Renato Usatîi: „Persoanele cu dizabilități trebuie să primească și pensia de vârstă, și pe cea de dizabilitate”

12:20

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. Acțiunile ei vor arăta: este ea alături de poporul Moldovei sau de dictatura Sandu”. În context, politiciana a adresat o scrisoare deschisă către Iwona Piorko, noua șefă a Delegației UE în Republica Moldova.În apel, ea și-a exprimat speranța că mandatul noul șef al Delegației UE nu va deveni o formalitate, „așa cum s-a întâmplat cu predecesorul, ci să aducă un folos real”.„Intrați în funcție într-unul dintre cele mai tensionate momente pentru Moldova – și anume acest fapt mă face să mă adresez public către Dumneavoastră. Trebuie să știți: realitatea din țară este diferită de ceea ce vă vor raporta autoritățile. În spatele fațadei „stabilității” se ascund probleme grave, neliniștea oamenilor și vocea opoziției, pe care încearcă să o reducă la tăcere. Dacă misiunea Dumneavoastră este să susțineți democrația, atunci acest glas trebuie auzit chiar de la început”, a spus politicianul.Irina Vlah în scrisoare a mai menționat: „Ce reprezintă astăzi Republica Moldova? Un stat capturat de o grupare politico-criminală, care încearcă să-şi ascundă adevărata faţă după o mască pretins democratică. Astăzi, în Republica Moldova nu există mai nimic din ceea ce defineşte un stat democratic, de drept. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt călcate în picioare, adevărata opoziţie este persecutată în continuu, presa incomodă – lichidată sau intimidată, justiţia a fost distrusă, toate instituţiile statului (Procuratura, Poliţia, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Curtea Constituţională, Comisia Electorală Centrală etc.) sunt controlate politic şi înregimentate în jocurile guvernării etc. În timp ce în Moldova se instaurează o dictatură tot mai pronunţată, economia se prăbuşeşte, iar sărăcia se aprofundează continuu. Cel mai grav este că tot mai mulţi cetăţeni aleg să părăsească Republica Moldova, deoarece nu-şi mai văd viitorul aici. Numai în ultimii patru ani, numărul celor care au plecat pentru totdeauna din Republica Moldova a ajuns să fie de circa 300 000, ceea ce este o adevărată catastrofă pentru o ţară mică ca a noastră”.„Stimată Dnă Iwona Piorko!Despre toate aceste lucruri nu vă vor povesti oficialii din conducerea RM cu care vă veţi întâlni cu ocazia preluării mandatului. Ei vă vor cânta frumos despre viaţa bună din Republica Moldova şi despre „succesele remarcabile” pe calea integrării în Uniunea Europeană. Dar, dacă veţi dori să aflaţi adevărul, vă îndemn să mergeţi în satele Moldovei şi să discutaţi direct cu oamenii – nu cu acei oameni pe care-i va aduce organizat regimul de guvernare la eventuale întâlniri cu Dvs., ci cu simplii cetăţeni, care abia de leagă tei de curmei, încercând să supravieţuiască. De asemenea, vă îndemn să aveţi un dialog deschis şi permanent cu opoziţia, pentru a avea o viziune cât mai largă despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu vreau să critic şi nici să reproşez nimic, dar predecesorul Dvs., Janis Mazeiks prefera să se informeze despre situaţia din Moldova doar din discuţiile cu oficialii şi, în rezultat, nimerea în situaţii destul de neplăcute. „Celebra” sa declaraţie despre succesele înregistrate în reformarea justiţiei a şocat cea mai mare parte a cetăţenilor Republicii Moldova, care se confruntă periodic cu justiţia moldovenească şi ştiu cât de mult a degradat ea în ultimii ani.De fapt, pe final de mandat, Janis Mazeiks a făcut şi un lucru bun – a spus măcar o bucată de adevăr despre perspectivele Republicii Moldova de a adera la UE. Dacă Premierul Dorin Recean minte poporul că aderarea la UE se va produce până în 2028, iar Preşedinta Maia Sandu – până în 2027, Dl Mazeiks a admis că acest lucru s-ar putea întâmpla în 2030, deşi nici aceasta nu e cert. Sincer îmi doresc, stimată Dnă Iwona Piorko, ca mandatul Dvs. să fie unul mult mai bun decât cel al Dlui Mazeiks şi să rămâneţi în memoria cetăţenilor RM prin lucruri mult mai serioase decât prin declaraţii hazardate despre „succesul reformei justiţiei”. Pentru aceasta însă, e nevoie ca să auziţi ce spune poporul Republicii Moldova, inclusiv şi opoziţia, să ştiţi adevărul despre situaţia din ţara noastră şi să daţi verdicte corecte, dar nu motivate de careva interese. Într-un cuvânt, Dnă Iwona Piorko, fiţi alături de poporul Republicii Moldova, dar nu de regimul dictatorial al Maiei Sandu!” – a îndemnat liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”.