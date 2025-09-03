Vladimir Putin îi propune lui Volodimir Zelenski o întâlnire la Moscova și vorbește despre „sfârșitul războiului”
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că este gata să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar doar în anumite condiții. Liderul de la Kremlin a menționat că o astfel de discuție ar putea avea loc chiar la Moscova, dacă partea ucraineană este pregătită.„Ce ține de întâlnirile cu Zelenski, eu nu am exclus niciodată o astfel de posibilitate. Există vreun sens în aceste întâlniri? Dacă Zelenski este gata, să vină la Moscova, o asemenea întâlnire va avea loc”, a spus Putin. Putin: „Fără referendum, granițele nu pot fi schimbate”În același timp, liderul rus a reiterat ideea organizării de referendumuri pentru modificarea granițelor și cedarea teritoriilor din Ucraina, însă a admis că acest lucru este imposibil în prezent din cauza legii marțiale.„Dacă autoritățile Ucrainei vor să fie legitime, trebuie să organizeze un referendum. Dar acesta nu poate fi desfășurat în condițiile legii marțiale”, a subliniat președintele rus. „Ucraina a refuzat acordul din 2022”Putin a mai afirmat că Rusia ar fi propus Kievului încă din 2022 retragerea trupelor ucrainene din Donbas și încheierea războiului, dar că Ucraina și-ar fi schimbat poziția după ce armata rusă s-a retras din jurul Kievului.Cu toate acestea, președintele rus a transmis un mesaj ambiguu privind viitorul conflictului, spunând că vede „șanse reale” pentru un acord de pace, mai ales pe fondul presiunilor internaționale.„Mi se pare că, dacă va prevala bunul-simț, putem ajunge la o variantă acceptabilă de încetare a conflictului. Mai ales că vedem dispoziția actualei administrații americane, vedem apelurile de a găsi aceste soluții, vedem lumina de la capătul tunelului. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm totul pe cale militară”, a spus Putin.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.