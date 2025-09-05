CEC a fost obligată să înregistreze partidul Victoriei Furtună
TVR Moldova, 5 septembrie 2025
Partidul „Moldova Mare”, condus de fostul procuror Victoria Furtună, a fost admis astăzi în cursa electorală în urma deciziei Curții Supreme de Justiție. Judecătorii au respins recursul Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat înregistrarea partidului. Motivul a fost că în lista partidului Moldova Mare era un candidat cu antecedente penale.
• • •
Igor Dodon a fost prins cu manipulări și informații false. CEC: „Manifestare inacceptabilă” # TVR Moldova
Fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a fost prins cum manipulează şi distribuie informatii false la o întâlnire cu alegătorii. El a spus celor adunați la întrunire că, dacă vor vota pentru Partidul Acţiune şi Solidaritate, atunci în Republica Moldova va fi război, la fel ca in Ucraina.
ÎPS Mitropolit Petru, discuție cu comisarul european Marta Kos: Sprijin pentru integrarea europeană # TVR Moldova
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, pe 5 septembrie 2025, a primit la Reședința Mitropolitană vizita Excelenței Sale doamna Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, în cadrul unei întrevederi ce a adus în prim-plan chestiuni esențiale pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați, potrivit comunicatului de presă al Președinției.
Un membru al CEC denunță „intimidare” din partea colegilor săi. Cine este persoana și ce trecut are? # TVR Moldova
Un membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov, a declarat în cadrul ședinței comisiei de vineri că ar fi supus unor presiuni din partea colegilor săi în procesul de luare a deciziilor. Acesta nu a precizat însă cine ar fi autorii acestor acțiuni, dar a calificat situația drept „o încercare de intimidare și de influențare a pozițiilor sale pe anumite subiecte aflate în discuția instituției”.
Vot Crucial: Parlamentare 2025 la TVR Moldova, relatare cu echilibru și respect față de public # TVR Moldova
TVR Moldova va reflecta cu profesionalism, echilibru și respect față de public campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În următoarea perioadă, principalul jurnal de ştiri va oferi telespectatorilor relatări echidistante și informații esențiale despre campanie, candidați și temele care contează pentru societate.
În doar cinci ani, Andrei Bujor din Pașcani, Criuleni, a fondat o vinărie cu personalitate, iar produsele au ajuns deja pe rafturile din România, Elveția și Canada.
Vot Crucial: Parlamentare 2025 la TVR Moldova, relatare echidistantă și informații esențiale # TVR Moldova
TVR Moldova își propune să reflecte campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu profesionalism, echilibru și respect față de public. În această perioadă, principalul jurnal de ştiri oferă telespectatorilor relatări echidistante și informații esențiale despre campanie, candidați și temele care contează pentru societate.
Un nou documentar dedicat poetului Grigore Vieru va fi lansat pe 29 septembrie curent. Poetul neamului aduce în prim-plan viața, opera și valorile care l-au definit: dragostea pentru limba română și verticalitatea morală, într-o epocă ideologizată.
Astăzi, la Salonul Internațional de Carte „Bookfest”, va fi lansată „Cartea de plastilină”, de scriitoarea Ionela Hadârcă, un volum dedicat copiilor, care vorbește cu sensibilitate și imaginație despre emoțiile noastre.
Atac masiv cu drone rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk: O uzină chimică a fost avariată # TVR Moldova
Forțele ruse au lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone, asupra regiunii Dnipropetrovsk, lovind inclusiv o uzină chimică din orașul Dnipro.
Treizeci de zile de arest pentru Andronachi: magistrații au satisfăcut cererile procurorilor # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor anticorupție privind aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Acesta este învinuit de spălare de bani în proporții mari într-un nou dosar în „Frauda Bancară”.
Chișinău devine timp de trei zile capitala vinurilor spumante la „Concours Mondial de Bruxelles” # TVR Moldova
Timp de trei zile, Chișinăul va fi capitala vinurilor spumante. "Concours Mondial de Bruxelles", una dintre cele mai importante competiții internaţionale dedicată exclusiv spumantelor, a adunat peste 50 de jurați din întreaga lume, care au venit să deguste peste 1000 de vinuri. Cele mai bune vor fi răsplătite cu medalii, care nu doar confirmă calitatea, ci pot deschide uși importante pe piețele internaționale.
Autoritățile române au sesizat TikTok într-un caz de influențare a votului la parlamentarele din RM # TVR Moldova
România și Republica Moldova sunt ținte ale atacurilor informaționale rusești, avertizează Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului.
Primăriile din R. Moldova vor primi sprijin de la Suedia pentru pregătirea aderării la UE # TVR Moldova
Primăriile din Republica Moldova vor primi sprijin din partea Suediei pentru a se pregăti de aderarea la Uniunea Europeană. Un proiect de aproape 80 de milioane de coroane suedeze, lansat astăzi la Chișinău, va ajuta autoritățile locale să îmbunătățească serviciile publice, să atragă investiții și să implice mai mult cetățenii în viața comunității.
„Sancțiuni străine”. Igor Dodon sare în apărarea Irinei Vlah după decizia de a i se bloca conturile # TVR Moldova
Liderul socialiștilor Igor Dodon a reacționat după decizia Guvernului de a bloca fondurile Irinei Vlah, șefa Partidului „Inima Moldovei”. Președintele PSRM acuză guvernarea că ar aplica „sancțiuni străine” asupra propriilor cetățeni. Partidul condus de Irina Vlah candidează la parlamentare în cadrul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, alianță înregistrată oficial pe 3 august 2025.
Calea Ferată din Moldova are un nou administrator: Serghei Cotelinic a câștigat concursul # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat finalizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator.
Reacția avocatului lui Andronachi, fostul procuror Moșneaga, la acuzațiile înaintate clientului său # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a lipsit vineri de la ședința Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, în cadrul căreia urmează să îi fie examinată cererea procurorilor pentru arestul preventiv într-un nou dosar de spălare de bani. Avocatul său, Vladimir Moșneaga, fost procuror, a explicat că clientul său are dreptul să nu participe la ședință și că absența sa nu reprezintă o încălcare a procedurilor legale.
Detalii despre noul dosar al lui Andronachi: „A reușit să spele o sumă impunătoare de bani” # TVR Moldova
Procurorul anticorupție, Nicolae Busuioc, a solicitat, vineri, magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, arest preventiv în privința lui Vladimir Andronachi într-o nouă cauză penală pornită pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorul a invocat riscul de eschivare, nemicire a probelor și influențare a marturilor. Fostul deputat democrat, care face parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut pe 3 septembrie.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că războiul din Ucraina este „mai dificil de oprit decât altele”, dar a dat asigurări că „îi vom pune capăt”, scrie TVR Info.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova" are un nou administrator: Serghei Cotelinic a câștigat concursul # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat finalizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.
Ministerul Justiței al Greciei a acceptat, pe 4 septembrie, să îl extrădeze pe Vladimir Plahotniuc, potrivit surselor TVR Moldova. În același timp, avocatul oligarhului a confirmat pentru TVR Moldova că Ministerul Justiției al Greciei a emis joi o decizie cu privire la acceptarea extrădării.
TikTok, semnalat de autoritățile române, pentru influențarea votului la parlamentarele din RM # TVR Moldova
România și Republica Moldova sunt ținte ale atacurilor informaționale rusești, avertizează Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului.
Douăzeci și șase de state sunt gata să se angajeze în garanții de securitate postbelice în Ucraina # TVR Moldova
Douăzeci și șase dintre aliații Ucrainei se angajează să contribuie operațional și financiar la garanțiile de securitate pentru Kiev, dacă va exista un acord de pace pentru a pune capăt războiului, și acum așteaptă ca președintele american Trump să își intensifice eforturile, scrie politico.eu.
Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, șefa Partidului „Inima Moldovei” conform unei decizii a Consiliului Interinstituțional de Supervizare emisă în urma măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova.
Sentințe dure pentru doi șoferi prinși băuți la volan: închisoare și confiscarea vehiculului # TVR Moldova
Procuratura Generala anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare, de către instanțele de judecată competente, în privința a doi bărbați pentru comiterea infracțiunilor de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate.
Mascații „Fulger” desfășoară testul „Bereta Neagră” la Buiucani: apel la calm pentru cetățeni # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova informează că vineri, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției participă la testul Bereta Neagră, în cadrul căreia mascații își testează limitele fizice și psihice.
Accident tragic la Hâncești: Un minor a decedat după ce a pierdut controlul unei motociclete # TVR Moldova
Vineri dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hâncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe drumul Ivanovca – Cățăleni, soldat cu decesul unui minor.
Procurorii din Hâncești au ridicat trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții, în valoare totală de peste 2 milioane de lei, în urma unor percheziții la domiciliile și în mașinile unor persoane vizate într-un dosar penal privind gruparea criminală „Kitaeț”.
Accident tragic la Hîncești: Un minor a decedat după ce a pierdut controlul unei motociclete # TVR Moldova
Vineri dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Ivanovca–Cățăleni, soldat cu decesul unui minor.
Procuratura Anticorupție anunță vineri dimineață descinderi în noi locații pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. În același timp, Inspectoratul General al Poliției transmite că sunt efectuate percheziții în raionul Ungheni pe aceleași fapte infracționale.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 4 septembrie.
Tricolorii speră la prima victorie în calificările Campionatul Mondial 2026 împotriva Israelului # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova și-a propus să înregistreze prima victorie în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. După trei înfrângeri la rând, selecționerul Serghei Cleșcenco a promis că "tricolorii" vor face totul pentru a-i bucura pe suporteri cu un rezultat pozitiv în partida cu Israel. Antrenorul are, însă, probleme de lot, iar câțiva jucători valoroși vor lipsi de la meciul de mâine, disputat la Chișinău.
Peste o mie de persoane sunt așteptate, timp de două zile, la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din Chișinău, datorită campaniei "Donează sânge. Salvează vieți". Inițiativa face parte din proiectul umanitar "Din Suflet", derulat de Fundația "Pentru o Românie Modernă". În prima zi a acţiunii, s-au alăturat și donatori din România.
Alertă de incendiu în Parlamentul de la Chişinău. Pompierii IGSU au fost chemați de urgență după ce s-a declanșat alarma.
Zelenski la Paris: Liderii a peste 30 de țări discută garanții de securitate pentru Ucraina # TVR Moldova
Lideri din peste 30 de ţări occidentale promit garanţii ferme de securitate pentru Ucraina după război. Principalii lideri din aşa-numita "Coaliție a voluntarilor" s-au reunit azi la Paris pentru a decide asupra soluţiilor militare care ar descuraja Rusia să-şi reia atacurile după încheierea unui eventual armistiţiu. Unul dintre obiectivele summit-ului a fost găsirea unui argument care ar convinge administrația americană să sprijine garanţiile europene de securitate.
Procurorii cer arest preventiv 30 de zile pentru fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut marți seara într-un nou dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Ilan Șor, la raport în fața lui Putin: Rolul fugarului în afacerile criminale ale Kremlinului # TVR Moldova
Ilan Șor, condamnat definitiv în Frauda Bancară, în calitatea sa de șef al companiei A7, specializată în eludarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și în schemele de corupere electorală și finanțare ilegală în Republica Moldova, împreună cu șeful Promsvyazbank, Piotr Fradkov, instituție bancară a Ministerului Apărării al Federației Ruse, aflată sub sancțiuni internaționale, au prezentat rezultatele activității lor dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin.
Partidul „Noua Opțiune Istorică”, înregistrat oficial pentru alegerile din 28 septembrie # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală a mai înregistrat o formaţiune politică pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba de Partidul "Noua Opţiune Istorică". Lista, formată din 55 de candidaţi, simbolul electoral, reprezentantul la CEC și trezorierul acestei formaţiuni au fost aprobate de Comisie.
Serghei Kirienko, „Cardinalul negru” al Kremlinului, coordonează influența rusă în R. Moldova # TVR Moldova
Serghei Kirienko, responsabil de suprimarea opoziției în Rusia și considerat al doilea om de la Kremlin, este oficial noul coordonator al influenței ruse în Republica Moldova. Potrivit experţilor WatchDog, Kirienko, numit şi "Cardinalul negru", dorește cu orice preț instalarea unei guvernări proruse la Chișinău și deturnarea parcursului european al Republicii Moldova. Analiştii politici de la Bucureşti spun că această numire nu este suprinzătoare, miza Kremlinului pentru scurtinul din 28 septembrie fiind foarte mare.
Povestea scriitoarei din R. Moldova care predă limba română copiilor din Marea Britanie # TVR Moldova
Scriitoarea Anda Vahnovan a revenit la Chișinău pentru a vorbi despre literatură și despre cum limba română poate rămâne „un spațiu interior care nu se pierde”, chiar și pentru cei care trăiesc departe de casă.
Rusia vrea să schimbe puterea din R. Moldova cu 350 de milioane de dolari, Dmitri Gordon # TVR Moldova
Rusia are un plan în valoare de 350 de milioane de dolari pentru schimbarea puterii din Republica Moldova cu una pro-rusă. Scenariul se dorește a fi pus în aplicare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a scris jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon, citând documente scurse de la Kremlin, scrie TVR Info.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de incediu pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 5-15 septembrie. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu recomandări pentru cetățeni în vederea prevenirii incendiilor, în special în zonele cu vegetație uscată, păduri și terenuri agricole.
Două persoane reținute, mașini, telefoane mobile, laptopuri și carduri bancare, liste cu persoane și automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele achitate acestora – acestea sunt rezultatele perchezițiilor în mai multe localități din nordul Republicii Moldova ale angajaților poliției și procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate. Toate aceste acțiuni au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor.
Wizz Air extinde operațiunile în Republica Moldova: Șase rute noi și două aeronave suplimentare # TVR Moldova
Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea activității în R. Moldova și lansarea a șase curse noi spre orașe europene: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga.
Cristian-Leon Țurcanu: Chișinăul și Bucureștiul reușesc tot mai eficient să construiască punți # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a afirmat în contextul evenimentului dedicat oferirii celor peste 80.000 de cărți pentru 200 de biblioteci din Republica Moldova, că Chișinăul și Bucureștiul reușesc tot mai eficient să construiască punți, să se interconecteze tot mai rapid și să asigure condiții de viață mai bune pentru fiecare cetățean.
Comisia Europeană a debursat 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova în cadrul Facilității de Reformă și Creștere. Acești bani se adaugă celor 270 de milioane de euro, reprezentând prefinanțare acordată în acest an. În același timp, UE lansează un apel către întreprinderi pentru a investi în Republica Moldova.
Poliția anunță modificări în circulația rutieră din Chișinău pentru fluidizarea traficului # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că, pentru a preveni ambuteiajele în orele de vârf și a asigura o circulație mai sigură în capitală, au fost aduse mai multe modificări în sistematizarea traficului.
Colegul nostru Anatol Fornea a acceptat provocarea și și-a aranjat barba chiar în direct. Bărbierului Constantin Lisnic a venit nu doar cu unelte de lucru, ci și cu recomandări practice pentru toți bărbații care își doresc un look îngrijit și modern.
