să participe la scrutin în cadrul unui bloc electoral. Întrebarea care apare frecvent este dacă un partid component a unui Bloc poate fi exclus individual din cursa electorală sau dacă răspunderea aparține exclusiv blocului”, notează Politics.md. El a subliniat că „legislația actuală delimitează clar răspunderea: blocul electoral răspunde pentru participarea la alegeri, iar partidele componente răspund doar pentru aspectele legate de finanțare”. Expertul a menționat în analiza sa: „Codul Electoral oferă un răspuns clar. Potrivit art. 1, concurenți electorali la alegerile parlamentare sunt partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți. Atunci când un partid participă în bloc, subiectul electoral înregistrat la Comisia Electorală Centrală nu mai este partidul, ci blocul electoral ca entitate distinctă. Pe buletinul de vot figurează denumirea blocului, nu cea a partidelor componente. Totodată, art. 63 alin. (2), coroborat cu alin. (5), prevede că partidul care face parte dintr-un bloc electoral nu este subiect electoral separat. Subiectul electoral este blocul electoral, care înaintează lista de candidați”.„Articolul 102 din Cod stabilește sancțiunile ce pot fi aplicate pentru încălcarea legislației: de la avertisment și lipsirea de alocații bugetare, până la anularea înregistrării. La alin. (4) se menționează că și partidele componente ale blocurilor electorale pot fi sancționate, însă doar pe partea de finanțare – prin privarea de subvenții sau alocații de la buget. Excluderea din alegeri, prin anularea înregistrării, se aplică doar subiectului electoral înregistrat, adică blocului în ansamblu, și nu partidului în parte”, a mai notat el.Cornel Ciurea a remarcat că, în consecință, un partid membru al unui bloc nu poate fi exclus individual din cursa electorală, deoarece nu figurează separat ca și concurent.„Dacă încălcarea este imputabilă blocului, sancțiunea se aplică blocului electoral. Dacă este imputabilă doar unui partid component, acesta poate fi sancționat financiar, dar blocul continuă să existe și să participe la alegeri.Cu alte cuvinte, legislația actuală delimitează clar răspunderea: blocul electoral răspunde pentru participarea la alegeri, iar partidele componente răspund doar pentru aspectele legate de finanțare”, a concluzionat analistul politic.
Acum 4 ore
16:00
Peste 80 de mii de cărți românești vor ajunge în bibliotecile din Republica Moldova cu sprijinul României Liber TV
Aproximativ 80.000 de volume noi în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”. Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) a avut loc astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în prezența oficialilor din România și Republica Moldova, precum și a reprezentanților bibliotecilor din întreaga țară. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a subliniat importanța acestei inițiative: „Prezența cărții românești în fiecare comunitate, în fiecare bibliotecă din localitățile din Republica Moldova, este extrem de importantă. Copiii vor citi cărți. Și mai târziu, toată viața trebuie să citești cărți. Dar anumite cărți, la o anumită vârstă, dacă n-au fost citite la timp, va fi deja târziu. Iată de ce această inițiativă este mai mult decât o simplă donație de carte. Este, de fapt, panoul formării unei noi generații.” Secretarul de stat al Guvernului României, Dragoș Mihai Hotea, a reafirmat sprijinul constant al României pentru Republica Moldova: „Guvernul României a susținut ferm dezvoltarea europeană a Republicii Moldova și va continua să sprijine cetățenii săi în construirea viitorului european. Orice acțiune a noastră este profund inspirată de relația unică de limbă, istorie și cultură.” Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a evidențiat faptul că donația reprezintă o investiție în viitor: „Această donație confirmă valorile noastre comune și determinarea de a construi împreună viitorul european al cetățenilor noștri. Răspunsul nostru la încercările de dezbinare este investiția în oameni, în educație și cultură.” Directorul general cu atribuții de secretar de stat al DRRM, Constantin-Valentin Răducanu, a menționat că această inițiativă se înscrie într-un șir de proiecte culturale importante: „Anul acesta am adus aproximativ 80.000 de volume, de la autori clasici, literatură pentru copii, beletristică și cărți de dezvoltare personală. Vom continua cu donații de carte și rechizite școlare pentru școlile din Republica Moldova. Este o investiție în educația și viitorul tinerilor.” Directoarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Elena Pintilei, a remarcat impactul proiectului asupra reînnoirii colecțiilor: „În urma proiectului din 2024, rata de înnoire a colecțiilor bibliotecilor publice a crescut considerabil. Sunt sigură că anul 2025 va aduce o dublare a acestui indicator – un rezultat remarcabil pentru ultimele trei decenii.” După ceremonia din Piața Marii Adunări Naționale, ministrul Sergiu Prodan a primit la Ministerul Culturii membrii delegației române, cu care a discutat despre aspecte de colaborare privind continuarea proiectelor culturale, în contextul noilor conjuncturi politice de la București. În octombrie 2024, DRRM a realizat cea mai mare donație de carte românească din ultimele decenii – peste 100.000 de volume tipărite și tot atâtea în format digital.
15:50
Renato Usatîi promite reducerea numărului de deputați și comasarea alegerilor: „Vom economisi sute de milioane pentru dezvoltarea localităților” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat un pachet de reforme politice majore pe care formațiunea sa le va promova în viitorul Parlament. Într-o postare făcută după o întâlnire cu locuitorii din Nisporeni, Usatîi a declarat că intenționează să reducă numărul de deputați din Parlament de la 101 la 51, să lichideze consiliile raionale și să comaseze cele trei tipuri de alegeri – parlamentare, prezidențiale și locale.„Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de milioane de lei economisiți, vom crește finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților”, a afirmat Usatîi.El a adăugat că propunerea de organizare simultană a alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale a fost primită cu aplauze de cetățeni, fiind văzută ca o modalitate eficientă de a economisi bani publici.„Mulțumesc oamenilor din Nisporeni pentru dialogul sincer și activ! Partidul Nostru continuă întâlnirile cu cetățenii din întreaga țară”, a scris liderul formațiunii.Usatîi susține că aceste schimbări ar asigura o administrare mai eficientă a resurselor și ar permite direcționarea fondurilor economisite către dezvoltarea comunităților locale.
Acum 6 ore
13:10
Partidul „Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală? CSJ a acceptat să reexamineze propria decizie Liber TV
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis Partidului „Moldova Mare” să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală.„Moldova Mare”, condusă de fostul procuror Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului, invocând o serie de încălcări, inclusiv un conflict de interese: din completul de judecată a făcut parte fostul procuror general, Ion Munteanu, vizat în mai multe sesizări ale partidului. La rândul său, CEC a insistat asupra unei proceduri accelerate de reexaminare, propunere acceptată de CSJ, transmite omniapres.md.Ședința este programată pentru astăzi. Este de remarcat că, în pofida cererii venite din partea Partidului „Moldova Mare”, CSJ a refuzat ca audierile să fie publice. Ședința se va desfășura fără participarea părților. De asemenea, Ion Munteanu nu mai face parte din completul de judecată.
13:00
António Costa, la București: „UE va începe procedurile de preaderare cu Republica Moldova după alegerile parlamentare” Liber TV
Uniunea Europeană va începe procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, la București, într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan. Totodată, oficialul european a subliniat că sprijinul Uniunii rămâne ferm pentru țările candidate.„În unanimitate, ultimul Consiliu European a susținut propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova. Cu siguranță, după următoarele alegeri din 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a demara procedurile de preaderare cu Moldova, un lucru foarte important. Avem politici foarte ambițioase cu privire la securitate, la competitivitate și trebuie să avem un buget pe măsură și capacitatea de a susține dezvoltarea noastră”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European.
Acum 8 ore
12:10
CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Conform actului emis de Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică, s-au constatat următoarele încălcări: depășirea regimului de înălțime admis, cu un nivel; depășirea procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizare a lotului. În urma constatării acestor abateri, administrația publică locală a emis o Dispoziție prin care a fost dispusă sistarea lucrărilor de construcție. Cu toate acestea, lucrările au continuat în mod abuziv, fără respectarea dispozițiilor autorităților competente. Pe marginea constatărilor menționate, CNA a inițiat o cauză penală în temeiul unei bănuieli rezonabile privind executarea necalitativă a construcţiilor manifestată prin continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control. În prezent, se desfășoară percheziții în mai multe locații din raionul Strășeni, cu scopul stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare.Potrivit legii, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
11:10
Tragedie în Portugalia! Celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit: cel puțin 15 persoane au murit Liber TV
Cel puțin 15 persoane au fost murit și alte 18 au fost rănite după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a zdrobit de sol, au anunțat serviciile naționale de urgență citate de CNN Portugalia.Imagini de la fața locului arată funicularul galben distrus, în timp ce echipele de intervenție scoteau pasagerii prinși în epavă. Martorii au surprins momentele în care al doilea vagon al liniei, aflat în partea de jos, s-a zguduit violent la momentul deraierii și pasagerii s-au aruncat pe ferestre pentru a se salva.Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, la începutul orei de vârf. Toate victimele au fost extrase din funicularul distrus în mai puțin de două ore, iar autoritățile au anunțat că o anchetă va începe după finalizarea operațiunilor de salvare.Poliția și procurorii portughezi au deschis o anchetă, iar compania de transport public Carris, care operează linia, a precizat că toate procedurile de mentenanță au fost respectate, inclusiv verificările zilnice, săptămânale și lunare.Până în acest moment, autoritățile de la Chișinău nu au fost informate cu privire la existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului produs la un funicular din Lisabona, soldat cu cel puțin 15 morți. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației prin intermediul Ambasadei din Portugalia.Funicularul Glória a fost inaugurat în 1885 și leagă centrul Lisabonei, din zona pieței Restauradores, de cartierul Bairro Alto, renumit pentru viața sa de noapte. Linia transportă anual în jur de 3 milioane de pasageri, localnici și turiști. Cele două vagoane ale sale, cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane fiecare, funcționează printr-un sistem de cablu cu tracțiune electrică.„Este o zi tragică pentru orașul nostru. Lisabona este în doliu, este un incident tragic, tragic”, a declarat primarul capitalei portugheze, Carlos Moedas. În semn de solidaritate cu victimele și familiile acestora, guvernul Portugaliei a decretat o zi de doliu național joi.Președintele țării, Marcelo Rebelo de Sousa, a transmis condoleanțe și a menționat că este esențial ca autoritățile să stabilească rapid cauzele producerii accidentului.
10:50
Zelenski: Orice concesie teritorială va încuraja Kremlinul și va aduce războiul în Europa Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat într-un interviu pentru publicația franceză Le Point că orice concesie teritorială făcută Rusiei nu va aduce pacea, ci dimpotrivă, va alimenta planurile expansioniste ale lui Vladimir Putin și va deschide drumul unui război pe teritoriul Europei.„Dacă mâine, într-un fel sau altul, am părăsi Donbasul – lucru care nu se va întâmpla – i-am deschide lui Putin un spațiu neprotejat lângă un oraș de 1,5 milioane de locuitori, Harkovul. El va captura și centrul industrial Dnipro, ceea ce îi va oferi noi oportunități de atac”, a declarat Zelenski.Liderul ucrainean consideră că Putin folosește teritoriile ocupate ca platformă pentru noi agresiuni și că, dacă planul inițial al Kremlinului de a cuceri întreaga Ucraină ar fi reușit, Rusia ar fi transformat țara într-un avanpost pentru invadarea Europei.Declarațiile lui Zelenski vin chiar înaintea reuniunii „Coaliției hotărâților”, care are loc astăzi la Paris. Summitul a început la ora 11:30, ora Kievului, și are ca principal subiect garanțiile de securitate pentru Ucraina.La discuții participă președintele Franței, Emmanuel Macron, alături de Zelenski, dar și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European António Costa, președintele Finlandei Alexander Stubb, precum și premierii Danemarcei și Poloniei – Mette Frederiksen și Donald Tusk.Restul liderilor europeni sunt conectați prin videoconferință. La ora 15:00, participanții vor avea o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a stabili o poziție comună, iar la ora 16:00 este programată o conferință de presă la Palatul Élysée.
Acum 12 ore
10:10
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în raionul Rîșcani Liber TV
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20. Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că arde acoperișul construcției cu suprafața de aproximativ 1 400 m². Datorită intervenției prompte a pompierilor, au fost salvate 300 de capre din interiorul adăpostului, precum și a fost evacuată o butelie de gaz, prevenind astfel o posibilă explozie și extindere a incendiului. După mai multe ore de luptă cu flăcările pompierii au reușit lichidarea incendiului către ora 07:28. În urma incendiului a ars acoperișul adăpostului în proporție de 90 %. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior.
10:10
Irina Vlah către membrii Misiunii APCE: Se dorește compromiterea Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei Liber TV
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova.În adresarea sa, publicată pe site-ul formațiunii, Vlah a spus că, actuala guvernarea recurge grave derapaje antidemocratice cu scopul de a elimina abuziv din cursa electorală a Partidului Republican „Inima Moldovei”, care este parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei.„Pentru a crea fonul necesar pentru realizarea acestui plan, poliţia a efectuat percheziţii la câţiva colegi de-ai noştri, sub pretextul că aceştia ar fi participat la finanţări ilegale a activităţii formaţiunii. În paralel cu aceste percheziţii, au fost efectuate alte peste 50 de percheziţii la persoane care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. După respectivele percheziţii, în spaţiul public au apărut imagini video şi interceptări ale unor persoane, care vorbeau despre transferuri băneşti prin intermediul unei bănci din Federaţia Rusă. Am cerut public poliţiei să declare că persoanele ce apar în interceptări vorbind despre transferuri prin intermediul unei bănci din Federaţia Rusă nu au nimic în comun cu formaţiunea noastră. Dar poliţia nu a dat curs solicitării noastre, lăsând intenţionat să se formeze percepţia publică greşită precum că Partidul Republican „Inima Moldovei” ar avea atribuţie la acele transferuri băneşti prin intermediul băncii din Rusia”, a spus Vlah.Politiciana mai spune că, un partid suspectat că ar fi apropiat guvernării, s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu solicitarea să sancţioneze Partidul Republican „Inima Moldovei” pe motiv că ar avea atribuţie la transferurile băneşti prin intermediul băncii din Federaţia Rusă.„Aceasta chiar dacă noi declarasem public că nu avem nimic în comun nici cu persoanele ce apar în interceptări, nici cu transferurile despre care acestea vorbeau. Pentru noi este evident că şi Poliţia, şi partidul menţionat, şi o parte din presa aservită guvernării au acţionat cu bună ştiinţă în vederea discreditării formaţiunii noastre şi inducerii în eroare a opiniei publice. Iar scopul final este eliminarea Partidului Republican „Inima Moldovei” din cursa electorală. Dat fiind această situaţie, stimaţi membri ai Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, vă solicit să monitorizaţi cu mare atenţie acest caz ieşit din comun şi să acţionaţi corespunzător mandatului pe care-l aveţi”, a conchis Irina Vlah.
Ieri
17:10
Controversă la Dublin: Ambasada Republicii Moldova în Irlanda, acuzată de distribuirea unor mesaje electorale pro-PAS Liber TV
O nouă dispută a izbucnit în jurul Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, după ce instituția diplomatică a distribuit pe pagina sa oficială de Facebook mesaje cu tentă electorală, inclusiv chemări la vot în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Printre postările redistribuite s-a aflat și un mesaj al lui Victor Temciuc, cunoscut susținător al PAS, însoțit de o imagine simbolică a unui buletin de vot, pe care era evidențiat în mod special partidul de guvernare.Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a criticat gestul ambasadei, menționând că situația este cu atât mai problematică, cu cât PAS a acuzat anterior guvernele precedente de practici similare:„Când faci exact ce au făcut precedenții, iar tu protestai vehement. Trist, dar adevărat”, a scris Stamate pe o rețea de socializare.Postarea controversată a fost ștearsă ulterior de pe pagina oficială a ambasadei, însă reacțiile din spațiul public au continuat să se amplifice.Potrivit legislației Republicii Moldova, diplomații nu au dreptul să desfășoare activități de agitație electorală și nici să favorizeze partide politice în timpul campaniilor.
17:10
Vladimir Putin îi propune lui Volodimir Zelenski o întâlnire la Moscova și vorbește despre „sfârșitul războiului” Liber TV
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că este gata să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar doar în anumite condiții. Liderul de la Kremlin a menționat că o astfel de discuție ar putea avea loc chiar la Moscova, dacă partea ucraineană este pregătită.„Ce ține de întâlnirile cu Zelenski, eu nu am exclus niciodată o astfel de posibilitate. Există vreun sens în aceste întâlniri? Dacă Zelenski este gata, să vină la Moscova, o asemenea întâlnire va avea loc”, a spus Putin. Putin: „Fără referendum, granițele nu pot fi schimbate”În același timp, liderul rus a reiterat ideea organizării de referendumuri pentru modificarea granițelor și cedarea teritoriilor din Ucraina, însă a admis că acest lucru este imposibil în prezent din cauza legii marțiale.„Dacă autoritățile Ucrainei vor să fie legitime, trebuie să organizeze un referendum. Dar acesta nu poate fi desfășurat în condițiile legii marțiale”, a subliniat președintele rus. „Ucraina a refuzat acordul din 2022”Putin a mai afirmat că Rusia ar fi propus Kievului încă din 2022 retragerea trupelor ucrainene din Donbas și încheierea războiului, dar că Ucraina și-ar fi schimbat poziția după ce armata rusă s-a retras din jurul Kievului.Cu toate acestea, președintele rus a transmis un mesaj ambiguu privind viitorul conflictului, spunând că vede „șanse reale” pentru un acord de pace, mai ales pe fondul presiunilor internaționale.„Mi se pare că, dacă va prevala bunul-simț, putem ajunge la o variantă acceptabilă de încetare a conflictului. Mai ales că vedem dispoziția actualei administrații americane, vedem apelurile de a găsi aceste soluții, vedem lumina de la capătul tunelului. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm totul pe cale militară”, a spus Putin.
16:50
The Telegraph: China alimentează în secret industria dronelor din Rusia, în pofida sancțiunilor internaționale Liber TV
O amplă investigație realizată de The Telegraph scoate la iveală faptul că firme chineze au furnizat, între 2023 și 2024, echipamente și materiale în valoare de cel puțin 55 milioane de euro către companii ruse aflate sub sancțiuni internaționale pentru producția de drone utilizate pe frontul din Ucraina.Conform datelor comerciale analizate de compania americană Sayari, aproape 12,5 milioane de euro au ajuns la firme rusești din zona economică specială Alabuга, implicate direct în fabricarea dronelor kamikaze de tip Shahed, importate inițial din Iran și apoi produse pe plan local. Piese chinezești în dronele rusești doborâte în UcrainaExporturile din China au inclus motoare de aviație, microcipuri, aliaje metalice, lentile pentru camere, fibră de sticlă și materiale compozite din carbon – componente esențiale pentru dronele rusești care efectuează atacuri nocturne asupra Ucrainei.Ucrainenii au confirmat în repetate rânduri, prin analiza dronelor doborâte, că acestea conțin piese de fabricație chineză. 97 de furnizori chinezi și un comerț recordThe Telegraph a identificat 97 de companii chineze implicate în aceste tranzacții. În timp ce Beijingul declară oficial o poziție neutră față de războiul declanșat de Rusia, datele comerciale și realitatea de pe câmpul de luptă arată un parteneriat militar indirect cu Moscova.Această colaborare a dus și la un record al comerțului bilateral, care a atins 246 miliarde de euro în 2024. Exemple de colaborări Ningbo Peak Cloud Import and Export a livrat aeronave și motoare în valoare de 3,5 milioane de euro către Uzina de Aviație Civilă din Ural, sancționată internațional pentru producția de drone militare. Compania Mile Hao Xiang Technology a exportat motoare pentru dronele „Gerbera” în valoare de 1,5 milioane de euro, prin intermediari către Sequoia JSC și Unikom LLC. Alte cinci firme ruse – inclusiv Akmetron, PT Electronic și Radiolain – au folosit componente chinezești pentru a-și crește capacitatea de producție. Doar în prima jumătate a lui 2024 Rusia a fabricat peste 2.000 de drone „Harpy”, apropiindu-se deja de nivelul întregului an 2023 (2.500). Strategia Chinei: sprijin indirect, fără risc directSpre deosebire de Coreea de Nord, care furnizează direct muniții Rusiei, Beijingul alege o strategie de sprijin indirect, mascând exporturile ca produse cu dublă utilizare – de exemplu, motoare pentru drone etichetate ca echipamente frigorifice.Potrivit analistului Andrea Ghiselli, expert în politica externă a Chinei, această strategie are o explicație simplă: „Unul are un interes vital în supraviețuirea celuilalt; asta nu se va schimba. Este o realitate geografică”, a spus acesta, amintind că cele două state împart o graniță de 4.200 km.
16:00
Ion Ceban, după vizita în Italia: „Interdicția mea în România are doar caracter politic” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și interdicția de intrare pe teritoriul României, valabilă și în întreg spațiul Schengen. Ceban a calificat decizia autorităților române drept una „pur politică”, menită să-i afecteze cariera.Reamintim că, începând cu 9 iulie 2025, Ion Ceban are interdicție de intrare în România pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la București a precizat că măsura se aplică și în toate statele membre Schengen, iar președintele României, Nicușor Dan, a declarat recent la o televiziune din Republica Moldova că această decizie este legată de „motive ce țin de securitatea națională”. Ceban: „Nu prezint niciun pericol pentru Europa”În fața presei, edilul capitalei a subliniat că vizita sa la Roma a demonstrat, în opinia sa, „cât de mult îi deranjează pe unii de acasă”. El a criticat dur analiștii și presa care au comentat situația, acuzându-i de „loialitate totală față de PAS”.„Au activat și Ministerul de Externe al României, deși eu sunt cetățean al Republicii Moldova. Presa a făcut solicitări către Ministerul de Externe al Italiei, unde li s-a explicat foarte clar și mulțumesc autorităților pentru transparență. Ceea ce este clar pentru toată lumea: eu nu prezint pericol pentru Europa, nu prezint pericol pentru nicio țară și nu sunt pericol pentru țara mea, Republica Moldova”, a declarat Ceban. Mesaj pro-european și critici la adresa guvernăriiCeban a reiterat că singura cale de dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, însă a atras atenția că „multe teme de acasă” rămân nerezolvate. „Interesul cetățeanului trebuie să fie în prim-plan. Asta înseamnă pensii mai bune, salarii mai bune și condiții care să-i facă pe tineri să rămână în țară”, a precizat acesta.Totodată, primarul a criticat situația economică, în special prețurile mari la servicii și lipsa de transparență privind contractele de achiziție a gazelor naturale. „Republica Moldova procură gazele din aceeași sursă ca în ultimii 30 de ani, doar că prin intermediari. Aceste sume rămân în buzunarele cuiva și despre asta nimeni nu vorbește”, a adăugat Ceban. „Interdicția este o decizie politică”Ceban a insistat că măsura luată de România are un substrat politic, invocând popularitatea sa în creștere. „Interdicția mea este una politică, luată pentru a-mi distruge cariera. Ratingul meu crește de la o zi la alta, inclusiv în rândul alegătorilor de dreapta, și asta îi deranjează pe cei de la PAS. Guvernarea nu are realizări, se ocupă doar de acțiuni murdare”, a afirmat el.În încheiere, Ceban a avertizat că actuala guvernare pregătește dosare împotriva sa, dar că „oamenii îi vor taxa la alegerile din 28 septembrie”. „Eu am fost și rămân alături de cetățenii mei. Îmi iubesc țara și voi continua să muncesc pentru ea”, a subliniat primarul.
13:30
(VIDEO) Primarul orașului Drochia: „Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS” Liber TV
Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței din orașul Drochia, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu a atras atenția asupra acestui caz, îndemnând pe toți candidații să respecte munca oamenilor din teritoriu.   „Nu am știut că partidul PAS face lucrări de reparație. Culmea – la intrarea în grădiniță este un banner pe care este scrisă toată informația despre proiectul de eficiență energetică implementat, pentru care Primăria Drochia a obținut și trofeul de Cel mai bun proiect de eficiență energetică implementat de o femeie, plus multe alte trofee pentru acest proiect”, a explicat primarul.Surpriza cea mare: finanțatorul proiectului este PNUD, prin intermediul programului „Primari pentru creștere economică”. Primăria Drochia participă în acest program încă din 2018 – atunci când PAS nu era la guvernare.Primarul demonstrat și alte manipulări PAS: „Un alt mit: doamna a spus că au fost schimbate geamurile și că până la acest proiect bătea vântul la grădiniță. Vreau să-i spun doamnei: aceste geamuri au fost schimbate încă din 2012”.Nina Cereteu a subliniat că echipa primăriei a muncit mult pentru acest proiect, care a costat peste 2 milioane de lei și a inclus schimbarea acoperișului, termoizolarea pereților și realizarea unei picturi murale pentru care grădinița a fost remarcată la nivel național.„Eu înțeleg că ei vor să-și asume acum, în campania electorală, toate meritele posibile și imposibile. Aș înțelege proiectele care sunt din sursele guvernamentale, deși nici acele merite nu ar trebui să și le asume cineva – toți banii guvernamentali vin tot din impozitele și taxele oamenilor”, a adăugat primarul.„Am un singur mesaj către toți candidații – probabil pentru cineva este străin să muncească, dar echipa primăriei a muncit aici foarte mult. Haideți să respectăm munca oamenilor și să nu ne-o asumăm! Știu cât de mult se muncește și cât suflet se depune! Și atunci când faceți video – informați-vă din surse demne de încredere”, a declarat Nina Cereteu.
13:20
CSJ decide astăzi soarta partidului Moldova Mare, după ce ședința a fost mutată din 4 pe 3 septembrie. Furtună: “O răfuială politică deschisă” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a justiției, după ce ședința de examinare a dosarului formațiunii sale a fost devansată de pe 4 pe 3 septembrie. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a calificat decizia drept „o răfuială politică deschisă”.„CEC a depus o cerere de accelerare a examinării dosarului partidului Moldova Mare. De pe 4 septembrie, au mutat pe 3. Cu o zi mai devreme. De ce? Pentru că mâine judecătorul Ion Munteanu, fratele conducătorului Fundației Soros în Moldova, pleacă în concediu! Iar ceilalți judecători nu vor să-și asume această decizie murdară și ilegală”, a declarat Furtună.Ea a subliniat că o astfel de „accelerare” nu are temei juridic și este motivată doar de frica actualei guvernări: „Accelerările se aplică atunci când ședința este fixată peste un an, nu atunci când ea este deja stabilită pentru mâine! Aceasta nu este logica legii – este frică. Frica de a pierde fotoliile moi, dacă la putere vine partidul Moldova Mare.”Potrivit liderei formațiunii, devansarea dosarului reprezintă o încercare de a exclude partidul Moldova Mare din cursa electorală:„Ei se grăbesc să ne arunce din cursă printr-o decizie murdară. Pentru că știu – Moldova Mare este vocea poporului, care nu se va vinde niciodată.”Victoria Furtună a mai afirmat că „democrația a fost pusă la zid și împușcată la comandă străină” și le-a cerut cetățenilor să fie martorii acestui „abuz politic”.„Noi nu vom uita cine ne fură dreptul la vot și cine scrie cu mâna tremurândă viitorul sumbru al țării. Îl vom rescrie împreună. Cu noi este Dumnezeu și poporul Moldovei!”, a conchis lidera partidului Moldova Mare.
12:50
(VIDEO) Andrei Năstase: „Procurorul General trebuie să fie ales și demis de popor, nu de oligarhi” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a declarat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de Vocea Basarabiei că unul dintre pilonii proiectului său de țară este alegerea directă a Procurorului General de către cetățeni.„Proiectul meu de țară presupune un Procuror General ales de popor și demis de popor, în caz de necesitate! La fel ca și președintele. Dacă ne luăm drept model state importante din SUA sau Elveția, în cantoanele căreia Procurorul General este ales de popor, facem ca acolo, să permitem oamenilor să decidă! Și vă asigur, va fi mai bine decât cu procuror general ales de partide, oligarhi sau sistem!”, a declarat Năstase.El a reiterat că intră în cursa electorală „liber, cinstit și hotărât”, subliniind că este singura cale de a face politică într-o țară unde oamenii și-au pierdut încrederea în partide.Proiectul politic al lui Andrei Năstase este structurat pe cinci direcții principale:1. Regulă în administrație și finanțe – reducerea numărului de deputați la 61, micșorarea numărului de ministere la 9, eliminarea consiliilor raionale și limitarea salariilor exagerate ale șefilor de instituții.2. Justiție și Dreptate – alegerea Procurorului General de către popor, pedepse cu închisoarea pe viață pentru corupție mare, trădare de patrie, pedofilie și trafic de droguri cu implicarea copiilor, precum și răspunderea magistraților pentru pierderile la CEDO.3. Trai decent și echitate socială – garantarea venitului minim prin Constituție, pensii europene de minimum 5000 lei, reducerea prețurilor la produse de bază și medicamente, alocații majorate pentru copii.4. Ordine politică și electorală europeană – vot pe liste deschise, acces în alegeri pentru mișcările civice, interzicerea traseismului politic și sancțiuni penale pentru fraudarea alegerilor.5. Diaspora – eliminarea taxelor pentru remitențe și colete de până la 500 de euro, crearea unui Fond Național de Dezvoltare cu participarea diasporei și posibilitatea ca aceasta să participe direct în alegeri prin asociații civice.Năstase a concluzionat că aceste măsuri ar aduce mai multă dreptate, eficiență și demnitate în guvernarea Republicii Moldova, oferind cetățenilor garanția că vocea lor contează în lupta cu corupția și în drumul spre integrarea europeană.
12:50
Alexandr Slusari acuză PAS de „tactică electorală bolșevistă” și ipocrizie politică Liber TV
Fostul deputat Alexandr Slusari lansează critici dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pe care îl acuză de ipocrizie și de folosirea unei „tactici electorale bolșevice”. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta face apel la „oamenii raționali” din interiorul formațiunii de guvernare să renunțe la practica de a eticheta orice critic drept „mâna Moscovei” sau „piciorul lui Plahotniuc/Șor”.„Renunțați la tactică electorală bolișevistă. Кто не с нами, тот против нас. Încercări de a eticheta pe fiecare, care vă critică, drept mâna Moscovei sau piciorul lui Plahotniuc/Șor sunt contraproductive. Voi faceți din oponenți dușmani și, totodată, demonstrați ipocrizie crasă”, a scris Slusari.El reproșează PAS că, în loc să construiască un front comun proeuropean și național, promovează pe liste persoane care au colaborat anterior cu fostul oligarh Vladimir Plahotniuc. Mai mult, Slusari afirmă că după 2021, unii reprezentanți ai guvernării ar fi protejat oameni apropiați „mafiei” și chiar ar fi reabilitat personaje controversate, transformându-le în parteneri politici la nivel local.De asemenea, fostul deputat critică lipsa de rezultate în dosarele penale intentate împotriva lui Igor Dodon: „Faptul că Igor Dodon, având un buchet de dosare penale cu multiple probe, după 4 ani de mandat PAS nu are nicio sentință pe niciun dosar, denotă calitatea reformei în justiție”, a menționat el.Slusari subliniază că societatea știe cine sunt „coloana a cincea” și grupările susținute de Moscova și oligarhi, dar nu acceptă ca guvernarea să lupte împotriva partidelor proeuropene care „nu au nimic comun nici cu Kremlinul, nici cu oligarhii”.În încheiere, el afirmă că în alte formațiuni proeuropene există profesioniști capabili să guverneze Moldova „mai bine decât mulți miniștri actuali” și să conducă țara cu demnitate spre aderarea la Uniunea Europeană.
12:10
(FOTO) Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat într-un accident rutier produs în județul Botoșani din România Liber TV
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 24C, în comuna Santa-Mare, județul Botoșani, România. Victimele, șoferul și doi pasageri ai autoturismului înmatriculat în Republica Moldova, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat în coliziune cu un microbuz de transport persoane.Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, șoferul autoturismului, un bărbat de 48 de ani, cetățean moldovean, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat pe contrasens, lovind frontal microbuzul.21 de persoane au fost implicate în accident. O victimă în stare gravă a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la Iași, iar alte 15 persoane au fost duse la spitalul din Botoșani pentru îngrijiri medicale. Șapte persoane au fost descarcerate de echipele de intervenție.Autoritățile române au activat Planul Roșu de Intervenție.Accidentul face obiectul unei anchete penale pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul microbuzului, un bărbat de 48 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
11:10
(FOTO) La una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală a fost amenajată o bandă de întoarcere pentru a fluidiza traficul Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău informează că lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia au fost finalizate.Pentru acest obiectiv, cu suprafața de cca 750 m², au fost realizate lucrări de amenajare a zonei, iar ulterior banda de circulație a fost asfaltată.De asemenea, au fost montate indicatoare rutiere și aplicat marcajul rutier conform proiectului, pentru a asigura funcționalitatea și siguranța circulației rutiere.E de menționat că decizia municipalității, de a interveni prin lucrări de infratsructură la acest nod rutier, a fost dictată de necesitatea fluidizării traficului la una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală.
10:50
(VIDEO) Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба» Liber TV
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma o coaliție cu PAS. Usatîi a anunțat că Partidul Nostru va semna un Contract de asumare publică cu fiecare cetățean al Republicii Moldova și a prezentat documentul respectiv. „Tovarăși-concurenți, m-am săturat ca prin bloggerii voștri de doi bani, troli, unii deputați și alți nemernici să încercați mereu să lipiți Partidul Nostru de cineva. Spre deosebire de voi, adunați cu forța laolaltă, noi suntem o formațiune politică independentă. Și nu am trădat pe nimeni, spre deosebire de voi. Toți sunteți comuniști care și-au trădat partidul, oamenii, pe Vladimir Voronin. De aceea, despre patriotism și lupta cu regimurile voi nu aveți dreptul să vorbiți. Până ieri vă distrugeați între voi și vă acuzați de corupție, iar azi jucați teatru de dragoste și unitate. Nu e o alianță, e spectacolul «Чужая свадьба» sub presiune!”, a declarat Usatîi.Adresându-se direct Irinei Vlah, reprezentanții formațiunii căreia au fost supuși perchezițiilor, Usatîi a spus: „Irina Fiodorovna, știți foarte bine că partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri. Vor să scape de dvs. – sunteți singurul lider tânăr din acest bloc. Astăzi la dvs. au avut loc percheziții; îmi pare rău, am trecut prin asta, condamn orice represiune împotriva oricărui adversar politic. Dar până să vă excludă – aveți o singură ieșire: să nu așteptați ca Maia Sandu, de comun acord cu colegii dvs., să decidă în locul dvs., ci să ieșiți din bloc și să le spuneți oamenilor: îi îndemn pe toți să voteze pentru Partidul Nostru.”El a numit conferința de presă de astăzi a blocului „un spectacol”, menționând că, în realitate, reprezentanții acestuia nu acționează independent, ci sub presiune externă: „Mi-ați propus să semnez un document prin care Partidul Nostru, dar și  „Alternativa”, să se oblige să nu facă niciodată o coaliție cu PAS. Voi puteți semna cu „Alternativa” – și ei sunt foști comuniști, cu excepția lui Stoianoglo, venit din greșeală de la democrați. Spre deosebire de voi, Partidul Nostru a spus demult și clar: nu va face coaliție cu PAS – cu proști și incompetenții  nu facem coaliții. Nici cu așa-numiții pro-europeni, nici cu «russkii mir».Dar vouă v-a trebuit acest spectacol. Nu voi decideți dacă faceți sau nu o coaliție – pentru voi decid alții. Cu majoritatea dintre voi nu are rost să vorbesc – trebuie de discutat cu stăpânii voștri. Acesta nu e un pact, e «Чужая свадьба», iar eu nu vreau să fiu lăturaș la această nuntă”, a subliniat Renato Usatîi.El a precizat că singura alianță pe care o va semna el și Partidul Nostru este alianța cu poporul. „Nimeni nu mă poate obliga să fac coaliție cu rușii, americanii sau cu Sfântul Duh, ca să fiu controlat de la Moscova, Bruxelles, Washington sau de oriunde altundeva… Singura alianță pe care o vom încheia este cu cetățenii Republicii Moldova. Vom construi Europa acasă, nu cu lozinci, ci cu fapte – drumuri bune, spitale decente, justiție dreaptă”, a conchis liderul Partidului Nostru, adăugând că următorul guvern va fi format de Partidul Nostru – „nu pentru noi, ci pentru țară” și a invitat la negocieri toate partidele, inclusiv extraparlamentare, care doresc să muncească pentru binele Moldovei.﻿
10:40
Constantin Țuțu, eliberat în Grecia: ar urma să revină joi la Chișinău Liber TV
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost eliberat din detenție în Grecia și, potrivit presei, și-ar fi cumpărat deja un bilet de avion din Atena spre Chișinău. Acesta ar urma să ajungă în Republica Moldova joi, 4 septembrie, la ora 09:30.Informația apare la scurt timp după ce Teleradio-Moldova a solicitat o reacție din partea Procuraturii Generale (PG). Instituția a confirmat că nu a cerut extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia și, prin urmare, nu poate comenta situația fostului deputat pe teritoriul elen.„Procuratura Generală nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia, prin urmare instituția nu este competentă să se expună asupra situației acestuia pe teritoriul elen”, a precizat PG.Ulterior, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, și-a procurat bilete spre Republica Moldova.„Avem informații că are bilete procurate. Dlui. nu a avut o măsură restrictivă, respectiv, libera lui circulație nu a fost cumva restricționată și, respectiv, nu putem vorbi despre măsuri de extrădare în acest caz”, a declarat ministra.Amintim că pe 22 iulie 2025, Constantin Țuțu și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc au fost reținuți pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, în timp ce încercau să plece spre Dubai.Ulterior, pe 23 iulie, Procuratura din Atena a decis plasarea lui Țuțu în arest preventiv, acesta fiind deținut în penitenciarul Korydallos, cea mai mare închisoare din Grecia.
10:00
Procuratura Anticorupție: Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore Liber TV
Procuratura Anticorupția informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit presei, ar fi vorba de fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi.  Actualmente, grupul de urmărire penală desfășoară acțiuni de urmărire penală cu participarea acestuia, inclusiv percheziții și audieri, în vederea documentării tuturor circumstanțelor cauzei.
2 septembrie 2025
18:40
Ion Cristoiu: „Interdicția pentru Ion Ceban este o operațiune românească în favoarea Maiei Sandu” Liber TV
Comentatorul politic român Ion Cristoiu a declarat, într-o emisiune la Gândul, că interdicția impusă de România primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, are o motivație politică, servind intereselor partidului Maiei Sandu.„Ion Ceban este concurentul nr.1 al partidului Maiei Sandu. Această interdicție este o operațiune românească pentru Maia Sandu, pentru că acest primar este concurentul direct al PAS. El avea foarte multe relații în România. Interzicându-l în România, s-a transmis un semnal moldovenilor din România, dar și românilor cu cetățenie, să nu îl voteze”, a afirmat Cristoiu.Jurnalistul a pus la îndoială argumentele oficiale privind presupusele legături ale lui Ceban cu Federația Rusă. „Este vreo hotărâre a României, un document care să demonstreze că e omul rușilor? Ați văzut decizia?”, a întrebat acesta.Cristoiu a criticat și modul în care președintele român, Nicușor Dan, a comentat subiectul: „Nicușor Dan, precum un patefon, se învârtește așa – război, ucraineni, moldoveni”.Analistul este de părere că PAS și Maia Sandu nu au șanse să obțină majoritatea parlamentară, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă cetățenii. „Moldovenii trăiesc foarte rău din cauza ei. Toată Europa se agită, îi dau bani, chiar și România dă în continuare pe gratis energie electrică”, a punctat Ion Cristoiu.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
(FOTO) Parade militare la Tiraspol, după trei ani de pauză: Chișinăul califică manifestațiile drept „provocare” Liber TV
Paradele militare au revenit marți, 2 septembrie, la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează astfel 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar utilizat constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență.Potrivit datelor difuzate de administrația nerecunoscută, peste 1.000 de militari ai garnizoanei locale au participat la paradă. În piața centrală a orașului au defilat unități militare din structurile separatiste, formațiuni de cadeți, dar și detașamente de femei. Totuși, autoritățile de la Tiraspol și presa locală nu au oferit detalii despre echipamentele militare prezentate.La 2 septembrie 1990, cu sprijinul Armatei a 14-a Sovietice, Tiraspolul a proclamat pe teritoriul regiunii transnistrene așa-zisa „republică sovietică socialistă moldovenească transnistreană”. Mișcarea a făcut parte din scenariul Kremlinului de a împiedica Republica Moldova să-și consolideze statalitatea, Chișinăul declarându-și independența la 27 august 1991.Reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au calificat paradele de la Tiraspol drept o „provocare”, subliniind că acestea sunt orientate spre „subminarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele recunoscute de comunitatea internațională”, scrie Newsmaker.„Logica acestor evenimente contravine nu doar Constituției, literei legii și principiilor dreptului internațional, ci și obiectivului de reglementare pașnică a conflictului transnistrean. În timp ce cetățenii Republicii Moldova au marcat Ziua Independenței prin evenimente culturale, concerte și expoziții de artă, la Tiraspol se promovează acțiuni de propagandă a urii, demonstrații de forță și aplicații militare”, a transmis Biroul.Potrivit instituției, aceste manifestări cu accente militariste și de îndoctrinare agresivă induc panică în rândul populației locale și distrag atenția de la problemele sociale și economice acute, agravate de actuala criză energetico-umanitară.
18:10
Victoria Furtună acuză CSJ și PAS de „represiune politică” după excluderea partidului Moldova Mare din cursa electorală Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat dur decizia Curții Supreme de Justiție, pe care o consideră „absolut ilegală” și motivată politic. Formațiunea sa a fost exclusă din cursa parlamentară pe motiv de nerespectare a cotei de gen pe listele de candidați.„Aceasta este o răfuială politică. Și toți știu cine este comanditarul. Judecătorul Ion Munteanu este fratele conducătorului fundației Soros în Moldova. Aceasta este dovada directă că sistemul judiciar al țării se află sub controlul curatorilor externi și al clanului PAS”, a declarat Furtună într-un mesaj video.Ea a explicat că raportul pe liste era de 59,5% la 40,5%, iar problema putea fi corectată „prin înlocuirea unui singur candidat într-o singură zi”. „Nu este vorba de lege, ci de eliminarea unui concurent puternic”, a adăugat lidera Moldova Mare.Furtună acuză că în timp ce partidul său este exclus pentru „încălcarea egalității de gen”, pe listele PAS ar figura „persoane vizate în dosare penale și scandaluri de corupție”. „Legea este oarbă acolo unde convine Sandu și anturajului ei. Acolo unde apare opoziția reală, legea se transformă în bâtă de represiune”, a afirmat aceasta.Potrivit Victoriei Furtună, adevăratul motiv al excluderii este temerea guvernării de popularitatea în creștere a formațiunii. „Moldova Mare propune ceea ce actuala guvernare nu va putea oferi niciodată — schimbări reale în interesul moldovenilor: apărarea Bisericii, a limbii, a istoriei și a dreptului moldovenilor de a merge pe calea lor, reducerea numărului de deputați și a salariilor lor, pedepsirea penală a escrocheriei politice și investigarea activității ONG-urilor finanțate din exterior”, a spus ea.Lidera a comparat situația din Republica Moldova cu cea din România, unde un candidat prezidențial a fost exclus din cursă. „Mecanismul represiunilor funcționează ca la xerox”, a comentat Furtună.Ea a anunțat că Moldova Mare a depus deja o cerere de revizuire a deciziei CSJ. „Dacă, sub presiunea regimului Sandu, aceasta va fi menținută, va fi dovada uzurpării puterii în țară”, a avertizat.În mesajul său, Furtună a transmis că formațiunea nu va renunța la lupta politică. „Suntem mai puternici decât frica, represiunile și jocurile murdare. Vom învinge! Cu credință în Dumnezeu, pentru moldoveni”, a încheiat lidera Moldova Mare.
13:30
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Xenofon Ulianovschi, s-a stins din viață Liber TV
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a anunțat cu profund regret trecerea la cele veșnice a lui Xenofon Ulianovschi, fost judecător al Curții de Apel Chișinău.Ulianovschi și-a început cariera în magistratură pe 12 iulie 1986 și a exercitat cu responsabilitate această funcție până la 27 decembrie 2019. De-a lungul activității sale, a deținut două mandate consecutive în calitate de președinte al Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău, remarcându-se prin profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție.Pe lângă activitatea sa jurisdicțională, Xenofon Ulianovschi a avut o contribuție esențială la dezvoltarea științei juridice din Republica Moldova. În calitate de doctor habilitat în drept, a format generații de juriști și a consolidat prestigiul profesiei de magistrat.„Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în comunitatea juridică și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. În aceste momente de grea încercare, ne alăturăm durerii familiei îndoliate, împărtășind deplin tristețea provocată de această pierdere ireparabilă. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”, se arată în mesajul Asociației Judecătorilor.
13:00
(VIDEO) Irina Vlah: Astăzi, când am înaintat o inițiativă capabilă să lase PAS fără putere, ei au trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri Liber TV
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. “Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc.  Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea. Astăzi, când am înaintat o inițiativă capabilă să lase PAS fără putere, ei au trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri”, a declarat ea.Politiciana a spus că există doar o singură modalitate de a înlătura gruparea PAS de la putere – să nu se facă nicio coaliție cu acești criminali în noul Parlament.“Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat.Un asemenea angajament public din partea liderilor altor partide le va permite alegătorilor să se decidă deja de pe acum. Alegerea este simplă: fie cu poporul, fie cu PAS”, a mai spus Irina Vlah.﻿
12:00
ALEGERI 2025: Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Printre acestea – reducerea numărului de deputați și anularea imunității parlamentare Liber TV
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. Printre priorități se numără: reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, anularea imunității parlamentare, adoptarea unei noi Constituții și formarea unui guvern de profesioniști din toate partidele, inclusiv din cele extraparlamentare. În domeniul social, partidul promite că nicio pensie nu va fi mai mică de  5000 de lei, alocații de 200.000 de lei la nașterea copilului, magazine și farmacii de stat în fiecare centru raional, precum și un meniu alimentar unic pentru toți elevii din țară și programe pentru întoarcerea medicilor acasă. În plan economic, Partidul Nostru propune un nou model de parteneriat 50/50 între stat și cetățeni, crearea unei bănci de stat, reglementarea criptovalutelor după modelul Elveției, susținerea producătorilor autohtoni și reconstrucția întreprinderilor strategice precum „Calea Ferată a Moldovei”. De asemenea, partidul vrea construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și deschiderea unui aeroport de rezervă la Bălți sau Mărculești. Pe dimensiunea justiției și securității, Partidul Nostru cere pedepse mai dure pentru corupție și traficul de droguri - de la 15 ani, lichidarea CNA și SIS, precum și crearea unui serviciu special „exclusiv în interesul țării și cetățenilor”. Programul include și măsuri precum interzicerea propagandei LGBT în școli și anularea serviciului militar obligatoriu, prin trecerea acestuia exclusiv în bază de contract. Partidul Nostru pledează pentru neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, aderarea la Zona Schengen și introducerea votului electronic pentru toți cetățenii, inclusiv pentru a consulta cetățenii online pe teme majore pentru țară. Toate obiectivele Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova pot fi consultate pe site-ul formațiunii www.partidulnostru.md (Detalii). Ultimul sondaj de opinie publică arată că pentru Partidul Nostru sunt gata să voteze 11,8% din cetățenii cu drept de vot, formațiunea condusă de Renato Usatîi clasându-se astfel pe locul trei la intenția de vot.
11:30
Maia Sandu va susține săptămâna viitoare un discurs la Strasbourg, în plenul Parlamentului European Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.  Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni. De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg. Persoanele interesate să participe sunt invitate să se înregistreze accesând acest link.
11:20
Percheziții la un liceu privat din Chișinău: evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei Liber TV
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău.Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2.000.000 lei.Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2025. Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor.Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.﻿
09:50
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice. Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată.
1 septembrie 2025
18:00
PLDM: Recursul CEC la Curtea Supremă de Justiție este neîntemeiat și nu respectă rigorile Codului administrativ Liber TV
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) susține că recursul depus de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în dosarul privind înregistrarea sa electorală nu îndeplinește cerințele legale și trebuie respins.Potrivit formațiunii, recursul nu conține argumente juridice solide și se rezumă la „o reinterpretare selectivă a faptelor”, fără a demonstra unde anume Curtea de Apel Centru ar fi încălcat legea sau ar fi denaturat probele. PLDM amintește că, potrivit Codului administrativ, recursul la CSJ este o cale de atac extraordinară, admisibilă doar în cazul unor erori de drept sau al unei aprecieri vădit nerezonabile a probelor.„În loc să identifice asemenea erori, CEC a ales să repete aceeași interpretare factuală pe care instanța de apel a examinat-o deja și a respins-o”, se arată în comunicatul PLDM.Formațiunea reiterează că hotărârea Curții de Apel Centru din 28 august 2025 a constatat două aspecte esențiale: PLDM a transmis documentele în termen, la 14 iulie 2025, fapt confirmat oficial de Agenția Servicii Publice; CEC a refuzat să se pronunțe printr-o hotărâre motivată, limitându-se la scrisori, contrar Codului administrativ și principiilor legalității și transparenței.PLDM acuză CEC că încearcă să blocheze, prin formalism și tergiversare, exercitarea drepturilor fundamentale ale partidului și ale cetățenilor care îl susțin. În același timp, liber-democrații dau asigurări că vor utiliza toate căile legale și democratice pentru a apăra dreptul la participare politică și la alegeri libere, garantat de Constituția Republicii Moldova și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
17:00
Andrei Năstase: „Din banii risipiți pe funcții și instituții inutile putem asigura alocații pentru toți copiii” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a revenit cu o nouă declarație privind sursele financiare pentru majorarea alocațiilor destinate copiilor din Republica Moldova.„Mă întreabă unii de unde vom lua bani pentru alocații pentru copiii țării. Exemplific. Șeful CNPF, fost ministru de finanțe, schimbat pentru lipsă de performanță, ridică 136.000 de lei. Asta înseamnă alocații lunare pentru 136 de copii”, a scris Năstase pe pagina sa.Acesta susține că resurse importante pot fi obținute prin reducerea cheltuielilor publice. Potrivit calculelor sale, doar prin desființarea consiliilor raionale s-ar putea economisi anual un miliard de lei – bani suficienți pentru alocațiile unui număr semnificativ de copii.Totodată, Năstase propune reducerea numărului de miniștri și scăderea componenței Parlamentului de la 101 la 61 de deputați, măsuri care, în viziunea sa, ar aduce economii suplimentare la bugetul de stat.Prin aceste inițiative, candidatul independent își reafirmă angajamentul de a susține familiile cu copii și de a direcționa resursele financiare spre domenii cu impact direct asupra populației.
16:50
Marcel Dumbravan, numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție Liber TV
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, domnul Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, domnul Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție. Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj de felicitare, subliniind importanța Procuraturii Anticorupție în lupta împotriva corupției și rolul esențial al noii conduceri: „Activitatea Procuraturii Anticorupție este una de maximă responsabilitate și vizibilitate publică. Am încredere că domnul Marcel Dumbravan, în calitate de procuror-șef, va contribui la consolidarea instituției, la creșterea eficienței investigațiilor și la fortificarea încrederii cetățenilor în justiție.” La rândul său, domnul Marcel Dumbravan a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că își va exercita mandatul cu deplină responsabilitate și integritate: „Preiau această funcție conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața Procuraturii Anticorupție. Voi depune toate eforturile pentru a asigura un act de justiție independent, profesionist și transparent, alături de întreaga echipă de procurori și ofițeri anticorupție.” Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a subliniat sprijinul constant pe care instituția îl va acorda Procuraturii Anticorupție și a încurajat echipa să continue să își consolideze performanța: „Consiliul Superior al Procurorilor va rămâne un partener de încredere, oferind suport în toate inițiativele menite să consolideze eficiența și independența Procuraturii Anticorupție.”
16:50
Facturi noi de la Energocom, dar consumatorii vor fi deserviți tot de Moldovagaz Liber TV
De astăzi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul oficial de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025.Potrivit unui comunicat al companiei, contractele existente ale consumatorilor rămân valabile, acestea fiind preluate automat de Energocom, fără a fi necesară reîncheierea lor. Tariful actual nu se modifică, iar eventualele ajustări vor fi stabilite exclusiv de ANRE.În perioada de tranziție, S.A. Moldovagaz va continua să presteze servicii de deservire în numele Energocom, prin intermediul celor 12 oficii comerciale din întreaga țară. Primele facturi emise direct de Energocom vor ajunge la consumatori la începutul lunii octombrie, pentru consumul din septembrie.Plata facturilor va putea fi efectuată prin toate metodele obișnuite: online, terminale de plată, bancomate, oficii bancare și Poșta Moldovei.Pentru informații suplimentare, consumatorii pot accesa site-ul energocom.md sau suna la numărul scurt 1304 (luni–vineri, 08:00–17:00).Energocom își reafirmă angajamentul de a furniza servicii sigure, transparente și conforme cu reglementările în vigoare, în beneficiul tuturor consumatorilor din Republica Moldova.
15:40
Irina Vlah: Regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal Liber TV
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală, informează telegraph.md.„Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem.Am informat în mod regulat publicul despre toate abuzurile – despre atacurile mediatice murdare prin intermediul presei de buzunar; despre vizitele ofițerilor SIS și ai poliției la întâlnirile noastre cu cetățenii; despre încercările de a ne împiedica participarea la campania prezidențială din 2024; despre blocarea ilegală a referendumului popular privind neutralitatea internațională a Moldovei; despre arestarea ziarelor și a corturilor noastre, despre reținerea ilegală a activiștilor noștri; despre distrugerea bannerelor; despre provocările la protestele noastre, despre fabricarea dosarelor penale împotriva partidului și activiștilor.În spatele tuturor atacurilor se află dorința PAS de a ne forța să facem compromisuri, de a ne convinge să nu vorbim despre greșelile și crimele guvernului, de a ne transforma într-o opoziție comodă, ascultătoare și inofensivă. Eforturile regimului sunt inutile. INIMA MOLDOVEI a rămas de partea poporului și continuă să apere interesele cetățenilor. Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră”, a declarat ea.Irina Vlah a spus că, în ultimele luni, partidu și-a extins prezența în regiuni, a lărgit structurile de partid și a intensificat mișcarea de protest.„Am devenit și mai activi pentru a le arăta oamenilor adevărata față și rezultatele reale ale regimului „galben”. Dar principalul lucru care a speriat regimul a fost participarea noastră la unirea forțelor de opoziție. Toate acestea au provocat panică în rândul conducerii PAS. Una dintre manifestările confuziei galbenilor a fost adresarea către CEC cu cereri isterice de a ne interzice să folosim denumirea PAS la mitinguri. Presiunea din partea presei controlate de PAS, a poliției și a structurilor administrative s-a intensificat și mai mult. Puterea a implicat toate forțele pentru a ne face să tăcem. Și totul – fără niciun rezultat.Nereușind să obțină succes, PAS a trecut la dezinformare la nivel internațional. În special, regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal. Există tot mai multe dovezi care indică faptul că includerea mea absolut nejustificată în lista de sancțiuni a Canadei este rezultatul eforturilor personale ale Maiei Sandu și ale altor lideri ai grupării „galbene””, a adăugat lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”.Ea a spus că știe că „diplomații” la comandă, care îndeplinesc capriciile politice ale lui Sandu, încearcă acum să convingă alte guverne occidentale să ia decizii similare. În schimbul sancțiunilor împotriva Irinei Vlah, liderii PAS promit supunere totală și disponibilitatea de a îndeplini orice ordine. Practic, pentru o răzbunare politică, PAS este gata să renunțe la suveranitatea și independența Republicii Moldova!„Dar oricât s-ar strădui galbenii – noi nu vom da înapoi. După alegeri, ei vor purta răspundere – atât pentru abuzuri, cât și pentru tranzacționarea intereselor naționale.Informațiile noastre confirmă, de asemenea, că puterea pregătește noi acțiuni de intimidare. Pe lângă dosarele penale fabricate pentru protestul pașnic de la Președinție, care a perturbat liniștea lui Sandu, puterea planifică să facă presiuni și prin intermediul CNA. Știm că în următoarele zile ofițerii acestei structuri planifică percheziții. Bine, îi așteptăm. Nu cu pâine și sare, ci față în față.De asemenea, avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic. Drept argument ei folosesc inclusiv aceleaşi sancţiuni pretins internaţionale, dar care sunt inspirate de factorii decizionali din Moldova, care au interesele lor politice înguste. Împreună cu colegii suntem pregătiţi de orice. Noi înţelegem că avem de a face cu un regim dictatorial care nu are limite, atunci când e vorba de interesele sale. Dar, noi nu vom ceda şi nu ne vom da bătuţi! La rândul nostru pregătim surprize guvernării, una dintre care va fi dureroasă de tot pentru ei. Dar nu e cazul să intrăm în detalii la această etapă – toate la timpul lor. Ceea ce trebuie să înţeleagă guvernarea este că, indiferent de mizeriile pe care le face şi le va face şi în continuare, noi avem capacitatea necesară de a-i debarca de la putere. Ei vor răspunde pentru toate fărădelegile lor. Asta vom face!”, a mai declarat candidata la funcția de deputat.
13:50
Fost director de companie, cercetat de CNA și PA, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă Liber TV
Fost director de companie, cercetat de CNA și PA, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă parțial, inculpatul fiind obligat să achite suma de 815 162,21 de lei. De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială a mijloacelor bănești ce vor fi obținute în urma valorificării bunurilor sechestrate. Potrivit probatoriului administrat de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, inculpatul, activând în calitate de director al unei companii, în complicitate cu alte persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, pe numele unor persoane inexistente, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, eludând controlul vamal. Inculpatul a negat acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind întemeiate și a constatat vinovăția acestuia. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
13:20
SURSE: Anchete internaționale împotriva grupării lui Borman: implicări în trafic și spălare de bani Liber TV
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții de sclavie. Totodată, anchetatorii spanioli au arestat 21 de membri ai grupului criminal, scrie Independent.md. Conform surselor din cadrul instituțiilor de drept ale Republicii Moldova, serviciile spaniole au vizat și contracarat activitatea aripii din Spania a grupării interlopului moldovean Oleg Puteanu, cunoscut și cu porecla “Borman”.Fabricile ilegale au fost depistate în regiunea Andaluzia. Migranți din Europa de Est și Asia lucrau la ele în condiții de sclavie, inumane, câte 12 ore pe zi, fără a fi plătiți. Gruparea producea zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute.Garda Civilă a Spaniei a desfășurat o amplă operațiune împotriva grupării de crimă organizată. În urma intervenției poliției, au fost eliberați 18 bărbați care erau ținuți captivi și exploatați în fabrici clandestine din provinciile Malaga, Cordoba și Sevilla.Victimele au sosit în Spania din țări din Europa de Est, precum și din Filipine și Cambodgia. Li s-a promis un loc de muncă bine plătit în construcții, însă odată ajunși pe aeroportul din Malaga, au fost întâmpinați de membri ai organizației criminale și transportați în depozite industriale. Acolo, migranții erau imediat izolați: ferestrele clădirilor erau acoperite cu materiale groase și carton, pentru a nu se vedea ce se întâmplă în interior.Muncitorii trăiau și lucrau în aceleași spații, dormeau în paturi supraetajate amplasate chiar în interiorul fabricilor. Nu existau condiții de igienă, iar deplasarea lor în afara fabricilor era interzisă. Oamenii erau obligați să muncească 12 ore pe zi, în ture de zi și noapte, fără zile libere și fără plată. Li se spunea că trebuie să „recupereze o datorie” legată de costurile aducerii lor în Spania.Ancheta a început după ce autoritățile au aflat despre presupusa instalare a fabricii ilegale de producție a tutunului într-o localitate din provincia Malaga. Atenția poliției a fost atrasă nu doar de suspiciunile de exploatare a forței de muncă, ci și de indicii privind o amplă activitate de contrabandă cu tutun și depozitare de droguri. Fabrica din Malaga era cea mai importantă. În timpul perchezițiilor la această fabrică au fost descoperiți muncitorii, dar și echipamente pentru producția în masă a țigărilor contrafăcute.Ulterior, activitățile operative de supraveghere asupra unuia dintre principalii suspecți din organizația criminală i-a condus pe agenții spanioli către o a doua fabrică, situată în provincia Córdoba.În urma perchezițiilor efectuate în fabricile clandestine, au fost confiscate bunuri rezultate din procesul de fabricație frauduloasă, în valoare de peste 3 milioane de euro.Potrivit anchetatorilor, fabricile produceau zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute. Prejudiciul estimat pentru bugetul Spaniei ar putea depăși două milioane de euro pe zi.În cadrul operațiunii, au fost arestați 21 de suspecți, acuzați de trafic de persoane, fraudă fiscală, contrabandă cu tutun, încălcarea drepturilor de proprietate industrială și apartenență la un grup infracțional organizat.Această operațiune este considerată una dintre cele mai mari din istoria Spaniei, în lupta împotriva producției ilegale de produse din tutun și exploatării migranților.
12:30
(DOC) Partidul „Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală. Observatorul: la CSJ a fost depusă o cerere de revizuire Liber TV
După ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat, sâmbătă, hotărârea Curții de Apel privind reînregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, formațiunea condusă de Victoria Furtună ar putea totuși să fie restabilită în alegeri. Potrivit canalului de Telegram Observatorul, la secretariatul CSJ ar fi fost depusă o cerere de revizuire împotriva deciziei pronunțate de fostul procuror Ion Munteanu. Sursele citate afirmă că documentul ar fi fost pregătit „în birourile lui Sergiu Litvinenco și Dumitru Robu”, ambii fiind acuzați că se tem de accederea în Parlament a partidului „Moldova Mare”. În postarea publicată de Observatorul se mai menționează că, în cererea de revizuire, se argumentează de ce Ion Munteanu nu ar fi trebuit să participe la examinarea cauzei. Printre motivele invocate figurează:  • legături cu organizații internaționale și presupuse conflicte de interese;  • implicarea în dosare penale vizându-i pe reprezentanții „Moldova Mare”;  • probleme de integritate și presupuse nereguli la concursul prin care a devenit judecător la CSJ. Deocamdată, CSJ nu a confirmat oficial depunerea cererii de revizuire și nici nu a comentat acuzațiile vehiculate în spațiul public. Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus inițial din cursa electorală printr-o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a obligat CEC să înregistreze formațiunea, însă CSJ a anulat hotărârea instanței.
12:00
Cutremur devastator în Afganistan: peste 800 de morți și mii de răniți Liber TV
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0, a zguduit noaptea trecută estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistanul, provocând un dezastru umanitar. Bilanțul provizoriu este cutremurător: cel puțin 800 de persoane au murit, iar numărul răniților a ajuns la aproximativ 2.500, potrivit autorităților locale. Epicentrul seismului a fost localizat la 42 de kilometri de Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de opt kilometri, informează Institutul Geologic al SUA (USGS). Cutremurul a fost urmat de cel puțin cinci replici, dintre care una a atins magnitudinea de 5,2. Seismul a fost resimțit timp de mai multe secunde la Kabul, dar și la Islamabad, capitala Pakistanului, aflată la 370 de kilometri distanță. Echipele de salvare încearcă să ajungă în zonele izolate pentru a căuta supraviețuitori sub dărâmături, însă misiunea este îngreunată de infrastructura precară și de situația umanitară deja complicată. Ministerul Sănătății de la Kabul, aflat sub controlul talibanilor, a transmis că toate resursele medicale disponibile au fost mobilizate. Spitalele din Nangarhar și provinciile învecinate sunt copleșite de numărul mare de răniți. Afganistanul se confruntă frecvent cu cutremure, în special în zona lanțului muntos Hindu Kush, situată la intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și indiană. Tragedia vine la doar o săptămână după ce provincia Nangarhar a fost lovită de inundații devastatoare, care au provocat cinci decese și pagube importante în zonele rezidențiale și agricole.
11:50
Echipa Platformei DA din Fălești a aderat la PSDE: „Tot mai mulți aleși locali și cetățeni înțeleg că integrarea europeană nu poate fi înfăptuită de un singur partid” Liber TV
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali și locali și cu toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion, au aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE). Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Tudor Ulianovschi. „Această decizie confirmă încrederea tot mai mare de care PSDE se bucură în rândul cetățenilor și al liderilor locali. Salutăm aderarea noilor colegi din Fălești la PSDE. Le mulțumim pentru încrederea acordată partidului nostru. Experiența și dedicarea lor vor contribui la fortificarea echipei PSDE și la realizarea obiectivului nostru comun – construirea unei Moldove moderne și prospere”, a scris Ulianovschi pe rețelele sociale.Potrivit formațiunii, în ultima perioadă, la PSDE au aderat mai multe persoane și lideri locali. „PSDE rămâne deschis pentru cooperare cu orice forță politică sau persoană de bună credință care dorește să schimbe lucrurile în bine în țară și în fiecare comunitate în parte, pentru a construi viitorul acasă”, a conchis Tudor Ulianovschi.
11:30
(FOTO) Ziua Limbii Române, marcată la Chișinău: recitaluri, concerte și activități interactive pentru copii Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un șir de evenimente culturale dedicate Zilei Limbii Române - un prilej de omagiere a limbii noastre, element fundamental al identității naționale și culturale. Seara a culminat cu un spectacol literar-muzical care a reunit artiști consacrați, tineri interpreți, actori, care au adus în fața publicului recitaluri muzicale și versuri ale marilor poeți ai literaturii române: Capela Corală Academică „Doina”, Brio Sonores, Cristina Scarlat, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Cătălin Josan, Vitalie Dani, Mariana Bulicanu, Cristi Aldea-Teodorovici, Nicu Țurcanu, Viorel Cozma, Ecaterina Cernei. Alte manifestări culturale au mai fost organizate și pe strada pietonală „Eugen Doga”, acolo unde copiii s-au bucurat de activități interactive sub genericul „Limba română în jocuri și basme”. La Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, spectatorii au urmărit concertul „Trandafir de la Moldova” cu Geta Burlacu & VoxMen Acapella, urmat de proiecția de lumini „Luceafărul – Podul între cer și pământ”. Evenimentele au reunit chișinăuieni și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă de sărbătoare, confirmând încă o dată frumusețea și forța limbii române, liant al istoriei, culturii și sufletului neamului nostru.
11:10
Doi bărbați și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în satul Cosăuți, raionul Soroca Liber TV
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier.  Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale, ulterior inversându-se.  În rezultatul accidentului, pasagerul, un bărbat de 46 de ani, a decedat pe loc, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital, unde, în scurt timp, a decedat. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
09:40
Noul an de studii începe cu peste 30.000 de elevi în clasa I și cinci specialități universitare noi Liber TV
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat datele pentru anul de studii 2025-2026. În acest an, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții școlare, unde în clasa I s-au înscris circa 30.765 de copii. În total, în sistem activează 30.779 de cadre didactice. Educația timpurie și școala profesionalăÎn grădinițe și instituțiile de educație timpurie sunt înscriși 122.978 de copii, iar de educația lor au grijă peste 10.494 de educatori dintr-un total de 12.523 de angajați.Învățământul profesional tehnic se va desfășura în 81 de instituții: 32 de școli profesionale, 35 de colegii și 14 centre de excelență. Învățământul superior – specialități noi și burse mai mariStudiile universitare continuă în 16 universități – 12 publice și 8 private. Începând cu acest an, tinerii pot alege cinci specialități noi: Fizică medicală, Bioinginerie, Dispozitive medicale, Îmbunătățiri funciare (hidromeliorație) și Agricultură inteligentă.Cele mai multe locuri la buget au fost repartizate pentru: Științe ale educației – 2.020 locuri, Inginerie, tehnologii și arhitectură – 1.402 locuri, Domeniul sănătății – 960 locuri, Științe agricole, silvicultură și medicină veterinară – 378 locuri.Studenții care aleg științele educației vor beneficia de burse duble, între 2.430 și 3.110 lei pe parcursul studiilor și între 2.850 și 3.620 lei în ultimul an, în funcție de performanțele academice.Ministerul anunță că, prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, susținut de Banca Mondială, au fost modernizate 74 de laboratoare și 93 de spații de învățare, au fost actualizate 77 de programe de licență și master și s-au realizat cursuri de formare pentru 3.017 cadre didactice universitare și din colegii.
09:30
Rușii au atacat regiunile Zaporojie, Harkov și Odesa: mai mulți morți și răniți, pagube semnificative Liber TV
Atacurile rusești asupra Ucrainei continuă să facă victime și distrugeri. În ultimele 24 de ore, forțele de ocupație au vizat intens regiunile Zaporojie, Harkov și Odesa, provocând moartea și rănirea mai multor civili, dar și avarii grave infrastructurii.Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, armata rusă a atacat cu bombe aeriene ghidate (KAB) localitatea Omelnik din raionul Pologovski, unde doi soți de 64 de ani au fost uciși după ce locuința lor a fost distrusă. În total, au fost raportate 591 de lovituri asupra a 20 de localități din regiune, inclusiv șase atacuri aeriene și 432 de drone de diferite tipuri, majoritatea FPV. În urma bombardamentelor, au fost înregistrate 57 de cazuri de distrugeri de locuințe, apartamente, mașini și obiective de infrastructură.În regiunea Harkov, Procuratura locală a confirmat că în seara zilei de 31 august, un drone FPV rusesc a lovit o mașină civilă în satul Podoly, raionul Kupiansk. O femeie de 51 de ani a murit pe loc, iar soțul ei, în vârstă de 59 de ani, a fost transportat la spital cu răni grave. Autoritățile au deschis o anchetă pentru crimă de război.Atacuri cu drone au fost raportate și în regiunea Sumî, unde o femeie de 41 de ani a fost rănită grav după ce vehiculul în care se afla a fost lovit în comunitatea Belopol. Victima se află în stare critică la spital.Pe litoral, orașul Ciornomorsk (regiunea Odesa) a fost ținta unei ofensive masive cu peste 50 de drone kamikaze, dintre care majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Totuși, atacul a provocat pagube însemnate: peste 29.000 de consumatori au rămas fără electricitate, au fost afectate locuințe, clădiri administrative și infrastructura energetică, iar în mai multe locuri au izbucnit incendii.Atacuri rusești au fost raportate și în regiunea Poltava, unde pe 27 august au fost lovite un obiectiv energetic, o clădire administrativă și mai multe vehicule.Autoritățile ucrainene subliniază că aceste bombardamente sistematice asupra infrastructurii civile și a populației constituie crime de război și cer sprijin internațional sporit pentru apărarea aeriană.
