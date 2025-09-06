Chișinăul găzduiește o expoziție internațională cu peste 120 de rase de câini

17:40

Un membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov, a declarat în cadrul ședinței comisiei de vineri că ar fi supus unor presiuni din partea colegilor săi în procesul de luare a deciziilor. Acesta nu a precizat însă cine ar fi autorii acestor acțiuni, dar a calificat situația drept „o încercare de intimidare și de influențare a pozițiilor sale pe anumite subiecte aflate în discuția instituției”.