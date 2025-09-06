Ala Nemerenco: Vom trece ușor peste acest val de Covid

15:10

Timp de trei zile, Chișinăul va fi capitala vinurilor spumante. "Concours Mondial de Bruxelles", una dintre cele mai importante competiții internaţionale dedicată exclusiv spumantelor, a adunat peste 50 de jurați din întreaga lume, care au venit să deguste peste 1000 de vinuri. Cele mai bune vor fi răsplătite cu medalii, care nu doar confirmă calitatea, ci pot deschide uși importante pe piețele internaționale.