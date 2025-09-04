Cutremurul devastator din estul Afganistanului: peste 2 200 de morți, sute de sate distruse în zone inaccesibile
Un cutremur puternic, de magnitudine 6,0, a zguduit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, măturând provinciile Kunar și Nangarhar și provocând un bilanț tragic — peste 2 200 de morți și mii de răniți, potrivit autorităților și organizațiilor internaționale.Scalele dezastrului Numărul victimelor a crescut rapid: date oficiale raportează 2 205 de decese și aproximativ 3 640 de răniți. Peste 6 700 de locuințe au fost distruse, iar sute de sate complet rase de pe fața pământului. În regiunea Kunar, până la 98 % dintre clădiri au fost afectate, iar în câteva sate distruse (Wadir, Mazar-e-Dara, Andarlachak) se estimează că între 90 % și 95 % dintre locuitori sunt morți sau răniți.Rezistență distrusă, acces blocat Agențiile de salvare se confruntă cu obstacole majore: drumurile sunt distruse de alunecări de teren, iar accesul către zonele muntoase cele mai afectate este extrem de dificil. Operațiuni de salvare au implicat elicoptere și trupe de comando a căror misiune a fost să aibă acces la supraviețuitori în zone inaccesibile pe cale terestră .Situația umanitară devine critică Aproximativ 84 000 de oameni sunt afectați direct sau indirect, dintre care mulți au rămas fără adăpost, mâncare, apă și asistență medicală. Agențiile de ajutor, precum IFRC, UN și WHO, avertizează asupra unui deficit sever de resurse—inclusiv peste $3 milioane necesare pentru medicamente, corturi și alimente, cu doar o parte din fonduri mobilizate.Asistență internațională încetinită Țări precum Marea Britanie (1 milion lire sterline), India, Turcia (25 tone de ajutor), și Pakistan (105 tone) au oferit primele ajutoare, dar totalul rămâne insuficient. Lipsa finanțării este influențată de tăieri bugetare în sprijinul afgan, restricțiile impuse de regimul taliban, criza politică și izolarea internațională.Cauze amplificatoare Cutremurul a fost la profunzime mică (8–10 km), zona fiind caracterizată de sol instabil și materiale de construcție slabe, aspecte ce au amplificat efectele devastatoare ale seismului — multe clădiri fiind din lemn. Ploile abundente dinaintea cutremurului au crescut riscul de alunecări de teren, complicând operațiunile de salvare.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.