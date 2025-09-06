Trecerea de la vacanță la școală: Cum să îți ajuți copilul să aibă o tranziție mai ușoară?

20:10

Lideri din peste 30 de ţări occidentale promit garanţii ferme de securitate pentru Ucraina după război. Principalii lideri din aşa-numita "Coaliție a voluntarilor" s-au reunit azi la Paris pentru a decide asupra soluţiilor militare care ar descuraja Rusia să-şi reia atacurile după încheierea unui eventual armistiţiu. Unul dintre obiectivele summit-ului a fost găsirea unui argument care ar convinge administrația americană să sprijine garanţiile europene de securitate.