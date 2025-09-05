Vot Crucial: Parlamentare 2025 la TVR Moldova, relatare cu echilibru și respect față de public

21:20

Naționala Republicii Moldova și-a propus să înregistreze prima victorie în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. După trei înfrângeri la rând, selecționerul Serghei Cleșcenco a promis că "tricolorii" vor face totul pentru a-i bucura pe suporteri cu un rezultat pozitiv în partida cu Israel. Antrenorul are, însă, probleme de lot, iar câțiva jucători valoroși vor lipsi de la meciul de mâine, disputat la Chișinău.