Moldova-Israel, duel pe stadionul „Zimbru” în preliminariile CM 2026

Serghei Kirienko, responsabil de suprimarea opoziției în Rusia și considerat al doilea om de la Kremlin, este oficial noul coordonator al influenței ruse în Republica Moldova. Potrivit experţilor WatchDog, Kirienko, numit şi "Cardinalul negru", dorește cu orice preț instalarea unei guvernări proruse la Chișinău și deturnarea parcursului european al Republicii Moldova. Analiştii politici de la Bucureşti spun că această numire nu este suprinzătoare, miza Kremlinului pentru scurtinul din 28 septembrie fiind foarte mare.