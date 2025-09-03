Controversă la Dublin: Ambasada Republicii Moldova în Irlanda, acuzată de distribuirea unor mesaje electorale pro-PAS

Liber TV, 3 septembrie 2025 17:10

O nouă dispută a izbucnit în jurul Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, după ce instituția diplomatică a distribuit pe pagina sa oficială de Facebook mesaje cu tentă electorală, inclusiv chemări la vot în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Printre postările redistribuite s-a aflat și un mesaj al lui Victor Temciuc, cunoscut susținător al PAS, însoțit de o imagine simbolică a unui buletin de vot, pe care era evidențiat în mod special partidul de guvernare.Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a criticat gestul ambasadei, menționând că situația este cu atât mai problematică, cu cât PAS a acuzat anterior guvernele precedente de practici similare:„Când faci exact ce au făcut precedenții, iar tu protestai vehement. Trist, dar adevărat”, a scris Stamate pe o rețea de socializare.Postarea controversată a fost ștearsă ulterior de pe pagina oficială a ambasadei, însă reacțiile din spațiul public au continuat să se amplifice.Potrivit legislației Republicii Moldova, diplomații nu au dreptul să desfășoare activități de agitație electorală și nici să favorizeze partide politice în timpul campaniilor.

Acum 30 minute
17:10
17:10
Vladimir Putin îi propune lui Volodimir Zelenski o întâlnire la Moscova și vorbește despre „sfârșitul războiului” Liber TV
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că este gata să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar doar în anumite condiții. Liderul de la Kremlin a menționat că o astfel de discuție ar putea avea loc chiar la Moscova, dacă partea ucraineană este pregătită.„Ce ține de întâlnirile cu Zelenski, eu nu am exclus niciodată o astfel de posibilitate. Există vreun sens în aceste întâlniri? Dacă Zelenski este gata, să vină la Moscova, o asemenea întâlnire va avea loc”, a spus Putin. Putin: „Fără referendum, granițele nu pot fi schimbate”În același timp, liderul rus a reiterat ideea organizării de referendumuri pentru modificarea granițelor și cedarea teritoriilor din Ucraina, însă a admis că acest lucru este imposibil în prezent din cauza legii marțiale.„Dacă autoritățile Ucrainei vor să fie legitime, trebuie să organizeze un referendum. Dar acesta nu poate fi desfășurat în condițiile legii marțiale”, a subliniat președintele rus. „Ucraina a refuzat acordul din 2022”Putin a mai afirmat că Rusia ar fi propus Kievului încă din 2022 retragerea trupelor ucrainene din Donbas și încheierea războiului, dar că Ucraina și-ar fi schimbat poziția după ce armata rusă s-a retras din jurul Kievului.Cu toate acestea, președintele rus a transmis un mesaj ambiguu privind viitorul conflictului, spunând că vede „șanse reale” pentru un acord de pace, mai ales pe fondul presiunilor internaționale.„Mi se pare că, dacă va prevala bunul-simț, putem ajunge la o variantă acceptabilă de încetare a conflictului. Mai ales că vedem dispoziția actualei administrații americane, vedem apelurile de a găsi aceste soluții, vedem lumina de la capătul tunelului. Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm totul pe cale militară”, a spus Putin.
Acum o oră
16:50
The Telegraph: China alimentează în secret industria dronelor din Rusia, în pofida sancțiunilor internaționale Liber TV
O amplă investigație realizată de The Telegraph scoate la iveală faptul că firme chineze au furnizat, între 2023 și 2024, echipamente și materiale în valoare de cel puțin 55 milioane de euro către companii ruse aflate sub sancțiuni internaționale pentru producția de drone utilizate pe frontul din Ucraina.Conform datelor comerciale analizate de compania americană Sayari, aproape 12,5 milioane de euro au ajuns la firme rusești din zona economică specială Alabuга, implicate direct în fabricarea dronelor kamikaze de tip Shahed, importate inițial din Iran și apoi produse pe plan local. Piese chinezești în dronele rusești doborâte în UcrainaExporturile din China au inclus motoare de aviație, microcipuri, aliaje metalice, lentile pentru camere, fibră de sticlă și materiale compozite din carbon – componente esențiale pentru dronele rusești care efectuează atacuri nocturne asupra Ucrainei.Ucrainenii au confirmat în repetate rânduri, prin analiza dronelor doborâte, că acestea conțin piese de fabricație chineză. 97 de furnizori chinezi și un comerț recordThe Telegraph a identificat 97 de companii chineze implicate în aceste tranzacții. În timp ce Beijingul declară oficial o poziție neutră față de războiul declanșat de Rusia, datele comerciale și realitatea de pe câmpul de luptă arată un parteneriat militar indirect cu Moscova.Această colaborare a dus și la un record al comerțului bilateral, care a atins 246 miliarde de euro în 2024. Exemple de colaborări Ningbo Peak Cloud Import and Export a livrat aeronave și motoare în valoare de 3,5 milioane de euro către Uzina de Aviație Civilă din Ural, sancționată internațional pentru producția de drone militare. Compania Mile Hao Xiang Technology a exportat motoare pentru dronele „Gerbera” în valoare de 1,5 milioane de euro, prin intermediari către Sequoia JSC și Unikom LLC. Alte cinci firme ruse – inclusiv Akmetron, PT Electronic și Radiolain – au folosit componente chinezești pentru a-și crește capacitatea de producție. Doar în prima jumătate a lui 2024 Rusia a fabricat peste 2.000 de drone „Harpy”, apropiindu-se deja de nivelul întregului an 2023 (2.500). Strategia Chinei: sprijin indirect, fără risc directSpre deosebire de Coreea de Nord, care furnizează direct muniții Rusiei, Beijingul alege o strategie de sprijin indirect, mascând exporturile ca produse cu dublă utilizare – de exemplu, motoare pentru drone etichetate ca echipamente frigorifice.Potrivit analistului Andrea Ghiselli, expert în politica externă a Chinei, această strategie are o explicație simplă: „Unul are un interes vital în supraviețuirea celuilalt; asta nu se va schimba. Este o realitate geografică”, a spus acesta, amintind că cele două state împart o graniță de 4.200 km.
Acum 2 ore
16:00
Ion Ceban, după vizita în Italia: „Interdicția mea în România are doar caracter politic” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și interdicția de intrare pe teritoriul României, valabilă și în întreg spațiul Schengen. Ceban a calificat decizia autorităților române drept una „pur politică”, menită să-i afecteze cariera.Reamintim că, începând cu 9 iulie 2025, Ion Ceban are interdicție de intrare în România pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la București a precizat că măsura se aplică și în toate statele membre Schengen, iar președintele României, Nicușor Dan, a declarat recent la o televiziune din Republica Moldova că această decizie este legată de „motive ce țin de securitatea națională”. Ceban: „Nu prezint niciun pericol pentru Europa”În fața presei, edilul capitalei a subliniat că vizita sa la Roma a demonstrat, în opinia sa, „cât de mult îi deranjează pe unii de acasă”. El a criticat dur analiștii și presa care au comentat situația, acuzându-i de „loialitate totală față de PAS”.„Au activat și Ministerul de Externe al României, deși eu sunt cetățean al Republicii Moldova. Presa a făcut solicitări către Ministerul de Externe al Italiei, unde li s-a explicat foarte clar și mulțumesc autorităților pentru transparență. Ceea ce este clar pentru toată lumea: eu nu prezint pericol pentru Europa, nu prezint pericol pentru nicio țară și nu sunt pericol pentru țara mea, Republica Moldova”, a declarat Ceban. Mesaj pro-european și critici la adresa guvernăriiCeban a reiterat că singura cale de dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, însă a atras atenția că „multe teme de acasă” rămân nerezolvate. „Interesul cetățeanului trebuie să fie în prim-plan. Asta înseamnă pensii mai bune, salarii mai bune și condiții care să-i facă pe tineri să rămână în țară”, a precizat acesta.Totodată, primarul a criticat situația economică, în special prețurile mari la servicii și lipsa de transparență privind contractele de achiziție a gazelor naturale. „Republica Moldova procură gazele din aceeași sursă ca în ultimii 30 de ani, doar că prin intermediari. Aceste sume rămân în buzunarele cuiva și despre asta nimeni nu vorbește”, a adăugat Ceban. „Interdicția este o decizie politică”Ceban a insistat că măsura luată de România are un substrat politic, invocând popularitatea sa în creștere. „Interdicția mea este una politică, luată pentru a-mi distruge cariera. Ratingul meu crește de la o zi la alta, inclusiv în rândul alegătorilor de dreapta, și asta îi deranjează pe cei de la PAS. Guvernarea nu are realizări, se ocupă doar de acțiuni murdare”, a afirmat el.În încheiere, Ceban a avertizat că actuala guvernare pregătește dosare împotriva sa, dar că „oamenii îi vor taxa la alegerile din 28 septembrie”. „Eu am fost și rămân alături de cetățenii mei. Îmi iubesc țara și voi continua să muncesc pentru ea”, a subliniat primarul.
Acum 4 ore
13:30
(VIDEO) Primarul orașului Drochia: „Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS” Liber TV
Candidata la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței din orașul Drochia, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu a atras atenția asupra acestui caz, îndemnând pe toți candidații să respecte munca oamenilor din teritoriu.   „Nu am știut că partidul PAS face lucrări de reparație. Culmea – la intrarea în grădiniță este un banner pe care este scrisă toată informația despre proiectul de eficiență energetică implementat, pentru care Primăria Drochia a obținut și trofeul de Cel mai bun proiect de eficiență energetică implementat de o femeie, plus multe alte trofee pentru acest proiect”, a explicat primarul.Surpriza cea mare: finanțatorul proiectului este PNUD, prin intermediul programului „Primari pentru creștere economică”. Primăria Drochia participă în acest program încă din 2018 – atunci când PAS nu era la guvernare.Primarul demonstrat și alte manipulări PAS: „Un alt mit: doamna a spus că au fost schimbate geamurile și că până la acest proiect bătea vântul la grădiniță. Vreau să-i spun doamnei: aceste geamuri au fost schimbate încă din 2012”.Nina Cereteu a subliniat că echipa primăriei a muncit mult pentru acest proiect, care a costat peste 2 milioane de lei și a inclus schimbarea acoperișului, termoizolarea pereților și realizarea unei picturi murale pentru care grădinița a fost remarcată la nivel național.„Eu înțeleg că ei vor să-și asume acum, în campania electorală, toate meritele posibile și imposibile. Aș înțelege proiectele care sunt din sursele guvernamentale, deși nici acele merite nu ar trebui să și le asume cineva – toți banii guvernamentali vin tot din impozitele și taxele oamenilor”, a adăugat primarul.„Am un singur mesaj către toți candidații – probabil pentru cineva este străin să muncească, dar echipa primăriei a muncit aici foarte mult. Haideți să respectăm munca oamenilor și să nu ne-o asumăm! Știu cât de mult se muncește și cât suflet se depune! Și atunci când faceți video – informați-vă din surse demne de încredere”, a declarat Nina Cereteu.
Acum 6 ore
13:20
CSJ decide astăzi soarta partidului Moldova Mare, după ce ședința a fost mutată din 4 pe 3 septembrie. Furtună: “O răfuială politică deschisă” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a justiției, după ce ședința de examinare a dosarului formațiunii sale a fost devansată de pe 4 pe 3 septembrie. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a calificat decizia drept „o răfuială politică deschisă”.„CEC a depus o cerere de accelerare a examinării dosarului partidului Moldova Mare. De pe 4 septembrie, au mutat pe 3. Cu o zi mai devreme. De ce? Pentru că mâine judecătorul Ion Munteanu, fratele conducătorului Fundației Soros în Moldova, pleacă în concediu! Iar ceilalți judecători nu vor să-și asume această decizie murdară și ilegală”, a declarat Furtună.Ea a subliniat că o astfel de „accelerare” nu are temei juridic și este motivată doar de frica actualei guvernări: „Accelerările se aplică atunci când ședința este fixată peste un an, nu atunci când ea este deja stabilită pentru mâine! Aceasta nu este logica legii – este frică. Frica de a pierde fotoliile moi, dacă la putere vine partidul Moldova Mare.”Potrivit liderei formațiunii, devansarea dosarului reprezintă o încercare de a exclude partidul Moldova Mare din cursa electorală:„Ei se grăbesc să ne arunce din cursă printr-o decizie murdară. Pentru că știu – Moldova Mare este vocea poporului, care nu se va vinde niciodată.”Victoria Furtună a mai afirmat că „democrația a fost pusă la zid și împușcată la comandă străină” și le-a cerut cetățenilor să fie martorii acestui „abuz politic”.„Noi nu vom uita cine ne fură dreptul la vot și cine scrie cu mâna tremurândă viitorul sumbru al țării. Îl vom rescrie împreună. Cu noi este Dumnezeu și poporul Moldovei!”, a conchis lidera partidului Moldova Mare.
12:50
(VIDEO) Andrei Năstase: „Procurorul General trebuie să fie ales și demis de popor, nu de oligarhi” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a declarat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de Vocea Basarabiei că unul dintre pilonii proiectului său de țară este alegerea directă a Procurorului General de către cetățeni.„Proiectul meu de țară presupune un Procuror General ales de popor și demis de popor, în caz de necesitate! La fel ca și președintele. Dacă ne luăm drept model state importante din SUA sau Elveția, în cantoanele căreia Procurorul General este ales de popor, facem ca acolo, să permitem oamenilor să decidă! Și vă asigur, va fi mai bine decât cu procuror general ales de partide, oligarhi sau sistem!”, a declarat Năstase.El a reiterat că intră în cursa electorală „liber, cinstit și hotărât”, subliniind că este singura cale de a face politică într-o țară unde oamenii și-au pierdut încrederea în partide.Proiectul politic al lui Andrei Năstase este structurat pe cinci direcții principale:1. Regulă în administrație și finanțe – reducerea numărului de deputați la 61, micșorarea numărului de ministere la 9, eliminarea consiliilor raionale și limitarea salariilor exagerate ale șefilor de instituții.2. Justiție și Dreptate – alegerea Procurorului General de către popor, pedepse cu închisoarea pe viață pentru corupție mare, trădare de patrie, pedofilie și trafic de droguri cu implicarea copiilor, precum și răspunderea magistraților pentru pierderile la CEDO.3. Trai decent și echitate socială – garantarea venitului minim prin Constituție, pensii europene de minimum 5000 lei, reducerea prețurilor la produse de bază și medicamente, alocații majorate pentru copii.4. Ordine politică și electorală europeană – vot pe liste deschise, acces în alegeri pentru mișcările civice, interzicerea traseismului politic și sancțiuni penale pentru fraudarea alegerilor.5. Diaspora – eliminarea taxelor pentru remitențe și colete de până la 500 de euro, crearea unui Fond Național de Dezvoltare cu participarea diasporei și posibilitatea ca aceasta să participe direct în alegeri prin asociații civice.Năstase a concluzionat că aceste măsuri ar aduce mai multă dreptate, eficiență și demnitate în guvernarea Republicii Moldova, oferind cetățenilor garanția că vocea lor contează în lupta cu corupția și în drumul spre integrarea europeană.
12:50
Alexandr Slusari acuză PAS de „tactică electorală bolșevistă” și ipocrizie politică Liber TV
Fostul deputat Alexandr Slusari lansează critici dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pe care îl acuză de ipocrizie și de folosirea unei „tactici electorale bolșevice”. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta face apel la „oamenii raționali” din interiorul formațiunii de guvernare să renunțe la practica de a eticheta orice critic drept „mâna Moscovei” sau „piciorul lui Plahotniuc/Șor”.„Renunțați la tactică electorală bolișevistă. Кто не с нами, тот против нас. Încercări de a eticheta pe fiecare, care vă critică, drept mâna Moscovei sau piciorul lui Plahotniuc/Șor sunt contraproductive. Voi faceți din oponenți dușmani și, totodată, demonstrați ipocrizie crasă”, a scris Slusari.El reproșează PAS că, în loc să construiască un front comun proeuropean și național, promovează pe liste persoane care au colaborat anterior cu fostul oligarh Vladimir Plahotniuc. Mai mult, Slusari afirmă că după 2021, unii reprezentanți ai guvernării ar fi protejat oameni apropiați „mafiei” și chiar ar fi reabilitat personaje controversate, transformându-le în parteneri politici la nivel local.De asemenea, fostul deputat critică lipsa de rezultate în dosarele penale intentate împotriva lui Igor Dodon: „Faptul că Igor Dodon, având un buchet de dosare penale cu multiple probe, după 4 ani de mandat PAS nu are nicio sentință pe niciun dosar, denotă calitatea reformei în justiție”, a menționat el.Slusari subliniază că societatea știe cine sunt „coloana a cincea” și grupările susținute de Moscova și oligarhi, dar nu acceptă ca guvernarea să lupte împotriva partidelor proeuropene care „nu au nimic comun nici cu Kremlinul, nici cu oligarhii”.În încheiere, el afirmă că în alte formațiuni proeuropene există profesioniști capabili să guverneze Moldova „mai bine decât mulți miniștri actuali” și să conducă țara cu demnitate spre aderarea la Uniunea Europeană.
12:10
(FOTO) Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat într-un accident rutier produs în județul Botoșani din România Liber TV
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 24C, în comuna Santa-Mare, județul Botoșani, România. Victimele, șoferul și doi pasageri ai autoturismului înmatriculat în Republica Moldova, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat în coliziune cu un microbuz de transport persoane.Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, șoferul autoturismului, un bărbat de 48 de ani, cetățean moldovean, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat pe contrasens, lovind frontal microbuzul.21 de persoane au fost implicate în accident. O victimă în stare gravă a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la Iași, iar alte 15 persoane au fost duse la spitalul din Botoșani pentru îngrijiri medicale. Șapte persoane au fost descarcerate de echipele de intervenție.Autoritățile române au activat Planul Roșu de Intervenție.Accidentul face obiectul unei anchete penale pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul microbuzului, un bărbat de 48 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
Acum 8 ore
11:10
(FOTO) La una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală a fost amenajată o bandă de întoarcere pentru a fluidiza traficul Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău informează că lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia au fost finalizate.Pentru acest obiectiv, cu suprafața de cca 750 m², au fost realizate lucrări de amenajare a zonei, iar ulterior banda de circulație a fost asfaltată.De asemenea, au fost montate indicatoare rutiere și aplicat marcajul rutier conform proiectului, pentru a asigura funcționalitatea și siguranța circulației rutiere.E de menționat că decizia municipalității, de a interveni prin lucrări de infratsructură la acest nod rutier, a fost dictată de necesitatea fluidizării traficului la una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală.
10:50
(VIDEO) Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба» Liber TV
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma o coaliție cu PAS. Usatîi a anunțat că Partidul Nostru va semna un Contract de asumare publică cu fiecare cetățean al Republicii Moldova și a prezentat documentul respectiv. „Tovarăși-concurenți, m-am săturat ca prin bloggerii voștri de doi bani, troli, unii deputați și alți nemernici să încercați mereu să lipiți Partidul Nostru de cineva. Spre deosebire de voi, adunați cu forța laolaltă, noi suntem o formațiune politică independentă. Și nu am trădat pe nimeni, spre deosebire de voi. Toți sunteți comuniști care și-au trădat partidul, oamenii, pe Vladimir Voronin. De aceea, despre patriotism și lupta cu regimurile voi nu aveți dreptul să vorbiți. Până ieri vă distrugeați între voi și vă acuzați de corupție, iar azi jucați teatru de dragoste și unitate. Nu e o alianță, e spectacolul «Чужая свадьба» sub presiune!”, a declarat Usatîi.Adresându-se direct Irinei Vlah, reprezentanții formațiunii căreia au fost supuși perchezițiilor, Usatîi a spus: „Irina Fiodorovna, știți foarte bine că partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri. Vor să scape de dvs. – sunteți singurul lider tânăr din acest bloc. Astăzi la dvs. au avut loc percheziții; îmi pare rău, am trecut prin asta, condamn orice represiune împotriva oricărui adversar politic. Dar până să vă excludă – aveți o singură ieșire: să nu așteptați ca Maia Sandu, de comun acord cu colegii dvs., să decidă în locul dvs., ci să ieșiți din bloc și să le spuneți oamenilor: îi îndemn pe toți să voteze pentru Partidul Nostru.”El a numit conferința de presă de astăzi a blocului „un spectacol”, menționând că, în realitate, reprezentanții acestuia nu acționează independent, ci sub presiune externă: „Mi-ați propus să semnez un document prin care Partidul Nostru, dar și  „Alternativa”, să se oblige să nu facă niciodată o coaliție cu PAS. Voi puteți semna cu „Alternativa” – și ei sunt foști comuniști, cu excepția lui Stoianoglo, venit din greșeală de la democrați. Spre deosebire de voi, Partidul Nostru a spus demult și clar: nu va face coaliție cu PAS – cu proști și incompetenții  nu facem coaliții. Nici cu așa-numiții pro-europeni, nici cu «russkii mir».Dar vouă v-a trebuit acest spectacol. Nu voi decideți dacă faceți sau nu o coaliție – pentru voi decid alții. Cu majoritatea dintre voi nu are rost să vorbesc – trebuie de discutat cu stăpânii voștri. Acesta nu e un pact, e «Чужая свадьба», iar eu nu vreau să fiu lăturaș la această nuntă”, a subliniat Renato Usatîi.El a precizat că singura alianță pe care o va semna el și Partidul Nostru este alianța cu poporul. „Nimeni nu mă poate obliga să fac coaliție cu rușii, americanii sau cu Sfântul Duh, ca să fiu controlat de la Moscova, Bruxelles, Washington sau de oriunde altundeva… Singura alianță pe care o vom încheia este cu cetățenii Republicii Moldova. Vom construi Europa acasă, nu cu lozinci, ci cu fapte – drumuri bune, spitale decente, justiție dreaptă”, a conchis liderul Partidului Nostru, adăugând că următorul guvern va fi format de Partidul Nostru – „nu pentru noi, ci pentru țară” și a invitat la negocieri toate partidele, inclusiv extraparlamentare, care doresc să muncească pentru binele Moldovei.﻿
10:40
Constantin Țuțu, eliberat în Grecia: ar urma să revină joi la Chișinău Liber TV
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost eliberat din detenție în Grecia și, potrivit presei, și-ar fi cumpărat deja un bilet de avion din Atena spre Chișinău. Acesta ar urma să ajungă în Republica Moldova joi, 4 septembrie, la ora 09:30.Informația apare la scurt timp după ce Teleradio-Moldova a solicitat o reacție din partea Procuraturii Generale (PG). Instituția a confirmat că nu a cerut extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia și, prin urmare, nu poate comenta situația fostului deputat pe teritoriul elen.„Procuratura Generală nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia, prin urmare instituția nu este competentă să se expună asupra situației acestuia pe teritoriul elen”, a precizat PG.Ulterior, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, și-a procurat bilete spre Republica Moldova.„Avem informații că are bilete procurate. Dlui. nu a avut o măsură restrictivă, respectiv, libera lui circulație nu a fost cumva restricționată și, respectiv, nu putem vorbi despre măsuri de extrădare în acest caz”, a declarat ministra.Amintim că pe 22 iulie 2025, Constantin Țuțu și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc au fost reținuți pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, în timp ce încercau să plece spre Dubai.Ulterior, pe 23 iulie, Procuratura din Atena a decis plasarea lui Țuțu în arest preventiv, acesta fiind deținut în penitenciarul Korydallos, cea mai mare închisoare din Grecia.
10:00
Procuratura Anticorupție: Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore Liber TV
Procuratura Anticorupția informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit presei, ar fi vorba de fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi.  Actualmente, grupul de urmărire penală desfășoară acțiuni de urmărire penală cu participarea acestuia, inclusiv percheziții și audieri, în vederea documentării tuturor circumstanțelor cauzei.
Acum 24 ore
18:40
Ion Cristoiu: „Interdicția pentru Ion Ceban este o operațiune românească în favoarea Maiei Sandu” Liber TV
Comentatorul politic român Ion Cristoiu a declarat, într-o emisiune la Gândul, că interdicția impusă de România primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, are o motivație politică, servind intereselor partidului Maiei Sandu.„Ion Ceban este concurentul nr.1 al partidului Maiei Sandu. Această interdicție este o operațiune românească pentru Maia Sandu, pentru că acest primar este concurentul direct al PAS. El avea foarte multe relații în România. Interzicându-l în România, s-a transmis un semnal moldovenilor din România, dar și românilor cu cetățenie, să nu îl voteze”, a afirmat Cristoiu.Jurnalistul a pus la îndoială argumentele oficiale privind presupusele legături ale lui Ceban cu Federația Rusă. „Este vreo hotărâre a României, un document care să demonstreze că e omul rușilor? Ați văzut decizia?”, a întrebat acesta.Cristoiu a criticat și modul în care președintele român, Nicușor Dan, a comentat subiectul: „Nicușor Dan, precum un patefon, se învârtește așa – război, ucraineni, moldoveni”.Analistul este de părere că PAS și Maia Sandu nu au șanse să obțină majoritatea parlamentară, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă cetățenii. „Moldovenii trăiesc foarte rău din cauza ei. Toată Europa se agită, îi dau bani, chiar și România dă în continuare pe gratis energie electrică”, a punctat Ion Cristoiu.
18:10
(FOTO) Parade militare la Tiraspol, după trei ani de pauză: Chișinăul califică manifestațiile drept „provocare” Liber TV
Paradele militare au revenit marți, 2 septembrie, la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează astfel 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar utilizat constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență.Potrivit datelor difuzate de administrația nerecunoscută, peste 1.000 de militari ai garnizoanei locale au participat la paradă. În piața centrală a orașului au defilat unități militare din structurile separatiste, formațiuni de cadeți, dar și detașamente de femei. Totuși, autoritățile de la Tiraspol și presa locală nu au oferit detalii despre echipamentele militare prezentate.La 2 septembrie 1990, cu sprijinul Armatei a 14-a Sovietice, Tiraspolul a proclamat pe teritoriul regiunii transnistrene așa-zisa „republică sovietică socialistă moldovenească transnistreană”. Mișcarea a făcut parte din scenariul Kremlinului de a împiedica Republica Moldova să-și consolideze statalitatea, Chișinăul declarându-și independența la 27 august 1991.Reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au calificat paradele de la Tiraspol drept o „provocare”, subliniind că acestea sunt orientate spre „subminarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele recunoscute de comunitatea internațională”, scrie Newsmaker.„Logica acestor evenimente contravine nu doar Constituției, literei legii și principiilor dreptului internațional, ci și obiectivului de reglementare pașnică a conflictului transnistrean. În timp ce cetățenii Republicii Moldova au marcat Ziua Independenței prin evenimente culturale, concerte și expoziții de artă, la Tiraspol se promovează acțiuni de propagandă a urii, demonstrații de forță și aplicații militare”, a transmis Biroul.Potrivit instituției, aceste manifestări cu accente militariste și de îndoctrinare agresivă induc panică în rândul populației locale și distrag atenția de la problemele sociale și economice acute, agravate de actuala criză energetico-umanitară.
18:10
Victoria Furtună acuză CSJ și PAS de „represiune politică” după excluderea partidului Moldova Mare din cursa electorală Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat dur decizia Curții Supreme de Justiție, pe care o consideră „absolut ilegală” și motivată politic. Formațiunea sa a fost exclusă din cursa parlamentară pe motiv de nerespectare a cotei de gen pe listele de candidați.„Aceasta este o răfuială politică. Și toți știu cine este comanditarul. Judecătorul Ion Munteanu este fratele conducătorului fundației Soros în Moldova. Aceasta este dovada directă că sistemul judiciar al țării se află sub controlul curatorilor externi și al clanului PAS”, a declarat Furtună într-un mesaj video.Ea a explicat că raportul pe liste era de 59,5% la 40,5%, iar problema putea fi corectată „prin înlocuirea unui singur candidat într-o singură zi”. „Nu este vorba de lege, ci de eliminarea unui concurent puternic”, a adăugat lidera Moldova Mare.Furtună acuză că în timp ce partidul său este exclus pentru „încălcarea egalității de gen”, pe listele PAS ar figura „persoane vizate în dosare penale și scandaluri de corupție”. „Legea este oarbă acolo unde convine Sandu și anturajului ei. Acolo unde apare opoziția reală, legea se transformă în bâtă de represiune”, a afirmat aceasta.Potrivit Victoriei Furtună, adevăratul motiv al excluderii este temerea guvernării de popularitatea în creștere a formațiunii. „Moldova Mare propune ceea ce actuala guvernare nu va putea oferi niciodată — schimbări reale în interesul moldovenilor: apărarea Bisericii, a limbii, a istoriei și a dreptului moldovenilor de a merge pe calea lor, reducerea numărului de deputați și a salariilor lor, pedepsirea penală a escrocheriei politice și investigarea activității ONG-urilor finanțate din exterior”, a spus ea.Lidera a comparat situația din Republica Moldova cu cea din România, unde un candidat prezidențial a fost exclus din cursă. „Mecanismul represiunilor funcționează ca la xerox”, a comentat Furtună.Ea a anunțat că Moldova Mare a depus deja o cerere de revizuire a deciziei CSJ. „Dacă, sub presiunea regimului Sandu, aceasta va fi menținută, va fi dovada uzurpării puterii în țară”, a avertizat.În mesajul său, Furtună a transmis că formațiunea nu va renunța la lupta politică. „Suntem mai puternici decât frica, represiunile și jocurile murdare. Vom învinge! Cu credință în Dumnezeu, pentru moldoveni”, a încheiat lidera Moldova Mare.
Ieri
13:30
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Xenofon Ulianovschi, s-a stins din viață Liber TV
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a anunțat cu profund regret trecerea la cele veșnice a lui Xenofon Ulianovschi, fost judecător al Curții de Apel Chișinău.Ulianovschi și-a început cariera în magistratură pe 12 iulie 1986 și a exercitat cu responsabilitate această funcție până la 27 decembrie 2019. De-a lungul activității sale, a deținut două mandate consecutive în calitate de președinte al Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău, remarcându-se prin profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție.Pe lângă activitatea sa jurisdicțională, Xenofon Ulianovschi a avut o contribuție esențială la dezvoltarea științei juridice din Republica Moldova. În calitate de doctor habilitat în drept, a format generații de juriști și a consolidat prestigiul profesiei de magistrat.„Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în comunitatea juridică și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. În aceste momente de grea încercare, ne alăturăm durerii familiei îndoliate, împărtășind deplin tristețea provocată de această pierdere ireparabilă. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”, se arată în mesajul Asociației Judecătorilor.
13:00
(VIDEO) Irina Vlah: Astăzi, când am înaintat o inițiativă capabilă să lase PAS fără putere, ei au trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri Liber TV
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. “Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc.  Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea. Astăzi, când am înaintat o inițiativă capabilă să lase PAS fără putere, ei au trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri”, a declarat ea.Politiciana a spus că există doar o singură modalitate de a înlătura gruparea PAS de la putere – să nu se facă nicio coaliție cu acești criminali în noul Parlament.“Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat.Un asemenea angajament public din partea liderilor altor partide le va permite alegătorilor să se decidă deja de pe acum. Alegerea este simplă: fie cu poporul, fie cu PAS”, a mai spus Irina Vlah.﻿
12:00
ALEGERI 2025: Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Printre acestea – reducerea numărului de deputați și anularea imunității parlamentare Liber TV
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. Printre priorități se numără: reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, anularea imunității parlamentare, adoptarea unei noi Constituții și formarea unui guvern de profesioniști din toate partidele, inclusiv din cele extraparlamentare. În domeniul social, partidul promite că nicio pensie nu va fi mai mică de  5000 de lei, alocații de 200.000 de lei la nașterea copilului, magazine și farmacii de stat în fiecare centru raional, precum și un meniu alimentar unic pentru toți elevii din țară și programe pentru întoarcerea medicilor acasă. În plan economic, Partidul Nostru propune un nou model de parteneriat 50/50 între stat și cetățeni, crearea unei bănci de stat, reglementarea criptovalutelor după modelul Elveției, susținerea producătorilor autohtoni și reconstrucția întreprinderilor strategice precum „Calea Ferată a Moldovei”. De asemenea, partidul vrea construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și deschiderea unui aeroport de rezervă la Bălți sau Mărculești. Pe dimensiunea justiției și securității, Partidul Nostru cere pedepse mai dure pentru corupție și traficul de droguri - de la 15 ani, lichidarea CNA și SIS, precum și crearea unui serviciu special „exclusiv în interesul țării și cetățenilor”. Programul include și măsuri precum interzicerea propagandei LGBT în școli și anularea serviciului militar obligatoriu, prin trecerea acestuia exclusiv în bază de contract. Partidul Nostru pledează pentru neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, aderarea la Zona Schengen și introducerea votului electronic pentru toți cetățenii, inclusiv pentru a consulta cetățenii online pe teme majore pentru țară. Toate obiectivele Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova pot fi consultate pe site-ul formațiunii www.partidulnostru.md (Detalii). Ultimul sondaj de opinie publică arată că pentru Partidul Nostru sunt gata să voteze 11,8% din cetățenii cu drept de vot, formațiunea condusă de Renato Usatîi clasându-se astfel pe locul trei la intenția de vot.
11:30
Maia Sandu va susține săptămâna viitoare un discurs la Strasbourg, în plenul Parlamentului European Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.  Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni. De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg. Persoanele interesate să participe sunt invitate să se înregistreze accesând acest link.
11:20
Percheziții la un liceu privat din Chișinău: evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei Liber TV
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău.Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2.000.000 lei.Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2025. Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor.Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.﻿
09:50
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice. Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată.
1 septembrie 2025
18:00
PLDM: Recursul CEC la Curtea Supremă de Justiție este neîntemeiat și nu respectă rigorile Codului administrativ Liber TV
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) susține că recursul depus de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în dosarul privind înregistrarea sa electorală nu îndeplinește cerințele legale și trebuie respins.Potrivit formațiunii, recursul nu conține argumente juridice solide și se rezumă la „o reinterpretare selectivă a faptelor”, fără a demonstra unde anume Curtea de Apel Centru ar fi încălcat legea sau ar fi denaturat probele. PLDM amintește că, potrivit Codului administrativ, recursul la CSJ este o cale de atac extraordinară, admisibilă doar în cazul unor erori de drept sau al unei aprecieri vădit nerezonabile a probelor.„În loc să identifice asemenea erori, CEC a ales să repete aceeași interpretare factuală pe care instanța de apel a examinat-o deja și a respins-o”, se arată în comunicatul PLDM.Formațiunea reiterează că hotărârea Curții de Apel Centru din 28 august 2025 a constatat două aspecte esențiale: PLDM a transmis documentele în termen, la 14 iulie 2025, fapt confirmat oficial de Agenția Servicii Publice; CEC a refuzat să se pronunțe printr-o hotărâre motivată, limitându-se la scrisori, contrar Codului administrativ și principiilor legalității și transparenței.PLDM acuză CEC că încearcă să blocheze, prin formalism și tergiversare, exercitarea drepturilor fundamentale ale partidului și ale cetățenilor care îl susțin. În același timp, liber-democrații dau asigurări că vor utiliza toate căile legale și democratice pentru a apăra dreptul la participare politică și la alegeri libere, garantat de Constituția Republicii Moldova și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Andrei Năstase: „Din banii risipiți pe funcții și instituții inutile putem asigura alocații pentru toți copiii” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a revenit cu o nouă declarație privind sursele financiare pentru majorarea alocațiilor destinate copiilor din Republica Moldova.„Mă întreabă unii de unde vom lua bani pentru alocații pentru copiii țării. Exemplific. Șeful CNPF, fost ministru de finanțe, schimbat pentru lipsă de performanță, ridică 136.000 de lei. Asta înseamnă alocații lunare pentru 136 de copii”, a scris Năstase pe pagina sa.Acesta susține că resurse importante pot fi obținute prin reducerea cheltuielilor publice. Potrivit calculelor sale, doar prin desființarea consiliilor raionale s-ar putea economisi anual un miliard de lei – bani suficienți pentru alocațiile unui număr semnificativ de copii.Totodată, Năstase propune reducerea numărului de miniștri și scăderea componenței Parlamentului de la 101 la 61 de deputați, măsuri care, în viziunea sa, ar aduce economii suplimentare la bugetul de stat.Prin aceste inițiative, candidatul independent își reafirmă angajamentul de a susține familiile cu copii și de a direcționa resursele financiare spre domenii cu impact direct asupra populației.
16:50
Marcel Dumbravan, numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție Liber TV
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, domnul Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, domnul Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție. Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj de felicitare, subliniind importanța Procuraturii Anticorupție în lupta împotriva corupției și rolul esențial al noii conduceri: „Activitatea Procuraturii Anticorupție este una de maximă responsabilitate și vizibilitate publică. Am încredere că domnul Marcel Dumbravan, în calitate de procuror-șef, va contribui la consolidarea instituției, la creșterea eficienței investigațiilor și la fortificarea încrederii cetățenilor în justiție.” La rândul său, domnul Marcel Dumbravan a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că își va exercita mandatul cu deplină responsabilitate și integritate: „Preiau această funcție conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața Procuraturii Anticorupție. Voi depune toate eforturile pentru a asigura un act de justiție independent, profesionist și transparent, alături de întreaga echipă de procurori și ofițeri anticorupție.” Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a subliniat sprijinul constant pe care instituția îl va acorda Procuraturii Anticorupție și a încurajat echipa să continue să își consolideze performanța: „Consiliul Superior al Procurorilor va rămâne un partener de încredere, oferind suport în toate inițiativele menite să consolideze eficiența și independența Procuraturii Anticorupție.”
16:50
Facturi noi de la Energocom, dar consumatorii vor fi deserviți tot de Moldovagaz Liber TV
De astăzi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul oficial de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025.Potrivit unui comunicat al companiei, contractele existente ale consumatorilor rămân valabile, acestea fiind preluate automat de Energocom, fără a fi necesară reîncheierea lor. Tariful actual nu se modifică, iar eventualele ajustări vor fi stabilite exclusiv de ANRE.În perioada de tranziție, S.A. Moldovagaz va continua să presteze servicii de deservire în numele Energocom, prin intermediul celor 12 oficii comerciale din întreaga țară. Primele facturi emise direct de Energocom vor ajunge la consumatori la începutul lunii octombrie, pentru consumul din septembrie.Plata facturilor va putea fi efectuată prin toate metodele obișnuite: online, terminale de plată, bancomate, oficii bancare și Poșta Moldovei.Pentru informații suplimentare, consumatorii pot accesa site-ul energocom.md sau suna la numărul scurt 1304 (luni–vineri, 08:00–17:00).Energocom își reafirmă angajamentul de a furniza servicii sigure, transparente și conforme cu reglementările în vigoare, în beneficiul tuturor consumatorilor din Republica Moldova.
15:40
Irina Vlah: Regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal Liber TV
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală, informează telegraph.md.„Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem.Am informat în mod regulat publicul despre toate abuzurile – despre atacurile mediatice murdare prin intermediul presei de buzunar; despre vizitele ofițerilor SIS și ai poliției la întâlnirile noastre cu cetățenii; despre încercările de a ne împiedica participarea la campania prezidențială din 2024; despre blocarea ilegală a referendumului popular privind neutralitatea internațională a Moldovei; despre arestarea ziarelor și a corturilor noastre, despre reținerea ilegală a activiștilor noștri; despre distrugerea bannerelor; despre provocările la protestele noastre, despre fabricarea dosarelor penale împotriva partidului și activiștilor.În spatele tuturor atacurilor se află dorința PAS de a ne forța să facem compromisuri, de a ne convinge să nu vorbim despre greșelile și crimele guvernului, de a ne transforma într-o opoziție comodă, ascultătoare și inofensivă. Eforturile regimului sunt inutile. INIMA MOLDOVEI a rămas de partea poporului și continuă să apere interesele cetățenilor. Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră”, a declarat ea.Irina Vlah a spus că, în ultimele luni, partidu și-a extins prezența în regiuni, a lărgit structurile de partid și a intensificat mișcarea de protest.„Am devenit și mai activi pentru a le arăta oamenilor adevărata față și rezultatele reale ale regimului „galben”. Dar principalul lucru care a speriat regimul a fost participarea noastră la unirea forțelor de opoziție. Toate acestea au provocat panică în rândul conducerii PAS. Una dintre manifestările confuziei galbenilor a fost adresarea către CEC cu cereri isterice de a ne interzice să folosim denumirea PAS la mitinguri. Presiunea din partea presei controlate de PAS, a poliției și a structurilor administrative s-a intensificat și mai mult. Puterea a implicat toate forțele pentru a ne face să tăcem. Și totul – fără niciun rezultat.Nereușind să obțină succes, PAS a trecut la dezinformare la nivel internațional. În special, regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal. Există tot mai multe dovezi care indică faptul că includerea mea absolut nejustificată în lista de sancțiuni a Canadei este rezultatul eforturilor personale ale Maiei Sandu și ale altor lideri ai grupării „galbene””, a adăugat lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”.Ea a spus că știe că „diplomații” la comandă, care îndeplinesc capriciile politice ale lui Sandu, încearcă acum să convingă alte guverne occidentale să ia decizii similare. În schimbul sancțiunilor împotriva Irinei Vlah, liderii PAS promit supunere totală și disponibilitatea de a îndeplini orice ordine. Practic, pentru o răzbunare politică, PAS este gata să renunțe la suveranitatea și independența Republicii Moldova!„Dar oricât s-ar strădui galbenii – noi nu vom da înapoi. După alegeri, ei vor purta răspundere – atât pentru abuzuri, cât și pentru tranzacționarea intereselor naționale.Informațiile noastre confirmă, de asemenea, că puterea pregătește noi acțiuni de intimidare. Pe lângă dosarele penale fabricate pentru protestul pașnic de la Președinție, care a perturbat liniștea lui Sandu, puterea planifică să facă presiuni și prin intermediul CNA. Știm că în următoarele zile ofițerii acestei structuri planifică percheziții. Bine, îi așteptăm. Nu cu pâine și sare, ci față în față.De asemenea, avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic. Drept argument ei folosesc inclusiv aceleaşi sancţiuni pretins internaţionale, dar care sunt inspirate de factorii decizionali din Moldova, care au interesele lor politice înguste. Împreună cu colegii suntem pregătiţi de orice. Noi înţelegem că avem de a face cu un regim dictatorial care nu are limite, atunci când e vorba de interesele sale. Dar, noi nu vom ceda şi nu ne vom da bătuţi! La rândul nostru pregătim surprize guvernării, una dintre care va fi dureroasă de tot pentru ei. Dar nu e cazul să intrăm în detalii la această etapă – toate la timpul lor. Ceea ce trebuie să înţeleagă guvernarea este că, indiferent de mizeriile pe care le face şi le va face şi în continuare, noi avem capacitatea necesară de a-i debarca de la putere. Ei vor răspunde pentru toate fărădelegile lor. Asta vom face!”, a mai declarat candidata la funcția de deputat.
13:50
Fost director de companie, cercetat de CNA și PA, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă Liber TV
Fost director de companie, cercetat de CNA și PA, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă parțial, inculpatul fiind obligat să achite suma de 815 162,21 de lei. De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială a mijloacelor bănești ce vor fi obținute în urma valorificării bunurilor sechestrate. Potrivit probatoriului administrat de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, inculpatul, activând în calitate de director al unei companii, în complicitate cu alte persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, pe numele unor persoane inexistente, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, eludând controlul vamal. Inculpatul a negat acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind întemeiate și a constatat vinovăția acestuia. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
13:20
SURSE: Anchete internaționale împotriva grupării lui Borman: implicări în trafic și spălare de bani Liber TV
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții de sclavie. Totodată, anchetatorii spanioli au arestat 21 de membri ai grupului criminal, scrie Independent.md. Conform surselor din cadrul instituțiilor de drept ale Republicii Moldova, serviciile spaniole au vizat și contracarat activitatea aripii din Spania a grupării interlopului moldovean Oleg Puteanu, cunoscut și cu porecla “Borman”.Fabricile ilegale au fost depistate în regiunea Andaluzia. Migranți din Europa de Est și Asia lucrau la ele în condiții de sclavie, inumane, câte 12 ore pe zi, fără a fi plătiți. Gruparea producea zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute.Garda Civilă a Spaniei a desfășurat o amplă operațiune împotriva grupării de crimă organizată. În urma intervenției poliției, au fost eliberați 18 bărbați care erau ținuți captivi și exploatați în fabrici clandestine din provinciile Malaga, Cordoba și Sevilla.Victimele au sosit în Spania din țări din Europa de Est, precum și din Filipine și Cambodgia. Li s-a promis un loc de muncă bine plătit în construcții, însă odată ajunși pe aeroportul din Malaga, au fost întâmpinați de membri ai organizației criminale și transportați în depozite industriale. Acolo, migranții erau imediat izolați: ferestrele clădirilor erau acoperite cu materiale groase și carton, pentru a nu se vedea ce se întâmplă în interior.Muncitorii trăiau și lucrau în aceleași spații, dormeau în paturi supraetajate amplasate chiar în interiorul fabricilor. Nu existau condiții de igienă, iar deplasarea lor în afara fabricilor era interzisă. Oamenii erau obligați să muncească 12 ore pe zi, în ture de zi și noapte, fără zile libere și fără plată. Li se spunea că trebuie să „recupereze o datorie” legată de costurile aducerii lor în Spania.Ancheta a început după ce autoritățile au aflat despre presupusa instalare a fabricii ilegale de producție a tutunului într-o localitate din provincia Malaga. Atenția poliției a fost atrasă nu doar de suspiciunile de exploatare a forței de muncă, ci și de indicii privind o amplă activitate de contrabandă cu tutun și depozitare de droguri. Fabrica din Malaga era cea mai importantă. În timpul perchezițiilor la această fabrică au fost descoperiți muncitorii, dar și echipamente pentru producția în masă a țigărilor contrafăcute.Ulterior, activitățile operative de supraveghere asupra unuia dintre principalii suspecți din organizația criminală i-a condus pe agenții spanioli către o a doua fabrică, situată în provincia Córdoba.În urma perchezițiilor efectuate în fabricile clandestine, au fost confiscate bunuri rezultate din procesul de fabricație frauduloasă, în valoare de peste 3 milioane de euro.Potrivit anchetatorilor, fabricile produceau zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute. Prejudiciul estimat pentru bugetul Spaniei ar putea depăși două milioane de euro pe zi.În cadrul operațiunii, au fost arestați 21 de suspecți, acuzați de trafic de persoane, fraudă fiscală, contrabandă cu tutun, încălcarea drepturilor de proprietate industrială și apartenență la un grup infracțional organizat.Această operațiune este considerată una dintre cele mai mari din istoria Spaniei, în lupta împotriva producției ilegale de produse din tutun și exploatării migranților.
12:30
(DOC) Partidul „Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală. Observatorul: la CSJ a fost depusă o cerere de revizuire Liber TV
După ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat, sâmbătă, hotărârea Curții de Apel privind reînregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, formațiunea condusă de Victoria Furtună ar putea totuși să fie restabilită în alegeri. Potrivit canalului de Telegram Observatorul, la secretariatul CSJ ar fi fost depusă o cerere de revizuire împotriva deciziei pronunțate de fostul procuror Ion Munteanu. Sursele citate afirmă că documentul ar fi fost pregătit „în birourile lui Sergiu Litvinenco și Dumitru Robu”, ambii fiind acuzați că se tem de accederea în Parlament a partidului „Moldova Mare”. În postarea publicată de Observatorul se mai menționează că, în cererea de revizuire, se argumentează de ce Ion Munteanu nu ar fi trebuit să participe la examinarea cauzei. Printre motivele invocate figurează:  • legături cu organizații internaționale și presupuse conflicte de interese;  • implicarea în dosare penale vizându-i pe reprezentanții „Moldova Mare”;  • probleme de integritate și presupuse nereguli la concursul prin care a devenit judecător la CSJ. Deocamdată, CSJ nu a confirmat oficial depunerea cererii de revizuire și nici nu a comentat acuzațiile vehiculate în spațiul public. Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus inițial din cursa electorală printr-o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a obligat CEC să înregistreze formațiunea, însă CSJ a anulat hotărârea instanței.
12:00
Cutremur devastator în Afganistan: peste 800 de morți și mii de răniți Liber TV
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0, a zguduit noaptea trecută estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistanul, provocând un dezastru umanitar. Bilanțul provizoriu este cutremurător: cel puțin 800 de persoane au murit, iar numărul răniților a ajuns la aproximativ 2.500, potrivit autorităților locale. Epicentrul seismului a fost localizat la 42 de kilometri de Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de opt kilometri, informează Institutul Geologic al SUA (USGS). Cutremurul a fost urmat de cel puțin cinci replici, dintre care una a atins magnitudinea de 5,2. Seismul a fost resimțit timp de mai multe secunde la Kabul, dar și la Islamabad, capitala Pakistanului, aflată la 370 de kilometri distanță. Echipele de salvare încearcă să ajungă în zonele izolate pentru a căuta supraviețuitori sub dărâmături, însă misiunea este îngreunată de infrastructura precară și de situația umanitară deja complicată. Ministerul Sănătății de la Kabul, aflat sub controlul talibanilor, a transmis că toate resursele medicale disponibile au fost mobilizate. Spitalele din Nangarhar și provinciile învecinate sunt copleșite de numărul mare de răniți. Afganistanul se confruntă frecvent cu cutremure, în special în zona lanțului muntos Hindu Kush, situată la intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și indiană. Tragedia vine la doar o săptămână după ce provincia Nangarhar a fost lovită de inundații devastatoare, care au provocat cinci decese și pagube importante în zonele rezidențiale și agricole.
11:50
Echipa Platformei DA din Fălești a aderat la PSDE: „Tot mai mulți aleși locali și cetățeni înțeleg că integrarea europeană nu poate fi înfăptuită de un singur partid” Liber TV
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali și locali și cu toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion, au aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE). Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Tudor Ulianovschi. „Această decizie confirmă încrederea tot mai mare de care PSDE se bucură în rândul cetățenilor și al liderilor locali. Salutăm aderarea noilor colegi din Fălești la PSDE. Le mulțumim pentru încrederea acordată partidului nostru. Experiența și dedicarea lor vor contribui la fortificarea echipei PSDE și la realizarea obiectivului nostru comun – construirea unei Moldove moderne și prospere”, a scris Ulianovschi pe rețelele sociale.Potrivit formațiunii, în ultima perioadă, la PSDE au aderat mai multe persoane și lideri locali. „PSDE rămâne deschis pentru cooperare cu orice forță politică sau persoană de bună credință care dorește să schimbe lucrurile în bine în țară și în fiecare comunitate în parte, pentru a construi viitorul acasă”, a conchis Tudor Ulianovschi.
11:30
(FOTO) Ziua Limbii Române, marcată la Chișinău: recitaluri, concerte și activități interactive pentru copii Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un șir de evenimente culturale dedicate Zilei Limbii Române - un prilej de omagiere a limbii noastre, element fundamental al identității naționale și culturale. Seara a culminat cu un spectacol literar-muzical care a reunit artiști consacrați, tineri interpreți, actori, care au adus în fața publicului recitaluri muzicale și versuri ale marilor poeți ai literaturii române: Capela Corală Academică „Doina”, Brio Sonores, Cristina Scarlat, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Cătălin Josan, Vitalie Dani, Mariana Bulicanu, Cristi Aldea-Teodorovici, Nicu Țurcanu, Viorel Cozma, Ecaterina Cernei. Alte manifestări culturale au mai fost organizate și pe strada pietonală „Eugen Doga”, acolo unde copiii s-au bucurat de activități interactive sub genericul „Limba română în jocuri și basme”. La Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, spectatorii au urmărit concertul „Trandafir de la Moldova” cu Geta Burlacu & VoxMen Acapella, urmat de proiecția de lumini „Luceafărul – Podul între cer și pământ”. Evenimentele au reunit chișinăuieni și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă de sărbătoare, confirmând încă o dată frumusețea și forța limbii române, liant al istoriei, culturii și sufletului neamului nostru.
11:10
Doi bărbați și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în satul Cosăuți, raionul Soroca Liber TV
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier.  Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale, ulterior inversându-se.  În rezultatul accidentului, pasagerul, un bărbat de 46 de ani, a decedat pe loc, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital, unde, în scurt timp, a decedat. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
09:40
Noul an de studii începe cu peste 30.000 de elevi în clasa I și cinci specialități universitare noi Liber TV
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat datele pentru anul de studii 2025-2026. În acest an, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții școlare, unde în clasa I s-au înscris circa 30.765 de copii. În total, în sistem activează 30.779 de cadre didactice. Educația timpurie și școala profesionalăÎn grădinițe și instituțiile de educație timpurie sunt înscriși 122.978 de copii, iar de educația lor au grijă peste 10.494 de educatori dintr-un total de 12.523 de angajați.Învățământul profesional tehnic se va desfășura în 81 de instituții: 32 de școli profesionale, 35 de colegii și 14 centre de excelență. Învățământul superior – specialități noi și burse mai mariStudiile universitare continuă în 16 universități – 12 publice și 8 private. Începând cu acest an, tinerii pot alege cinci specialități noi: Fizică medicală, Bioinginerie, Dispozitive medicale, Îmbunătățiri funciare (hidromeliorație) și Agricultură inteligentă.Cele mai multe locuri la buget au fost repartizate pentru: Științe ale educației – 2.020 locuri, Inginerie, tehnologii și arhitectură – 1.402 locuri, Domeniul sănătății – 960 locuri, Științe agricole, silvicultură și medicină veterinară – 378 locuri.Studenții care aleg științele educației vor beneficia de burse duble, între 2.430 și 3.110 lei pe parcursul studiilor și între 2.850 și 3.620 lei în ultimul an, în funcție de performanțele academice.Ministerul anunță că, prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, susținut de Banca Mondială, au fost modernizate 74 de laboratoare și 93 de spații de învățare, au fost actualizate 77 de programe de licență și master și s-au realizat cursuri de formare pentru 3.017 cadre didactice universitare și din colegii.
09:30
Rușii au atacat regiunile Zaporojie, Harkov și Odesa: mai mulți morți și răniți, pagube semnificative Liber TV
Atacurile rusești asupra Ucrainei continuă să facă victime și distrugeri. În ultimele 24 de ore, forțele de ocupație au vizat intens regiunile Zaporojie, Harkov și Odesa, provocând moartea și rănirea mai multor civili, dar și avarii grave infrastructurii.Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, armata rusă a atacat cu bombe aeriene ghidate (KAB) localitatea Omelnik din raionul Pologovski, unde doi soți de 64 de ani au fost uciși după ce locuința lor a fost distrusă. În total, au fost raportate 591 de lovituri asupra a 20 de localități din regiune, inclusiv șase atacuri aeriene și 432 de drone de diferite tipuri, majoritatea FPV. În urma bombardamentelor, au fost înregistrate 57 de cazuri de distrugeri de locuințe, apartamente, mașini și obiective de infrastructură.În regiunea Harkov, Procuratura locală a confirmat că în seara zilei de 31 august, un drone FPV rusesc a lovit o mașină civilă în satul Podoly, raionul Kupiansk. O femeie de 51 de ani a murit pe loc, iar soțul ei, în vârstă de 59 de ani, a fost transportat la spital cu răni grave. Autoritățile au deschis o anchetă pentru crimă de război.Atacuri cu drone au fost raportate și în regiunea Sumî, unde o femeie de 41 de ani a fost rănită grav după ce vehiculul în care se afla a fost lovit în comunitatea Belopol. Victima se află în stare critică la spital.Pe litoral, orașul Ciornomorsk (regiunea Odesa) a fost ținta unei ofensive masive cu peste 50 de drone kamikaze, dintre care majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Totuși, atacul a provocat pagube însemnate: peste 29.000 de consumatori au rămas fără electricitate, au fost afectate locuințe, clădiri administrative și infrastructura energetică, iar în mai multe locuri au izbucnit incendii.Atacuri rusești au fost raportate și în regiunea Poltava, unde pe 27 august au fost lovite un obiectiv energetic, o clădire administrativă și mai multe vehicule.Autoritățile ucrainene subliniază că aceste bombardamente sistematice asupra infrastructurii civile și a populației constituie crime de război și cer sprijin internațional sporit pentru apărarea aeriană.
09:30
Din 1 septembrie în România: scumpiri la rovinietă, taxe de pod și impozite auto. Cresc și amenzile pentru șoferi Liber TV
De la 1 septembrie 2025, șoferii din România vor plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor naționale, autostrăzilor și podurilor peste Dunăre. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat majorarea tarifelor la rovinietă pentru autoturisme, creșterea amenzilor pentru lipsa acesteia, dar și scumpirea taxelor de pod de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii. Noile tarife pentru rovinietăÎncepând de luni, prețurile la rovinietă pentru autoturisme se modifică astfel: 1 zi: de la 2,5 euro → 3,5 euro 10 zile: de la 3,3 euro → 6 euro 30 zile: de la 5,3 euro → 9,5 euro 60 zile: de la 8,4 euro → 15 euro 12 luni: de la 28 euro → 50 euroÎn paralel, amenzile pentru circulația fără rovinietă se dublează: de la 250 la 500 lei (minim) și de la 500 la 1.000 lei (maxim).CNAIR precizează că rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei de utilizare. Taxe mai mari la poduriȘoferii care traversează Dunărea vor scoate din buzunar mai mult și pentru taxa de pod: Fetești-Cernavodă: de la 13 lei → 19 lei Giurgeni-Vadu Oii: de la 11 lei → 16 leiAmenzile pentru neplata taxei de pod încep de la 190 de lei. Alte scumpiri pentru șoferiGuvernul României estimează că doar modificarea rovinietei va aduce la buget circa 30 de milioane de lei. Măsura se adaugă altor creșteri recente care afectează șoferii: ridicarea plafonului la RCA, majorarea accizelor la carburanți și anunțul premierului Ilie Bolojan privind dublarea impozitelor pe proprietate.„Pe o mașină de capacitate mică se plătea un impozit de 70-80 lei, adică 10-15 euro. Acum va fi în jur de 150 lei, aproximativ 30 de euro. Acești bani merg la autoritățile locale”, a explicat Bolojan. Cum se poate plăti rovinieta și taxa de podCNAIR reamintește șoferilor că plata se poate face: online, pe portalul www.erovinieta.ro și în aplicația eTarife; prin SMS la 7500 (rovinietă) și 7577 (peaj); la punctele de lucru CNAIR și ale partenerilor autorizați; prin platforma www.ghiseul.ro (exclusiv cu card bancar).
31 august 2025
19:00
ULTIMA ORĂ! Ion Ceban, la Roma: primarul Chișinăului apare în Italia, deși România i-a interzis accesul în Schengen Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, se află în Italia, unde desfășoară mai multe vizite și întrevederi oficiale. Anunțul a fost făcut chiar de edil într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, în care acesta apare la Roma și vorbește despre rezultatele recente obținute pentru capitală.„Dragi cetățeni, cei de acasă și cei aflați peste hotare, sunt în Italia, astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar. (…) Doar în ultimele două săptămâni, Chișinăul a semnat acorduri în valoare de peste 2 miliarde 200 de milioane de lei pentru diferite proiecte importante pentru Chișinău prin suportul și finanțarea prin diferite instrumente ale Uniunii Europene. Europa o construim acasă!”, a declarat Ion Ceban.Prezența edilului la Roma vine în contextul în care, la începutul lunii iulie, autoritățile române au anunțat că i-ar fi interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Totuși, vizita lui Ceban în Italia arată contrariul, demonstrând că interdicția nu este aplicabilă sau are la bază motive politice, așa cum afirmă și primarul.Ion Ceban a reiterat că decizia este una nedreaptă și motivată politic, subliniind că nu i s-au prezentat temeiurile legale pentru această măsură. „Nu am ce ascunde și știu că am dreptate”, a declarat edilul, care a contestat interdicția prin avocații săi la Curtea de Apel București.În ciuda acuzațiilor lansate de oficiali de la București, primarul Chișinăului continuă să consolideze relațiile europene, dovadă fiind chiar vizita sa la Roma și acordurile recente semnate în beneficiul locuitorilor capitalei Republicii Moldova.
16:40
Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova: „Aștept cu nerăbdare să colaborez cu echipa din Moldova” Liber TV
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, să preia funcția de șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.Până la această numire, Piórko a exercitat funcția de ambasador al UE în Singapore. Anterior, ea a deținut mai multe poziții de conducere în cadrul Comisiei Europene, inclusiv cea de șef de unitate pentru Afaceri Internaționale în Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.„Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE la Chișinău. Vă mulțumesc, Janis Mazeiks, pentru că ați ridicat relațiile dintre UE și Moldova la un nou nivel”, a declarat diplomata europeană.Mandatul lui Iwona Piórko vine într-un moment crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și al consolidării relațiilor politice, economice și de securitate dintre Chișinău și Bruxelles.
13:20
(FOTO) „O întoarcere la rădăcini” – Andrei Năstase și-a lansat candidatura independentă la Mândrești Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase și-a anunțat oficial lansarea în campania electorală în satul său natal, Mândrești, raionul Telenești. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă încărcată de emoție și recunoștință, în mijlocul consătenilor săi.Năstase a subliniat că intră în cursa electorală „nu propus de o mașinărie de partid, ci de voința și încrederea oamenilor din toată țara și din afara ei”. În discursul său, candidatul a vorbit despre dreptate, demnitate și viitor, accentuând că lansarea reprezintă „un jurământ făcut în fața celor care mi-au format caracterul și valorile”.Evenimentul a fost marcat și de momente speciale. Interpretul Anatol Marzencu a fost invitatul surpriză care a încântat publicul, iar părintele Constantin din Mândrești a oficiat o binecuvântare, subliniind că „orice luptă adevărată începe cu credință și cu dreptatea în priviri”.Năstase a fost însoțit de membrii echipei și de voluntari, care i-au urat succes în campanie. Potrivit acestuia, lansarea nu a fost doar un început electoral, ci și „o întoarcere la rădăcini, o reîncărcare spirituală și o mărturie că adevărata putere vine din popor și din comunitate”.
13:00
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Limba trebuie să fie pentru a uni, nu pentru a dezbina” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Limbii Române, subliniind importanța cultivării și transmiterii acesteia din generație în generație.„Cel mai mult îmi doresc ca limba pe care o vorbim să fie pentru a comunica, a ne împărtăși idei, a învăța, a ne înțelege, a o cânta și cel mai puțin îmi doresc ca limba pe care o vorbim să fie motiv de dezbinare a societății și folosită ca temă de campanii pentru politicieni”, a menționat edilul.Ceban a accentuat că limba română trebuie cultivată în școli, în familie și în viața de zi cu zi, astfel încât fiecare generație să o descopere și să o transmită mai departe.Dimineața, primarul a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, alăturându-se astfel celor care au comemorat Ziua Limbii Române printr-un omagiu adus marelui poet național.
11:10
(VIDEO) „Limba noastră” de Mateevici, recitată de Irina Vlah și Partidul „Inima Moldovei” Liber TV
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii, scrie telegraph.mdIrina Vlah, liderul partidului, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria poporului moldovenesc. Limba cântată de geniul Mateevici și care astăzi unește pe toți cei care cred în Moldova”.„La mulți ani, dragi compatrioți!La mulți ani de Ziua Limbii noastre!”, a menționat politiciana.
11:00
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” Liber TV
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de persoane. „Domnule Președinte, prezența Dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”, a subliniat șefa statului. Totodată, Președinta Maia Sandu le-a urat succes participanților la Marea Dictare Națională. „Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și grija față de limba noastră. Vă urez tuturor succes la Marea Dictare Națională. Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, sunteți cu toții câștigători – pentru că vă pasă de felul în care scrieți și pentru că ați ales să luați parte la această sărbătoare”, a notat șefa statului. La rândul său, Președintele României, Nicușor Dan, în mesajul său de salut, a menționat că „Limba română, dincolo de a fi o identitate, este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări cu valori comune, care au nevoie una de cealaltă, iar responsabilitatea noastră este să ne ajutăm unii pe ceilalți”. Marea Dictare Națională, ajunsă la cea de-a treia ediție, este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și este deschisă tuturor celor pasionați de limba română. Câștigătorii vor fi premiați în luna septembrie. Ziua Limbii Române este celebrată în Republica Moldova pe 31 august, începând cu anul 1990. Manifestații dedicate acestei sărbători se desfășoară pe întreg teritoriul țării. Tot astăzi, Președinta Maia Sandu și Președintele României vor participa la o serie de evenimente culturale în raionul Strășeni.
10:30
Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române Liber TV
Republica Moldova celebrează astăzi, 31 august, 36 de ani de la revenirea la scrisul latin, eveniment considerat ca prima mare victorie a Mișcării de Eliberare Națională care milita pentru independență, libertate și revenirea la valorile naționale. În Chișinău, dar și în țară, pe parcursul zilei, vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei sărbători naționale.Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în Republica Moldova în 1989, în contextul Mișcării de Renaștere Națională, un val de inițiative civice și politice care au promovat limba română și cultura națională. Pe 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legile care consfințeau statutul de limbă de stat pentru limba română, recunoscând, totodată, alfabetul latin ca fiind cel oficial. Aceste schimbări au reprezentat o victorie simbolică importantă în lupta pentru reafirmarea identității românești în Republica Moldova.Ziua Limbii Române este sărbătorită, astăzi, și în România. Pentru prima dată, această sărbătoare a fost marcată peste Prut în anul 2011, iar de atunci evenimentul s-a desfășurat anual în diferite orașe din țară.Sărbătoarea a început sa fie celebrată sub numele de „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”. În 1994, guvernul agrarian, a decis schimbarea denumirii inițiale în „Limba noastră”, modificare determinată de prevederile art.13 din Constituția Moldovei. Pe 2 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația Republicii Moldova. Totodată, s-a votat schimbarea numelui sărbătorii în „Limba Română”.Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care circa 24 de milioane o au ca limbă maternă.
30 august 2025
21:20
Accident grav în apropiere de Copăceni: echipaj de poliție implicat, doi agenți spitalizați Liber TV
În această seară, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil Volkswagen Passat, condus de o femeie de 32 de ani, a ieșit pe contrasens din motive care urmează a fi stabilite și a lovit frontal mașina de serviciu a poliției. Echipajul se deplasa regulamentar, răspunzând la o chemare operativă.În urma coliziunii, doi polițiști — un tânăr de 20 de ani și o tânără de 22 de ani — au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. 
16:30
Chișinăul sărbătorește Ziua Limbii Române printr-un spectacol literar-muzical dedicat identității și patrimoniului național Liber TV
Pe 31 august 2025, Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei să marcheze împreună Ziua Limbii Române, pe strada pietonală „Eugen Doga”.Programul va cuprinde activități culturale și artistice care pun în valoare frumusețea limbii române și rolul său în păstrarea identității noastre.Sărbătoarea va începe dimineața, cu tradiționala depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, un gest de recunoștință față de cei care au dăruit cuvântului românesc valoare și nemurire.De la ora 17:30, cei mai mici participanți sunt așteptați la programul pentru copii „Limba română în jocuri și basme”, cu spectacole de teatru, concursuri tematice, întâlnirea cu personajul „Guguță” și secțiunea „Cuvinte fermecate”, unde poezia devine joc și descoperire pentru cei mici.Seara va continua cu spectacolul literar-muzical „Cântăm cuvântul” (ora 19:00–20:30), în care Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan, actori și artiști renumiți precum: Nicu Țurcanu, Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Vitalie Dani și alții, vor oferi publicului un regal de muzică și poezie.Tot aici va fi adus și un omagiu maestrului Eugen Doga, prin interpretarea unor creații de referință ale marelui compozitor.Începând cu ora 20:30, publicul va trăi emoția unui moment special: „Graiul inimii, graiul neamului”, recital susținut de Cristofor Aldea Teodorovici, cu piese din repertoriul cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici – artiști simbol ai renașterii naționale și ai cântecului dedicat limbii române.Ziua Limbii Române la Chișinău devine astfel nu doar un eveniment cultural, ci și un reper al comunității adunate în jurul valorilor care ne definesc ca neam.Primăria Municipiului Chișinău sprijină păstrarea și promovarea limbii române prin proiecte educaționale și culturale, prin spectacole, expoziții, festivaluri și evenimente literare, prin activități în școli și biblioteci, dar și prin susținerea creației artistice care valorifică și exprimă frumusețea acesteia.Pe 31 august, Chișinăul sărbătorește Ziua Limbii Române - ziua în care ne adunăm pentru a cinsti limba noastră, care ne leagă de trecut, ne însoțește în prezent și ne deschide drumul spre viitor.
16:10
CUB s-a lansat oficial în campania electorală: „Echilibru și o guvernare europeană reală” Liber TV
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc pe 30 august, în fața Sălii cu Orgă din centrul Chișinăului, acolo unde liderii și membrii formațiunii au promis cetățenilor „echilibru” și „o guvernare europeană reală”.Președintele CUB, Igor Munteanu, a declarat că partidul său își propune să instaleze „un echilibru sănătos pe scena politică din Republica Moldova” și să ofere o alternativă competentă și responsabilă.„Democrația nu se clădește prin monopol, ci prin echilibru. CUB este forța unui echilibru sănătos pe scena politică. Noi putem oferi Moldovei o guvernare europeană reală, în care fiecare cetățean să fie respectat pentru ceea ce este. Nu suntem aici să repetăm greșelile altora, ci să ducem Moldova înainte”, a afirmat liderul formațiunii. Promisiunile electorale ale CUBÎn cadrul lansării, Igor Munteanu a prezentat o listă de angajamente electorale, printre care: telemedicină gratuită în fiecare sat; crearea unui fond național al diasporei; energie ieftină și investiții în surse regenerabile proprii; impozitul „0” pentru salariul minim și 10% pentru persoane fizice și companii private; produse locale în proporție de 50% în școli, grădinițe și spitale; vouchere la produse agroalimentare pentru familiile vulnerabile; modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare și a Aeroportului Internațional Chișinău; conectarea navigației râurilor Prut și Nistru la Marea Neagră; creșterea bugetului pentru apărare la 2% din PIB. Discursurile echipei CUBVicepreședinta partidului, Rodica Gramma, a accentuat că formațiunea vine cu „programe și soluții reale” pentru educație și sănătate. „Nu venim cu slogane electorale, dar cu propuneri concrete care ar ajuta familiile cu copii, reformarea sistemului de asigurare medicală și o educație adaptată nevoilor societății. Este nevoie de legi care să lucreze pentru oameni, nu împotriva lor”, a subliniat aceasta.Un mesaj emoționant a transmis și membrul CUB Vitalie Fedula, care, cu Biblia în mână, i-a chemat pe oameni la unitate și credință: „Dumnezeu să binecuvânteze Moldova!”.În același timp, economistul Veaceslav Ioniță, invitat la eveniment, dar care nu este membru al partidului, a susținut inițiativele CUB: „Bunăstarea este antidotul contra fricii și manipulării. Îmi place elanul vostru și echipa voastră. Acolo unde va fi nevoie, întreaga societate se va alipi pentru implementarea acestui deziderat nobil”. Lansarea imnului CUBLa final, formațiunea și-a prezentat și imnul de partid, interpretat în premieră de echipa CUB. Versurile au fost scrise de Iulii Țurcanu, secretarul general al partidului, iar videoclipul a fost proiectat pe un ecran improvizat în scuarul din fața Sălii cu Orgă.
15:00
Blocul ALTERNATIVA propune un cod de conduită pentru concurenții electorali: “Ajunge cât ne-au dezbinat” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a anunțat în a doua zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie lansarea unui apel către toți concurenții electorali pentru respectarea unui cod de conduită.El a declarat că acest demers se bazează pe sugestii și practici atât internaționale, cât și naționale și are drept scop evitarea manipulărilor și chemărilor la ură și dezbinare. Ceban a subliniat că dezbaterea publică trebuie să se concentreze pe problemele reale ale cetățenilor: salarii, pensii, condiții de trai mai bune în sate și orașe, soluții pentru stoparea exodului masiv al tinerilor, accesibilitatea serviciilor de sănătate și educație.Liderul Blocului ALTERNATIVA a atras atenția că Republica Moldova se află în cea mai proastă situație economică din regiune, iar cetățenii trebuie să aibă siguranța zilei de mâine și protecție din partea statului. „Ajunge cât ne-au tot dezbinat, în ai noștri și ai voștri, în buni și răi, pe criterii de limbă, etnii sau locul unde trăiesc. Cu toții suntem cetățenii Republicii Moldova, iar țara nu este a unui singur partid”, a afirmat el.Ceban a îndemnat și colegii din Blocul ALTERNATIVA să fie constructivi și să nu răspundă atacurilor din campanie, pe care le-a calificat drept una dintre cele mai murdare de până acum. Totodată, a adresat un apel instituțiilor statului – Comisia Electorală Centrală, organele de drept și poliția – să respecte standardele democratice și să asigure un scrutin liber și corect.„Facem apel la unitate și doar împreună vom reuși să depășim toate grijile și să reconstruim țara”, a conchis Ion Ceban.
14:10
PSDE s-a lansat în campania electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă” Liber TV
Partidul Social Democrat European (PSDE) a dat startul oficial campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Republicii, la care au participat peste 1000 de membri și simpatizanți din întreaga țară.Formațiunea a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”, mesaj pe care președintele PSDE, Tudor Ulianovschi, l-a prezentat drept expresia angajamentului față de cetățenii Republicii Moldova. „Astăzi scriem o pagină nouă în istoria Republicii Moldova. Este începutul unei mari bătălii pentru viitorul nostru. Adevărata noastră datorie este față de oameni, față de familiile care își doresc un trai decent aici, pe pământul nostru, fără a fi nevoiți să plece peste hotare”, a declarat Ulianovschi.Liderul social-democrat a subliniat profesionalismul echipei PSDE, formată din specialiști din domenii precum economie, agricultură, educație, sănătate, administrație publică și Diaspora. „PSDE va accede în Parlament și va fi vocea satului, vocea orașului, vocea poporului, vocea fiecărui cetățean”, a punctat acesta.Principalele angajamente electorale ale PSDE: 20 000 lei salariu mediu pe economie; 5 000 lei pensia minimă; 10 000 locuri de muncă bine plătite; 2% dobândă la credite; ZERO controale de stat în primii 3 ani pentru antreprenori; 8% TVA unic în agricultură; Achitarea TVA la vânzare, nu la importul materiei prime.„Partidul celor Trei Trandafiri” mizează pe un mesaj de unitate și dezvoltare, promițând investiții în economie, sprijin pentru agricultori și condiții mai bune pentru tineri și pensionari.
13:40
Fostul președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andrei Parubii, a fost ucis la Liov Liber TV
Un incident grav a avut loc sâmbătă la Liov, unde fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrei Parubii (n. 1971), a fost ucis prin împușcare. Informația a fost confirmată de șeful Administrației Militare Regionale Liov, Maksim Kozițki, care a precizat că victima a decedat înainte de sosirea medicilor.Potrivit Poliției Naționale, apelul privind o împușcătură în raionul Sîhiv din Liov a fost recepționat în jurul prânzului. „Pierderea este ireparabilă. La fața locului lucrează toate serviciile competente pentru a stabili identitatea atacatorului și locul unde se află acesta”, se arată într-un comunicat al instituției. Reacții oficialePreședintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis condoleanțe familiei și a anunțat că a primit primele informații despre circumstanțele cazului de la ministrul de Interne, Ihor Klimenko, și de la procurorul general, Ruslan Kravcenko. „A fost ucis Andrei Parubii. Sincere condoleanțe rudelor și apropiaților”, a scris Zelenski pe Telegram.Primarul Liovului, Andrii Sadovîi, a subliniat importanța identificării rapide a făptașului: „Astăzi, cel mai important este ca organele de drept să găsească ucigașul și să stabilească toate circumstanțele. Este o chestiune de securitate într-o țară aflată în război, unde, iată, nu există locuri absolut sigure”. Edilul a făcut apel la jurnaliști să trateze situația cu înțelegere și să evite presiunea mediatică asupra anchetei. Ipoteze privind atacatorulPresa ucraineană, inclusiv Suspilne, relatează că Parubii ar fi fost împușcat de o persoană îmbrăcată în uniformă asemănătoare cu cea a unui curier al unui serviciu de livrare. Potrivit martorilor, atacatorul purta cască neagră cu elemente galbene, se deplasa pe o bicicletă electrică și a tras mai multe focuri de armă în direcția fostului președinte al Radei.Jurnalistul Vitalii Hlahola, citând surse din poliție, a menționat că s-au tras opt focuri, iar la locul crimei au fost găsite șapte cartușe. După atac, presupusul autor ar fi ascuns arma într-o geantă și s-ar fi făcut nevăzut.În spațiul public au apărut deja imagini cu posibilul suspect, iar poliția ucraineană desfășoară o amplă operațiune de căutare. Cine a fost Andrei ParubiiAndrei Parubii a fost unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ai Ucrainei post-Maidan. El a ocupat funcția de președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019, fiind anterior secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.Moartea sa a provocat un val de reacții în Ucraina, unde este văzut ca o figură marcantă a vieții politice din ultimele două decenii.Ancheta în acest caz este în desfășurare.
